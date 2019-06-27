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 Политика Украины
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 Ассоциация с ЕС стоит в одном ряду с получением независимости, - Порошенко о подписанном 5 лет назад договоре

5 лет назад, 27 июня 2014 г. в Брюсселе завершился процесс подписания Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал экс-президент Петр Порошенко, передает Цензор.НЕТ.

"5 лет назад, 27 июня 2014 г. в Брюсселе имел высокую честь, выполняя волю украинского народа, завершить процесс подписания Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом. Я считаю, что в истории нашего государства заключение  Соглашения об ассоциации стоит в одном ряду с обретением независимости. Первые годы жизни Соглашения были очень сложными: это и борьба за ратификацию Соглашения, и нейтрализация массированной российской дезинформации и противодействия, и создание внутренней архитектуры ее реализации. Сегодня мы можем гордиться тем, что выстояли в этой борьбе и уже есть первые весомые успехи", - заявил он.

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"С началом действия углубленно и всеобъемлющей зоны свободной торговли с ЕС в 2016 году для украинской экономики открылось окно возможностей. И уже через три года мы достигли рекордного за всю историю уровня торговли между Украиной и ЕС. ЕС - главный торговый партнер Украины с долей более 42% от общего объема экспорта. Это не просто цифры, а фактор роста благосостояния каждой украинской семьи. Мы будем продолжать работать, чтобы углубить интеграцию Украины во внутренний рынок ЕС. Все 5 лет своего президентства я оставался предан идее интеграции Украины в европейские и евроатлантические структуры. Глубоко убежден, что вступление в ЕС и НАТО - единственно верный курс развития государства и гарантия независимости, безопасности, территориальной целостности и благосостояния Украины. По моей инициативе этот курс был включен в Конституцию Украины. Под флагами членства в ЕС и НАТО собралась и наша команда "Европейской Солидарности". Наша цель - создать условия, необходимые для подачи заявки на членство в ЕС в 2023 году и начать Предвступительный переговоры до 2028 года. Это вполне реально и совпадает как с внутренними украинскими, так и европейскими политическими и финансовыми циклами. Защитим наше европейское будущее! Будущее Украины в Европе!" - резюмировал Порошенко.

Ассоциация с ЕС стоит в одном ряду с получением независимости, - Порошенко о подписанном 5 лет назад договоре 01

Источник: https://censor.net.ua/n3134508
 
 
 Топ комментарии
 
Порох - едиснтвенный из Президентов, который через 25 лет назависимости наконец-то приравнял Украину к Европе, создал Армию, принял закон о языке и сделал независимой от мацквы украинскую церковь. Все остальные президенты - шлак.
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Порошенко самый лживый и циничный из всех президентов мира
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залишайтесь на зв"язку, ваша думка дуже важлива для нас )))
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поздно блеять о мыролюбности и реформизме когда свинарник горит и свиньи разбежались.
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А у Петра майбутнє вже давно в Європі - гроші, нерухомість, діти )))
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Может пора уже памятники тебе ставить?При жизни. В знак благодарности.
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только с начало тебе: за протертый до дыр диван и стертую клавиатуру
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Хочу тебя разочаровать. Предсказатель из тебя точно такой же, как из пети велосипедист.
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*******, шоле ?
Как частичная утрата суверенитета (ассоциация) соотносится с обретением полного суверенитета (независимостью) ?
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а тем более,когда у нас власть поменялась Ассоциация с ЕС стоит в одном ряду с получением независимости, - Порошенко о подписанном 5 лет назад договоре - Цензор.НЕТ 8267
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Петко, да ты и про "безвиз" пел лет уже как 15-ть, что "вот-вот". И только когда Большим Дядям приспичило, тогда и дали нам безвиз. А насчет пергамента для попов..... Ассоциация с ЕС стоит в одном ряду с получением независимости, - Порошенко о подписанном 5 лет назад договоре - Цензор.НЕТ 1307
Как кидала - хорош, "надо брать", столь хитрого попа обвести вокруг..... ну, тут точно не вокруг пальца, смотря по мастерству "кидка"..... дорогого стоит.... Петко, вернись взад, но Гейпрокурором сдеай Ляшко - он точно все сразу расследует, не вставая из коровы кресла Ассоциация с ЕС стоит в одном ряду с получением независимости, - Порошенко о подписанном 5 лет назад договоре - Цензор.НЕТ 337
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Походу, нафіг нам треба продажна Європа?
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А шо вона вам винна? Ви ж обрали блазня який збирається миритись з ******. За це голосували 73%. Так чому Європа повинна не поважати вибір народу за мир з запаребріком?
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Хочу вам нагадати, шо йде вже шостий рік, при цьому ніхто не заважав Європі будувати Північний потік і допомагати раші будувати кримський міст. І ви ще будете шось казати за мир.
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Це не я кажу, а Європа так сприймає вибір зебілів.
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Текст Соглашения окончательно был согласован еще в 2013, из за неподписания соглашения в 2014 произошел Майдан, если бы Порошенко не подписал соглашение, Майдан бы повторился и он бы сразу поехал вслед за Януковичем. Подписание Соглашения - это целиком заслуга Народа Украины.
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а как ты думаешь,европа сильно горела желанием подписывать после финтов януковича,майдана и агрессии раиськи?это народ единолично ездил уговаривать европу?
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Подписание Соглашения - это целиком заслуга 25% Народа Украины.
Но вот 73% = это антимайдан, который теперь всё отменит
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Viva Порошенко -найкращий президент України.
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свиновальцман твой бох?
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Bаш ЗЄ-недорозуміння на посаді президента України.
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вертайтесь з Італії і розкажіть нам, як треба вибирати )))
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А дебил с купленным дипломом грося не стоит даже в одном ряду с идиотом азировым.
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Порох - едиснтвенный из Президентов, который через 25 лет назависимости наконец-то приравнял Украину к Европе, создал Армию, принял закон о языке и сделал независимой от мацквы украинскую церковь. Все остальные президенты - шлак.
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Прирівняв? Це як? І армію створив? Шо ти куриш?
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а ты уже не куришь?на тяжелые перешел,колешься? Ассоциация с ЕС стоит в одном ряду с получением независимости, - Порошенко о подписанном 5 лет назад договоре - Цензор.НЕТ 8694
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абідна? то веди себе пристойно і не лізь в дорослі розмови
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ні...не абідна...а шо це за кацапізьма-пристойно? Ассоциация с ЕС стоит в одном ряду с получением независимости, - Порошенко о подписанном 5 лет назад договоре - Цензор.НЕТ 4007шо,яндекс не тлумачить?
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пристойно - українське слово. треба було вчити українську, москалику
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Прировнял в том плане, что у нас интеграция с рынками ЕС и ты теперь благодаря Пороху можешь как белый человек, а не как мацкаль, просто показав биометрику поехать куда хочшь по Европе. А если ты считаешь, что до Пороха у нас была Армия, то это ты что-то куришь, а не я.
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може ти і правий, бо я став помічати, що як Пороха не стало, сонце якось не так сходить і заходить )))
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" сделал независимой от мацквы украинскую церковь" - больной что ли?
Московиты как сидели в Лавре - так и сидят.
Со своими грызня, в Мире не признаны...
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Уже показали в ПАСЕ ваши ЕЭСЫ Предадут и продадут не задумываясь Не идеализируйте европу Завтра германия проведёт свой брэкзит И побегут все из ес только пятки засверкают Не ищите Украинцы халявы её нигде нет Стройте свою экономику А то останетесь у разбитого корыта
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Як би хотіли будувати економіку, то не голосували б за блазня.
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я как раз галочку правильно в обоих турах поставли . в первом напротив И.Бобула, во втором напротив к-на Марвелл.
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ще так само постав галочку на виборах до верховної ради.Чим менше ригів в раді - тим краще.
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гиг , я вважаю порошенка таким самим ригом , як і бойко з вілкулом , лише в вишиванці.
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а коломойшу ригом не вважаєш...ну мабуть ще не наївся
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Порошенко самый лживый и циничный из всех президентов мира
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как ты уже зае...лозил нам по ушам - двуликий Анус!!!!
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Не воруй у народа, не позволяй другим- тогда к тебе потянутся люди...
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ГБР провели обыски у члена преступной банды Юрия Бирюкова.

Его роль в ОПГ была достаточно влиятельной. Он был внештатным советником Порошенко, что давало экс-президенту Порошенко возможность проворачивать свои преступные замыслы через псевдоволонтеров, коим является подозреваемый Бирюков.

Подозреваемые в военных преступлениях Петр Порошенко, Юрий Бирюков, Степан Полторак и остальные члены ОПГ заработали более 100 миллионов гривен на продаже армии негодных бронежилетов!

Вы вдумайтесь в это! Верховный главнокомандующий, министр обороны и псевдоволонтер провернули схему на 100 миллионов и при этом зная, что негодный бронежилет это чья-то жизнь на фронте!
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"Райнин ежемесячно получал наличными 3-5 миллионов", - бывший нардеп Крючков о хищении 150 млн гривен госсредств через "Харьковоблэнерго". ВИДЕО
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Кто кому чего продал; поясни. Нифига не понятно.
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Петя знает кого брть к себе прхобоатми, которые ничего не понимают. щас будут реплики типа вы фсе врети.
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Я пока не увидел никакой конкретики; какой-то пустой звиздёж типа "Карл у Клары украл кораллы".
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Много ума не нужно, приехать и подписать бумажку. До него уже все сдалал Ющекно и Янукович. Которых он успешно обгадили все припасл себе. Будет как с Томосом.
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Між словами "робити" і "зробити" велика різниця.
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Петя отличается от Яныка тотолько тем, что умеет говорить по английски.
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Молодець Петро. Підписав угоду з союзниками путіна, ще й вистачає зухвальства хвалити себе за це. Все таки недарма програв ти президентські перегони.
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Задача пуйла - отменить ассоциацию Украины с ЕС - именно поэтому он каждый день обстреливает Украину - чтобы та устала, а затем вылез пацанчик и согласился сойтись "где то по середине".
Где то по середине = это просеренная в тайгу Украина
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Такую Украину, которую оставил Порошенко, в ЕС не нужна и виноват не только путин.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныАссоциация с ЕС стоит в одном ряду с получением независимости, - Порошенко о подписанном 5 лет назад договоре
 
 
 
 
 
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