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 Политика Украины
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Все про:Богдан Андрей (65) Шефир_Сергей (3) Офис Президента (5)

 "Это неправда", - Шефир опроверг, что может возглавить Офис президента

Первый помощник президента Украины Владимира Зеленского Сергей Шефир назвал неправдой, что может стать главой Офиса президента. Ранее такое утверждение озвучивал руководитель Офиса Андрей Богдан.

Первый помощник президента Украины Владимира Зеленского Сергей Шефир в комментарии "theБабель" 27 июня опроверг информацию о своем возможном назначении на должность руководителя Офиса президента, передает Цензор.НЕТ.

"Нет, это неправда", – сказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Есть такой план, - Богдан о возможности поменяться должностями с Шефиром

Ранее Богдан заявил, что Шефир может стать руководителем Офиса президента. 

Источник: https://censor.net.ua/n3134515
 
 
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Это маланское кодло между собой не способно договорится.
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Зебілізм Зебілів і голобородькуватність населення -реальна загроза національній безпеці України "Это неправда", - Шефир опроверг, что может возглавить Офис президента - Цензор.НЕТ 6153
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Подивіться на той *****, і все стане зрозуміло! "Это неправда", - Шефир опроверг, что может возглавить Офис президента - Цензор.НЕТ 886 Але зебіли зробили це разом!
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И самая последняя реформа Зеленского. Администрация Президента АП будет переименована в грозное МГБ = Малина Бениной Генерации
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Новое "лицо" украинской политики. Как и обещал **********. Но до чего же гнусное!
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Сядем с русскими гитлеровцами на одной поляне!!!
Глава «Слуги народа» Разумков: Разворачиваться и выходить из ПАСЕ не конструктивно и нецелесообразноДата:11:33, 27 июня 2019"Это неправда", - Шефир опроверг, что может возглавить Офис президента - Цензор.НЕТ 2536Гонтарь Владимир / УНИАНFacebookTwitterTelegramViber Глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков заявил, что Украине не следует выходить из состава Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) не смотря на восстановление полномочий России в составе Ассамблеи. Об этом политик заявил в эфире «Украинского радио».
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Аххха. "Это неправда", - Шефир опроверг, что может возглавить Офис президента - Цензор.НЕТ 8162
Так теперь эта должность - прОклятая, оказывается !
"Никто не хотел отсиживать" (С)
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Какая гнида!!!
Суд обязал кандидата в нардепы Киву опровергнуть заявления об убитой активистке ГандзюкПросмотры:1055Автор:Олег ПанфиловичДата: 11:04, 27 июня 2019FacebookTwitterTelegramViberСоломенский райсуд Киева обязал кандидата в нардепы от «Оппозиционной платформы - За жизнь» Илью Киву опровергнуть свои заявления о причастности убитой активистки и советника мэра Херсона Екатерины Гандзюк к хищениям. Об этом в Facebook сообщил адвокат Маси Найем.«Суд своим заочным решением 26 июня признал недостоверной информацию, распространенную Кивой 02 октября 2018 года на Еспресо.TV следующего содержания: «Я знаю, что Гандзюк сидела на разворовывании городского бюджета», - написал адвокат.Он добавил, что суд обязал Киву в течение десяти дней опровергнуть это заявление и взыскал с него 1409 гривен судебного сбора в пользу отца Екатерины Виктора Гандзюка.
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"Неначе суки з кобелями, Жиди злигались з Москалями. І тічка та здавна й понині, гаса по нашій Україні". Т.Шевченко.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Это неправда", - Шефир опроверг, что может возглавить Офис президента
 
 
 
 
 
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