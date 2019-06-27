 Зеленский сменил членов конкурсной комиссии по отбору кандидатов на должность директора ГБР

Указ №457/2019 от 26 июня "Об определении лиц в состав комиссии по проведению конкурса на занятие должности директора Государственного бюро расследований" был опубликован на сайте главы государства в четверг утром, передает Цензор.НЕТ.
Согласно документу, Зеленский включил в состав конкурсной комиссии ведущего научного сотрудника отдела проблем уголовного права, криминологии и судоустройства Института государства и права им.Корецкого Нацакадемии наук Украины Оксану Квашу; завотделом проблем уголовного права, криминологии и судоустройства Института государства и права им.Корецкого НАНУ Александра Костенко; начотдела подготовки прокуроров по организации работы в органах прокуратуры и преподавания профессиональной этики Института спецподготовки Нацакадемии прокуратуры Украины Виктора Кощинца (все трое – по согласию).
Этим же указом президент освободил от исполнения обязанностей членов комиссии по проведению конкурса на занятие должности директора ГБР завкафедрой гражданского права юридического факультета Киевского национального университета им.Шевченко, академика Национальной академии правовых наук Украины Романа Майданика, профессора кафедры теории права и государства юрфака КНУ Т.Шевченко Виктора Самохвалова и партнера юридической фирмы "Саенко Харенко" Татьяну Слипачук.
Как следствие, говорится в указе Зеленского, признается утратившим силу указ Президента Украины от 27 февраля 2016г № 69 "Об определении лиц в состав комиссии по проведению конкурса на занятие должности директора Государственного бюро расследований".
"Настоящий указ вступает в силу со дня его опубликования", - говорится в документе.
Ну, показательно в общем то. С таким серьезным видом держать куски бумаги, это конечно солидно. Как "Косой" держал газету на стадионе в фильме Джентльмены Чудачи))
В.Шекспир
То что ему недолго осталось .это даже к Ванге не ходи.
никто его не скинет уже, это не 2004-тый, когда Кчума реально обосрался.
Видел клит о "проженемо москалів"? Как украинец может за ЭТО проголосовать то?
Расписаться в бюллетене не хватало бы - "салоед-********".
Петко тоже "хорош" со своими попАми.
Я не ходил на выборы и не пойду больше никогда. Стыд перед Европой.
Видео, записано Студией "Квартал 95" 13-го февраля 2017-го года в день рождения Игоря Коломойского. Записывал ролик сам Зеленский на телефон, а каждый из актеров студии поздравлял именинника и в шуточной форме просил вернуть хотя бы часть огромного долга канала "1+1" перед Кварталом.