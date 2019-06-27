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 Общество
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Все про:Минобороны (5787) обыск (1291) Бутусов Юрий (1752) Бирюков (97) Марченко Дмитрий (2) ГБР (375)

 ГБР провело в Минобороны обыски, связанные с двумя расследованиями - о низком качестве бронежилетов и об организации госзакупок для армии, - Бутусов

Проведенные 26 июня обыски в Минобороны и ряде фирм, связаны с двумя расследованиями, которые ведет ГБР. Первое связано с низким качеством бронежилетов "Темп", а второе с организацие государтсвенных закупок.

Об этом написал в Фейсбуке главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов. 

Он отметил: "По обыскам в МО. По данным источников Цензор.Нет сегодня Государственное бюро расследований провело серию обысков в Министерстве обороны - у заместителя министра генерал-лейтенанта Олега Шевчука, у начальника Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения (ГУРСМО ВСУ) генерал-майора Дмитрия Марченко, а также у бывшего советника министра обороны и кандидата в народные депутаты Юрия Бирюкова, одного из активистов партии экс-президента Петра Порошенко, а также в офисах 10 компаний-поставщиков МО в сфере обмундирования и экипировки.

Как сообщают источники, предметом изучения следователей является два расследования. Первое - по качеству бронежилетов фирмы "Темп", которые поставлялись в ВСУ. Второе - по организации государственных закупок в МО. Следователи подозревают, что технические задания на закупки выписывались в интересах определенных компаний, надлежащий контроль качества отсутствовал, тендеры выигрывали "нужные" фирмы, цены при этом необоснованно завышались.

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Тема по качеству бронежилетов ранее уже поднималась, завтра мы эту ситуацию рассмотрим с одним из наиболее последовательных критиков закупок бронежилетов "Темпа". Но мне кажется, что доказательная база тут очень сложная, эти вопросы уже поднимались.

Тема по госзакупкам МО тоже не новая. Система госзакупок в МО организована непрозрачно, только в Украине функции создания технического задания, организации закупки и контроля качества объединены в одном подразделении, ни в одной армии НАТО такого нет, никаким стандартам НАТО такая абсурдная централизация этих различных функций не соответствует.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ГБР подтвердило проведение обысков у должностных лиц Минобороны: Труба даст брифинг

Поэтому коррупцию исключить нельзя, однако вопрос в том, что именно нарыли следователи, какую информацию, есть ли свидетели, есть ли улики?

Попытался проверить - а с какими свидетелями работали в ДБР, мы ведь знаем всех критиков. Оказалось, что все те, кто мне известен, и кто глубоко знаком с ситуацией и ранее выступал против объединения всех функций госзакупок в одних руках, кто обвинял в коррупции со следователями не общались. Материалы инспекции МО не были запрошены.

Это вызывает вопрос - следователи ДБР хотят отчитаться под выборы, что открыли дело против кого-то на основании какой-то спорной экспертизы, и потом его благополучно слить в суде, как это не раз бывало, или у них получена какая-то надежная доказательная база?

Ведь схожие проблемы с организацией госзакупок можно найти и в других силовых структурах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ГБР проводит около 40 обысков в деле о закупке имущества для ВСУ по завышенным ценам: сумма убытков, нанесенных государству, около 100 млн грн, - Труба. ВИДЕО(обновлено)

Надеюсь, в ближайшее время мы узнаем при передаче материалов в суд или от адвокатов, что там именно вменяется, и сможем дать оценку, насколько существенным является состав преступления.

В ДБР такие руководители, способные, руководство ранее правившей коалиции подбирало и назначало, то есть от них чего угодно ожидать можно. Так что мы сразу увидим, дело для "галочки", или есть состав. Для каких-то более точных выводов время еще не пришло".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кроме Бирюкова обыски прошли и в 95-й бригаде, командир которой Забродский также входит в нашу партию, - Европейская Солидарность

Источник: https://censor.net.ua/n3134467
 
 
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ЭТО ВСЕ ЕРУНДА !
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ГЛАВНОЕ--- при порошенко БЫЛА КОРУПУЫЯ !
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Опять бред про некие 1,5 млрд от Пети.. Кому и когда он их передавал?
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Знаете, чем отличается программа партии «Слуга народа», которая опубликована на официальном сайте, от программы, которую подали в Центризбирком? Тем, что в последней таинственном образом пропала строка о правах и свободах человека.
(С)
@ZeUkraine
🤔
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а чогось про рюкзачки авакова ********* не згадує зовсім...вибірково лайнометить тільки на оточення Пороха...совпадєниіє? нє думаю...Бєня конкретно докладає зусиль, щоб помститися Пороху. Всім зрозуміло, але ці обшуки- ще один тому доказ. А якщо дійсно броніки були неякісними, то покарати винних треба обов'язково.
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Низкое качество бронежилетов. 60% из них простреливаются. Думайте это беспокоит порохоботов? Нет. Зайдите на страничку к Бирюкову - ни одного обеспокоенного коммента про бронежилеты! Зато куча шуток про некое варенье, за которым якобы охотились проверяющие и не нашли + самовнушение "все будет хорошо, дай Бог пронесет". И хоть бы 1 порохобот задался вопросом - а сколько наших погибло, надевая этот "бронежилет".. Это дно, мрази вы порохоботско-двуличные!
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Слухай,мен,УСІ броніки прострілюються.Питання-чим і з якої відстані
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ЗА ВРЕМЯ СВоего ПРЕЗИДЕНСТВА--- порошенко опустился в рейтенге МИЛИАРЛЭров --- - - В ПЬЯТЬ РАЗ ??
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НО При порошенко БЫЛА КОРУПЦЫЯ !!!
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Зачем вообще солдатам бронежилет...при Президенте Порошенко было сплошное перемирие, не важно что только с нашей стороны, и можно было просто оккуратно воевать чтоб в тебя ни попали пулькой...а теперь негодяи используют это чтоб с Петей поквитаться за томос!

Чтоб ты пощез, зелёная шмаркля
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Цензор.НЕТНовостиОбществоГБР провело в Минобороны обыски, связанные с двумя расследованиями - о низком качестве бронежилетов и об организации госзакупок для армии, - Бутусов
 
 
 
 
 
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