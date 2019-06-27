 Партия "Голос" после внутренней проверки отозвала кандидата-мажоритарщика Огнева

Такое решение принял номинационный комитет по результатам внутренней проверки, после того как к партии обратился ряд журналистов-расследователей и активистов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.
"Результаты внутреннего расследования и действия Дмитрия Огнева дали основания утверждать, что кандидат склонен ставить личный интерес выше результата командной работы. Это прямо противоречит одному из девяти критериев, которые партия выдвигает к своим кандидатам. Команда партии "Голос" благодарит журналистов за бдительность и призывает общественность сообщать обо всех известных фактах нарушения кандидатами принципов партии", - говорится в сообщении.
Ранее журналисты сообщили, что Дмитрий Огнев и нардеп от БПП Глеб Загорий имеют родственные связи и прописку в одной квартире. Огнев, как оказалось, женат на сестре Загория Наталье. Огнев является владельцем большой овечьей фермы "Меринос-Запад".
Узнаю Вакарчука! Чтобы понять вакарчука пересмотрите Голос Краины с Вакарчуком! Мотодика отбора меня очень удивляла(все самые странные были в командах Вакарчука!),
Извините талант в музыка ДА! Но, поведение бабское!!! Зачем!!! Шарасин пошел в его команду???? Конфликт между ними запрограммирован!!!! Запомните! Время это ярко покажет!!!
ПС: Как президент это вообще была бы катастрофа! Я 100% уверен, что Вакарчук пришел бы на марш геев и лезбиянок который был не давно!!!!
все страны одинаково "гейские", как вы говорите. вопрос только в уровне свобод в этих странах. Есть свободные во всех отношениях страны - это развитые страны мира - Европа, США, Австралия, НЗ, Канада, где все законопослушные граждане, независимо от принадлежности к любой группе, чувствуют себя абсолютно свободно, что есть правильно. А есть страны не свободные или менее свободные, где права определенных груп тем или иным образом дискриминируются. И все наши усилия должны быть направлены на приобщение к странам первой группы, потому что это очевидно - именно в этих странах люди живут лучше всего. Соответственно нам крайне необходимо придерживаться всех стандартов свободы, характерных развитым странам, если мы хотим стать их частью. Несомненно, одним из таких стандартов является и отсутствие дискриминации по признаку сексуальной ориентации. У нас в настоящее время такая дискриминация еще очень глубока, как в законодательной сфере (абсолютно не равные права - запрет браков, усыновления, воспитания детей, наследования по закону, свидетельствования против партнера и т.д.), так и в бытовой сфере (о чем явно свидетельствуют нападения на безобидные парады).
Знаете если Украина вымрет, то эти равные права до одного места! Поэтому для спасения нации нужно внедрят в общество христианскую веру и религиозное воспитание и образование! Это даст прирост украинской нации!
Ли*ер "Голосов" кричал шо не будет "старых лиц", но о себе "забыл", то шо был дупутатишкой.
В Африке по крайней мере они бы боялись так лгать, ибо могли бы и сжечь. Негры то
В чем проблема то, сэр?
Вы тоже усомнился в том что его бы уже нашли, даже Петров с Бошировым?
У него в сутках 72 часа походу чтобы все успевать то.)
Для меня - загадка он. Столько материалов, одним и тем же стилем, плюс что рассказывает о себе много, .... х.з., это феномен какой-то. Про Зелю даже фейки разгоняет, так что я вообще не понимаю этой деятельности.
А если вообще - то и за утверждения шо Путин украл пол-трлн., можно под суд пойтить. И дело не в Путине даже, а в том что сказавший - должен доказать.
Какой интересный сериал!!!!!