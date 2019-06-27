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 Политика Украины
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Все про:Луганщина (4082) ОБСЕ (3660) Сайдик (165)

 Надеюсь, что разведение сил у Станицы Луганской станет катализатором для дальнейших шагов по мирному урегулированию на Донбассе, - Сайдик

Спецпредставитель ОБСЕ в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) по Украине Мартин Сайдик приветствовал начало украинскими военными процесса отвода сил и средств у Станицы Луганской (Луганская обл.) и надеется, что это действие в дальнейшем станет катализатором по мирному урегулированию конфликта на Донбассе.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом говорится в релизе ОБСЕ.

Сайдик выразил признательность сторонам за принятие необходимых решений для этого важного события.

"Я искренне приветствую начало процесса отвода сил и техники в Станице Луганской. Надеюсь, что успешное осуществление этой операции в Станице-Луганской станет катализатором дальнейших шагов в направлении мирного урегулирования конфликта на востоке Украины и, в частности, возобновления надежного, устойчивого и постоянного прекращения огня", - говорится в сообщении.

Спецпредставитель ОБСЕ призвал стороны приложить усилия для успешного завершения процесса отвода сил и средств.

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Кроме того он поблагодарил сотрудников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине, в частности, главного наблюдателя Яшара Халита Чевика и его заместителя Марка Этерингтона за участие в процессе разъединения.

Ранее в этот день штаб операции Объединенных сил сообщил, что у КПВВ "Станица Луганская" в среду днем состоялся первый этап отвода украинских подразделений под наблюдением Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. За отводом войск также наблюдал лично командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Александр Сырский. По его словам, это первый этап отвода сторон от окраин Станицы Луганской.

Источник: https://censor.net.ua/n3134472
 
 
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Разведение сил может означать только одно, легализацию оккупации части Донбасса, корми Украина, ну и легализацию оккупации крыма,только слепой этого не видит
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Отводить ВСУ будем до берегов Днепра или только до админ. границ Лугандонии?
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Дмитрику, ти щасливий ?
Нарешті твої мрії збулись. Вітаю.
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станица лугаская??

так енто не там, где заняли выгодные позиции в боях, а теперь отдали??

ахаха

отошли в чистое поле??

ахаха

ждите продолжения, ваши укрепления Уже заняли.

да, ну и начинайте ремантировать бамбас.
за 300 млрд - ахметов уже начал - строит дароги-масты.
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Давно пора, только нужно разобраится, кто у нас этого не хотел делать раньше.
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давно час для чого ?
продати землі окупантам ?
я би на твоєму місці помовчала.
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давно пора прекратить никому ненужную войну, согласно Минского договра как этого хотел Порошенко
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Вигнали дітей через прапор! Популярний готель Греції потрапив у гучний скандал з українцями.

Співробітники одного з популярних готелів Греції потрапили в скандал, виселивши постояльців-українців за публічну демонстрацію національного стяга.
Про це на своїй сторінці у Facebook розповіла киянка, психолог Наталія Подоляк. Вона зазначила, що розмови з представниками компанії і туристичного оператора не допомогли вирішити проблему (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).
Як повідомила українка, у форматі дитячо-сімейного табору вона повезла групу на відпочинок до Греції, заселившись у Bomo Calamos Beach Hotel на острові Каламос."Після приїзду, як і завжди, ми з гордістю на своїх балконах вивісили наші прапори. Діти з гордістю говорили, що ми українці та вільно з усіма жителями готелю і персоналом спілкувалися англійською. Так весело і пройшли б 10 днів нашого відпочинку, якби на 8-й день хтось із жителів не поскаржився, що наші прапори ображають їхню гідність", - написала Подоляк.

Після скарги працівники готелю без відома українців зняли прапори з їхніх балконів, відкривши номери своїм ключем, поки постояльці були відсутні.
"Я була шокована, почала розбиратися, що це за акт агресії, на що мені відповіли, що я порушила закон Греції!" - обурилася жінка.
Пізніше представник готелю заявив їй, що, хоча вона насправді і не порушила жодних законів, вона відпочиває у приватному готелі, де встановлені свої правила. Українка попросила телефон поліції, проте вирішила не повідомляти правоохоронцям про інцидент.
"Дзвінок не робила, адже на моїй відповідальності 33 особи, серед яких і діти сироти, і загиблого АТОвця, і три бабусі, які важко переживали цей стрес", - пояснила Подоляк.
Через кілька годин після того, що трапилося, їй телефоном повідомили, що директор Bomo Calamos Beach Hotel виганяє її та дітей на вулицю, пообіцявши при цьому повернути гроші за останню оплачену добу.
"В останній вечір нашого перебування приїхав на розбирання зі мною представник туоператора [Mouzenidis Travel] на ім'я Спартак. Були знову погрози виселення, виправдання персоналу готелю (коли вони увірвалися в мій номер без моєї присутності та без попередження), заборони вішати прапори, звинувачення в тому, що я їм загрожувала поліцією, в політичній агресії і порушенні спокою інших відпочивальників",- написала Подоляк.
Коли туристка запитала, чим готель не влаштували вивішені стяги, їй відповіли: "Тому що іншим туристам неприємно їх бачити".
"Поруч стояли представники "великої нації" і кричали: "Спартак, молодець, півготелю з тобою і підтримують тебе!" На ранок, за сніданком, нам голосно шипіли у спини: "Як же ми ненавидимо вас, хохлів", - розповіла українка.
"Розмова закінчилася тим, що нам побажали щасливої дороги і щоб мене з моєю групою більше в цьому готелі не бачили", - підсумувала вона."
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кацапи досягають свого, а ми все здаємо.
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А то нічого, що окупант так і лишається на нашій землі ?
Ганьба ганебна...
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Спецпредставитель ОБСЕ в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) по Украине Мартин Сайдик приветствовал начало украинскими военными процесса отвода???

украиской стороной??

ахахахаха

Источник: https://censor.net.ua/n3134472
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Такі рішення біля Станиці Луганської затягують війну і стають каталізатором брехні. ОБСЄ треба визнати організацією з російським впливом.
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Та кажуть, що Зеля фактично дозволив виставити росєян на лінії розподілу в якості миротворців.
Наші війська відійшли, а кацапи там і лишились.
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Скоро це буде відомо. У всіх випадках люди починають розуміти суть зеленої влади і їхні рейтинги падають.
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відводити військо треба до охфісу преЗЕдента ...
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Сдача интересов Украины и предательство на всех уровнях, это и есть мирный договор Зедебилоида, где же национальные жёны Авакяна? усрались падлы никто Вам бабло не даёт и не за кем бегать? где суки Ваши лозунги? Жить Вам в ярме и пусть у Вас как в стихотворении Шевченко "жидам последние штаны продавайте" дебилов 73% никак Вас не жалко.
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Отводить войска на своей территории. Похоже обменяли отвод парашинских орков на 1 км по территории Украины на возврат паРаши в ПАСЕ.
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С уходом Порошекно все чаще будет преобладать такая политика прогматизма, когда приоритетом становися благополучие людей, а не дурные амбиции политических проходимцев.
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баран ты винторогий. тебе дай пожрать ты и мать родную продашь. "прагматик" сраный
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Это такой шариковский прагматизм. Завод большой, буду воровать детали, а потом жаловаться отчего зарплата не растет.
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ти такий прагматичний як і овоч..
не схотів будувати державу, станеш квазіреспублікою рф.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНадеюсь, что разведение сил у Станицы Луганской станет катализатором для дальнейших шагов по мирному урегулированию на Донбассе, - Сайдик
 
 
 
 
 
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