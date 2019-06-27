EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Протесты в Грузии Убийство Кирилла Тлявова Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
  10695  61
Все про:Богдан Андрей (65) Шефир_Сергей (3) Офис Президента (3)

 Есть такой план, - Богдан о возможности поменяться должностями с Шефиром

По словам главы Офиса президента Андрея Богдана, Сергей Шефир раньше отказывался от такой идеи, "а в последний раз согласился".

Руководитель Офиса президента Андрей Богдан не против рокировки должностями с первым помощником главы государства - соратником Владимира Зеленского Сергеем Шефиром. Об этом он рассказал в эфире канала 1+1, передает Цензор.НЕТ.

"Я ему (Сергею Шефиру. - Ред.) постоянно предлагаю, что мы можем поменяться. Он говорил - нет, но последний раз согласился. Так что, возможно, в связи с реорганизацией это будет Офис президента, а не Администрация президента. Возможно, мы поменяемся местами. Возможно, я буду первым помощником. Есть такой план. А Сергей Шефир может стать главой Офиса президента", - рассказал Богдан.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Есть топ-двойка. Богдан и Шефир равнозначны", - замглавы АП Зеленского Тимошенко

Богдан - бывший адвокат олигарха Игоря Коломойского, был чиновником при Викторе Януковиче. Сергей Шефир - соучредитель Студии Квартал 95.

Источник: https://censor.net.ua/n3134483
 
 
 Топ комментарии
 
Пусть лучше перед вами откроются двери ада, Украина вздохнет облегченно.
Прошел только месяц, а русским духом так поперло, что тяжело дышать
 показать весь комментарий
 
А той, хто за них голосував ще тупіше.
 показать весь комментарий
 
Что значит - поменяться? Или в буру свою должность проиграл? Цирк!
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Тупость. Очередной ничем необоснованный прогиб под невменяшек.
 показать весь комментарий
 
 
А той, хто за них голосував ще тупіше.
 показать весь комментарий
 
 
Квартал, похоже, неплохие откаты от наркоторговли имеет.
 показать весь комментарий
 
 
Достаточно ли написанного, чтобы понять, что такие "неукраинцы" не должны быть во власти?
 показать весь комментарий
 
 
Вы думаете, Путин - маньяк, который любит травить живых людей Новичком? Он что, псих? Он умный человек. Просто его тимуровцы краску перепутали.
 показать весь комментарий
 
 
Что значит - поменяться? Или в буру свою должность проиграл? Цирк!
 показать весь комментарий
 
 
Одни "прохффесионалы", могут работать всеми, от клоуна до преЗЕдента, подбор кадров на лицо.
 показать весь комментарий
 
"Я ему (Сергею Шефиру. - Ред.) постоянно предлагаю, что мы можем поменяться. Он говорил - нет, но последний раз согласился.

По-семейному. А зелино мнение тут и на х2р никого не интересует.
 показать весь комментарий
 
 
Не волнуйся, у Зели такпе же мнения. Одна шайка-лейка
 показать весь комментарий
 
 
Как не пересаживай двух проституток результат будет тот же. Сдают Украину
 показать весь комментарий
 
 
Пусть лучше перед вами откроются двери ада, Украина вздохнет облегченно.
Прошел только месяц, а русским духом так поперло, что тяжело дышать
 показать весь комментарий
 
 
Їдь в Ізраїль. Там політики українізації ще нема.
 показать весь комментарий
 
 
ВЧЕРА ЗЕЛЕНСКИЙ ФАКТИЧЕСКИ ПРИСТУПИЛ К ОТВОДУ УКРАИНСКИХ ВОЙСК С ТЕРРИТОРИЙ, КОТОРЫЕ БЫЛИ УЖЕ ОТВОЕВАННЫЕ У ОККУПАНТОВ!

Вчера Зеленский фактически приступил к отводу украинских войск с территорий, которые были уже отвоеванные у оккупанта и коллаборационистов. Начался отвод войск с территорий, ЗА КОТОРЫЕ УЖЕ ЗАПЛАТИЛИ СВОИ ЖИЗНИ ЗАЩИТНИКИ УКРАИНЫ!!!.
 показать весь комментарий
 
 
Не стой возле Дубины, а то уже похоже заразился. Договорились об отводе в 2016 (!) году, чтобы открыть ещё один КПП. Где же тут зрадонька?
 показать весь комментарий
 
Треба мінятися посадами кожен день і відзначати це виставами 95 кварталу.
 показать весь комментарий
 
 
Ротация. Есть такой прием в руководстве.
 показать весь комментарий
 
А вы друзья как не садитесь,все в музыканты не годитесь...( Крылов )
 показать весь комментарий
 
 
Профессиналы везде работают профессионально, а Крылов писал о дилетантах.
 показать весь комментарий
 
У преферанс програв посаду. А ви думали, що він програв у очко?
 показать весь комментарий
 
 
Пацаны очень хотят успеть нагнуть страну, пока их не начали массово ненавидеть
Состав партии «Слуга народа», особенно десятки людей Игоря Коломойского по «мажоритарке», вчерашний подбор сомнительных губернаторов, правовой нигилизм при продавливании своих решений и свежие инсайды намекают на одно: «пацаны очень хотят успеть нагнуть страну, пока их не начали массово ненавидеть».
Дело все в том, что досрочные местные выборы ребятам нужны с одной целью - рассадить или укрепить своих мэров и свои горсоветы по крупнейшим городам.
Ясное дело, в первую очередь, в Киеве, потому что все равно потом майдан, а свой мэр в представлении младорегионалов Зеленского - способ Майдан сдерживать. Виктор Федорович подтвердит. У него же отлично получилось.
Если пацаны и их союзники по «Оппоплатформе» быстренько оформят большинство на инерции первых 3 месяцев, они сыграют в игру с местными выборами. Там, ясное дело, от 40 останется уже 20%, но им и не нужно большинство. Им нужен свой Киев, Харьков, Днепр, Львов
 показать весь комментарий
 
 
Выборы идут только в Раду. При чём тут госоветы, мэры и всё остальное?
 показать весь комментарий
 
Так в сценірії, зЕбіли, написано. А тебе що, з ним навіть не познайомили?
 показать весь комментарий
 
Богдан, у тебя не та форма черепа!)
Тебя не пустят в "небесний ирусалим".
 показать весь комментарий
 
 
Лучше бы он свалил в Иерусалим или куда угодно
 показать весь комментарий
 
 
бурят торгується з пархатим.... Є такий план, - Богдан про можливість помінятися посадами з Шефіром - Цензор.НЕТ 7839 навибирали українофобів
 показать весь комментарий
 
 
Трусами меняйтесь, идиоты. Я хренею с этих спецов- то им программу напиши, то они кроватями как борделе меняются.
 показать весь комментарий
 
 
Судя по набраному антиукраинскому темпу это будет очень корткий термин гидранта
 показать весь комментарий
 
 
Поздно, братва. Вас уже нагнули: таможню отобрали, сейчас Фирташа начали раздевать до нитки (и таки разденут).
Всё ж украинские олигархи - сборище редкостных придурков (как и установленный ими с 1991-го года режим). Их погубила жадность. Порох со всеми ними договаривался, и держал баланс, но им показалось что он их очень ущемил. Потому Порох стал главным злодеем (так пять лет верещали все телевизоры, микроволновки и утюги; разве телевизор может врать ? ). И Пороха снесли. Но, теперь сносят их самих: начали с Фирташа, скоро мы услышим приятные новости и про остальных птенцов гнезда Кучмова.
Так вам и надо, жадные идиоты. Тьфу. Четверть века из-за вас Украина потеряла.
 показать весь комментарий
 
 
Это, мил человек, начало перехода под внешнее управление. Что лично я всемерно приветствую.
 показать весь комментарий
 
 
зЕбілізм хвороба тяжка і невиліковна. Головні ознаки - розумова відсталість та нездатність адекватного сприйняття того, що відбувається навколо. От і ти - типовий зЕбіл. Не можеш зрозуміти і адекватно сприйняти написане.
 показать весь комментарий
 
Богдан типичный кацап, с хитрым взглядом. Долго он тут не протянет, тікай ****!!!
 показать весь комментарий
 
 
это не только говно одного сорта но и схожего размера - давайте уже сразу в новости все походы узеленского в клоЗЕт, а то проблем мало стало
 показать весь комментарий
 
 
труселями поменяться не пытались?или женами?
 показать весь комментарий
 
 
С труселями ты на 15 минут опоздала. Поздно методичку закачала? 50 копеек за коммент не заработала.
 показать весь комментарий
 
У меня к вам Сеня и Симон есть один единственый вопрос на который прошу ответить коротко и ясно . Вы поддерживаете украинофобскую - пророссийскую позицию первого советника президента Шефира , да или нет ?
 показать весь комментарий
 
Их 2 брата Шефира. Вы их явно путаете. Ответьте коротко и ясно, но можете длинно и запутано - от этого ничего не измениться.
 показать весь комментарий
 
Бурят зрозумів, що ця посада привертає до себе багато уваги, а йому потрібно бути непомітним. Ця тварюка нас за дурнів тримає.
 показать весь комментарий
 
 
Цей гандон порушує Закон. Для того і перейменовують АП у Офіс, щоби забити на Закон.
 показать весь комментарий
 
 
"А вы, друзья, как не садитесь, все в музыканты не годитесь." Не з того, хлопці починаєте.
 показать весь комментарий
 
СЕЙЧАС МОЖНО СКАЗАТЬ СО ВСЕЙ ОЧЕВИДНОСТЬЮ, КАК СТАНОВИТСЯ РЕАЛЬНОСТЬЮ ВСЯ ТА ЧЕРНУХА, КОТОРАЯ ПОСЛЕДНИЕ ПЯТЬ ЛЕТ ЛИЛАСЬ НА ПОРОШЕНКО..

Он отмечает, в 2014-м мы слышали об угрозе свободы слова, сейчас журналисты сидят тихо и хвалят Зеленского в цензурированных новостях.
В 2015-м мы слышали крики о плане Мореля и «Петр сливает Широкино», сегодня Зеленский сливает реально Станицу.
В 2016-м активисты кричали о «торговле на крови», сейчас Пинчук после отвода войск, получает возможность экспортировать трубы в РФ.
В 2017-м они кричали про антикоррупционный суд, мечтали о его создании, чтобы он был независимым от Петра Порошенко, а сейчас заткнули рот и наблюдают как суды дружненько легли под спонсора президента и плодят антигосударственные решения.

В 2018-м активисты кричали об узурпации и олигархов, а сейчас собираются голосовать то за партию клоуна и за партию артиста, позволяя олигархам узурпировать власть.
ВСЕ ЭТО ВРЕМЯ НАШИ АКТИВИСТЫ КРИЧАЛИ ОБ ОБНИЩАНИИ, БЕДНОСТИ, ГОЛОДЕ.
ЖДАТЬ ОСТАЛОСЬ НЕДОЛГО.
 показать весь комментарий
 
 
Как мы и говорили...
https://timeze2019.blogspot.com/2019/06/blog-post_35.html

Ключевые слова тут - "кончаются деньги" Именно это, а не что иное определяет "политику" нынешнего Президента.
У группы Зеленского - финансовый кризис. "Мирный план Зеленского\Кучмы" - это всего лишь смена дойной коровы для финансирования собственных и политических нужд.
Коломойский стал бесполезен. Более того, он стал опасно токсичен, он стал вполне реальной угрозой Зеленскому. Суд в Делаверэ неспешно подбирается к вещам которые могут упрятать за решетку всю эту веселую гоп-компанию.

Идет выдавливание людей Коломойского.
 показать весь комментарий
 
Шифер, поменяйся, лучше, с зеленским должностью, смешнее будет.
 показать весь комментарий
 
 
Эта Зе-команда ну просто супер-профи! Что ни скажут, как в пропасть пукнут: громкий, вонючий, бессмысленный звук
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЕсть такой план, - Богдан о возможности поменяться должностями с Шефиром
 
 
 
 
 
 вверх