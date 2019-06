 "Не ваше дело", - Трамп о теме беседы с Путиным

Американский лидер Дональд Трамп считает, что прессе и через нее налогоплательщикам необязательно знать, о чем он будет разговаривать с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите G20. Журналист Аарон Рупар от vox.com показал видео, на котором хозяин Белого дома отмахивается от соответствующего вопроса, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Репортеры пытались выяснить, какие темы Трамп поднимет при беседе с Путиным.

"У меня с ним будет очень хороший разговор. А что я ему скажу - не ваше дело. Дальше!" - ответил Трамп.

Trump tells a reporter that what he says to Putin during their upcoming meeting "is none of your business." pic.twitter.com/OOWjP4yk5J