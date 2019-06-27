 Отвод сил в Станице Луганской хороший шаг. Теперь РФ должна отвести тяжелое вооружение и разоружить НВФ, - Волкер

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом он написал на своей странице в соцсети.
"Хороший шаг со стороны Украины в Станице Луганской. Теперь время России пойти на взаимные дальнейшие шаги для обеспечения прекращения огня, включительно с отводом тяжелого вооружения и разоружения незаконных вооруженных формирований", - подчеркнул Волкер.
Напомним, ранее штаб операции Объединенных сил сообщил, что у КПВВ "Станица Луганская" в среду днем состоялся первый этап отвода украинских подразделений под наблюдением Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. За отводом войск также наблюдал лично командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Александр Сырский. По его словам, это первый этап отвода сторон от окраин Станицы Луганской.
Ага отведут в район Изюма
Нет слов.......😡
незабаром вітатимуть російський лапоть в себе в Дніпрі.
Мои живут в Херсоне=>там до Крыма не далеко и страшно представить, что может(!) произойти........
Тобто некомпетентна зелень влізла не в свою справу і здала наші позиції, які вже зайняли кацапи ?
я в одного довбика запитувала на скільки км рашка відвела свої війська
як виявилось на жодний см не відвели
ПС ..)А хто там до переговорників вводив кума фуйла сепара Медведчука?
зрадник голімий
націоналіст липовий..
краще картинку запости
твій ЗЕ.
всі риговські шмарклі вже в ейфорії від пермоги, незабаром почнеться активна торгівля з рашкою, візити перших осіб в Україну і т.д.
Цього прагнув ? То тримай.
Минулої доби бойовики 39 разів порушили режим припинення вогню, з них 12 разів - із застосуванням заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 та 82 мм. 7 українських військових отримали поранення.
Про це йдеться у зведенні прес-центру Об'єднаних сил станом на 7:00 27 червня.
"Противник відкривав вогонь по наших захисниках з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - підкреслили у штабі.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики 24 рази обстріляли позиції ОС: поблизу Старогнатівки, у районі Широкиного, біля Кам'янки, околиці Богданівки, поблизу Павлополя, Авдіївки та Пісок, у районі Новоселівки Другої, неподалік Опитного, околиці Красногорівки, біля Мар'їнки та Талаківки, у районі Водяного.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" українські позиції були обстріляні 15 разів: у районі Луганського, околиці Кримського та Новолуганська, поблизу Зайцевого та Гладосового, околиці Травневого та Катеринівки, у районі Південного.
За даними розвідки, 25 червня двох окупантів знищено.
Від початку поточної доби бойовики 10 разів обстріляли позиції Об'єднаних сил.
"У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог здійснив два обстріли позицій українських захисників: поблизу Опитного - з озброєння БМП; околиці Старогнатівки - з артилерійських систем калібру 152 мм", - йдеться у звіті.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції ОС були обстріляні вісім разів:неподалік н.п. Хутір Вільний - з мінометів калібру 82 мм; поблизу Золотого-4 - з гранатометів різних систем; околиці Новгородського - з мінометів калібру 120 мм, станкового протитанкового гранатомету, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї.
У районі Луганського - з великокаліберного кулемету та стрілецької зброї; околиці Оріхового - з озброєння БМП, станкового протитанкового гранатомету, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї; поблизу Новолуганського - з мінометів калібру 120 мм та озброєння БМП.
Зе и зекоманда поздравляют с днюхой своего хозяина - олигарха Коломойского. Ничего необычного, листайте дальше .
https://www.youtube.com/watch?v=5rGe0DxBpcc&feature=youtu.be …https://twitter.com/i/status/1143958792947863553
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