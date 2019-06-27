EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Протесты в Грузии Убийство Кирилла Тлявова Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
  1108  23
Все про:Зеленский (1900) назначение (1421) Национальная гвардия (1192) Миколенко Николай (1)

 Зеленский назначил Миколенко замкомандующего Нацгвардией Украины

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Николая Миколенко заместителем командующего Национальной гвардией Украины.

Соответствующий указ президента №458/2019 от 26 июня 2019 года обнародован на сайте главы государства, передает Цензор.НЕТ.

"Назначить Миколенко Николая Алексеевича заместителем командующего Национальной гвардией Украины", - говорится в указе.

Генерал-майор Николай Миколенко (род. 19 мая 1967г.) до этого занимал пост начальника Северного территориального управления Национальной гвардии Украины. Награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский назначил Балана командующим Нацгвардией Украины

Источник: https://censor.net.ua/n3134511
 
 
 Топ комментарии
 
Худенький мальчик, наверное много работает. Зеленский назначил Миколенко замкомандующего Нацгвардией Украины - Цензор.НЕТ 4269
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Худенький мальчик, наверное много работает. Зеленский назначил Миколенко замкомандующего Нацгвардией Украины - Цензор.НЕТ 4269
 показать весь комментарий
 
 
Здесь все, что нужно знать! "Молодца" зелень. Максимально быстро старается убить Украину! Зеленский назначил Миколенко замкомандующего Нацгвардией Украины - Цензор.НЕТ 8548

Добровольцы роты глубинной разведки при 42-м батальоне территориальной обороны, который держали высоту Саур-Могила в августе 2014 г.
Да, конечно, нельзя списывать со счетов возможности российской армии, однако некоторые моменты лета 2014 года просто поражают. Взять хотя бы историю отправки 1-й бригады НГУ на защиту Мариуполя в конце августа. Возглавил парадную группу (а техника и личный состав принимали участие в только что прошедшем параде 24 августа) командир Северного территориального управления Национальной гвардии генерал - майор Миколенко Николай Алексеевич. По всей видимости, выбор не был случаен - по некоторым данным он командовал внутренними войсками, которые зимой 2014 года подавляли Революцию Достоинства в Киеве и таким образом пытался избежать люстрации.
Генерал - майор Миколенко Николай Алексеевич
Недостаток, а вернее отсутствие военного образования (вряд ли можно назвать Симферопольское высшее военно-политическое строительное училище и Киевский институт внутренних дел кузницей военных кадров) сыграло плохую роль. Сначала бригада была выдвинута в направлении Новоазовска, но при виде российских танков развернулась и ушла на юг, пройдя без малого 100 километров и выйдя в район города Комсомольское. При этом карт у бойцов и командования не было и куда они вышли они не знали и сами! Генерал же организовал себе «ставку» в Старой Ласпе, сняв с позиций взвод спецназа для охраны. Солдаты-срочники и офицеры - бывшие ВВшники без боевого опыта оказались в ловушке и после обстрела города из минометов и при отсутствии внятного руководства, потеряв двумя убитыми 18-летних пацанов, были вынуждены отойти сначала в сторону Раздольного, а потом и дальше. И тут генералу приходит «гениальная» мысль как можно выслужиться перед Киевом. Дальше цитирую слова одного из очевидцев: «Я лично слышал как генерал Миколенко говорил, что Тельманово зачистила десантура и нам нужно, ВНИМАНИЕ, зайти в город, поставить флаг, сфотографироваться и ВЫЙТИ из города!!!»

http://resonance.ua/vojna-na-donbasse-generalskoe-kladbishhe/
 показать весь комментарий
 
 
"Сначала бригада была выдвинута в направлении Новоазовска, но при виде российских танков развернулась и ушла на юг, пройдя без малого 100 километров и выйдя в район города Комсомольское."(с).

Вот тут- сплошная чушь! Уйри на юг, от Новоазовска- это попрыгать в море. А Комсомольское- чисто на север, от Новоазовска. Писано явно не имеющим понятия о реалиях.
 показать весь комментарий
 
 
Не сци, порохососе. Єслі шо, зєлєбоба та твій сивий мародер будуть в одній камері сидіти. Їм буде, про що побалакати. "А помніш, как ти мєня?...")
 показать весь комментарий
 
Таким щихлебалом можно выступать на соревнованиях поедания шаурмы.
 показать весь комментарий
 
Узеленского назначил главой донецкой области человека, родной брат которого воюет против Украины в составе оккупационных сил русни.
Главой луганской одласти назначен рыг, украинофоб
 показать весь комментарий
 
 
Если не по фамилии, то по роже - назначает совков....
У них ведь не тольео Жуков - "герой", у них и мусора, сдававшие свои отделения - "герои". И без кавычек, притом.
Мне прикольно, а вам(ищет "кравчучку")?
 показать весь комментарий
 
 
По роже видно мусодрило купило себе место даже читать о нем в падло))
 показать весь комментарий
 
 
Зеленский мудак, я в штаны себе насрал, при Пети такого небыло!
 показать весь комментарий
 
 
Да, о подтянуться на перекладине- речи не идёт, явно. А упал/отжался? Наверное можно, живот спружинит, поможет. Вот тока встать- уже не выйдет... Настоящий генерал!
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Порохососы,ваша трескотня до дупы,после того как Пецо ставил на должности собутыльников,то эти пока что ангелы
 показать весь комментарий
 
Свинарчуки отдыхают. Да, а приговор по них когда? Посадки перенесли на вторую половина лета или на осень?
 показать весь комментарий
 
.бать ряха. 52 по діагоналі. і вуса на місці. Відразу видно класичного совкового мусора.
 показать весь комментарий
 
 
Так он и есть мусор, погуглите, или мой пост выше, там он вэвэшником был.
 показать весь комментарий
 
спешить зелебеня обезглавить армию и внутренние войска,сбу поназначать лично преданных или купленных Зеленский назначил Миколенко замкомандующего Нацгвардией Украины - Цензор.НЕТ 7689.чего то опасается?
 показать весь комментарий
 
 
Через какой промежуток времени Вовчика и его команду свинохряков погонят срачами на Ростов. Делаем ставки господа.
 показать весь комментарий
 
Такого ,,худого " генерала утром не добудишься..Какой он генерал,если своей внешности ладу не дасть.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗеленский назначил Миколенко замкомандующего Нацгвардией Украины
 
 
 
 
 
 вверх