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 "Восстановление прав на голосование россиян в ПАСЕ неуместно", - премьер Эстонии Ратас

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас осудил восстановление всех полномочий российской делегации в ПАСЕ.

Об этом он написал в своем аккаунте в Твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Восстановление права голоса России в ПАСЕ неуместно и просто неправильно. Причины приостановления не исчезли - агрессия в Украине и Грузии продолжается, а Минские соглашения - не выполняются. Международное сообщество должно твердо защищать международное право и права человека. Эстония будет выступать за европейские принципы и ценности", - отметил Ратас в Twitter.Восстановление прав на голосование россиян в ПАСЕ неуместно, - премьер Эстонии Ратас 01

Напомним, что 26 июня на сессии ПАСЕ приняли резолюцию, согласно которой полномочия делегации из России подтверждаются в полном объёме.

7 стран-членов Совета Европы объявили демарш в ПАСЕ в знак протеста против безусловного возвращения россиян, среди них: Украина, Грузия, Польша, Словакия, Литва, Латвия и Эстония.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 118 делегатов "за", 62 - "против": Какие страны голосовали за возвращение России в ПАСЕ. СПИСОК

Источник: https://censor.net.ua/n3134507
 
   
 Топ комментарии
 
хороший текст. видно, писал человек, а не недоразумение травяного цвета.
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хороший текст. видно, писал человек, а не недоразумение травяного цвета.
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Faberum‏ @Faber_33 39 минут назад

Як тільки макрон та фрау ріббентроп стали активно просувати мордор у ПАРЕ, зникли жовті жилети, навіть будь-яка помітна активність їх. Співпадіння? Гангрена цінностей, вона така.
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Украина должна подать в суд на ПАСЕ, требовать возврат средств за уплаченные взносы, плюс, требовать оплатить убытки, которые нанесла нам ********* в связи с аннексией и оккупацией. Должны быть открыты уголовные дела против ВСЕХ западных депутатов проголосовавших за возвращение лаптей в эту структуру, нужно обратиться за помощью к США с просьбой проверить счета всех этих юродивых, кто и за сколько продался, преследовать, судить и казнить. Только так.
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Почитай устав ПАСЕ. Будешь сильно удивлен. Де факто по принятию и изменению регламента - они ничего не нарушили. ПАСЕ - совершенно бесполезная структура. От слова "полностью".
Это, консультативный орган, который составлен из спиногрызов депутатов государств участников. Никаких прав и влияния на государства нарушающие резолюции самой Парламентской ассамблеи они не имеют. Эти.3,14.... сы, могут только вякнуть в своих парламентах ЗА или ПРОТИВ.
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Капоне тоже посадили не за бандитизм, нужно проводить работу, копать под этих депутатов, эти хмыри являются пособниками террористов, благодаря их действию (или бездействию, в том числе) узкие продолжают военные действия и гибнут люди, то, что ПАСЕ никчемна как и ООН это понятно очевидно, но, уверен есть юридические механизмы, благодаря которым эту мерзость можно призвать к ответу, так должно быть, правда на нашей стороне!
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Вот именно. Перетягивать на свою сторону. Москали 118 рыл перетянули. Далее эти рыоа в своих государствах будут тащить вектор рыфы. Это пилять не смех.
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Виходить,що москаль адекватніший за своїх лакеїв пецедроців!Яке відношення має Зеленський до голосування 17 Травня,якщо його інагурація була 21 Травня.Пороссянки провалили роботу-стрілки перевели на Зелю і свідомо продовжують брехати,але ж так-ПЕС мусить брехати,навіть,коли Клімкін йому розяснив,бо на те він здатний!
:17 05 2019 На зустрічі в Гельсінкі міністри 47-х націй переважною більшістю проголосували за заяву, в якій сказано, що «всі держави-члени мають право брати участь на рівній основі» в комітеті міністрів і парламентських зборах Ради.
Парламентська асамблея (Pace), зібрання депутатів з 47 країн, що має відбутися у червні, все
ще має затвердити процедурні зміни, які дозволять російським членам відновити голосування.https://www.theguardian.com/world/2019/may/17/council-of-europe-votes-to-maintain-russia-membership-crimea
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Кто бы говорил.

"Восстановление прав на голосование россиян в ПАСЕ неуместно", - премьер Эстонии Ратас - Цензор.НЕТ 2879
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как в сша называют икру "простых" рыб (не кавьяр) как продукт питания? а, кацапа?
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вопрос не ко мне но по памяти roes fish . Просто у меня классический английский. "Відновлення прав на голосування росіян у ПАРЄ недоречно", - прем'єр Естонії Ратас - Цензор.НЕТ 9951
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Друзі пізнаються у біді. А от що зрадять нас англійці чомусь не чекалося.
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вони не дуже зрадили. один чи два голоси тільки дали за повернення, інші - "проти".
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Взагалі-то те, що ми за совковою звичкою звемо "фашизмом", є нацизм (націонал-соціалізм) - тобто, той самий совок, тільки трохи іншого кольору. На їіхньому фоні мусолінієвська держава нагадує нинішню Туреччину, не гірше. Рашизм же справді гірше навіть за нацизм - хоча б тому, що досі існує і розвивається.
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как Вы дипломатичны, Юри Ратас!

"не уместно и не правильно", а скорее - преступно! так честнее!!!
преступнику вернули свободу и оружие, только за то, что он купил билет на концерт...
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он купил дирижеру палочки, а флейтисткам подсунул новые приборы... и теперь этот концерт в его честь...
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Я бы тоже, как Юрик, чего-нибудь смог бы написать в Твиттере. Тока меня бы Цензор не тиражировал, бо я бы матом написал...
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Когда премъер Эстонии переживает за Украину больше преЗедента.
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Олександр Олесь
Коли Україна за право життя
З катами боролась, жила і вмирала,
І ждала, хотіла лише співчуття,
Європа мовчала.
Коли Україна в нерівній борьбі
Вся сходила кров'ю і слізьми стікала
І дружної помочі ждала собі,
Європа мовчала.
Коли Україна в залізнім ярмі
Робила на пана і в ранах орала,
Коли ворушились і скелі німі,
Європа мовчала.
Коли Україна криваві жнива
Зібравши для ката, сама умирала
І з голоду навіть згубила слова,
Європа мовчала.
Коли Україна життя прокляла
І ціла могилою стала,
Як сльози котились і в демона зла,
Європа мовчала.
22.08.1931
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"Себя не похвалишь-никто не похвалит."(с)
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"Відновлення прав на голосування росіян у ПАРЄ недоречно", - прем'єр Естонії Ратас - Цензор.НЕТ 4835Хроники Хунты‏ @JuntaChronicles 26 мин.26 минут назад

За 70 миллионов европейцы простили России массовое убийство граждан ЕС, атаки химоружием на Англию, оккупацию и войну с Украиной, которой они гарантировали безопасность.
Интересно, на что европейские ценности готовы пойти ради 150 миллионов?
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Чому в одній статті Словакія голосувала "ЗА" а в другій демарш?
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подозреваю. что они хотели вернуть, но с санкциями
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Восстановление прав на голосование россиян в ПАСЕ неуместно", - премьер Эстонии Ратас
 
 
 
 
 
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