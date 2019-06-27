 Ассоциация с ЕС стоит в одном ряду с получением независимости, - Порошенко о подписанном 5 лет назад договоре

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал экс-президент Петр Порошенко, передает Цензор.НЕТ.

"5 лет назад, 27 июня 2014 г. в Брюсселе имел высокую честь, выполняя волю украинского народа, завершить процесс подписания Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом. Я считаю, что в истории нашего государства заключение Соглашения об ассоциации стоит в одном ряду с обретением независимости. Первые годы жизни Соглашения были очень сложными: это и борьба за ратификацию Соглашения, и нейтрализация массированной российской дезинформации и противодействия, и создание внутренней архитектуры ее реализации. Сегодня мы можем гордиться тем, что выстояли в этой борьбе и уже есть первые весомые успехи", - заявил он.

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"С началом действия углубленно и всеобъемлющей зоны свободной торговли с ЕС в 2016 году для украинской экономики открылось окно возможностей. И уже через три года мы достигли рекордного за всю историю уровня торговли между Украиной и ЕС. ЕС - главный торговый партнер Украины с долей более 42% от общего объема экспорта. Это не просто цифры, а фактор роста благосостояния каждой украинской семьи. Мы будем продолжать работать, чтобы углубить интеграцию Украины во внутренний рынок ЕС. Все 5 лет своего президентства я оставался предан идее интеграции Украины в европейские и евроатлантические структуры. Глубоко убежден, что вступление в ЕС и НАТО - единственно верный курс развития государства и гарантия независимости, безопасности, территориальной целостности и благосостояния Украины. По моей инициативе этот курс был включен в Конституцию Украины. Под флагами членства в ЕС и НАТО собралась и наша команда "Европейской Солидарности". Наша цель - создать условия, необходимые для подачи заявки на членство в ЕС в 2023 году и начать Предвступительный переговоры до 2028 года. Это вполне реально и совпадает как с внутренними украинскими, так и европейскими политическими и финансовыми циклами. Защитим наше европейское будущее! Будущее Украины в Европе!" - резюмировал Порошенко.