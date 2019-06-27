 Есть такой план, - Богдан о возможности поменяться должностями с Шефиром

Руководитель Офиса президента Андрей Богдан не против рокировки должностями с первым помощником главы государства - соратником Владимира Зеленского Сергеем Шефиром. Об этом он рассказал в эфире канала 1+1, передает Цензор.НЕТ.
"Я ему (Сергею Шефиру. - Ред.) постоянно предлагаю, что мы можем поменяться. Он говорил - нет, но последний раз согласился. Так что, возможно, в связи с реорганизацией это будет Офис президента, а не Администрация президента. Возможно, мы поменяемся местами. Возможно, я буду первым помощником. Есть такой план. А Сергей Шефир может стать главой Офиса президента", - рассказал Богдан.
Богдан - бывший адвокат олигарха Игоря Коломойского, был чиновником при Викторе Януковиче. Сергей Шефир - соучредитель Студии Квартал 95.
По-семейному. А зелино мнение тут и на х2р никого не интересует.
Прошел только месяц, а русским духом так поперло, что тяжело дышать
Вчера Зеленский фактически приступил к отводу украинских войск с территорий, которые были уже отвоеванные у оккупанта и коллаборационистов. Начался отвод войск с территорий, ЗА КОТОРЫЕ УЖЕ ЗАПЛАТИЛИ СВОИ ЖИЗНИ ЗАЩИТНИКИ УКРАИНЫ!!!.
Состав партии «Слуга народа», особенно десятки людей Игоря Коломойского по «мажоритарке», вчерашний подбор сомнительных губернаторов, правовой нигилизм при продавливании своих решений и свежие инсайды намекают на одно: «пацаны очень хотят успеть нагнуть страну, пока их не начали массово ненавидеть».
Дело все в том, что досрочные местные выборы ребятам нужны с одной целью - рассадить или укрепить своих мэров и свои горсоветы по крупнейшим городам.
Ясное дело, в первую очередь, в Киеве, потому что все равно потом майдан, а свой мэр в представлении младорегионалов Зеленского - способ Майдан сдерживать. Виктор Федорович подтвердит. У него же отлично получилось.
Если пацаны и их союзники по «Оппоплатформе» быстренько оформят большинство на инерции первых 3 месяцев, они сыграют в игру с местными выборами. Там, ясное дело, от 40 останется уже 20%, но им и не нужно большинство. Им нужен свой Киев, Харьков, Днепр, Львов
Тебя не пустят в "небесний ирусалим".
Всё ж украинские олигархи - сборище редкостных придурков (как и установленный ими с 1991-го года режим). Их погубила жадность. Порох со всеми ними договаривался, и держал баланс, но им показалось что он их очень ущемил. Потому Порох стал главным злодеем (так пять лет верещали все телевизоры, микроволновки и утюги; разве телевизор может врать ? ). И Пороха снесли. Но, теперь сносят их самих: начали с Фирташа, скоро мы услышим приятные новости и про остальных птенцов гнезда Кучмова.
Так вам и надо, жадные идиоты. Тьфу. Четверть века из-за вас Украина потеряла.
Он отмечает, в 2014-м мы слышали об угрозе свободы слова, сейчас журналисты сидят тихо и хвалят Зеленского в цензурированных новостях.
В 2015-м мы слышали крики о плане Мореля и «Петр сливает Широкино», сегодня Зеленский сливает реально Станицу.
В 2016-м активисты кричали о «торговле на крови», сейчас Пинчук после отвода войск, получает возможность экспортировать трубы в РФ.
В 2017-м они кричали про антикоррупционный суд, мечтали о его создании, чтобы он был независимым от Петра Порошенко, а сейчас заткнули рот и наблюдают как суды дружненько легли под спонсора президента и плодят антигосударственные решения.
В 2018-м активисты кричали об узурпации и олигархов, а сейчас собираются голосовать то за партию клоуна и за партию артиста, позволяя олигархам узурпировать власть.
ВСЕ ЭТО ВРЕМЯ НАШИ АКТИВИСТЫ КРИЧАЛИ ОБ ОБНИЩАНИИ, БЕДНОСТИ, ГОЛОДЕ.
ЖДАТЬ ОСТАЛОСЬ НЕДОЛГО.
https://timeze2019.blogspot.com/2019/06/blog-post_35.html
Ключевые слова тут - "кончаются деньги" Именно это, а не что иное определяет "политику" нынешнего Президента.
У группы Зеленского - финансовый кризис. "Мирный план Зеленского\Кучмы" - это всего лишь смена дойной коровы для финансирования собственных и политических нужд.
Коломойский стал бесполезен. Более того, он стал опасно токсичен, он стал вполне реальной угрозой Зеленскому. Суд в Делаверэ неспешно подбирается к вещам которые могут упрятать за решетку всю эту веселую гоп-компанию.
Идет выдавливание людей Коломойского.
Видео, записано Студией "Квартал 95" 13-го февраля 2017-го года в день рождения Игоря Коломойского. Записывал ролик сам Зеленский на телефон, а каждый из актеров студии поздравлял именинника и в шуточной форме просил вернуть хотя бы часть огромного долга канала "1+1" перед Кварталом.