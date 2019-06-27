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 Политика Украины
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 Отвод сил в Станице Луганской хороший шаг. Теперь РФ должна отвести тяжелое вооружение и разоружить НВФ, - Волкер

Спецпредставитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер приветствует действия Украины в Станице Луганской и ожидает от России выполнения своей части обязательств.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом он написал на своей странице в соцсети.

"Хороший шаг со стороны Украины в Станице Луганской. Теперь время России пойти на взаимные дальнейшие шаги для обеспечения прекращения огня, включительно с отводом тяжелого вооружения и разоружения незаконных вооруженных формирований", - подчеркнул Волкер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Надеюсь, что разведение сил у Станицы Луганской станет катализатором для дальнейших шагов по мирному урегулированию на Донбассе, - Сайдик

Напомним, ранее штаб операции Объединенных сил сообщил, что у КПВВ "Станица Луганская" в среду днем состоялся первый этап отвода украинских подразделений под наблюдением Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. За отводом войск также наблюдал лично командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Александр Сырский. По его словам, это первый этап отвода сторон от окраин Станицы Луганской.

Источник: https://censor.net.ua/n3134474
 
   
 Топ комментарии
 
Ти диви - а прихильники петі натужно репетують про зраду.. Прихильники петі - пан Курт Волкер зебіл?
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Возможно ошибаюсь, но судя из текста, только(!!!) украинская сторона сделала отвод..........
Нет слов.......😡
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дніпровські зебіли радіють
незабаром вітатимуть російський лапоть в себе в Дніпрі.
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Совет форумчанПравила форума
 
то шо? відступаєм? Лугандон празнуйє пабєду!
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Виходить, таку . Волкер не дурень і у нього інформації достатньо. І він знає, що кацапи нічого не відведуть. Тому і вживає слово "повинні". Ну що з того, що "повинні", як "із там нєт"? І ні слова про санкції, якщо кацапи на "повинні" накладуть зверху, як наклали на "повинні відпустити українських моряків і віддати кораблі."
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так Лугандон же тоже отступает. Не перекручивай.
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Ти диви - а прихильники петі натужно репетують про зраду.. Прихильники петі - пан Курт Волкер зебіл?
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А зачем России так делать? Стране, которая ведет войны в Сирии, Венесуеле и в нескольких стран Африки? В чем её гешефт?
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Волкер не прихильник Петі, Волкер - прихильник *****.
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однозначно...А про Трампа вообще молчу - полнейшее Зе...
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Те кто голосовал в ПАСЕ за оккупанта дебилы?
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Ленчик, по нашим морякам есть решение международного трибунала. Кацапы его выполнили? Так с чего они сейчас кому то что то должны? Вот и ответ на твой вопрос: - Волкер зебил? Нет, Волкер американец. И отстаивает интересы своей страны. А вот ты - зебил. Однозначно.
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👏 Ні додати, ні відняти. Як хороший снайпер - у десятку. Якщо чувак на посаді Українського президента своїм громадянам "нічєго нє должєн", то Волкер тим же громадянам і Україні - тим паче, а кацапи - і сто разів.
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Волкер дружит с головой.и Зе - тоже,А ястребы нелетучие только крыльями машут.28-29 июня будет встреча Трампа и кремлёвского подонка.Отсюда заменили местную вату кадрами из орды и тоже отошли на 1 км.Чтобы не было эксцессов.Может будет ,как в Корее.Нейтральная полоса.Наши воины перестанут гибнуть и мы будем стремиться к лучшей жизни,будем ждать,когда орда сама загнётся и наши территории сами к нам отойдут.Пусть вдоволь насладятся русским миром на Колыме,тем больше будут ценить Украину.Уже сейчас вертухаи ропщут из-за низких зарплат,а простые лапти вообще ненавидят подонка.Дальше будет интересней.И Китай,со своим огромным рынком,орду не спасёт.У; самого мыльный пузырь вот-вот лопнет.
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На луганде уже волком воют хотят"шоб все как была" а нихрена как была уже не будет
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Та не, таки ты скомуниздил Акк, у настоящего Леонида Днепр, я его посты хорошо помню. Отвод сил в Станице Луганской хороший шаг. Теперь РФ должна отвести тяжелое вооружение и разоружить НВФ, - Волкер - Цензор.НЕТ 5556
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Хороший шаг со стороны Украины в Станице Луганской. Теперь время России пойти на взаимные дальнейшие шаги для обеспечения прекращения огня, включительно с отводом тяжелого вооружения Источник: https://censor.net.ua/n3134474
Ага отведут в район Изюма
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Леонид Днепр.То,что Вы относите Волкера к Зебилам,еще раз свидетельствует о умственном и интеллектуальном превоссходстве Зебилов,над петиными сторонниками.Петины остолопы знают,что гражданин Америки не может голосовать за президента Украины.А его избирали граждане Украины.Получается,что волкер,априори,не может быть зебилом,в отличии от 70% авантюристов и идиотов с отмороженными ушами.Вы кто,авантюрист или идиот,который на зло маме отморозил себе уши?Есть еще вариант-авантюрист с отмороженными мозгами.
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Надеюсь ты про своего сопливого *****?
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Возможно ошибаюсь, но судя из текста, только(!!!) украинская сторона сделала отвод..........
Нет слов.......😡
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дніпровські зебіли радіють
незабаром вітатимуть російський лапоть в себе в Дніпрі.
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Если и дальше так пойдёт, то возможно российский/кацапский лапоть будет не только в Днепре........😡
Мои живут в Херсоне=>там до Крыма не далеко и страшно представить, что может(!) произойти........
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Ксена, это скомуниздинный акк, я помню хорошо посты леонида днепр. Там было только все за Украину, сейчас, Гнида под этим аккаунтом.
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Те тоже отвели. Ты отстал от жизни
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Зеленский выполняет предвыборные обещания. И скоро перестанут стрелять. Но развести стороны придется на расстояние куда снаряды и пули не долетают
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тобто рашка відійде за порєбрік інаші прикордонники з'являться на кордоні ?
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Тобто відійти потрібно на 300 кілометрів? А якщо бойовики посунуть вперед на ці ж 300 кілометрів, бо там не буде військ і лише дурень цим не скористається? То куди тоді війська відводити? Знову, як дієву армію УНР у 1920 році, за польський кордон?
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Тепер росія повинна ?
Тобто некомпетентна зелень влізла не в свою справу і здала наші позиції, які вже зайняли кацапи ?
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Да вас уже в штабе ООС ответили на этот вопрос! Что вы тут гвалт поднимаете... или за это платят?
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Может людям просто не нравится предательство?
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Какое предательство и где вы его увидели? Не порите чушь!
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Там укрепленные позиции, которые Украина сдает. Если их займут русские, то это плохо. Украина сдает собственные земли врагу.
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Какие какие? Рузьге? Кацап не наводи тут зраду, вы мразье на сотни лет отодвигаете от себя Украину
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пам'ятаю, так
я в одного довбика запитувала на скільки км рашка відвела свої війська
як виявилось на жодний см не відвели
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Не тупи *маль-діва* ..Було сказано * відведені для будівництва мосту *.
ПС ..)А хто там до переговорників вводив кума фуйла сепара Медведчука? Отвод сил в Станице Луганской хороший шаг. Теперь РФ должна отвести тяжелое вооружение и разоружить НВФ, - Волкер - Цензор.НЕТ 2852
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сам не тупи
зрадник голімий
націоналіст липовий..
краще картинку запости
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безпосередньо в зоні ООС, тільки бінокля з собою візьміть
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Так хто вводив кума фуйла ? Де відповідь ?
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віа хто дозволив куму фуйла комендувати ?
твій ЗЕ.
всі риговські шмарклі вже в ейфорії від пермоги, незабаром почнеться активна торгівля з рашкою, візити перших осіб в Україну і т.д.
Цього прагнув ? То тримай.
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Ха ! ...5 (п*ять Отвод сил в Станице Луганской хороший шаг. Теперь РФ должна отвести тяжелое вооружение и разоружить НВФ, - Волкер - Цензор.НЕТ 408 ) років ..*потужних реХформ * мальдівського !
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раком перед кацапским хозяином!всего за месяц!
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Совсем запутал порохоботов, шайтан...
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Собственно новость сегодняшняя.

Минулої доби бойовики 39 разів порушили режим припинення вогню, з них 12 разів - із застосуванням заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 та 82 мм. 7 українських військових отримали поранення.
Про це йдеться у зведенні прес-центру Об'єднаних сил станом на 7:00 27 червня.
"Противник відкривав вогонь по наших захисниках з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - підкреслили у штабі.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики 24 рази обстріляли позиції ОС: поблизу Старогнатівки, у районі Широкиного, біля Кам'янки, околиці Богданівки, поблизу Павлополя, Авдіївки та Пісок, у районі Новоселівки Другої, неподалік Опитного, околиці Красногорівки, біля Мар'їнки та Талаківки, у районі Водяного.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" українські позиції були обстріляні 15 разів: у районі Луганського, околиці Кримського та Новолуганська, поблизу Зайцевого та Гладосового, околиці Травневого та Катеринівки, у районі Південного.
За даними розвідки, 25 червня двох окупантів знищено.
Від початку поточної доби бойовики 10 разів обстріляли позиції Об'єднаних сил.
"У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог здійснив два обстріли позицій українських захисників: поблизу Опитного - з озброєння БМП; околиці Старогнатівки - з артилерійських систем калібру 152 мм", - йдеться у звіті.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції ОС були обстріляні вісім разів:неподалік н.п. Хутір Вільний - з мінометів калібру 82 мм; поблизу Золотого-4 - з гранатометів різних систем; околиці Новгородського - з мінометів калібру 120 мм, станкового протитанкового гранатомету, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї.
У районі Луганського - з великокаліберного кулемету та стрілецької зброї; околиці Оріхового - з озброєння БМП, станкового протитанкового гранатомету, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї; поблизу Новолуганського - з мінометів калібру 120 мм та озброєння БМП.
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а на Цензорі риби, мовчать, не було вечерної та вже утрішньої сводки, хтось мабуть давить на смі???
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"теперь рф должна отвести вооружение"... Волкер не хочет вспомнить всё что рф должна и привести пример когда рф выполняла всё что должна? 4 с половиной года назад в Минске в том числе и рф подписалась под тем что Дебальцево должна контролировать Украина...
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говорят западные аналитики пишут вот такое про малороссов.... Отвод сил в Станице Луганской хороший шаг. Теперь РФ должна отвести тяжелое вооружение и разоружить НВФ, - Волкер - Цензор.НЕТ 3417

Отвод сил в Станице Луганской хороший шаг. Теперь РФ должна отвести тяжелое вооружение и разоружить НВФ, - Волкер - Цензор.НЕТ 4215
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тут натяк на те, що клята масковія краще,там на мокшанських болотах є нафта.....та шоб вона закінчилася в них!!!! смерть клятой масковії!!!!
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Говорят,что кур доят, а свои лубянские записки бабушке своей показывай
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А це Грузія !...І А де *захисникі проти реваншу * (5% ) ?
..Отвод сил в Станице Луганской хороший шаг. Теперь РФ должна отвести тяжелое вооружение и разоружить НВФ, - Волкер - Цензор.НЕТ 5941
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да все нормально будет, серьезные пацаны уже обо всем договорились...скоро заживем как в сказке... Отвод сил в Станице Луганской хороший шаг. Теперь РФ должна отвести тяжелое вооружение и разоружить НВФ, - Волкер - Цензор.НЕТ 9603
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Зебеня пропіарився перед виборами і не більше.
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Ай усе пропало,усе пропало,хуйла в дупу поцелуй
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на лінію развєдєнія ввєдєни міротворци - москалі. Іхтамнєт уже йєсть
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Яка "побєда", дякую Богу, що я не кацап Отвод сил в Станице Луганской хороший шаг. Теперь РФ должна отвести тяжелое вооружение и разоружить НВФ, - Волкер - Цензор.НЕТ 3862
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вже нада приучатись жмурити глаза, бо нова власть винищуватиме все українське та українців
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Ну что там на замкадье ещё придумали?
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разоружения незаконных вооруженных формирований -то есть УЖЕ НЕ РОССИЙСКИЕ НАЕМНИКИ(ТЕРРОРИСТЫ)
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О у прахоботов уже и американцы за *****. КАК УСЁ ЗАПУТАЛОСЬ В ПРОДАЖНЫХ ГОЛОВАХ прАхоботов. УЖЕ И МЕТОДИЧКИ НЕУСПЕВАЮТ ВЫХОДИТЬ.
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Рашистские и прорашистские пропагандоны уже который день гармошки на радостях рвут. Если так и дальше пойдет, весь стратегический запас гармошек израсходуют, на балалайки перейдут.
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то ми тепер построїм мост для удобства лугандонів. Заплатимо житями своїх воїнів за комфорт сєпаратістів
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Порошенко наживался на войне, поэтому он срывал отвод с 2016 года, якобы, боевики стреляют, отойти ну никак не получается. Новая команда от войны ничего, кроме проблем, не имеет, и о чудо, отвод вдруг стал возможным, алилуйя!
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шо значить "якоби"? За прошлийє суткі 39 опстрєлов со сторони сєпаратістов, а ми їм "добру волю"
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Ты забыл написать,что Порох начал войну.И ваапще война гражданская.Просто в спам ватан😂😂🌷
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Что-то как-то не могут прийти к какому-нибудь выводу. То это война с РФ, то гражданская, то гибридная. То есть войска РФ, то их не могут найти ни Тука, ни ОБСЕ, ни ЕС. То террористы, то наемники, то НВФ. То захватили вооружение на складах ВСУ, то поставила РФ. Мутят воду и набивают себе карманы золотишком.
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Рашка ещё никогда не выполняла своих договорных обязательств.
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Харошій шаг - 39 опстрєлов со сторони лугандона, а ми відступаєм
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Нуну, посмотрим , ахах, ты курт недооцениваешь всю подлючесть козломордых
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Да не собираеться рф ничего никуда отводить. Они сейчас займут, оставленные ВСУ позиции и будут верещать, что хохлы отступают. Хотите убедиться, что такое договор с росией в милиардный раз?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОтвод сил в Станице Луганской хороший шаг. Теперь РФ должна отвести тяжелое вооружение и разоружить НВФ, - Волкер
 
 
 
 
 
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