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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (1900) назначение (1421) СБУ (13549) Баранецкий Руслан (1)

 Зеленский назначил Баранецкого первым замглавы СБУ и руководителем Антитеррористического центра (обновлено)

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Руслана Баранецкого первым заместителем главы Службы безопасности Украины и руководителем Антитеррористического центра при СБУ.

Соответствующие указы президента №462/2019 и №463/2019 от 26 июня 2019 года обнародованы на сайте главы государства, передает Цензор.НЕТ.

"Назначить Баранецкого Руслана Федоровича – первого заместителя главы Службы безопасности Украины – руководителем Антитеррористического центра при Службе безопасности Украины", - сказано в документе.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский уволил с военной службы в запас экс-заместителя председателя СБУ Фролова

Также Зеленский своими указами уволил Александра Климчука, Даниила Доценко и Максима Емельяненко с должностей начальников департаментов Службы безопасности Украины.

"Уволить Климчука Александра Васильевича с должности начальника Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности Службы безопасности Украины", - говорится в указе №459/2019.

Указом от 26 июня №460/2019 Зеленский уволил Даниила Доценко с должности начальника Департамента защиты национальной государственности СБУ.

Емельяненко президент Украины уволил с должности начальника Департамента оперативно-технических мероприятий СБУ указом №461/2019.

Руслан Баранецкий, генерал-майор (звание присвоено 25 августа 2015 года), ранее занимал должность начальника управления внутренней безопасности администрации Государственной пограничной службы Украины. В сентябре 2014 года Баранецкий награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени.

Источник: https://censor.net.ua/n3134509
 
 
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29 вересня 2014 року за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі під час російсько-української війни, Баранецький Руслан Федорович нагороджений орденом Богдана Хмельницького III ступеня.
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Я ніколи не дивлюсь цензор під час їжи. Взагалі, їсти нужно спокійно, не відволікаюсичь на новини, бажано під классичну музику, і думати о приємном.
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Все, что нужно знать о Баранецком : https://antikor.com.ua/articles/54622-rukovoditeli_sbu_othali_kusok_zapovednogo_lesa_pod_kievom._video
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СБУшник Руслан Баранецкий имееет Вконтакте https://vk.com/id77798760

В 2004 году садовое общество «Горобина» обратилось в Киево-Святошинскую РГА с просьбой выделить в аренду землю. Райгосадминистрация отвела в аренду 22 га леса на 49 лет, однако за несколько недель отменила собственное распоряжение из-за обращения народных депутатов относительно «недовольства экологов». Зато в аренду «Горобине» дали другой участок. Фактически, еще в 2004 году администрация запретила «Горобине» арендовать лес, который ныне это самое общество приватизировало без каких-либо документов. Большинство участков записаны на студентов и пенсионеров.

Известно, что три соседних участка посреди леса записаны на Маликова Виталия Владимировича, Фролова Олега Владимировича и Баранецкого Руслана Федоровича.

https://youtu.be/17jtgCQ_bR0
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А рожу этого Баранецкого автор репоста статьи не мог добавить?
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И краткая биографическая справка не помешала бы.
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а баканов вже не перший заступник ?
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Вот тварь Русик Баранецкий и здесь пролез.
Может и мне в "замы конторы " податься. Звание и образование (аКАмедия ) СБ Украины позволяет.
Подумаем.
Но это шок, причем для многих.....
Тварь он, редкостная. Посмотрим по какой линии "замом" пошел.
Кстати не волнуйтесь, у меня пенсия больше, чем у него. Да и я выезды делал в 2014-2015 г.г. Да и УБД у меня конца 90х- годов.
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это завал - не ну я не могу)) - это новые и совсем ,совсем не причастные не разу к коррупции лица - смех - все друг друга знают - просто абсурд какой))))))
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очень новые и совсем,ну вот вообще не коррумпированные лица Зеленский назначил Баранецкого первым замглавы СБУ и руководителем Антитеррористического центра - Цензор.НЕТ 8501

Вместо этого "Горобине" выделили другой участок в другом месте. Но это общество после смены власти решило захватить тот участок, который ему даже не разрешили арендовать.
Среди членов общества в 2004 году значились 156 человек, среди которых сын Раисы Богатыревой, жена нардепа-коммуниста Адама Мартынюка, один из руководителей администрации Януковича - Игорь Пачков, дочь одиозного экс-замминистра МВД - Сергея Чеботаря, тогдашний замминистр внутренних дел - Валентин Недригайло, первый заместитель МИД Александр Чалый, сын нардепа Александры Кужель, главный коммунист Петр Симоненко с супругой, депутаты Ефим Звягильский и Игорь Еремеев.
Теперь же состав общества пополнился никому не известными людьми. Но и среди них нашлись высокопоставленные лица.
В частности, три земельных участка записаны на Маликова Виталия Владимировича, Фролова Олега Владимировича и Баранецкого Руслана Федоровича.
Полных тесок Маликова и Фролова президент недавно назначил заместителями председателя СБУ, а Баранецкого конце 2014 года наградил орденом Богдана Хмельницкого.
и в нете на него столько шо просто прикольно - не ну зебилам ведь все равно))))))))))))))
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Представника СБУ Руслана Баранецького Порошенконагородив орденом Богдана Хмельницького ще наприкінці 2014 року .. Палєзний вуйко.. При будь-якій владі Зеленський призначив Баранецького першим заступником голови СБУ і керівником Антитерористичного центру - Цензор.НЕТ 8114
Под шумок войны новые руководители СБУ Фролов, Маликов и Баранецкий украли реликтовый лес
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чо вы начинаете?
презедент Владимер лучше знает,кого назначать в СБУ,иначе его не выбрали бы..
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"зеленский уволил,назначил"*****! Дурной сон! Клоун назначил,клоун уволил! Дебилы!! Что вы ссуки со страной сделали! Давай премьером Верку Сердючку! Гори сарай,гори и хата? Во вляпались в историю? Оюхохочешься
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗеленский назначил Баранецкого первым замглавы СБУ и руководителем Антитеррористического центра (обновлено)
 
 
 
 
 
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