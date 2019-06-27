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 Политика Украины, Экономика
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Все про:ВР (23100) Зеленский (1900) Роттердам+ (16)

 Зеленский внес в Раду законопроект об изменении "Роттердам+" и определил его как неотложный

Президент Украины Владимир Зеленский внес в парламент законопроект относительно снижения стоимости электроэнергии.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське", соответствующий законопроект появился на сайте Рады, однако по состоянию на утро 27 июня текст законопроекта отсутствует.

Отмечается, что Президент определил данный законопроект как неотложный.

Отметим, что накануне представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус сообщал, что президент внесет в парламент законопроект о введении формулы "Роттердам-" вместо "Роттердам +". Согласно новой формуле для расчета себестоимости электроэнергии, производимой тепловыми электростанции не будут рассчитывать стоимость доставки угля из порта Роттердама в Украину. В формуле "Роттердам+" эту стоимость включали в себестоимость электричества, чем увеличивали доходы ТЭС, большинство которых принадлежит Ринату Ахметову.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Роттердам+ закончился", - Герус

Однако, введение данной формулы потеряет смысл с 1 июля 2019 г. (через 4 дня после внесения законопроекта Зеленским), поскольку стоимость электроэнергии будет устанавливаться на рынке, а регулятор уже не будет определять тариф на электроэнергию для различных типов электростанций.

Накануне представитель Президента в Кабмине заявил, что формула "Роттердам +" не действует в Украине с конца мая.

Источник: https://censor.net.ua/n3134500
 
 
 Топ комментарии
 
Я вот не понимаю, почему это спамят то?
Это реальная запись поздравления 95 кварталом, Бени в 2017.
Что не так то? ЗекоМандюки, чего не довольны своим преЗЕдентом?
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ТО есть убирать схему не будем, а тольоко адаптируем ее так, что б крупному бизнессу(Игорь Валерьевич все для вас) было выгоднее.

Вот это реально перемого наркоботов, за это ведь голосовали, что бы Коломойскому, Фирташу и Ахметову жилось лучше!
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Красавы,главного дружбана петьки-вора ахметку берут за жабры,так держать Зеля,следующий сам потрох и его верный свинарчук.
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При таком уровне контроля энергоресурсов страны ахметовым, аж 80%! Не удивительно что они так спешат ввести этот рынок. Повышения цен избежать не получится.
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Бениным заводам дорого столько платить. В итоге платить будет государство из денег налогоплательщиков.
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Звичайно, здача національних інтересів України в ПАРЄ - то х.йня, здача української території на фронті - то х.йня. Невідкладним є законопроект, згідно якого "запровадження такої формули втратить сенс з 1 липня 2019 року (через 4 дні після внесення законопроекту Зеленським)". Суки ви зелені.
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что-то не понял.....теперь доставка будет телепортом? Или как бесплатно доставляют уголь, если в стоимость не включен?
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Вова в очередной раз разводит лохов . Бесплатных доставок не существует в природе , но пересичный украинец этим голову себе морочить не привык . Для него главное что отменили ненавистный + . ! Что этот знак означает до сих пор не догадывается ,наверное , половина украинцев . Зеленський вніс у Раду законопроект про зміну "Роттердам+" і визначив його як невідкладний - Цензор.НЕТ 1136 .
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На скількі здешевіє електроенергія - чому нема жодного слова про це?
Схоже на лібертеріанське разваділово...
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Так это же оно и есть Зеленський вніс у Раду законопроект про зміну "Роттердам+" і визначив його як невідкладний - Цензор.НЕТ 6104 .. Теперь , по новой формуле , будет так - стоимость угля остаётся прежней , а не будет учитываться лишь доставка его потребителю . Кто будет оплачивать доставку , неизвестно . Зеленський вніс у Раду законопроект про зміну "Роттердам+" і визначив його як невідкладний - Цензор.НЕТ 3187 .
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ДТЕК Ахметова - монополіст. А це - націоналізація без всяких розмов. Давай, Вовік! Сміливіше!
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Ваня, он и тебя поимеет, и твою ************.
Убивают страну, неужели не видно???
(Для справки - Пеця лайно, должен сидеть)
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А це - націоналізація без всяких розмов . Давай, Вовік! Сміливіше!)) зроби з Украины Венеуэлу . Зеленський вніс у Раду законопроект про зміну "Роттердам+" і визначив його як невідкладний - Цензор.НЕТ 6182 .
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Дешевые понты, чтобы удержать симпатии 73% идийотов до выборов.
Потом все станет ясно, но будет поздно...
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Усі кошти, що Ахмєтов недоотримає з заводів Коломойськогочерез відміну "Роттердам+", Ахмєтову компенсує населення через відміну нічного і зеленого тарифів для комунальних споживачів.
ВИ ЦЕ ЗРОБИЛИ РАЗОМ!!!
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Предсказуемо прахоботы обсирают отмену Роттердам+. Почему? Для них важно защитить не интересы украинцев, а интересы рыжего Гудка и своего шоколадного патрона.
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Каким образом смена + на - , защитит интересы украинцев . ? Плиз поведай , очень хочется узнать .. !! Зеленський вніс у Раду законопроект про зміну "Роттердам+" і визначив його як невідкладний - Цензор.НЕТ 5371 .
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да, да. эти упыри из бэпэпэ и голодного фронта так и проголосуют. сейчас.
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Действия ЗекоМанды можно поделить на 2 типа:
- публичные - иммитация деятельности. Внесение заведомо непроходных законопроектов в Раду, "отмена Роттердам+" который и так отменяется с 1 июля и пр. представление для быдла, типа "Воно працює в потє ліца". Естественно никакого выхлопа кроме пиара от этой деятельности нет. Такой себе цирк для биомассы.
- Непубличные - откат ок украинизации и декоммунизации как аванс для сепаратистов перед будущими переговорами об "автономии" на условиях Путина; продвижение интересов Коломойского (электроэнергия, расстановка "нужных" людей от Бени на ключевые посты), сдача интересов Украины - это настоящая деятельность, для настоящих "избирателей" Зе - Коломойского и приближенных лиц.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗеленский внес в Раду законопроект об изменении "Роттердам+" и определил его как неотложный
 
 
 
 
 
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