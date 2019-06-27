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 Политика Украины
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 Выходить сейчас из ПАСЕ нецелесообразно. Развернуться и уйти - это неконструктивно, - Разумков

Украине нецелесообразно сейчас выходить из Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

Такое мнение выразил 26 июня в эфире "Українського радіо" глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков, передает Цензор.НЕТ.

"Позиция партии "Слуга народа" такова, что выходить сейчас из ПАСЕ нецелесообразно, поскольку в дальнейшем, когда мы пройдем в парламент, мы не сможем представлять Украину на этой арене. Развернуться и уйти – это неконструктивно. Тому решению, которое мы сейчас имеем, предшествовал ряд различных действий, а часто и бездействий, в том числе и со стороны Украины. Но все меняется, и позиция нового парламента сможет повлиять на дальнейшие события", – заявил Разумков.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ПАСЕ не выбрала вице-президентом представителя Госдумы РФ Слуцкого, который находится под санкциями ЕС

Напомним, ранее ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, в которой пригласила Россию вернуться к работе в ПАСЕ без ограничений права голоса. Несмотря на ночное голосование, явка депутатов была выше обычной. За резолюциюпроголосовали 118 депутатов, 62 против, 10 воздержались.

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас ранее приветствовал решение о возвращении делегации РФ в Парламентскую ассамблею Совета Европы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Полномочия делегации РФ в ПАСЕ полностью подтверждены. 7 делегаций устроили демарш и покинули зал заседаний

Источник: https://censor.net.ua/n3134488
 
 
 Топ комментарии
 
Ох и мразота до власти дорвались куда тому Януковичу с его азировым тут калиброванные ВЫРОДКИ собрались
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Разом з Україною ПАРЄ залишили делегації 5 країн "для консультацій". І тут Разумков заряджає про те, що нашій делегації потрібно повернутись. Після такого демаршу нас навіть союзники підтримувати перестануть... Електорат зе, що ж ви наробили((
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Я от не пойму, этот тип - московська воша чи українська гнида?
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По моему мнению Вова как был ******, так им и останется! Ну и его разумные в команде... Ничего, скоро ШАШ реванш будет на третьем Майдане... И уже никто, никуда не успеет свалить на своих самолетах и вертолетах!
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можешь засунуть свое мнение себе в сраку, где ему и место!
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Зеко*манду все влаштовує, самі певно і просили повернути рашу.
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Чтобы захватить предприятие не обязательно действовать силой. Можно довести его до банкротства и скупить за бесценок. А для этого пропихнуть в директора бестолочь
Он сам все сделает. Возможно и не догадываясь о своей миссии
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Жаль,що попередній директор тупо вже здавав станки на металолом...
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конечно остаться, в уходе нет никакого смысла.
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Соплежуй баснебай

Сделайте свою ПАСЕ из 7стран которые ушли с ПАСЕ в ответ на приход РАШи.
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Народ хватит ерунду нести, если Украина выйдет то это будет победа рашки и её позиции усилятся, сразу на десяток антироссийских голосов станет меньше, все кто говорит о выходе это предатели украинских интересов.
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: блаЗЕнь роками на колінах повзав в кацапстані--як перед айфончиком в банькє-- і не був завербований кацами? каци що таки тупі?
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ПАЦАНЫ ОЧЕНЬ ХОТЯТ УСПЕТЬ НАГНУТЬ СТРАНУ, ПОКА ИХ НЕ НАЧАЛИ МАССОВО НЕНАВИДЕТЬ,

Состав партии «Слуга народа», особенно десятки людей Игоря Коломойского по «мажоритарке», вчерашний подбор сомнительных губернаторов, правовой нигилизм при продавливании своих решений и свежие инсайды намекают на одно: «пацаны очень хотят успеть нагнуть страну, пока их не начали массово ненавидеть
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Только торопятся они зря. Основная масса поклонников мартышки вообще не видит ничего плохого в происходящем. Меня вчера убил разговор с одним товарищем, с которым по техническим причинам давно не общались. Он участник войны с мордором, доброволец, пошел на фронт зимой 14 го, был несколько раз ранен, после последнего ранения уже домой попал. Так вот, в ответ на мое высказывание о реванше и т.д. он мне заявил что я не прав, что все ок, что зе все правильно делает, конец войне, нужно мириться и договариваться. Я уже сутки сижу и не могу понять, как такое может быть... Единственное объяснение - технологии описанные еще в Обитаемом острове Стругацких действительно есть и работают. И если это так то эта толпа зомби не прозреет никогда...
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Він не хоче розмовляти українською мовою, а тут він такий захисник українських інтересів. Шановні, Ви що-небудь розуміете?
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Клоуни і правда думають,що з новою ВР і новими делегатами вони на щось вплинуть і об них перестануть витирати ноги Виходити зараз із ПАРЄ недоцільно. Розвернутися і піти - це неконструктивно, - Разумков - Цензор.НЕТ 2364
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САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ - последний инсайд ПРО МЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ.
Дело все в том, что досрочные местные выборы ребятам нужны с одной целью - рассадить или укрепить своих мэров и свои горсоветы по крупнейшим городам.
Ясное дело, в первую очередь, в Киеве, потому что все равно потом майдан, а свой мэр в представлении младорегионалов Зеленского - способ Майдан сдерживать. Виктор Федорович подтвердит. У него же отлично получилось.
Если пацаны и их союзники по «Оппоплатформе» быстренько оформят большинство на инерции первых 3 месяцев, они сыграют в игру с местными выборами. Там, ясное дело, от 40 останется уже 20%, но им и не нужно большинство
ИМ НУЖЕН СВОЙ КИЕВ, ХАРЬКОВ, ДНЕПР, ЛЬВОВ.
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Ну понятно что хочется пристроить своих людей на теплые места в Европе
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВыходить сейчас из ПАСЕ нецелесообразно. Развернуться и уйти - это неконструктивно, - Разумков
 
 
 
 
 
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