EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Протесты в Грузии Убийство Кирилла Тлявова Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
  1950  73
Материалы по теме:
Все про:ВР (23100) нормандская четверка (576) Разумков Дмитрий (71) Слуга народа (78)

 Эффективности нет. Надо расширять "нормандский формат", - Разумков

Глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что будут прикладываться усилия для расширения "нормандского формата" переговоров за счет подписантов Будапештского меморандума, в частности, представителей Великобритании и США.

Об этом Разумков рассказал в эфире программы "Персона грата" на Украинском радио, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Так, на вопрос ведущего Дмитрия Хоркина, какие действия будут предприниматься в новом парламенте, чтобы побуждать страны продолжать санкционное давление на Россию, Разумков ответил: "Если мы говорим о решении этой проблемы, то в основном - это было заявлено давно - это формат оживления "нормандского формата". Потому что если мы посмотрим за несколько лет – эффективность этой структуры перестала действовать. Плюс возможно его расширение за счет подписантов Будапештского меморандума. Мы будем прикладывать к этому усилия, будем надеяться, что это получится за счет представителей Великобритании и Соединенных Штатов Америки как подписантов Будапештского меморандума и, в принципе, как одних из ключевых лоббистов интересов нашего государства тоже на мировой арене".

Разумков также назвал важным аспектом Минский процесс.

"Следующим немаловажным аспектом является продолжение "Нормандии" – это Минск, потому что действительно к Минску привязаны все те санкции, которые осуществляются по отношению к Российской Федерации", - отметил Разумков.

Политик согласен, что Минский формат нельзя назвать полностью эффективным, но признает, что альтернативы ему сейчас нет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ будет затягивать встречу лидеров государств в нормандском формате, - Климкин

"Потому что если менять систему и пытаться перестроиться – звучала Астана или еще что-то - то в момент перехода можно потерять возможность влиять на Российскую Федерацию при помощи санкций. Поэтому уходить от этих форматов нелогично", - сказал Разумков.

В то же время он отметил, что нужно показывать и внутреннее стремление в борьбе за свободу.

"Потому что мы всегда или очень часто шли в фарватере действий как Европейского Союза, так и Соединенных Штатов Америки по многим-многим вопросам, и ключевая проблема, с которой мы сталкиваемся сегодня – это отсутствие или слабая реализация реформ", - считает Разумков.

Источник: https://censor.net.ua/n3134477
 
   
 Топ комментарии
 
Він мову вивчив вже?
Хоча - кака разніца то?

А Крал Мракс был прав: если ты живешь в стране и не знаешь языка, то ты либо оккупант, либо турист(ну, не годами живешь конечно?), либо Разумков.
 показать весь комментарий
 
Эффективности нет. Надо расширять "нормандский формат", - Разумков - Цензор.НЕТ 4420 Vendetta Ua@VendettaUa2014

Существа которые притворяются мертвыми в случае опасности
1. Опоссум
2. Серая куропатка
3. Ужи
4. Жуки-сенокосцы
5. Черный стриж
6. Президент Зеленский
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
это он про свою ботоферму так...
 показать весь комментарий
 
 
Так ботоферма уже на зе работает Вон уже в советниках у гидранта люди с минстеця 😕
 показать весь комментарий
 
Ми склали зброю, тож Європа вирішила миритись з РФ.

- Захід зробив висновки з настроїв українського суспільства. На президентських виборах громадяни проголосували за програму, яку можна сформувати тезою Зеленського "потрібно просто перестати стріляти". Вірність цій програмі наш електорат підтвердить і на парламентських виборах, обравши "Слугу народу".
Західні країни готові були підтримувати Україну, нести збитки, йти на жертви, поки бачили, що ми відчайдушно опираємося агресії. Проте зараз український народ демонструє пофігізм до боротьби за свою незалежність. Захід не мусить боротися за нас. Європейські лідери мають враховувати і бажання власного бізнесу, економічні збитки, перспективи порозуміння з Росією для себе. Вони не мають займатися українською зовнішньою політикою замість нас. Вони враховують у своїх міркуваннях суспільну думку. Готові підтримувати тих, хто опирається. Але не йти на зустріч тим, хто складає зброю.
- Якби українці проголосували на президентських виборах за людину з чіткою програмою опору російській агресії, ситуація могла б бути іншою. Але для цього треба, щоб головною метою було б не зниження тарифів, а відновлення територіальної цілісності країни. У такому випадку скоріш за все проросійської резолюції могло б і не бути. Після того, як на Заході побачили соціальну ситуацію в Україні, бюрократична машина на відновлення дружби з Кремлем запрацювала досить енергійно. Усі рішення щодо повернення РФ до Ради Європи були ухвалені в останні місяці, коли стало ясно, що Зеленський виграє вибори. Эффективности нет. Надо расширять "нормандский формат", - Разумков - Цензор.НЕТ 464 .
 показать весь комментарий
 
 
Цапка нульова! Ти тепер сюди, смердяча, перескочила?!
 показать весь комментарий
 
Він мову вивчив вже?
Хоча - кака разніца то?

А Крал Мракс был прав: если ты живешь в стране и не знаешь языка, то ты либо оккупант, либо турист(ну, не годами живешь конечно?), либо Разумков.
 показать весь комментарий
 
 
Державний службовець України говорить державною мовою України. Державний службовець Росії говорить державною мовою Росії.
 показать весь комментарий
 
 
Давно пора, а то Петя уперся эту фрау Риббентроп, подружку *****, получислаь одна зрада.
 показать весь комментарий
 
 
Какой вам Будапештский меморандум,если вы просрали ПАСЕ? Дурилка картонная ты.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
не мы, а вы!
 показать весь комментарий
 
 
Климкин подтвердил,что в пасе намного раньше стали рашку восстанавливать
Так что нечего пенять на других
 показать весь комментарий
 
 
Доо, хотели-хотели, а восстановили почему-то при клоуне. У вас, зелебобиков,есть офигенная отмазка - вы все валите на Порошенко. Но ваш недомерок уже за месяц столько напортачил.
 показать весь комментарий
 
 
Зося ,не тупи...все течет ,все меняется
Или ты из мордора клацаешь,где правит страной один *****
 показать весь комментарий
 
 
Ой, ну хватит, уже всех клеймить "ты из Мордора", кто не поддерживает недомерка. Для тебя новость, что в Украине несколько миллионов его терпеть не могут?
 показать весь комментарий
 
 
Восстановить ее хотели всегда!
Но постоянно велись переговоры/уговоры...Ваш же Зе на на это тупо ЗАБИЛ (потому что зебил)! К нему ДВАЖДЫ обращались представители нашей делегации в ПАСЕ, что есть серьезная угроза восстановления РФ и Президенту нужно провести переговоры с главой ПАСЕ в частности....Но Зе тупо ОТМОРОЗИЛСЯ - ничего не сделал и даже не удостоил их ответом!!!
 показать весь комментарий
 
 
Если нет эффективности, зачем было отводить ВСУ7 И за счет каких стран будете расширять Нормандский формат? Пригласите Венгрию, Молдову, Казахстан и Беларусь Эффективности нет. Надо расширять "нормандский формат", - Разумков - Цензор.НЕТ 3124. Все закадычные "друзья" и "добрые" соседи Эффективности нет. Надо расширять "нормандский формат", - Разумков - Цензор.НЕТ 4434. А главное - абсолютно нейтральны к *********
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Знаешь, сидеть и стрелять в друг друга на одном месте пять лет могут только маньяки, наверное.
 показать весь комментарий
 
 
Не неси бред. У ВСУ нет сил для прямого противостояния с армией параши, но отдавать свою землю добровольно могут только предатели
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Из за этого штампа "отдавать свою землю добровольно могут только предатели" в 1941 красная армия попадала в самые грандиозные котлы.
 показать весь комментарий
 
В обороне - есть. А наступать и ложить своих нет смысла.
 показать весь комментарий
 
А выкинуть с нашей земли рашку слабо не опираясь на продажнуую европу?
 показать весь комментарий
 
 
Реально ...было бы желание у Украины, явропы и всего свиту
 показать весь комментарий
 
Тотовіч. Тобі треба лугандони-українофоби? Щоб обирали тобі януковічів?
 показать весь комментарий
 
Надо расширять/ планов громадьё .Результатов только нет у пианиста на выездах за бугор.
 показать весь комментарий
 
 
в отличе от твоего пети, результаты уже есть.
 показать весь комментарий
 
 
Прокукарекай какие есть результаты?
Инфляция в мае-июне составила больше 9%.
С МВФ не договорились
Рашка в ПАСЕ вернулась
Пленных моряков не вернули
Территорию слили
Хороши результаты Эффективности нет. Надо расширять "нормандский формат", - Разумков - Цензор.НЕТ 475 . Браво, зебилы Эффективности нет. Надо расширять "нормандский формат", - Разумков - Цензор.НЕТ 4397
 показать весь комментарий
 
 
в отличе от твоего пети, результаты уже есть./Не грех и перепечатать: Скажите, семьдесят три процента, а вы думали, что оно само все делается,? Что санкции против агрессора сами откуда-то берутся, что Джавелины с неба падают, что транши МВФ сами приходят, что Россия из ПАСЕ сама убирается. Что не надо ни ездить, ни договариваться, ни ломать через колено, ни убеждать, ни заставлять. Оно само. А проклятый барыга только наживается на войне. И если его убрать, то будет лучше. Молодая команда возьмет ещё больше санкций, которые им поднесут на блюдечке. Не то что шоколадный ворюга. Который от санкций только нос воротил. А оказалось - ****, вы слушаете Маяк.
 показать весь комментарий
 
 
Почему нет результатов? Он разрешил ходить в шортах в "офис презЕдента"!
 показать весь комментарий
 
 
Якщо гопнік продовжує бикувати, то не збільшується кількість старих бабок, які говорять про це, а збільшується кількість піндюлін, які йому виписують.
 показать весь комментарий
 
Кто такой вообще этот Разумков? Ноль. Но сидит и рассуждает про нормандский формат и меморандум. Эти мерзкие наглые кацапские рожи за месяц уже просто задолбали.
 показать весь комментарий
 
 
Эффективности нет. Надо расширять "нормандский формат", - Разумков - Цензор.НЕТ 4420 Vendetta Ua@VendettaUa2014

Существа которые притворяются мертвыми в случае опасности
1. Опоссум
2. Серая куропатка
3. Ужи
4. Жуки-сенокосцы
5. Черный стриж
6. Президент Зеленский
 показать весь комментарий
 
 
Мальчик, как тебя зовут?
....(молчит)
Ты тормоз ?
Я Вова!
А как пройти к метро?
Я не тормоз!
Точно не тормоз?
Я Вова!
 показать весь комментарий
 
 
Поки лохторат не усвідомить суть української приказки: "добрий чоловік, але москаль", добра в державі не буде. Эффективности нет. Надо расширять "нормандский формат", - Разумков - Цензор.НЕТ 8256
 показать весь комментарий
 
Где преЗЕдент? Почему вопросы внешней политики озвучивает это рыло - глава НЕ парламентской и даже несуществующей партии???
 показать весь комментарий
 
 
Їсть шаурму і реєструє нові торгові марки ЗЕ для торгівлі з запаребріком.
 показать весь комментарий
 
Треба не формат розширювати, а згортати торгівлю з агресором. Європейці не хочуть бути дурниками. Україна за агресором торгівлю розширює, а європейці мають згортати. Реверанс європейців дперед путіним - дежавю їхніх реверансів до Гітлера. Ніхто з наших європарламентарів цього євродепутатам не нагадав. Україна порошенка найперша підгодовувала людожера.
 показать весь комментарий
 
Ще один безальтернативщик лупоглазий. А шо ви до цього теревенили? Ось ми прийдемо і всьо буде ОК. Тріпачі.
 показать весь комментарий
 
 
насчет нормандского формата пока непонятно, но то что хлеборезки у них начинают расползаться, видно невооруженным глазом.
 показать весь комментарий
 
Он не идиот - он других держит за идиотов. И идиоты подтвердили что он правильно делает. Он тупо излагает популярные мысли от имени Зеленского, которые нельзя реализовать в принципе, народ решит, что это мысли самого Зе и в очередной раз поднимет за него свои копытца. А Зе потом заявит, что он этого не говорил (не обещал) и будет абсолютно прав. В этой технологии главное иметь несколько таких "говорящих голов" как Разумков. Одна голова сладко вещает для патриотов, другая для сепаров, третья любителям совка.....и вся толпа твоя!
Так и с "расширением Нормандского формата". Расширить его США и Великобританиев без их же желания - невозможно. А такого желания у них нет и не появится! Нахрена им брать на себя ответственность в этом безнадежном деле (особенно если от ЕС (через ПАСЕ) поступил сигнал, что дальше давить на РФ никто не собирается - разве что на подлую Украину чтобы угомонилась со свои Крымом и Дондассом и не мешала им грести бабло из РФ). А для того чтобы сдать Украину расширять Нормандский формат необязательно
 показать весь комментарий
 
Ага чтобы Россия со своими союзниками Германией и Францией таки добили Украину.
 показать весь комментарий
 
Эффективности нет. Надо расширять "нормандский формат", - Разумков
как нет эХфэктывности?)))
попробуйте поиграть членом по роялю)
 показать весь комментарий
 
 
там під роялем разумков сидить і клавіші натискає, фокус такий
 показать весь комментарий
 
де ділася ця зелена сопля, яка стала преЗедентом, чому воно мовчить? Реєструє торгову марку "Зелена сопля"?
 показать весь комментарий
 
 
Ты только свою кацапскую морду можешь расширить! ПАСЕ кацапы вам уже расширили.
 показать весь комментарий
 
 
Вчора спікер госдури рф заявив, що повернення рф до ПАРЄ - це перший крок до визнання Криму російським. Де був термос у відповідальний момент голосування? Він повинен був бути у ПАРЄ, а перед ции він повинен був говорити з Волкером, і після цього вести розмову з Меркель та Макроном. Що він робив у ці відповідальні дні?
 показать весь комментарий
 
 
Решал неотложные проблемы: играл с друзьями, ел, спал... Спал даже так хорошо, что громкое возвращение РФ в ПАСЕ его н разбудило. Здоровый мальчик растёт.
 показать весь комментарий
 
 
Можно расширяться до бесконечности, а у новой команды есть стратегия как закончить войну, потому что потерь и ранений на фронте стало больше? И позиции мы сдаем на всех фронтах
 показать весь комментарий
 
 
Как же омерзительна его стала рожа,держат за лохов всю страну "благодаря" 73% одарённых
 показать весь комментарий
 
 
Странно, все зебилы считают что разведение - это очень эффективный шаг, а главный зебил считает его малоэффективным....
 показать весь комментарий
 
 
так считал твой берыга подписывая минские соглашения.
 показать весь комментарий
 
Берыга кончился, а минские соглашения есть,, Роттердам есть, война идёт, коррупционеров в тюрьмы не садят, ЗеИдиоты продолжают спамить.
 показать весь комментарий
 
Непонятно, почему с самого начла Петя кинулся к лягушатикам и бюргерам, елси от них ничего не зависит. Будапештский меморандум подписывали англосаскы. Как они нам помгюат мы видели в чера в ПАСЕ. Нужно барть пример с поляков, они клали на немцев и тянут к себе войска США.
 показать весь комментарий
 
 
Спочатку Пєцю(з Медведчуком) на довічне з конфіскацією
 показать весь комментарий
 
А стрелять уже перестали? Или перестали, но вдруг оказалось этого недостаточно? Кстати, что с Киевом? Если верить Рабиновичу(это сложно, но иногда можно) главные зебилы хотят сместить столицу из Киева в другое место. Пока не сказано куда. Но, полагаю, такое вполне в стиле выродков из Офиса. Зебилы, предлагайте новую столицу Украины. Открываем on-line голосование, какой город вы хотели бы видеть столицей. Предлагаю Умань. По крайней мере честно.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Тут надо смотреть, что бы и эти "форматы" не разбежались(кто куда) . Да, и Минск устал.
 показать весь комментарий
 
Разумков, мировозрение вам надо расширить, кокс и шмаль тут не помогут!))
 показать весь комментарий
 
Необхідно розширити мінський формат на США і Британію.
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЭффективности нет. Надо расширять "нормандский формат", - Разумков
 
 
 
 
 
 вверх