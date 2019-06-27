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 Семеро украинских воинов получили ранения и боевые травмы на Донбассе, ликвидированы два террориста. За сутки - 39 вражеских обстрелов, - ОС

26 июня вооруженные формирования РФ 39 раз нарушили режим прекращения огня. Из них 13 раз - с применением запрещенных минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм. Противник открывал огонь по украинским защитникам из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

По данным штаба, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 24 раза обстрелял позиции Объединенных сил:

- вблизи Старогнатовка - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
- четыре раза район населенного пункта Широкино - из стрелкового оружия;
- вблизи Каменки - из минометов калибра 120 и 82 мм;
- окраины Богдановки - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
- три раза неподалеку от Павлополя - из артиллерийских систем калибра 122 мм, автоматических гранатометов и стрелкового оружия;
- дважды район населенного пункта Новоселовка Вторая - из миномета калибра 82 мм, вооружение БМП и крупнокалиберных пулеметов;
- два раза вблизи Авдеевки - из минометов калибра 120 мм;
- два раза неподалеку от н.п. Пески - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- окраине Красногоровки - из автоматических гранатометов;
- дважды вблизи Марьинки - из минометов калибра 82 мм и автоматических гранатометов;
- неподалеку от Опытного - из 120 мм миномета;
- три раза район населенного пункта Водяное - из гранатометов различных систем;
- вблизи Талаковки - из станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Если оккупанты не уведут войска, силы ООС вернутся на позицию, - глава Станично-Луганской РГА Золкин

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны 15 раз:

- четыре раза район населенного пункта Луганское - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- дважды окраины Крымского - из минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- три раза вблизи Зайцево - из миномета калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- неподалеку от Майорска - из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;
- окраины Новолуганского - из миномета калибра 82 мм;
- вблизи Гладосово - из крупнокалиберного пулемета;
- район населенного пункта Пивденне - из миномета 82 мм, автоматического гранатомета и крупнокалиберного пулемета;
- окраины Катериновки - из автоматических гранатометов;
- окраины Травневого - из станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета.

"За минувшие сутки четыре украинских военнослужащих получили ранения, еще трое - боевые травмы. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ из вооружения, не противоречащего Минским договоренностям", - сказано в сообщении.

По данным разведки 25 июня двое оккупантов уничтожены.

Вместе с тем сообщается, что с начала текущих суток враг 10 раз обстрелял позиции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг осуществил два обстрела позиций украинских защитников: вблизи населенного пункта Опытное из вооружения БМП и окраину Старогнатовки из артиллерийских систем калибра 152 мм.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции украинских защитников были обстреляны восемь раз:

- недалеко от населенного пункта Хутор Вильный - из минометов калибра 82 мм;
- вблизи Золотого-4 - из гранатометов различных систем;
- трижды окраины Новгородского - из минометов калибра 120 мм, станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;
- в районе населенного пункта Луганское - из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;
- окраины Орехового - из вооружения БМП, станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;
- вблизи Новолуганского - из минометов калибра 120 мм и вооружения БМП.

"Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", - добавили в пресс-центре ОС.

Семеро украинских воинов получили ранения и боевые травмы на Донбассе, ликвидированы два террориста. За сутки - 39 вражеских обстрелов, - ОС 01
Семеро украинских воинов получили ранения и боевые травмы на Донбассе, ликвидированы два террориста. За сутки - 39 вражеских обстрелов, - ОС 02
Семеро украинских воинов получили ранения и боевые травмы на Донбассе, ликвидированы два террориста. За сутки - 39 вражеских обстрелов, - ОС 03

Источник: https://censor.net.ua/n3134476
 
 
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Треба вбити якомога більше кацапні, поки є можливість.
Одужання пораненим українцям.
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Сєпари як на крилах літають. Здійснюються їх 5 річні мрії. УКропи самі віддають їм українську землю. Ще щоб зарплату платили і премії за кожного вбитого українця.
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И вместе с этим:
Силы ООС оставляют свои позиции и отходят еще дальше от границы. Все что отвоевывали эти годы- отдается.
Инженерные и фортификационные вооружения которые создавались годами отдаются просто так.
Это все на фоне непрекращающихся обстрелов, невыполнения международного законодательства и удержания как украинских моряков, так и около 250 узников в России, демарша в ПАСЕ и прочего.
Мы в одностороннем порядке, без каких либо гарантий, после маразмов Кучмы начали отведение сил ООС. Сойдемся где то посередине.
Поздравляю. Вы сделали нас вместе.
Serg Marco
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Смерть масковітським окупантам!!!! щоб їх клятих рогатих мор там усіх до пекла забрав!!!! Українським воїнам скорішого одужання!!!!
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"Спецпредставитель ОБСЕ в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) по Украине Мартин Сайдик приветствовал начало украинскими военными процесса отвода сил и средств у Станицы Луганской (Луганская обл.)"
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Где эта мразь Игорь Д, которая здесь кукарекает про Минские соглашения?
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ви рогатим вірите, що вони будуть паіньками?? 39обстрілів??? я не вірю і розумію, що йде здача Української землі(((
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яка з них?) під тим ніком працює не одна людина...
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что-то при Владимире Александровиче Хаосе количество пострадавших украинских бойцов растёт, а потери орков хйла уменьшаются..
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Другий день така величезна кількість поранених воїнів, а керманичі країни зайняті демонстрацією благих намірів ЗАГАРБНИКУ !!! Одужанн нашим героям
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Саме час відвести війско за Дніпро. Семеро українських воїнів дістали поранення і бойові травми на Донбасі, ліквідовано двох терористів. За добу - 39 ворожих обстрілів, - ОС - Цензор.НЕТ 7551
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСемеро украинских воинов получили ранения и боевые травмы на Донбассе, ликвидированы два террориста. За сутки - 39 вражеских обстрелов, - ОС
 
 
 
 
 
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