 Эффективности нет. Надо расширять "нормандский формат", - Разумков

Об этом Разумков рассказал в эфире программы "Персона грата" на Украинском радио, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Так, на вопрос ведущего Дмитрия Хоркина, какие действия будут предприниматься в новом парламенте, чтобы побуждать страны продолжать санкционное давление на Россию, Разумков ответил: "Если мы говорим о решении этой проблемы, то в основном - это было заявлено давно - это формат оживления "нормандского формата". Потому что если мы посмотрим за несколько лет – эффективность этой структуры перестала действовать. Плюс возможно его расширение за счет подписантов Будапештского меморандума. Мы будем прикладывать к этому усилия, будем надеяться, что это получится за счет представителей Великобритании и Соединенных Штатов Америки как подписантов Будапештского меморандума и, в принципе, как одних из ключевых лоббистов интересов нашего государства тоже на мировой арене".

Разумков также назвал важным аспектом Минский процесс.

"Следующим немаловажным аспектом является продолжение "Нормандии" – это Минск, потому что действительно к Минску привязаны все те санкции, которые осуществляются по отношению к Российской Федерации", - отметил Разумков.

Политик согласен, что Минский формат нельзя назвать полностью эффективным, но признает, что альтернативы ему сейчас нет.

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"Потому что если менять систему и пытаться перестроиться – звучала Астана или еще что-то - то в момент перехода можно потерять возможность влиять на Российскую Федерацию при помощи санкций. Поэтому уходить от этих форматов нелогично", - сказал Разумков.

В то же время он отметил, что нужно показывать и внутреннее стремление в борьбе за свободу.

"Потому что мы всегда или очень часто шли в фарватере действий как Европейского Союза, так и Соединенных Штатов Америки по многим-многим вопросам, и ключевая проблема, с которой мы сталкиваемся сегодня – это отсутствие или слабая реализация реформ", - считает Разумков.