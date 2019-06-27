 Зеленский назначил Миколенко замкомандующего Нацгвардией Украины

Соответствующий указ президента №458/2019 от 26 июня 2019 года обнародован на сайте главы государства, передает Цензор.НЕТ.

"Назначить Миколенко Николая Алексеевича заместителем командующего Национальной гвардией Украины", - говорится в указе.

Генерал-майор Николай Миколенко (род. 19 мая 1967г.) до этого занимал пост начальника Северного территориального управления Национальной гвардии Украины. Награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени.

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