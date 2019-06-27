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 Политика Украины
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 Недостроенный ракетный крейсер "Украина" гниет - государство должно принять решение по его судьбе, - Букин

Содержание недостроенного ракетного крейсера "Украина", который находится в акватории николаевского завода имени 61 коммунара составляет около 15 млн гривен в год.

Об этом заявил в интервью "Цензор.НЕТ" заявил генеральный директор ГК "Укроборонпром" Павел Букин.

"В 2012-13 гг. по договору с Минобороны в месяц оплачивалось 600 тысяч гривен. По сегодняшним ценам – около 15 млн гривен в год. Он же подключен к электроэнергии, нужно держать запитанными все системы. Однако в 2014-м Минобороны прекратило его оплату. Самое плохое, что деньги не идут уже и корабль гниет. Но завод вынужден все равно выделять определенные ресурсы, поддерживая не введенный в эксплуатацию, недостроенный, небоеготовый корабль", - сообщил гендиректор.

Также читайте: Минобороны подтвердило отказ от достройки ракетного крейсера "Украина", - "Укроборонпром". ДОКУМЕНТ

"Было несколько вариантов постановлений правительства по этому крейсеру. Но ни одно не принято. Все это – результат многоуровневой системы коллективного принятия решений, когда министр спорта или культуры, к примеру, голосуют за решение по оборонке. Что касается крейсера – государство должно принять решение по его судьбе. Когда это имущество станет операбельным, мы сможем найти решение этой проблемы", - пояснил Букин.

Говоря о возможности выставвить крейсер на продажу, руководитель "Укроборонпром" отметил, что "без решения правительства я могу только, как Дон Кихот запрыгнуть на мельницу"

"Имущество – государственное. Поэтому должно быть решение правительства, которое базируется на запросе Минобороны, к примеру, предлагающем "Укроборонпрому" реализовать его на внешнем рынке", - пояснил Букин.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Есть указ президента о демилитаризации крейсера "Украина". Если его продать, то хватит на выплату задолженности по зарплате работникам завода, - первый замглавы Николаевской ОГА. ВИДЕО+ФОТО

Полный текст интервью "Спустя год после запуска на линии по производству снарядов у завода "Артем" нет заказов от Минобороны" читайте ЗДЕСЬ.

Напомним, ракетный крейсер "Украина" уже второе десятилетие стоит у причальной стены ГП "Судостроительный завод имени 61 коммунара", где был построен в 1984 году по заказу ВМФ бывшего СССР под названием "Адмирал флота Советского Союза Лобов" по проекту 1154.

В 1990 году крейсер был спущен на воду, в 1996-м его достройка была приостановлена в связи с отсутствием финансирования. В различные годы, до начала 2000-х. готовность боевого корабля, по заверениям чиновников различных уровней, в том числе президента Леонида Кучмы, составляла от 90 до 97%. В 2000-2001 годах крейсер планировалось ввести в состав ВМС Украины, однако позже была признана нецелесообразность такого шага.

С февраля 2015 г. государство прекратило компенсировать расходы ГП "Николаевский судостроительный завод" на содержание ракетного крейсера "Украина". В результате долги государства перед заводом и его работниками достигли 61,1 млн грн.

Сейчас крейсер остается на балансе завода-изготовителя.

Источник: https://censor.net.ua/n3134502
 
 
 Топ комментарии
 
5 лет пышно говорили про реформы в армии и стандарты НАТО - а крейсер с символическим "Украина" продолжал гнить.
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после того, что вижу после выборов - надежды на европейское госудаство Украина растаяли как снег по весне. С этого роя не будет ни*уя
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Увы ,но в Украине гниёт всё ,цветёт только ворьё ,а должно быть наоборот ,ворьё должно гнить в тюрьмах а всё остальное процветать .
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соя 5 лет лапшак вешала про восстановление армии и флота,бабло пилило в своей кузне,а Украина гнила у причала.Вот так везде было пять лет мародерства шоколадного говнокомандувача.
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Такой принципиальный зебил попался. Крейсер гнил не 5 лет а 23 года. И при клоуне продолжает гнить. Я что-то информации о планируемом спуске на воду не наблюдаю.
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и при клоуне продолжает гнить ... Каким боком ты упрекаешь Зеленского в гниении крейсера Украина????? А то , что гнил при порохе это ты ,*****, как то упустил ??? Не удивлюсь если за его гниение лененская кузня деньги получала !!
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Сразу видно молдаван тупых... Ты о целесообразности этого судна думал, или слова такого даже не знаешь?
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Крейсер Україна має бути введений в склад ВМСУ!. Крейсер може бути базою для ударних БПЛА на флоті, може мати потужну РЛС для спостереження за великим морським районом, може нести на собі морський десант та засоби його доставки на берег. Крейсер потрібен, бо без великого корабля неможливо організувати оборону Одеси, Миколаїва, Херсона, Ізмаїла. Потрібен корабель який зможе нести сотни ППО/ПРО ракет для відбиття потужного авіанальоту ворога, десятки ударних ракет середньої дальності, для знищення військових об'єктів ворога за 5500 км, десятки протикорабельних ракет для стримання ворожого морського десанту, мати на борти підрозділ морської піхоти для висадки на берег і захоплення ключових портових споруд в Криму, для організації висадки морського десанту на південне узбережжя Криму! Крейсер це величезна сила, просто як великий корабель, який не дасть росіянам штурмувати наші малі кораблі та катери! Якби в складі ВМСУ був крейсер Україна, росіяни не змогли б захопити наші кораблі в Криму, просто тому що не змогли б взяти штурмом такий великий корабель з величезною командою та морською піхотою! Крейсер міг би не допустити блокування військової бухти в криму, міг би відтягнути затоплені росіянами кораблі з русла і тим випустити весь наш флот в море!
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Та не нужен он вообще никому, он устарел по всем понятиям, не понятно как его Гриценко умудрился не продать...
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Обшить броней, навесить отражателей уголковых и радиотехнические приборы как на современных кораблях. Будет у китайцев "судном-ловушкой" для амерских ПКР.
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Назвать крейсер "Варягом" и затопить на внешнем рейде 😀
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Потом поднять и все таки японцам отдать с доплатой.
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да, было время....строили в нэне ракетные крейсера и самолёты Мрия. проклятое советское прошлое
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....шаурмы 😀
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Кацапам подарим. Убогая страна, убогие президенты, убогий народ.
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Да, самовивозом, пусть пое... постараются!)))
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после того, что вижу после выборов - надежды на европейское госудаство Украина растаяли как снег по весне. С этого роя не будет ни*уя
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потрібно задавити матку і трутнів - може тоді щось і вийде
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Поправочка, 73% убогого народишка
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может 25% угрюмо-убогих порохоботиков?
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Пережили Янека і Зеліка переживем!
Дай боже!
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не говори ,порошенко самый убогий был.А вот насчет народа ты обрезной погорячился.
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А ну давай подробнее насчет обрезанного. Шота давно я сказок про вальцмана не слушал. Вместе с кошерным охвисом преЗЕдента поржем.
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5 лет пышно говорили про реформы в армии и стандарты НАТО - а крейсер с символическим "Украина" продолжал гнить.
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Вот этот крейсер точно 5 лет был необходим...
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Однако в 2014-м Минобороны прекратило его оплату.



Ясно, мародёр парашен решил, что хватит...
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Символичное название..
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он практически уже сгнил. И хотя директор 61-го еще тот пурец, вины в том его нет. МО Украины и ВМФ этот крейсер не нужен, но и продавать не хотели. А теперь кому это старое корыто без вооружения надо?
Умные люди советуют - дискотеки, бары, только сколько надо выложить чиновникам с МО и укробонпрома чтобы получить этот пароход. А потом сколько еще бабок вложить надо в перевооружение?
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не нравится ,,Украина,,, переименовать на крейсер ,,Порошенко,, и сдать по 5 грн за кг на чермет ну и медяху отдельно.
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Цей проект вже застарів і не відповідає нинішнім реаліям.
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за 5 років не могли добудувати зато випустили кілька надпотужних петіних катерів.
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Ну зачем так? За 28 таки годочков. Потому, таки верно выше короткое: "На брухт"(с). Вот только с названием погорячились. Знали бы переименовывавшие, какова судьба этого крейсера будет! А можэ и знали...
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перейменувати в кацапстан і розстріляти на рейді. металолом продати
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Ахметов уже пообещал купить 200 скорых, а Пинчук 20 квартир, Коломойский ларек покрасит, отипитесь...
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Увы ,но в Украине гниёт всё ,цветёт только ворьё ,а должно быть наоборот ,ворьё должно гнить в тюрьмах а всё остальное процветать .
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Пора Коломойскому показать кто хозяин, кормилец и добытчик в доме.И самому оплатить достройку корабля для флота Украины. В пику порохоботам проклятущим , козыряющим В Минобороны подтвердили, что ПВО вокруг Киева переоборудовали на деньги Порошенко 24.04.2019 18:44
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а скільки він лісу роздерибанив та бурштину,бюджетного бабла ...золота людина Недостроенный ракетный крейсер "Украина" гниет - государство должно принять решение по его судьбе, - Букин - Цензор.НЕТ 3014
і взагалі пердо збирається сервери повертати?
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а скільки він лісу роздерибанив та бурштину,/ Никто не сомневается.Все уверены.Зеленский посадит банду, торгующую сегодня на крови.На залізничному вокзалі Івано-Франківська зафіксували російські вагони з карпатським лісом-кругляком (фото+відео) 14.06.2017, 12:08 . Зеленский посадит и Розенблата.Как бы Розенблат не упирался. /"Янтарное дело": Четыре взятки из шести замыкаются на Розенблате. СХЕМА/ Розенблат подал в суд с требованием признать, что Порошенко не имел права назначать Сытника директором НАБУ
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Посадить на него порохоботов с их Мародером,выдать весла и отправить на Ростов
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Порохолизы сейчас брызгнут что это знак и этот металлолом начал гнить именно при Зеленском
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Да кому нужна рухлядь, которую если будут захватывать хоть даже и пираты, экипаж будут "звонить в Киев", а потом с поднятыми лапками послушно идти в плен. И даже не так - послушно идти по статье "нарушение границ Парашки". Крейсеру надо тоже сопровождение ведь.... Ах да, он ведь сам, с понтом "ракетный", но вот только кроме как "точки-у" на него ставить нету чего.
Сказки о нептунах и плутонах оставим лет на 10. Вот тогда возможно и установят. Если бабки будут. А их гарантированно - ...... "мыши съедят")
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Загрузить тротилом и отправить на "прорыв" Керченского моста. Любителей абордажей порадовать.
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Какое государство, такой и крейсер. Нашему флоту только на речных лодках плавать... если их кацапы не отожмут...
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достраивать его для ВМСУ нет никакого смысла . мы это просто его не потянем . да и не нужен он . достроить для иностранного заказчика возможно но кому он нужен ? кого он может заинтересовать ? китайцы уже выросли и строят сами по своим проектам не хуже . москали возможно но они враги и усиливать их это нонсенс . хотя при нынешнем презике все возможно . новые лица . **** Недостроенный ракетный крейсер "Украина" гниет - государство должно принять решение по его судьбе, - Букин - Цензор.НЕТ 3347

остаются еще индусы . тут не знаю . может их и заинтересует . но в любом случае не в первоначальном виде . требуется серьезная модернизация
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Он уже только на металл годится. россияне пару раз хотели его купить, но в последний раз, когда им предложили, сказали что дешевле заново построить, чем этот восстановить и переделать на новое вооружение
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он 30 лет в порту стоит. и тут ВНЕЗАПНО очухались... лучше б достроили, там 90 % готовности
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Я не эксперт в этих вопросах, но все же. Достроить и перевооружить не проблема, проблема ведь в средствах, как обычно. Давайте честно, ВМФ нам нужен, по этому тупо "сдать на металлолом" или кому то продать в условия войны с ******* ордой глупо. Нет денег у государства, давайте поможем армии как в 2014 г. И это как по мне реальный выход из положения. Если сами не начнем себя защищать, завтра ху...лоармию прийдется кормить...
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С 2014 прекращено финансирование. Кто у нас там к власти пришел?
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Название Украина хоть уберите,а то ассоциация с гниет нехорошая.Назовите крейсер как то К-19
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Это всё мацковский реванш, он начал гнить при Зеленском, а при Пете крейсер играл важную роль как сдерживающий фактор, чтоб ***** не напал!
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Так Грося же в 2017 году его списал на металлолом в следствии потужних рехформ...
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кораблей в Украине нет, зато капитанов 1-го и 2-го рангов за прошедших пять лет добавилось нехило. и даже парочка адмиралов. байдарками видимо командуют, так как единственный крейсер за эти 5 лет окончательно сгнил.
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Его надо приватизировать - сколько можно олигархам плавать на банальных яхтах,
когда можно поставить пушки и палить из них при заходе в каждый порт.
А ещё ж есть и тарпеды ...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНедостроенный ракетный крейсер "Украина" гниет - государство должно принять решение по его судьбе, - Букин
 
 
 
 
 
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