 Эффективности нет. Надо расширять "нормандский формат", - Разумков

Об этом Разумков рассказал в эфире программы "Персона грата" на Украинском радио, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
Так, на вопрос ведущего Дмитрия Хоркина, какие действия будут предприниматься в новом парламенте, чтобы побуждать страны продолжать санкционное давление на Россию, Разумков ответил: "Если мы говорим о решении этой проблемы, то в основном - это было заявлено давно - это формат оживления "нормандского формата". Потому что если мы посмотрим за несколько лет – эффективность этой структуры перестала действовать. Плюс возможно его расширение за счет подписантов Будапештского меморандума. Мы будем прикладывать к этому усилия, будем надеяться, что это получится за счет представителей Великобритании и Соединенных Штатов Америки как подписантов Будапештского меморандума и, в принципе, как одних из ключевых лоббистов интересов нашего государства тоже на мировой арене".
Разумков также назвал важным аспектом Минский процесс.
"Следующим немаловажным аспектом является продолжение "Нормандии" – это Минск, потому что действительно к Минску привязаны все те санкции, которые осуществляются по отношению к Российской Федерации", - отметил Разумков.
Политик согласен, что Минский формат нельзя назвать полностью эффективным, но признает, что альтернативы ему сейчас нет.
"Потому что если менять систему и пытаться перестроиться – звучала Астана или еще что-то - то в момент перехода можно потерять возможность влиять на Российскую Федерацию при помощи санкций. Поэтому уходить от этих форматов нелогично", - сказал Разумков.
В то же время он отметил, что нужно показывать и внутреннее стремление в борьбе за свободу.
"Потому что мы всегда или очень часто шли в фарватере действий как Европейского Союза, так и Соединенных Штатов Америки по многим-многим вопросам, и ключевая проблема, с которой мы сталкиваемся сегодня – это отсутствие или слабая реализация реформ", - считает Разумков.
- Захід зробив висновки з настроїв українського суспільства. На президентських виборах громадяни проголосували за програму, яку можна сформувати тезою Зеленського "потрібно просто перестати стріляти". Вірність цій програмі наш електорат підтвердить і на парламентських виборах, обравши "Слугу народу".
Західні країни готові були підтримувати Україну, нести збитки, йти на жертви, поки бачили, що ми відчайдушно опираємося агресії. Проте зараз український народ демонструє пофігізм до боротьби за свою незалежність. Захід не мусить боротися за нас. Європейські лідери мають враховувати і бажання власного бізнесу, економічні збитки, перспективи порозуміння з Росією для себе. Вони не мають займатися українською зовнішньою політикою замість нас. Вони враховують у своїх міркуваннях суспільну думку. Готові підтримувати тих, хто опирається. Але не йти на зустріч тим, хто складає зброю.
- Якби українці проголосували на президентських виборах за людину з чіткою програмою опору російській агресії, ситуація могла б бути іншою. Але для цього треба, щоб головною метою було б не зниження тарифів, а відновлення територіальної цілісності країни. У такому випадку скоріш за все проросійської резолюції могло б і не бути. Після того, як на Заході побачили соціальну ситуацію в Україні, бюрократична машина на відновлення дружби з Кремлем запрацювала досить енергійно. Усі рішення щодо повернення РФ до Ради Європи були ухвалені в останні місяці, коли стало ясно, що Зеленський виграє вибори. .
Хоча - кака разніца то?
А Крал Мракс был прав: если ты живешь в стране и не знаешь языка, то ты либо оккупант, либо турист(ну, не годами живешь конечно?), либо Разумков.
Так что нечего пенять на других
Или ты из мордора клацаешь,где правит страной один *****
Но постоянно велись переговоры/уговоры...Ваш же Зе на на это тупо ЗАБИЛ (потому что зебил)! К нему ДВАЖДЫ обращались представители нашей делегации в ПАСЕ, что есть серьезная угроза восстановления РФ и Президенту нужно провести переговоры с главой ПАСЕ в частности....Но Зе тупо ОТМОРОЗИЛСЯ - ничего не сделал и даже не удостоил их ответом!!!
Инфляция в мае-июне составила больше 9%.
С МВФ не договорились
Рашка в ПАСЕ вернулась
Пленных моряков не вернули
Территорию слили
Хороши результаты . Браво, зебилы
Вова, скажи что-нибудь САМ!!
Существа которые притворяются мертвыми в случае опасности
1. Опоссум
2. Серая куропатка
3. Ужи
4. Жуки-сенокосцы
5. Черный стриж
6. Президент Зеленский
....(молчит)
Ты тормоз ?
Я Вова!
А как пройти к метро?
Я не тормоз!
Точно не тормоз?
Я Вова!
Так и с "расширением Нормандского формата". Расширить его США и Великобританиев без их же желания - невозможно. А такого желания у них нет и не появится! Нахрена им брать на себя ответственность в этом безнадежном деле (особенно если от ЕС (через ПАСЕ) поступил сигнал, что дальше давить на РФ никто не собирается - разве что на подлую Украину чтобы угомонилась со свои Крымом и Дондассом и не мешала им грести бабло из РФ). А для того чтобы сдать Украину расширять Нормандский формат необязательно
как нет эХфэктывности?)))
попробуйте поиграть членом по роялю)