 ГБР провело в Минобороны обыски, связанные с двумя расследованиями - о низком качестве бронежилетов и об организации госзакупок для армии, - Бутусов

Об этом написал в Фейсбуке главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Он отметил: "По обыскам в МО. По данным источников Цензор.Нет сегодня Государственное бюро расследований провело серию обысков в Министерстве обороны - у заместителя министра генерал-лейтенанта Олега Шевчука, у начальника Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения (ГУРСМО ВСУ) генерал-майора Дмитрия Марченко, а также у бывшего советника министра обороны и кандидата в народные депутаты Юрия Бирюкова, одного из активистов партии экс-президента Петра Порошенко, а также в офисах 10 компаний-поставщиков МО в сфере обмундирования и экипировки.

Как сообщают источники, предметом изучения следователей является два расследования. Первое - по качеству бронежилетов фирмы "Темп", которые поставлялись в ВСУ. Второе - по организации государственных закупок в МО. Следователи подозревают, что технические задания на закупки выписывались в интересах определенных компаний, надлежащий контроль качества отсутствовал, тендеры выигрывали "нужные" фирмы, цены при этом необоснованно завышались.

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Тема по качеству бронежилетов ранее уже поднималась, завтра мы эту ситуацию рассмотрим с одним из наиболее последовательных критиков закупок бронежилетов "Темпа". Но мне кажется, что доказательная база тут очень сложная, эти вопросы уже поднимались.

Тема по госзакупкам МО тоже не новая. Система госзакупок в МО организована непрозрачно, только в Украине функции создания технического задания, организации закупки и контроля качества объединены в одном подразделении, ни в одной армии НАТО такого нет, никаким стандартам НАТО такая абсурдная централизация этих различных функций не соответствует.

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Поэтому коррупцию исключить нельзя, однако вопрос в том, что именно нарыли следователи, какую информацию, есть ли свидетели, есть ли улики?

Попытался проверить - а с какими свидетелями работали в ДБР, мы ведь знаем всех критиков. Оказалось, что все те, кто мне известен, и кто глубоко знаком с ситуацией и ранее выступал против объединения всех функций госзакупок в одних руках, кто обвинял в коррупции со следователями не общались. Материалы инспекции МО не были запрошены.

Это вызывает вопрос - следователи ДБР хотят отчитаться под выборы, что открыли дело против кого-то на основании какой-то спорной экспертизы, и потом его благополучно слить в суде, как это не раз бывало, или у них получена какая-то надежная доказательная база?

Ведь схожие проблемы с организацией госзакупок можно найти и в других силовых структурах.

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Надеюсь, в ближайшее время мы узнаем при передаче материалов в суд или от адвокатов, что там именно вменяется, и сможем дать оценку, насколько существенным является состав преступления.

В ДБР такие руководители, способные, руководство ранее правившей коалиции подбирало и назначало, то есть от них чего угодно ожидать можно. Так что мы сразу увидим, дело для "галочки", или есть состав. Для каких-то более точных выводов время еще не пришло".

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