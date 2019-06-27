 "Это неправда", - Шефир опроверг, что может возглавить Офис президента

Первый помощник президента Украины Владимира Зеленского Сергей Шефир в комментарии "theБабель" 27 июня опроверг информацию о своем возможном назначении на должность руководителя Офиса президента, передает Цензор.НЕТ.



"Нет, это неправда", – сказал он.

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Ранее Богдан заявил, что Шефир может стать руководителем Офиса президента.