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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Неизвестные напали на экс-мэра Конотопа Семенихина: он в реанимации, - полиция. ФОТО

На Сумщине по факту нападения на экс-мэра Конотопа Артема Семенихина полиция начала уголовное производство. Семенихин также является кандидатом в народные депутаты Украины по 160 одномандатному избирательному округу (самовыдвиженец).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Сумской области

"Происшествие произошло около часа ночи, когда мужчина возвращался домой. Неизвестные напали на него и нанесли тяжкие телесные повреждения. Пострадавшего доставили в больницу. Сейчас он находится в реанимационном отделении. Для выяснения обстоятельств на место происшествия немедленно выехали руководство ГУНП области, городского отдела полиции, усиленная следственно-оперативная группа, криминалистическая лаборатория СУ ГУНП, кинологическая служба", - говорится в сообщении.

Полицейские квалифицировали произошедшее как "покушение на убийство" и уже открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 УК Украины.

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Неизвестные напали на экс-мэра Конотопа Семенихина: он в реанимации, - полиция 01

Фото: Олена Сердюк

Источник: https://censor.net.ua/n3134479
 
 
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Поросятники пішли по беспрєдєлу,ці невідомі всім ведомі.
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Та там Семеніхін надто невигідна постать і для Петі, і для Зе... Він проти їх обох був (як, власне, і вся Свобода).
Взагалі Сумщина і Конотоп зараз під контролем Деркача, який був за Петю, але в останні місяці дуже швидко перефарбувався в зелений (Бігус про це красиве розслідування зробив).

Коли Семеніхін був мером Конотопа, то щоб його усунути, в міськраді об'єдналися БПП, екс-ригіонали і (внєзапно!) Самопоміч... Об'єдналися, щоб прибрати першого за довгі роки мера, який щось робив. Знаю, що кажу - в мене бабуся в Конотопі. При Семеніхні місто дійсно почало мінятися - навіть пандуси на пішоходних переходах поробили!
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да похеру против кого он был ,при власти зЕ .отвечать должен он .и вопрос -кто заказ Семенихина !!!!!!!
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Я вам відповім - заказали ті, хто не хоче повернення Семеніхіна в мерське крісло! Зараз іде суд про його поновлення (бо прибрали його з порушенням закону і процедури). І поки що Семеніхін в суді громить своїх опонентів.
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придурошный!.. Зебилы и к тебе придут, отимеют тебя в твой оральный сфинктр, а ты будешь по прежнему мироточить на Пороха..
так же как это сделали с дурачком Семенихиным, корорый воевал с проукраинским Порохом, а сдохнет при пророссийском Зебиле!
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Він проти обох був взагалі-то... А з Порохом в принципі по ділу воював.

Бо там в міськраді БПП пішли у коаліцію з екс-ригіаналами. Так мало того, що пішли - вони ПІВРОКУ САБОТУВАЛИ ПРИЙНЯТТЯ БЮДЖЕТУ МІСТА! Тупо не приходили на сесії міськради. Нема кворуму - нема голосування за бюджет. В Конотопі через відсутність коштів навіть трамваї зупинилися!
От Семеніхін і пішов на Банкову до Пороха, щоб той якось вплинув на своїх однопартійців, які майдан зрадили.

Зате як тільки Семеніхіна усунули в сумнівний спосіб, бюджет Конотопа одразу прийняли.
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Но в реанимацию он при Порохе не попадал.
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Ну да, я просто розповідаю, чому у Семеніхіна конфлікт з Порохом. Постаралася конотопська ячейка БПП...
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Не обращай внимания на больного . Оно спецом пишет такие пустопорожние комменты , абы лишь спровоцировать срач . .
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Прикордонне місто. Люди моляться на *****. Тому і голосували за Зеленського.
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Ну щодо ***** - не зовсім так, маю родичів у Конотопі. Вата там є, але вона не в більшості. У кінці кінців свободівця Семеніхіна ж мером таки вибрали, а не яогось сторонніка русскава міра... Мерів-свободівців у нас по пальцях перерахувати можна, навіть на Заході їх мало
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один из оппонентов соевой свинарни
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Там всім заправляє Деркач. Він був кучмістом, потім соціалістом при Ющі, потім ригів при Янику підтримав, потім дійсно був соєвим, а зараз різко став зеленим Неизвестные напали на экс-мэра Конотопа Семенихина: он в реанимации, - полиция - Цензор.НЕТ 3319
Ну і депутат від Конотопу Молоток такий самий пристосуванець
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так само і у Харкові з гепою, шкода що гепі ще епло не розчавили....
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Российские коллаборанты начали истребление украинцев и проукраинских активистов в тылу. В последний раз Украина повторяет 1918-1933...
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Влада зныщює патріотіф ! всі на мойдан .!
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эпоха беспредела почалась. будет похлеще чем при яныке
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Реваншисти напали..
Самі їх до влади привели.
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Я не здивуюсь якщо там замішані мусора..авакіськи гниди.
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Семеніхін - надто незручна постать для багатьох. Не здивуюся, якщо там проти нього БПП і Зекоманда об*єднаються...

Щоб позбавити його мерства навіть об*єдналися Самопоміч і екс-регіанали
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Що ж... Так боротися з Порошенком, щоб померти при Зеленському.

Мда...
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в спам і в деактив гнида)))
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вспомните,как семенихин ганял всю эту сволоту ведмедчуковскую

вот,и гидра эта поднимает голову(((
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гниди це такі дибіли як ти і тобі подібні)
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Руководство "правоохранителей" которое выехало на место преступления и является заказчиком - это и коню понятно. А приехало оно чтобы посмотреть на выполнения своего заказа.
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Жопоблок починає діяти.
Помилка Петра, що він зв'язався с колоборантом Медведчуком.
Дивина зрадник зі своєй шоблой впевнено скупляє канали і суне в Раду.
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І якось так дивно що різних там шуфричів ніхто і пальцем не торкне
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россияне методично *********** своих врагов по всему миру. Вспомните даже не СССР а хотя бы дело Чечни. Украине нужен свой Моссад чтобы россияне начали хотя бы опасаться нас.
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вєрсія мєсті рєвнівого мужа любовніци рассматрівайєца?
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Артеме бажаю тобі як найшвидше стати на ноги.
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Медвечука, Та рабіновича в публічний дом для жеребців.
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прокацапські гниди роги підіймають...
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шо за покушенійє, йєслі жив остался?
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Пьяная драка ,напились, подрались и реанимация .. Невідомі напали на ексмера Конотопа Семеніхіна: він у реанімації, - поліція - Цензор.НЕТ 8008
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Якщо заарештувати Деркача з Чмирем - не помилитеся. Це вони замовники. Семеніхіна люди реально поважають. А цим риговонялам треба захопити центральний район Сумщини.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНеизвестные напали на экс-мэра Конотопа Семенихина: он в реанимации, - полиция. ФОТО
 
 
 
 
 
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