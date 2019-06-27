 Недостроенный ракетный крейсер "Украина" гниет - государство должно принять решение по его судьбе, - Букин

Об этом заявил в интервью "Цензор.НЕТ" заявил генеральный директор ГК "Укроборонпром" Павел Букин.

"В 2012-13 гг. по договору с Минобороны в месяц оплачивалось 600 тысяч гривен. По сегодняшним ценам – около 15 млн гривен в год. Он же подключен к электроэнергии, нужно держать запитанными все системы. Однако в 2014-м Минобороны прекратило его оплату. Самое плохое, что деньги не идут уже и корабль гниет. Но завод вынужден все равно выделять определенные ресурсы, поддерживая не введенный в эксплуатацию, недостроенный, небоеготовый корабль", - сообщил гендиректор.

Также читайте: Минобороны подтвердило отказ от достройки ракетного крейсера "Украина", - "Укроборонпром". ДОКУМЕНТ

"Было несколько вариантов постановлений правительства по этому крейсеру. Но ни одно не принято. Все это – результат многоуровневой системы коллективного принятия решений, когда министр спорта или культуры, к примеру, голосуют за решение по оборонке. Что касается крейсера – государство должно принять решение по его судьбе. Когда это имущество станет операбельным, мы сможем найти решение этой проблемы", - пояснил Букин.

Говоря о возможности выставвить крейсер на продажу, руководитель "Укроборонпром" отметил, что "без решения правительства я могу только, как Дон Кихот запрыгнуть на мельницу"

"Имущество – государственное. Поэтому должно быть решение правительства, которое базируется на запросе Минобороны, к примеру, предлагающем "Укроборонпрому" реализовать его на внешнем рынке", - пояснил Букин.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Есть указ президента о демилитаризации крейсера "Украина". Если его продать, то хватит на выплату задолженности по зарплате работникам завода, - первый замглавы Николаевской ОГА. ВИДЕО+ФОТО

Полный текст интервью "Спустя год после запуска на линии по производству снарядов у завода "Артем" нет заказов от Минобороны" читайте ЗДЕСЬ.

Напомним, ракетный крейсер "Украина" уже второе десятилетие стоит у причальной стены ГП "Судостроительный завод имени 61 коммунара", где был построен в 1984 году по заказу ВМФ бывшего СССР под названием "Адмирал флота Советского Союза Лобов" по проекту 1154.

В 1990 году крейсер был спущен на воду, в 1996-м его достройка была приостановлена в связи с отсутствием финансирования. В различные годы, до начала 2000-х. готовность боевого корабля, по заверениям чиновников различных уровней, в том числе президента Леонида Кучмы, составляла от 90 до 97%. В 2000-2001 годах крейсер планировалось ввести в состав ВМС Украины, однако позже была признана нецелесообразность такого шага.

С февраля 2015 г. государство прекратило компенсировать расходы ГП "Николаевский судостроительный завод" на содержание ракетного крейсера "Украина". В результате долги государства перед заводом и его работниками достигли 61,1 млн грн.

Сейчас крейсер остается на балансе завода-изготовителя.