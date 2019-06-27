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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (1900) конкурс (792) назначение (1421) ГБР (384)

 Зеленский сменил членов конкурсной комиссии по отбору кандидатов на должность директора ГБР

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом изменил персональный состав комиссии по проведению конкурса на занятие должности директора Государственного бюро расследований, сменив трех из девяти членов, назначенных в комиссию по президентской квоте.

Указ №457/2019 от 26 июня "Об определении лиц в состав комиссии по проведению конкурса на занятие должности директора Государственного бюро расследований" был опубликован на сайте главы государства в четверг утром, передает Цензор.НЕТ.

Согласно документу, Зеленский включил в состав конкурсной комиссии ведущего научного сотрудника отдела проблем уголовного права, криминологии и судоустройства Института государства и права им.Корецкого Нацакадемии наук Украины Оксану Квашу; завотделом проблем уголовного права, криминологии и судоустройства Института государства и права им.Корецкого НАНУ Александра Костенко; начотдела подготовки прокуроров по организации работы в органах прокуратуры и преподавания профессиональной этики Института спецподготовки Нацакадемии прокуратуры Украины Виктора Кощинца (все трое – по согласию).

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Этим же указом президент освободил от исполнения обязанностей членов комиссии по проведению конкурса на занятие должности директора ГБР завкафедрой гражданского права юридического факультета Киевского национального университета им.Шевченко, академика Национальной академии правовых наук Украины Романа Майданика, профессора кафедры теории права и государства юрфака КНУ Т.Шевченко Виктора Самохвалова и партнера юридической фирмы "Саенко Харенко" Татьяну Слипачук.

Как следствие, говорится в указе Зеленского, признается утратившим силу указ Президента Украины от 27 февраля 2016г № 69 "Об определении лиц в состав комиссии по проведению конкурса на занятие должности директора Государственного бюро расследований".

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"Настоящий указ вступает в силу со дня его опубликования", - говорится в документе.

Источник: https://censor.net.ua/n3134495
 
 
 Топ комментарии
 
Нет ну подождите!!!Я не почув реакцию прыпыздента 73 про делегацию РФ в ПАСЕ????
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Свинарчуки-грановские тихонько ждут своей очереди и места у параши. А там и парашену приготовится!
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Свинарчуки-грановские тихонько ждут своей очереди и места у параши. А там и парашену приготовится!
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знаете, а ведь месть холодное блюдо и у этих вами названых есть время, чтобы угостить им нынешних. Бумеранг возвращается...
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Тепер стають зрозумілими тілорухи Труби з обшуками. Думає, що зможе вислужитися. А головне - що встигне.
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Интересно у Зебилов есть нормальные аргументы кроме:-скоро убежит;-виновапы попередники. и т.д.
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Нет ну подождите!!!Я не почув реакцию прыпыздента 73 про делегацию РФ в ПАСЕ????
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ну хорошо ... он КРАЙНЕ разочарован
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Нужно всех менять, кто добрался до корыта по петеной ковте.
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на одещині і луганщині сопля вже змінила голів обладміністрацій.... один бандюк, інший українофоб... тобе потішило?
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сопля у тебя под носом, а у нас Президент кототрый опустил твоего Петю в ТРИ раза.
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ти на питання, стосовно голів обладміністрацій, відповідай... а не розказуй тут байки про те, що твій ********** висить в мене під носом
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Кстати писали тут шо это фото выше - из сериала....
Ну, показательно в общем то. С таким серьезным видом держать куски бумаги, это конечно солидно. Как "Косой" держал газету на стадионе в фильме Джентльмены Чудачи))
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"Весь мир - театр, а люди в нем актеры" (с)
В.Шекспир
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Спасибо за подсказку, а я думал что это Лермонт, вяликий шотландский писун пером Зеленський змінив членів конкурсної комісії з відбору кандидатів на посаду директора ДБР - Цензор.НЕТ 8736
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Пора заменить шлендру грановского в ЦИКе.
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Мне вот любопытно...когда народ опять выйдет на Майдан ..этого лупоглазо-кудреволосого недомерка сразу отправят к Моисею за мацой или оно успеет как гамно между пальцами сквозонуть в Ростов?
То что ему недолго осталось .это даже к Ванге не ходи.
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контора очень хорошо делает выводы из ошибок.
никто его не скинет уже, это не 2004-тый, когда Кчума реально обосрался.
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Не переживай...как говорится...в морге его переоденут.Тебе видать этого ой как не хочется..топил за ЗЕлю на выборах?
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Да, конечно же "топил", только паспорт перед этим сжег, ибо то что он высерал на сцене о "нутупых хохлах", просто греет "душу".
Видел клит о "проженемо москалів"? Как украинец может за ЭТО проголосовать то?
Расписаться в бюллетене не хватало бы - "салоед-********".
Петко тоже "хорош" со своими попАми.
Я не ходил на выборы и не пойду больше никогда. Стыд перед Европой.
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Скоро и орки подтянутся на руководящие должностя дело времени
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗеленский сменил членов конкурсной комиссии по отбору кандидатов на должность директора ГБР
 
 
 
 
 
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