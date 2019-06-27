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 Политика Украины
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 Партия "Голос" после внутренней проверки отозвала кандидата-мажоритарщика Огнева

Партия "Голос" отзывает кандидата в народные депутаты в одномандатном округе №121 Львовской области Дмитрия Огнева.

Такое решение принял номинационный комитет по результатам внутренней проверки, после того как к партии обратился ряд журналистов-расследователей и активистов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"Результаты внутреннего расследования и действия Дмитрия Огнева дали основания утверждать, что кандидат склонен ставить личный интерес выше результата командной работы. Это прямо противоречит одному из девяти критериев, которые партия выдвигает к своим кандидатам. Команда партии "Голос" благодарит журналистов за бдительность и призывает общественность сообщать обо всех известных фактах нарушения кандидатами принципов партии", - говорится в сообщении.

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Ранее журналисты сообщили, что Дмитрий Огнев и нардеп от БПП Глеб Загорий имеют родственные связи и прописку в одной квартире. Огнев, как оказалось, женат на сестре Загория Наталье. Огнев является владельцем большой овечьей фермы "Меринос-Запад".

Источник: https://censor.net.ua/n3134501
 
 
 Топ комментарии
 
Панове експерти, а можливо Голос партія чесних патріотів, що прагнуть змін на краще?
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Вырисовывается более менее нормальная полит. партия.
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для вас, козлов, на срувесні форум є
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Голос это клон тошнотворной Зрадонемощи
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нет. свиносявка пинкиса-эльза это отпочкование от шайки свиновальцмана.
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Панове експерти, а можливо Голос партія чесних патріотів, що прагнуть змін на краще?
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Так , але якщо вони візьмуть найгірші риси зрадонемочі - занудство, чистоплюйство, самозакоханість, то буде той же результат, що і у зрадонемочі
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пора тебя в спам отправлять. ты достал уже с одноми и теми де свиновсхрюками.
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справедливости ради - при нынешнем уровне развития нашего общества, который можно определить как "пещерный", любой президент просто обязан ходить на все мероприятия, в том числе и прайды, которое хоть немного будут выбивать дремучесть из наших бестолковых людей, зависших в совковом прошлом
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Тогда вам дорога в россию, там тоже не принимают ЛГБТ сообщество.
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Как раз в расее с педиками все хорошо! Как раз в гейском плане РФ прям Нидерланды! В РФ много политиков геи и расиянам это пофиг! А Украина, Польша, Венгрия не гейские страны! Как выдумаете почему Британия входит из ЕС? Потому что в Брюсселях, Страссбургах позаседали "грантоеды" и навязыват урядам и странам свое видение европеизации!!! Да маятник движется в ту сторону, однако помните он пойдет обратно!!! Польша, Украина, Хорватия, Литва явно против!
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вы, любезнейший, чушь несете.
все страны одинаково "гейские", как вы говорите. вопрос только в уровне свобод в этих странах. Есть свободные во всех отношениях страны - это развитые страны мира - Европа, США, Австралия, НЗ, Канада, где все законопослушные граждане, независимо от принадлежности к любой группе, чувствуют себя абсолютно свободно, что есть правильно. А есть страны не свободные или менее свободные, где права определенных груп тем или иным образом дискриминируются. И все наши усилия должны быть направлены на приобщение к странам первой группы, потому что это очевидно - именно в этих странах люди живут лучше всего. Соответственно нам крайне необходимо придерживаться всех стандартов свободы, характерных развитым странам, если мы хотим стать их частью. Несомненно, одним из таких стандартов является и отсутствие дискриминации по признаку сексуальной ориентации. У нас в настоящее время такая дискриминация еще очень глубока, как в законодательной сфере (абсолютно не равные права - запрет браков, усыновления, воспитания детей, наследования по закону, свидетельствования против партнера и т.д.), так и в бытовой сфере (о чем явно свидетельствуют нападения на безобидные парады).
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Отчасти соглашусь, геи были и 2 000 лет назад! Однако их % меняющаяся характеристика! На нее влияет в тч воспитание, окружение и тд, ! В интернет сами найдете труды врачей на эту тему!
Знаете если Украина вымрет, то эти равные права до одного места! Поэтому для спасения нации нужно внедрят в общество христианскую веру и религиозное воспитание и образование! Это даст прирост украинской нации!
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Да че там.
Ли*ер "Голосов" кричал шо не будет "старых лиц", но о себе "забыл", то шо был дупутатишкой.
В Африке по крайней мере они бы боялись так лгать, ибо могли бы и сжечь. Негры то "Голос" после внутренней проверки отозвала кандидата-мажоритарщика Огнева - Цензор.НЕТ 8203
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для вас, козлов, на срувесні форум є
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А че спорить то? Вакараху ненавидит Антиколорадос, а Он - Патриот. Я и тоже не люблю выскочек.
В чем проблема то, сэр?
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Антиколорадос - не патриот, а ******* - не нужно путать. Он то еще соевое брехло на зарплате.
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Вы его читал?
Вы тоже усомнился в том что его бы уже нашли, даже Петров с Бошировым?
У него в сутках 72 часа походу чтобы все успевать то.)
Для меня - загадка он. Столько материалов, одним и тем же стилем, плюс что рассказывает о себе много, .... х.з., это феномен какой-то. Про Зелю даже фейки разгоняет, так что я вообще не понимаю этой деятельности.
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Мне достаточно того, что он разгоняет фейки, чтобы понимать, что верить ему нельзя.
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Если честно, то фейков не видел, но только весной началось - несколько материалов про Зелю.
А если вообще - то и за утверждения шо Путин украл пол-трлн., можно под суд пойтить. И дело не в Путине даже, а в том что сказавший - должен доказать.
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Антиколорадос действительно гиперактивный персонаж и его реально любопытно читать. Только для того, чтобы каждый раз убеждаться, что прогнозирование - это не его.
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И ненавидит твой антиколорадос абсолютно всех конкурентов Порошка.
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ВОт бы СН ещё ватанов выкидывал всех...хотя им нельзя, так то в партии 0 человек останется
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Вырисовывается более менее нормальная полит. партия.
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Значить,по аналогії,виключать і Притулу за зв"язки з регіоналом-олігархом Хомутинніком ? Хоча стоп,він же не за Пороха !-Тоді можна ! Родинний зв"язок з порохоботами-смертний гріх !
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Женат на сестре, а живет с братом.....
Какой интересный сериал!!!!!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПартия "Голос" после внутренней проверки отозвала кандидата-мажоритарщика Огнева
 
 
 
 
 
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