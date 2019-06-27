 Из 97 предприятий концерна 42 - с долгами по зарплате, остальные работают относительно эффективно, - гендиректор "Укроборонпрома" Букин

Об этом он заявил в интервью "Цензор.НЕТ".

Отвечая на вопрос сколько в концерне живых предприятий, обеспеченных заказами, Букин заявил о 55 субъектах концерна.

"Из 97 предприятий 42 – с долгами по зарплате. Их наличие – основной критерий неэффективности управления. Относительно эффективно работают 55. Аудит Маккензи 2012 года показал, что только 10 предприятий концерна развиваются. Сегодня добавились еще около 10, задействованных в оборонном заказе. Если бы концерн управлял только ими, все было бы гораздо проще. Но еще есть большое количество предприятий, с синдромом отложенных управленческих решений. Их не принимали годами и сегодня проблемы стали критическими", - отметил гендиректор.

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"При создании концерна одной из задач было отделить казенные предприятия от бюджета, из которого их фактически содержали. В Укроборонпром передали немало "загнанных" заводов, переложив на него ответственность за их содержание. К примеру, по Харьковскому авиазаводу долги по зарплатам висят с дня его передачи и превышают 200 млн гривен. Концерн вынужден содержать и Николаевский судостроительный завод, переданный ему с колоссальными долгами. За текущий год мы аккумулировали больше 40 млн гривен на выплату части этого долга. Перед каждой выплатой формируем пул из персонала, который после получения денег увольнялся. Таким образом уволено около 300 человек. Но долг продолжает наращиваться, хотя скорость уменьшилась.Таким образом мы гасим старые долги деньгами, которые могли потратить на развитие предприятий", - пояснил Букин.

"Концерн имеет ограниченные ресурсы для трансформации. Приватизация – единственная возможность снять с баланса концерна предприятия без производства или не представляющие ценности для государства. Но это возможно только при активной позиции ФГИ. Возвращаясь к Николаевскому судостроительному, по нашим оценкам, 2/3 предприятия нужно отдать ФГИ или в коммунальную собственность. Треть мощностей можно оставить в госсобственности как ремонтную базу для ВМСУ. Но для подтверждения оценок концерна нам необходимы соответствующие решения Минобороны, которые представят потребности ведомства в кораблестроении на ближайшие годы. Рассчитывают ли там достраивать корвет, будут ли заказывать патрульные корабли или планируют ограничиться ремонтом существующего флота. Это касается и других предприятий, скажем, всех серийных заводов. Для принятия управленческих решений на уровне концерна, нужно понимать государственную стратегию развития ОПК", - убежден гендиректор "Укроборонпрома".

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Полный текст интервью "Спустя год после запуска на линии по производству снарядов у завода "Артем" нет заказов от Минобороны" читайте ЗДЕСЬ.