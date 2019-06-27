 Отвод сил в Станице Луганской хороший шаг. Теперь РФ должна отвести тяжелое вооружение и разоружить НВФ, - Волкер

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом он написал на своей странице в соцсети.

"Хороший шаг со стороны Украины в Станице Луганской. Теперь время России пойти на взаимные дальнейшие шаги для обеспечения прекращения огня, включительно с отводом тяжелого вооружения и разоружения незаконных вооруженных формирований", - подчеркнул Волкер.

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Напомним, ранее штаб операции Объединенных сил сообщил, что у КПВВ "Станица Луганская" в среду днем состоялся первый этап отвода украинских подразделений под наблюдением Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. За отводом войск также наблюдал лично командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Александр Сырский. По его словам, это первый этап отвода сторон от окраин Станицы Луганской.