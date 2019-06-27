 В Конгрессе США согласовали санкции против "Северного потока-2"

Об этом говорится на странице посольства в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

"Приветствуем согласование Комитетом по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США законопроекта "О защите энергетической безопасности Европы", который предусматривает введение американских санкций против российских экспортных энергетических трубопроводов, в т.ч. "Северного потока - 2" и "Турецкого потока"", - отметили дипломаты.

В законопроекте отмечается, что российское правительство использует энергетические ресурсы в качестве инструмента вмешательства и политического давления, а центральным элементом стратегии является повышение зависимости европейских стран от поставок российских энергоносителей.

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"Именно "Северный поток - 2" и "Турецкий поток" служат этим целям Кремля и должны быть остановлены. Также законопроектом предусмотрен механизм гарантирования объемов транзита природного газа территорией Украины", - добавили они.

Украинские дипломаты отметили, что будут продолжать "тесную работу с американскими законодателями для обеспечения надежных гарантий энергетической безопасности Украины".

Согласно сообщению главы НАК Нафтогаз Украины Андрея Коболева, законопроект авторства Адама Кинзингера включает ограничения на поставки технологий и оборудования для этих трубопроводных проектов.

"Спасибо автору законопроекта Адаму Кинзингеру (Adam Kinzinger), председателю комитета Элиоту Энгелю (Eliot Engel), члену комитета Майклу Макколу (Michael McCaul) и всем конгрессменам, которые поддержали это крайне важное для международной энергетической безопасности решение", - написал Коболев в Facebook.

По его словам, решение комитета - важный шаг на пути к принятию санкций.

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"Учитывая единодушную поддержку инициативы, ожидаем, что в июле законопроект одобрит Палата представителей. Учитывая, что за принятие документа выступают представители как Республиканской, так и Демократической партий, он имеет шанс быть проголосованным в Сенате и подписанным президентом США уже в августе", - считает глава Нафтогаза.

Коболев напомнил, этот законопроект "с хирургической точностью направлен против политических газопроводных проектов Кремля" и не затрагивает других интересов.



