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 Россия не сделала ничего, чтобы санкции против нее в ПАСЕ отменили, - МИД Польши

Россия не сделала ничего, чтобы санкции против нее в ПАСЕ были отменены, и такие действия, как безусловное восстановление прав российской делегации в ПАСЕ, не эффективны.

Об этом заявил заместитель главы МИД Польши Шимон Шинковский вел Сеньк в эфире польского телеканала TVP.INFO, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я хотел бы ошибаться, но мы наблюдаем за действиями России в последние 10-15 лет и знаем, что нет достаточно свидетельств эффективности таких методов относительно России", - подчеркнул Шинковський вел Сеньк.

Как он напомнил, члены польской делегации в ПАСЕ констатировали: ничего не изменилось относительно нарушения международного права Россией в Крыму, что было основной причиной приостановки участия РФ в ПАСЕ.

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"Поскольку ничего не изменилось, то и отмены санкций не должно быть", - подчеркнул заместитель главы МИД РП.

По его убеждению, надежды на то, что восстановление права голоса России в ПАСЕ приведет к завершению ее агрессии в Украине и Россия вернет Крым Украине, безосновательны.

В то же время, член польской делегации в ПАСЕ Влодзимеж Бернацкий в комментарии РАР отметил, что делегация Польши и ряда других стран, которые в знак протеста против возвращения права голоса России покинули Страсбург, таким образом дают себе и Совету Европы время до октября на проведение консультаций и анализа ситуации.

Напомним, ранее ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, в которой пригласила Россию вернуться к работе в ПАСЕ без ограничений права голоса. Несмотря на ночное голосование, явка депутатов была выше обычной. За резолюциюпроголосовали 118 депутатов, 62 против, 10 воздержались.

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас ранее приветствовал решение о возвращении делегации РФ в Парламентскую ассамблею Совета Европы.

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Источник: https://censor.net.ua/n3134489
 
   
 Топ комментарии
 
Ну как ничего не сделала? Судя по голосованию заслала достаточно бабла.
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Цена такой Европе, ломаный грош...
Это не Украина проститутка, как говорил сопливый, а Европа, шлюха продажная ...
Сытая и буржуазная жизнь закончится ровно тогда, когда хуйло будет лить кровь Европейцев, а это будет...
Пидоры зажравшиеся....
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а Украина языком Узеленского говорит-пацаны все пучком....мы разрулим...КАК?
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Ничего страшного Украина сама все сделает для снятия санкций с Мордора
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Зеля можид и добрый - с попами встречался и даже громом не был побит. Россия не сделала ничего, чтобы санкции против нее в ПАСЕ отменили, - МИД Польши - Цензор.НЕТ 6564

Не топи так слепо за Петка, ибо например Гелетей министром - это зашквар полный был. А таких зашкваров у "гетьмана" много.
Ты только укрепляешь "зеленых" шоп ненавидеть ПАП-а еще больше.
А ПАП-ников - шоп голосовать за "Голоса изнутри сортира")
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Сделали бабки т.е. кацапский подкуп.Калым ,бакшишь,барашка в бумажке это кацапская суть.И НАЧИНАТЬ НАДО БЫЛО С ВОПРОСА ЧТО ОРДЫНЦАМ АЗИАТАМ ДЕЛАТЬ В ЕВРОПЕЙСКОЙ ОРГАНИЗАЗИИ??.Сидят они в АСЕАНе с китайцами-вот там им место..Дурить,врать ,покупать,травить и вообще улыбаться в глаза с кинжалом в руке вот это Азия ,вот это кацап-ордынец.
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Ну как ничего не сделала? Судя по голосованию заслала достаточно бабла.
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разумные страны обедняйтесь - на Европу надвигается беда с Востока - она уже бродит по Европе )))
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некому объединять,фюлера нема,тот что был - помер,а нового не видать..
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Как не сделала???Бабло же занесла кому нужно.
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Цена такой Европе, ломаный грош...
Это не Украина проститутка, как говорил сопливый, а Европа, шлюха продажная ...
Сытая и буржуазная жизнь закончится ровно тогда, когда ***** будет лить кровь Европейцев, а это будет...
****** зажравшиеся....
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но на уровне министров иностранных дел польша проголосовала за возвращение россиян если что
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"Росія не зробила нічого, щоб санкції проти неї в ПАРЄ були скасовані" - для цього все зробили 73% бидло-хохлів в Україні.
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Не мешайте, наш пезидент думает о разблокировке законтаченых и Одноглазников. Некогда ему
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зачем дополнительно что-то делать когда есть мешок денег?
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Это все попередники!ЗеКо тут не причем,они ведь ВООБЩЕ НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЛИ ! А значит не виноваты!Браво!
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Россия и сама хочет отдать моряков, но только за обещание, что их посадят в Украине

Россия и сама хочет отдать моряков, но только за обещание, что их посадят в Украине
Кремль показал высшую меру цинизма
21:03 26.06
Росія не зробила нічого, щоб санкції проти неї в ПАРЄ скасували, - МЗС Польщі - Цензор.НЕТ 9500
Министерство иностранных дел Украины получило ноту от МИД России, в которой содержится "циничное предложение" по освобождению пленных украинских моряков.

25 июня МИД Украины получил ноту Министерства иностранных дел Российской Федерации с предложением о возвращении в Украину захваченных моряков.

Суть предложения - предоставление Украиной письменных гарантий участия в продолжении уголовного преследования моряков "в соответствии с российским законодательством". Об этом говорится на странице Facebook украинского ведомства.

Министр Павел Климкин в Facebook сказал, что РФ пытается таким образом заставить Украину признать судебное преследование, которое ведется против наших моряков, а косвенно и оккупацию Крыма.

https://ukraine.d3.ru/rossiia-i-sama-khochet-otdat-moriakov-no-tolko-za-obeshchanie-chto-ikh-posadiat-v-ukraine-1808597/?sorting=rating
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Почему "ничего"? Бабки заплатила. Оказывается, что этого вполне достаточно...
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомРоссия не сделала ничего, чтобы санкции против нее в ПАСЕ отменили, - МИД Польши
 
 
 
 
 
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