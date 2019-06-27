 Выходить сейчас из ПАСЕ нецелесообразно. Развернуться и уйти - это неконструктивно, - Разумков

Такое мнение выразил 26 июня в эфире "Українського радіо" глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков, передает Цензор.НЕТ.
"Позиция партии "Слуга народа" такова, что выходить сейчас из ПАСЕ нецелесообразно, поскольку в дальнейшем, когда мы пройдем в парламент, мы не сможем представлять Украину на этой арене. Развернуться и уйти – это неконструктивно. Тому решению, которое мы сейчас имеем, предшествовал ряд различных действий, а часто и бездействий, в том числе и со стороны Украины. Но все меняется, и позиция нового парламента сможет повлиять на дальнейшие события", – заявил Разумков.
Напомним, ранее ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, в которой пригласила Россию вернуться к работе в ПАСЕ без ограничений права голоса. Несмотря на ночное голосование, явка депутатов была выше обычной. За резолюциюпроголосовали 118 депутатов, 62 против, 10 воздержались.
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас ранее приветствовал решение о возвращении делегации РФ в Парламентскую ассамблею Совета Европы.
Он сам все сделает. Возможно и не догадываясь о своей миссии
Сделайте свою ПАСЕ из 7стран которые ушли с ПАСЕ в ответ на приход РАШи.
Состав партии «Слуга народа», особенно десятки людей Игоря Коломойского по «мажоритарке», вчерашний подбор сомнительных губернаторов, правовой нигилизм при продавливании своих решений и свежие инсайды намекают на одно: «пацаны очень хотят успеть нагнуть страну, пока их не начали массово ненавидеть
Дело все в том, что досрочные местные выборы ребятам нужны с одной целью - рассадить или укрепить своих мэров и свои горсоветы по крупнейшим городам.
Ясное дело, в первую очередь, в Киеве, потому что все равно потом майдан, а свой мэр в представлении младорегионалов Зеленского - способ Майдан сдерживать. Виктор Федорович подтвердит. У него же отлично получилось.
Если пацаны и их союзники по «Оппоплатформе» быстренько оформят большинство на инерции первых 3 месяцев, они сыграют в игру с местными выборами. Там, ясное дело, от 40 останется уже 20%, но им и не нужно большинство
ИМ НУЖЕН СВОЙ КИЕВ, ХАРЬКОВ, ДНЕПР, ЛЬВОВ.
Видео, записано Студией "Квартал 95" 13-го февраля 2017-го года в день рождения Игоря Коломойского. Записывал ролик сам Зеленский на телефон, а каждый из актеров студии поздравлял именинника и в шуточной форме просил вернуть хотя бы часть огромного долга канала "1+1" перед Кварталом.