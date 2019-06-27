 Неизвестные напали на экс-мэра Конотопа Семенихина: он в реанимации, - полиция. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Сумской области
"Происшествие произошло около часа ночи, когда мужчина возвращался домой. Неизвестные напали на него и нанесли тяжкие телесные повреждения. Пострадавшего доставили в больницу. Сейчас он находится в реанимационном отделении. Для выяснения обстоятельств на место происшествия немедленно выехали руководство ГУНП области, городского отдела полиции, усиленная следственно-оперативная группа, криминалистическая лаборатория СУ ГУНП, кинологическая служба", - говорится в сообщении.
Полицейские квалифицировали произошедшее как "покушение на убийство" и уже открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 УК Украины.
Фото: Олена Сердюк
Взагалі Сумщина і Конотоп зараз під контролем Деркача, який був за Петю, але в останні місяці дуже швидко перефарбувався в зелений (Бігус про це красиве розслідування зробив).
Коли Семеніхін був мером Конотопа, то щоб його усунути, в міськраді об'єдналися БПП, екс-ригіонали і (внєзапно!) Самопоміч... Об'єдналися, щоб прибрати першого за довгі роки мера, який щось робив. Знаю, що кажу - в мене бабуся в Конотопі. При Семеніхні місто дійсно почало мінятися - навіть пандуси на пішоходних переходах поробили!
так же как это сделали с дурачком Семенихиным, корорый воевал с проукраинским Порохом, а сдохнет при пророссийском Зебиле!
Бо там в міськраді БПП пішли у коаліцію з екс-ригіаналами. Так мало того, що пішли - вони ПІВРОКУ САБОТУВАЛИ ПРИЙНЯТТЯ БЮДЖЕТУ МІСТА! Тупо не приходили на сесії міськради. Нема кворуму - нема голосування за бюджет. В Конотопі через відсутність коштів навіть трамваї зупинилися!
От Семеніхін і пішов на Банкову до Пороха, щоб той якось вплинув на своїх однопартійців, які майдан зрадили.
Зате як тільки Семеніхіна усунули в сумнівний спосіб, бюджет Конотопа одразу прийняли.
Ну і депутат від Конотопу Молоток такий самий пристосуванець
Самі їх до влади привели.
Щоб позбавити його мерства навіть об*єдналися Самопоміч і екс-регіанали
Мда...
вот,и гидра эта поднимает голову(((
Помилка Петра, що він зв'язався с колоборантом Медведчуком.
Дивина зрадник зі своєй шоблой впевнено скупляє канали і суне в Раду.