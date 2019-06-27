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 РСЗО "Вильха-Р" готова к серийному производству, "Вильха-М" еще испытывается, - Букин

Ракетная система залпового огня "Вильха-Р", которая является альтернативой советско-российской 300-мм реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Смерч", готова к серийному производству.

Об этом заявил в интервью "Цензор.НЕТ" заявил генеральный директор ГК "Укроборонпром" Павел Букин.

Говоря о стоимости одной ракеты в серийном производстве, Букин заверил, что украинская "Вильха" будет дешевле, чем цены на мировом рынке (около $200 тысяч).

"Вильха" уже сегодня имеет значительный экспортный потенциал. На всех испытания присутствуют военные атташе дружественных стран. Уже есть определенное обсуждение по перспективным поставкам этих изделий. Опять же важно понимать, какое количество необходимо Минобороны. Как только запустим комплекс в серию, будем в первую очередь выполнять потребности Министерства. А потом – экспортные заказы", - отметил гендиректор.

Также смотрите: Модернизированная "Вильха" пройдет госиспытания этой осенью, после чего ожидаются поставки РСЗО в ВСУ, - "Укроборонпром". ВИДЕО

"По "Нептуну" процесс идет в штатном порядке. Все, как предусмотрено главным конструктором. Есть определенные технические вопросы. Они решаются. Проводим испытания. Если будет, даст Бог, достаточное финансирование, то в предусмотренные сроки выйдем на серийное производство... Два года, я думаю", - сообщил Букин.

Полный текст интервью "Спустя год после запуска на линии по производству снарядов у завода "Артем" нет заказов от Минобороны" читайте ЗДЕСЬ.

Напомним, Госконцерн "Укроборонпром" планирует уже до конца года начать поставки в армию модернизированных версий РСЗО "Вильха"- модификации "Вильха-М" дальностью 130 км и "Вильха-Р" с кассетной боевой частью.

"Вильха" - украинский ракетный комплекс с корректируемым боеприпасом калибра 300 мм. Разработан на основе реактивной системы залпового огня 9К58 "Смерч". В случае успешного завершения всех испытаний, планируется быть принят на вооружение украинской армии уже в 2019 году".

Мобильный комплекс крылатых ракет "Нептун", который может уничтожать морские и наземные цели, после окончания всех испытаний и принятия на вооружение должен стать одним из главных ударных комплексов, обеспечивающих защиту побережья Черного и Азовского морей.

Источник: https://censor.net.ua/n3134512
 
   
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Во дає головний зебіл! А ще тільки місяць минув.
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Не зачёт. Учи матчасть. Букин назначен Порохом. Зеля еще не успел тут порезвиться.
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Нафіга мені твоя матчасть, циферний. Ти тугодум.
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Ну у нам много чего "готово к производству". Когда в войсках будет? В достаочном количестве.
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никогда, всё признать "надлишковим майном" и сразу продать! Полученные средства направить на новую ОПу
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А от "радиоэлектронки" защищена?
У совков по радиоборьбе вроде неплохо было. Дорадиоборолись до Чернобыля.....
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Всё правильно... Сначала нужны "Р-ки" - с кассетной боевой частью... "Орки" любят "кучковаться". А тут каждая ракета - считай, отдельный залп РСЗО, по "площади"... И стрелять пока, далеко, не нужно, цели - "под боком"... Лагеря, площадки хранения техники, склады ГСМ, ж/д станции, разгрузочные площадки... Как раз, для "Р-ок"... Ну, а потом и до "М-ок" дело дойдёт...
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Як путіну лизнув,мразь,альтернатівой. Ольха корегує траєкторію в польоті.Де альтернатіва?
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Говоря о стоимости одной ракеты в серийном производстве, Букин заверил, что украинская "Вильха" будет дешевле, чем цены на мировом рынке (около $200 тысяч).

однако
Источник: https://censor.net.ua/n3134512
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А Бирюковцы сказали, что уже все продано кацапам (( как же так - зрада отменяется?
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ИндоПэриджан=ГрекоОмур(Жизнь=РИМ=Анар) для начала штук 50 возмет, чем посылать наши деньги втридорого в Израиль.
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Цензор.НЕТНовостиКурьезыРСЗО "Вильха-Р" готова к серийному производству, "Вильха-М" еще испытывается, - Букин
 
 
 
 
 
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