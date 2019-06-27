 Зеленский назначил Баранецкого первым замглавы СБУ и руководителем Антитеррористического центра (обновлено)

Соответствующие указы президента №462/2019 и №463/2019 от 26 июня 2019 года обнародованы на сайте главы государства, передает Цензор.НЕТ.
"Назначить Баранецкого Руслана Федоровича – первого заместителя главы Службы безопасности Украины – руководителем Антитеррористического центра при Службе безопасности Украины", - сказано в документе.
Также Зеленский своими указами уволил Александра Климчука, Даниила Доценко и Максима Емельяненко с должностей начальников департаментов Службы безопасности Украины.
"Уволить Климчука Александра Васильевича с должности начальника Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности Службы безопасности Украины", - говорится в указе №459/2019.
Указом от 26 июня №460/2019 Зеленский уволил Даниила Доценко с должности начальника Департамента защиты национальной государственности СБУ.
Емельяненко президент Украины уволил с должности начальника Департамента оперативно-технических мероприятий СБУ указом №461/2019.
Руслан Баранецкий, генерал-майор (звание присвоено 25 августа 2015 года), ранее занимал должность начальника управления внутренней безопасности администрации Государственной пограничной службы Украины. В сентябре 2014 года Баранецкий награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени.
В 2004 году садовое общество «Горобина» обратилось в Киево-Святошинскую РГА с просьбой выделить в аренду землю. Райгосадминистрация отвела в аренду 22 га леса на 49 лет, однако за несколько недель отменила собственное распоряжение из-за обращения народных депутатов относительно «недовольства экологов». Зато в аренду «Горобине» дали другой участок. Фактически, еще в 2004 году администрация запретила «Горобине» арендовать лес, который ныне это самое общество приватизировало без каких-либо документов. Большинство участков записаны на студентов и пенсионеров.
Известно, что три соседних участка посреди леса записаны на Маликова Виталия Владимировича, Фролова Олега Владимировича и Баранецкого Руслана Федоровича.
https://youtu.be/17jtgCQ_bR0
Может и мне в "замы конторы " податься. Звание и образование (аКАмедия ) СБ Украины позволяет.
Подумаем.
Но это шок, причем для многих.....
Тварь он, редкостная. Посмотрим по какой линии "замом" пошел.
Кстати не волнуйтесь, у меня пенсия больше, чем у него. Да и я выезды делал в 2014-2015 г.г. Да и УБД у меня конца 90х- годов.
Вместо этого "Горобине" выделили другой участок в другом месте. Но это общество после смены власти решило захватить тот участок, который ему даже не разрешили арендовать.
Среди членов общества в 2004 году значились 156 человек, среди которых сын Раисы Богатыревой, жена нардепа-коммуниста Адама Мартынюка, один из руководителей администрации Януковича - Игорь Пачков, дочь одиозного экс-замминистра МВД - Сергея Чеботаря, тогдашний замминистр внутренних дел - Валентин Недригайло, первый заместитель МИД Александр Чалый, сын нардепа Александры Кужель, главный коммунист Петр Симоненко с супругой, депутаты Ефим Звягильский и Игорь Еремеев.
Теперь же состав общества пополнился никому не известными людьми. Но и среди них нашлись высокопоставленные лица.
В частности, три земельных участка записаны на Маликова Виталия Владимировича, Фролова Олега Владимировича и Баранецкого Руслана Федоровича.
Полных тесок Маликова и Фролова президент недавно назначил заместителями председателя СБУ, а Баранецкого конце 2014 года наградил орденом Богдана Хмельницкого.
и в нете на него столько шо просто прикольно - не ну зебилам ведь все равно))))))))))))))
Под шумок войны новые руководители СБУ Фролов, Маликов и Баранецкий украли реликтовый лес
презедент Владимер лучше знает,кого назначать в СБУ,иначе его не выбрали бы..