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 В Конгрессе США согласовали санкции против "Северного потока-2"

В посольстве Украины в США приветствовали согласование комитетом по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США законопроекта HR:3206, предусматривающее введение санкций против российских газопроводов "Северный поток 2" и "Турецкий поток".

Об этом говорится на странице посольства в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

"Приветствуем согласование Комитетом по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США законопроекта "О защите энергетической безопасности Европы", который предусматривает введение американских санкций против российских экспортных энергетических трубопроводов, в т.ч. "Северного потока - 2" и "Турецкого потока"", - отметили дипломаты.

В законопроекте отмечается, что российское правительство использует энергетические ресурсы в качестве инструмента вмешательства и политического давления, а центральным элементом стратегии является повышение зависимости европейских стран от поставок российских энергоносителей.

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"Именно "Северный поток - 2" и "Турецкий поток" служат этим целям Кремля и должны быть остановлены. Также законопроектом предусмотрен механизм гарантирования объемов транзита природного газа территорией Украины", - добавили они.

Украинские дипломаты отметили, что будут продолжать "тесную работу с американскими законодателями для обеспечения надежных гарантий энергетической безопасности Украины".

Согласно сообщению главы НАК Нафтогаз Украины Андрея Коболева, законопроект авторства Адама Кинзингера включает ограничения на поставки технологий и оборудования для этих трубопроводных проектов.

"Спасибо автору законопроекта Адаму Кинзингеру (Adam Kinzinger), председателю комитета Элиоту Энгелю (Eliot Engel), члену комитета Майклу Макколу (Michael McCaul) и всем конгрессменам, которые поддержали это крайне важное для международной энергетической безопасности решение", - написал Коболев в Facebook.

По его словам, решение комитета - важный шаг на пути к принятию санкций.

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"Учитывая единодушную поддержку инициативы, ожидаем, что в июле законопроект одобрит Палата представителей. Учитывая, что за принятие документа выступают представители как Республиканской, так и Демократической партий, он имеет шанс быть проголосованным в Сенате и подписанным президентом США уже в августе", - считает глава Нафтогаза.

Коболев напомнил, этот законопроект "с хирургической точностью направлен против политических газопроводных проектов Кремля" и не затрагивает других интересов.

В Конгрессе США согласовали санкции против Северного потока-2 01
В Конгрессе США согласовали санкции против Северного потока-2 02

Источник: https://censor.net.ua/n3134486
 
   
 Топ комментарии
 
Это не мелочь, и действительно, очень приятно В Конгрессе США согласовали санкции против "Северного потока-2" - Цензор.НЕТ 6483
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Пока все согласуют он уже запустится.Получается это спектакль с санкциями-типа салютом танки останавливать
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Это не мелочь, и действительно, очень приятно В Конгрессе США согласовали санкции против "Северного потока-2" - Цензор.НЕТ 6483
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А гейропа буде цілувати кацапів у дупу.
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а тем временем в Рашке (Пидороссия) заморожена программа строительства спутников ГЛОНАСС по причине нехватки импортных комплектующих.. ссыль на статью
а теперь подумайте, как без ГЛОНАССА будут "точно" летать "высокоточные ракеты Путена"?!..
ответ: летать то будут, но не точно!
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Интересно, как можно ввести санкции против трубопровода? Оригинально
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Так он нужен Германии и Европе, что, они сами себе не продадут?
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После того как Зеленский пообщался с Волкером...
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У США есть голубая мечта - поставлять свою нефть Европе. И Россия помеха.
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Вообще-то потоки, это про газ. Ты рамсы попутал.
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Жаль, что букмекеры не принимают ставки на "ни}{уя". Я бы поставил пару косарей.
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Пинчук со своими трубами для россии не влетит на санкции?
Было бы неплохо.

20 июня россия внезапно отменила запрет на ввоз его труб.
Чем заслужил это зятек Кучмы?
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Северный поток и Турецкий поток это БАБКИ ДЛЯ ТЕРРОРИСТОВ в первую очередь.Это оружие,взрывчатка и деньги для террора в других странах в чем и есть суть политики ордынских нквдшников!
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Та давайте уже быстрей рожайте, а то успеете как раз к его открытию.
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глядишь, Штаты таки дожмут старую фрау комсомолку.
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