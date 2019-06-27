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 АМКУ с помощью НАБУ разоблачил сговор двух компаний на ремонте Шулявского путепровода

Информация от детективов НАБУ помогла Антимонопольному комитету Украины (АМКУ) разоблачить сговор двух компаний-участниц процедур закупок строительных услуг для трех объектов в городе Киеве. За искажение результатов тендера Киевское областное территориальное отделение АМКУ наложило на них штраф на общую сумму почти 262 млн грн и запретило участвовать в публичных закупках в течение ближайших трех лет.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Данные, которые стали основой для решения АМКУ, детективы Национального бюро получили во время досудебного расследования возможных злоупотреблений при реконструкции Шулявского путепровода, в частности, речь идет о сведениях, указывающих на возможную связанность участников закупки - ООО "Северо-украинский строительный альянс" и ООО "Спецстрой-Плюс".

Впоследствии, Киевское территориальное отделение АМКУ провело свое расследование, которое подтвердило факт сговора упомянутых компаний не только в случае Шулявского путепровода, но и еще двух объектов: строительства корпуса Национального института сердечно-сосудистой хирургии им. Н. Амосова и реконструкции гимназии № 59 имени А.М. Бойченко в Голосеевском районе г. Киев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": АМКУ ведет расследование в отношении "Укрзализныци" и дорожного строительства

За искажение результатов закупок по:

- реконструкции Шулявского путепровода каждая из компаний получила штраф в 56 млн грн;
- строительству корпуса Национального института сердечно-сосудистой хирургии им. Н. Амосова ООО "Северо-украинский строительный альянс" - штраф в 56,16 млн грн, ООО "Спецстрой-Плюс" - в 63,19 млн грн;
- реконструкции гимназии № 59 имени А.М. Бойченко - штраф в 15,29 млн грн на каждую компанию.

"Такие решения являются очередным примером эффективного взаимодействия между Национальным бюро и Антимонопольным комитетом", - подчеркнули в ведомстве.

Источник: https://censor.net.ua/n3134506
 
 
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Мля, его уже достраивают, а ви разоблачили.
Оперативненько.
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АМКУ заворушився,на збиток власним кишеням. І до чого б це?
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Лучше би АМКУ обратил внимание на ДТЕК!
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Так шо, дебіла кличка теж в куток на гречку поставлять? Чи просто розкажуть йому, що так нізя?
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Нужно пересмотреть все мерские "угоды".

Сейчас идёт реконструкция моста на Семьи Сосниных. Коллапс полнейший.
Вопрос, что там такого сложного, что это нужно делать аж целых 2 года, перекрыв дышло всем борщаговкам и пригороду???
С борщаговок сейчас не выбраться вообще. С одной стороны шулявский мост блокирует движение, с другой - мост на Семьи Сосниных.

Весь народ переориентировался на метро Святошин, у которого работает только один вход и выход. Там сейчас толпа штурмует метро за 10 метров от входа сверху в саму подземку.
Влезть в вагон просто нереально. Многие едут на Академгородок, что-бы хоть как то втиснуться в переполненный вагон.

Видать Виталику таки точно голову отбили.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияАМКУ с помощью НАБУ разоблачил сговор двух компаний на ремонте Шулявского путепровода
 
 
 
 
 
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