 Выходить сейчас из ПАСЕ нецелесообразно. Развернуться и уйти - это неконструктивно, - Разумков

Такое мнение выразил 26 июня в эфире "Українського радіо" глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков, передает Цензор.НЕТ.



"Позиция партии "Слуга народа" такова, что выходить сейчас из ПАСЕ нецелесообразно, поскольку в дальнейшем, когда мы пройдем в парламент, мы не сможем представлять Украину на этой арене. Развернуться и уйти – это неконструктивно. Тому решению, которое мы сейчас имеем, предшествовал ряд различных действий, а часто и бездействий, в том числе и со стороны Украины. Но все меняется, и позиция нового парламента сможет повлиять на дальнейшие события", – заявил Разумков.

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Напомним, ранее ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, в которой пригласила Россию вернуться к работе в ПАСЕ без ограничений права голоса. Несмотря на ночное голосование, явка депутатов была выше обычной. За резолюциюпроголосовали 118 депутатов, 62 против, 10 воздержались.

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас ранее приветствовал решение о возвращении делегации РФ в Парламентскую ассамблею Совета Европы.

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