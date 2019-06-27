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Все про:Латвия (700) ПАСЕ (1373) Россия (73181)

 Восстановление права голоса России в ПАСЕ неправильное и противоречит основным ценностям СЕ, - премьер Латвии

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш осудил восстановление права голоса России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Безоговорочное восстановление права голоса России в ПАСЕ без выполнения каких-либо требований, установленных ассамблеей, является неправильным и противоречит основным ценностям Совета Европы, международного права и прав человека. Латвия будет продолжать отстаивать европейские ценности", - написал он.

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Восстановление права голоса России в ПАСЕ неправильное и противоречит основным ценностям СЕ, - премьер Латвии 01

Напомним, ранее ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, в которой пригласила Россию вернуться к работе в ПАСЕ без ограничений права голоса. Несмотря на ночное голосование, явка депутатов была выше обычной. За резолюциюпроголосовали 118 депутатов, 62 против, 10 воздержались.

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас ранее приветствовал решение о возвращении делегации РФ в Парламентскую ассамблею Совета Европы.

Источник: https://censor.net.ua/n3134491
 
 
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Та то все херня!!Клавное шобы Нашому ЗЕкловану не мишалы под фонтанами гасать и шаурму хряцать!
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только у нас розумков и команда зЕ не переживает - это их стратегия - шо народ вы натворили
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Разумков сказав, що все нормально. Чому Україну захищають союзники, а наша нинішня влада перекреслює всі їх старання? Агалогія: гопник побив людину у кінотеатрі і сів на її місце. Всі сусіди почали виштовхувати гопника та гукати охорону. На що потерпілий каже- "та нічого страшного, нехай сидить". Як виглядатимуть ті, хто заступився за потерпілого? Чи будуть вони йому у майбутньому жопомагати?
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Хай устроили -ПАСЕ,ПАСЕ. Кто такая ПАСЕ? Всемирная лига сексуальных реформ?
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Та то все херня!!Клавное шобы Нашому ЗЕкловану не мишалы под фонтанами гасать и шаурму хряцать!
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лес пушнина дёготь (нефть) ...вот что отвечает основным "ценностям" ЕС ...а дерьмократия это для слабых лохов ...будет выгодно и Латвию сдадут за всё теже "ценности"
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только у нас розумков и команда зЕ не переживает - это их стратегия - шо народ вы натворили
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Выходить сейчас из ПАСЕ нецелесообразно. Развернуться и уйти - это неконструктивно, - Разумков
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Разумков вважає, що треба підставити дупу і не звертати увагу на відновлення прав агресора.
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Разумков сказав, що все нормально. Чому Україну захищають союзники, а наша нинішня влада перекреслює всі їх старання? Агалогія: гопник побив людину у кінотеатрі і сів на її місце. Всі сусіди почали виштовхувати гопника та гукати охорону. На що потерпілий каже- "та нічого страшного, нехай сидить". Як виглядатимуть ті, хто заступився за потерпілого? Чи будуть вони йому у майбутньому жопомагати?
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Разумков зрадник, антиукраїнець він принципово не хоче говорити українською наприклад. Вони вже почали полювання на українців і активістів проукраїнських як в 1918-1933..
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У этой власти союзники - противники прошлой
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Все кричат, что не правильно, и всё равно делают!
Брешуть?
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Более того, Германия и Франция лоббировавшие возвращение паРАШИ в ПАРЕ дискредитировали и минский и нормандский формат. 3 против 1 это не комильфо.
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За возвращение России в ПАСЕ проголосовали большинство стран европы, а тут на сайте стенания и плач устроили.
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Я вже годину в чернігові. Всі жінки красиві. Нема жодної шарпаної жінки.
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Taras Rad' почувається замисленим.
17 хв. ·

Присмерк Європи
Після виходу у 1918 році першого тому книги "Der Untergang des Abendlandes" Освальд Шпенґлер у притаманній йому гнітючій манері написав, що занепад європейської цивілізації це не його прогностична оцінка, а те, що він споглядає і відбувається просто зараз.
За аналогією з розвитком людського організму він цивілізації народжуються, проходять етапи юності, зрілості, старості і зрештою помирають.

Спостерігаючи за процесами останніх років у Старій Європі не можу зрозуміти чи це присмерк у процесі тривання чи добігання свого кінця?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВосстановление права голоса России в ПАСЕ неправильное и противоречит основным ценностям СЕ, - премьер Латвии
 
 
 
 
 
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