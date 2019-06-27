 Надеюсь, что разведение сил у Станицы Луганской станет катализатором для дальнейших шагов по мирному урегулированию на Донбассе, - Сайдик

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом говорится в релизе ОБСЕ.
Сайдик выразил признательность сторонам за принятие необходимых решений для этого важного события.
"Я искренне приветствую начало процесса отвода сил и техники в Станице Луганской. Надеюсь, что успешное осуществление этой операции в Станице-Луганской станет катализатором дальнейших шагов в направлении мирного урегулирования конфликта на востоке Украины и, в частности, возобновления надежного, устойчивого и постоянного прекращения огня", - говорится в сообщении.
Спецпредставитель ОБСЕ призвал стороны приложить усилия для успешного завершения процесса отвода сил и средств.
Кроме того он поблагодарил сотрудников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине, в частности, главного наблюдателя Яшара Халита Чевика и его заместителя Марка Этерингтона за участие в процессе разъединения.
Ранее в этот день штаб операции Объединенных сил сообщил, что у КПВВ "Станица Луганская" в среду днем состоялся первый этап отвода украинских подразделений под наблюдением Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. За отводом войск также наблюдал лично командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Александр Сырский. По его словам, это первый этап отвода сторон от окраин Станицы Луганской.
Нарешті твої мрії збулись. Вітаю.
так енто не там, где заняли выгодные позиции в боях, а теперь отдали??
ахаха
отошли в чистое поле??
ахаха
ждите продолжения, ваши укрепления Уже заняли.
да, ну и начинайте ремантировать бамбас.
за 300 млрд - ахметов уже начал - строит дароги-масты.
продати землі окупантам ?
я би на твоєму місці помовчала.
Співробітники одного з популярних готелів Греції потрапили в скандал, виселивши постояльців-українців за публічну демонстрацію національного стяга.
Про це на своїй сторінці у Facebook розповіла киянка, психолог Наталія Подоляк. Вона зазначила, що розмови з представниками компанії і туристичного оператора не допомогли вирішити проблему (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).
Як повідомила українка, у форматі дитячо-сімейного табору вона повезла групу на відпочинок до Греції, заселившись у Bomo Calamos Beach Hotel на острові Каламос."Після приїзду, як і завжди, ми з гордістю на своїх балконах вивісили наші прапори. Діти з гордістю говорили, що ми українці та вільно з усіма жителями готелю і персоналом спілкувалися англійською. Так весело і пройшли б 10 днів нашого відпочинку, якби на 8-й день хтось із жителів не поскаржився, що наші прапори ображають їхню гідність", - написала Подоляк.
Після скарги працівники готелю без відома українців зняли прапори з їхніх балконів, відкривши номери своїм ключем, поки постояльці були відсутні.
"Я була шокована, почала розбиратися, що це за акт агресії, на що мені відповіли, що я порушила закон Греції!" - обурилася жінка.
Пізніше представник готелю заявив їй, що, хоча вона насправді і не порушила жодних законів, вона відпочиває у приватному готелі, де встановлені свої правила. Українка попросила телефон поліції, проте вирішила не повідомляти правоохоронцям про інцидент.
"Дзвінок не робила, адже на моїй відповідальності 33 особи, серед яких і діти сироти, і загиблого АТОвця, і три бабусі, які важко переживали цей стрес", - пояснила Подоляк.
Через кілька годин після того, що трапилося, їй телефоном повідомили, що директор Bomo Calamos Beach Hotel виганяє її та дітей на вулицю, пообіцявши при цьому повернути гроші за останню оплачену добу.
"В останній вечір нашого перебування приїхав на розбирання зі мною представник туоператора [Mouzenidis Travel] на ім'я Спартак. Були знову погрози виселення, виправдання персоналу готелю (коли вони увірвалися в мій номер без моєї присутності та без попередження), заборони вішати прапори, звинувачення в тому, що я їм загрожувала поліцією, в політичній агресії і порушенні спокою інших відпочивальників",- написала Подоляк.
Коли туристка запитала, чим готель не влаштували вивішені стяги, їй відповіли: "Тому що іншим туристам неприємно їх бачити".
"Поруч стояли представники "великої нації" і кричали: "Спартак, молодець, півготелю з тобою і підтримують тебе!" На ранок, за сніданком, нам голосно шипіли у спини: "Як же ми ненавидимо вас, хохлів", - розповіла українка.
"Розмова закінчилася тим, що нам побажали щасливої дороги і щоб мене з моєю групою більше в цьому готелі не бачили", - підсумувала вона."
Ганьба ганебна...
украиской стороной??
ахахахаха
Источник: https://censor.net.ua/n3134472
Наші війська відійшли, а кацапи там і лишились.
не схотів будувати державу, станеш квазіреспублікою рф.