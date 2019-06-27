 "Восстановление прав на голосование россиян в ПАСЕ неуместно", - премьер Эстонии Ратас

Об этом он написал в своем аккаунте в Твиттере, передает Цензор.НЕТ.
"Восстановление права голоса России в ПАСЕ неуместно и просто неправильно. Причины приостановления не исчезли - агрессия в Украине и Грузии продолжается, а Минские соглашения - не выполняются. Международное сообщество должно твердо защищать международное право и права человека. Эстония будет выступать за европейские принципы и ценности", - отметил Ратас в Twitter.
Напомним, что 26 июня на сессии ПАСЕ приняли резолюцию, согласно которой полномочия делегации из России подтверждаются в полном объёме.
7 стран-членов Совета Европы объявили демарш в ПАСЕ в знак протеста против безусловного возвращения россиян, среди них: Украина, Грузия, Польша, Словакия, Литва, Латвия и Эстония.
Як тільки макрон та фрау ріббентроп стали активно просувати мордор у ПАРЕ, зникли жовті жилети, навіть будь-яка помітна активність їх. Співпадіння? Гангрена цінностей, вона така.
Это, консультативный орган, который составлен из
спиногрызовдепутатов государств участников. Никаких прав и влияния на государства нарушающие резолюции самой Парламентской ассамблеи они не имеют. Эти.3,14.... сы, могут только вякнуть в своих парламентах ЗА или ПРОТИВ.
:17 05 2019 На зустрічі в Гельсінкі міністри 47-х націй переважною більшістю проголосували за заяву, в якій сказано, що «всі держави-члени мають право брати участь на рівній основі» в комітеті міністрів і парламентських зборах Ради.
Парламентська асамблея (Pace), зібрання депутатів з 47 країн, що має відбутися у червні, все
ще має затвердити процедурні зміни, які дозволять російським членам відновити голосування.https://www.theguardian.com/world/2019/may/17/council-of-europe-votes-to-maintain-russia-membership-crimea
"не уместно и не правильно", а скорее - преступно! так честнее!!!
преступнику вернули свободу и оружие, только за то, что он купил билет на концерт...
Коли Україна за право життя
З катами боролась, жила і вмирала,
І ждала, хотіла лише співчуття,
Європа мовчала.
Коли Україна в нерівній борьбі
Вся сходила кров'ю і слізьми стікала
І дружної помочі ждала собі,
Європа мовчала.
Коли Україна в залізнім ярмі
Робила на пана і в ранах орала,
Коли ворушились і скелі німі,
Європа мовчала.
Коли Україна криваві жнива
Зібравши для ката, сама умирала
І з голоду навіть згубила слова,
Європа мовчала.
Коли Україна життя прокляла
І ціла могилою стала,
Як сльози котились і в демона зла,
Європа мовчала.
22.08.1931
За 70 миллионов европейцы простили России массовое убийство граждан ЕС, атаки химоружием на Англию, оккупацию и войну с Украиной, которой они гарантировали безопасность.
Интересно, на что европейские ценности готовы пойти ради 150 миллионов?