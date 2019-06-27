 Зеленский назначил Миколенко замкомандующего Нацгвардией Украины

Соответствующий указ президента №458/2019 от 26 июня 2019 года обнародован на сайте главы государства, передает Цензор.НЕТ.
"Назначить Миколенко Николая Алексеевича заместителем командующего Национальной гвардией Украины", - говорится в указе.
Генерал-майор Николай Миколенко (род. 19 мая 1967г.) до этого занимал пост начальника Северного территориального управления Национальной гвардии Украины. Награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени.
Добровольцы роты глубинной разведки при 42-м батальоне территориальной обороны, который держали высоту Саур-Могила в августе 2014 г.
Да, конечно, нельзя списывать со счетов возможности российской армии, однако некоторые моменты лета 2014 года просто поражают. Взять хотя бы историю отправки 1-й бригады НГУ на защиту Мариуполя в конце августа. Возглавил парадную группу (а техника и личный состав принимали участие в только что прошедшем параде 24 августа) командир Северного территориального управления Национальной гвардии генерал - майор Миколенко Николай Алексеевич. По всей видимости, выбор не был случаен - по некоторым данным он командовал внутренними войсками, которые зимой 2014 года подавляли Революцию Достоинства в Киеве и таким образом пытался избежать люстрации.
Генерал - майор Миколенко Николай Алексеевич
Недостаток, а вернее отсутствие военного образования (вряд ли можно назвать Симферопольское высшее военно-политическое строительное училище и Киевский институт внутренних дел кузницей военных кадров) сыграло плохую роль. Сначала бригада была выдвинута в направлении Новоазовска, но при виде российских танков развернулась и ушла на юг, пройдя без малого 100 километров и выйдя в район города Комсомольское. При этом карт у бойцов и командования не было и куда они вышли они не знали и сами! Генерал же организовал себе «ставку» в Старой Ласпе, сняв с позиций взвод спецназа для охраны. Солдаты-срочники и офицеры - бывшие ВВшники без боевого опыта оказались в ловушке и после обстрела города из минометов и при отсутствии внятного руководства, потеряв двумя убитыми 18-летних пацанов, были вынуждены отойти сначала в сторону Раздольного, а потом и дальше. И тут генералу приходит «гениальная» мысль как можно выслужиться перед Киевом. Дальше цитирую слова одного из очевидцев: «Я лично слышал как генерал Миколенко говорил, что Тельманово зачистила десантура и нам нужно, ВНИМАНИЕ, зайти в город, поставить флаг, сфотографироваться и ВЫЙТИ из города!!!»
http://resonance.ua/vojna-na-donbasse-generalskoe-kladbishhe/
Вот тут- сплошная чушь! Уйри на юг, от Новоазовска- это попрыгать в море. А Комсомольское- чисто на север, от Новоазовска. Писано явно не имеющим понятия о реалиях.
Главой луганской одласти назначен рыг, украинофоб
У них ведь не тольео Жуков - "герой", у них и мусора, сдававшие свои отделения - "герои". И без кавычек, притом.
Мне прикольно, а вам(ищет "кравчучку")?