 Партия "Голос" после внутренней проверки отозвала кандидата-мажоритарщика Огнева

Такое решение принял номинационный комитет по результатам внутренней проверки, после того как к партии обратился ряд журналистов-расследователей и активистов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"Результаты внутреннего расследования и действия Дмитрия Огнева дали основания утверждать, что кандидат склонен ставить личный интерес выше результата командной работы. Это прямо противоречит одному из девяти критериев, которые партия выдвигает к своим кандидатам. Команда партии "Голос" благодарит журналистов за бдительность и призывает общественность сообщать обо всех известных фактах нарушения кандидатами принципов партии", - говорится в сообщении.

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Ранее журналисты сообщили, что Дмитрий Огнев и нардеп от БПП Глеб Загорий имеют родственные связи и прописку в одной квартире. Огнев, как оказалось, женат на сестре Загория Наталье. Огнев является владельцем большой овечьей фермы "Меринос-Запад".