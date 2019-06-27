 "Это неправда", - Шефир опроверг, что может возглавить Офис президента

Первый помощник президента Украины Владимира Зеленского Сергей Шефир в комментарии "theБабель" 27 июня опроверг информацию о своем возможном назначении на должность руководителя Офиса президента, передает Цензор.НЕТ.
"Нет, это неправда", – сказал он.
Ранее Богдан заявил, что Шефир может стать руководителем Офиса президента.
Глава «Слуги народа» Разумков: Разворачиваться и выходить из ПАСЕ не конструктивно и нецелесообразноДата:11:33, 27 июня 2019Гонтарь Владимир / УНИАНFacebookTwitterTelegramViber Глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков заявил, что Украине не следует выходить из состава Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) не смотря на восстановление полномочий России в составе Ассамблеи. Об этом политик заявил в эфире «Украинского радио».
Так теперь эта должность - прОклятая, оказывается !
"Никто не хотел отсиживать" (С)
Суд обязал кандидата в нардепы Киву опровергнуть заявления об убитой активистке ГандзюкПросмотры:1055Автор:Олег ПанфиловичДата: 11:04, 27 июня 2019FacebookTwitterTelegramViberСоломенский райсуд Киева обязал кандидата в нардепы от «Оппозиционной платформы - За жизнь» Илью Киву опровергнуть свои заявления о причастности убитой активистки и советника мэра Херсона Екатерины Гандзюк к хищениям. Об этом в Facebook сообщил адвокат Маси Найем.«Суд своим заочным решением 26 июня признал недостоверной информацию, распространенную Кивой 02 октября 2018 года на Еспресо.TV следующего содержания: «Я знаю, что Гандзюк сидела на разворовывании городского бюджета», - написал адвокат.Он добавил, что суд обязал Киву в течение десяти дней опровергнуть это заявление и взыскал с него 1409 гривен судебного сбора в пользу отца Екатерины Виктора Гандзюка.