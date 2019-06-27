 НАТО будет помогать Украине независимо от ситуации с несоблюдением РФ ДРСМД, - Столтенберг

Как передает Цензор.НЕТ, со сылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции в среду в Брюсселе, отвечая на вопрос, не будет ли труднее решить украинский вопрос из-за позиции РФ в вопросе выполнения Договора об РСМД.
"Незаконная аннексия Крыма и продолжающиеся попытки дестабилизации ситуации в Украине – это часть общей модели поведения России, которое мы наблюдаем на протяжении последних лет. Но мы не видим прямой связи между кризисом вокруг и внутри Украины – на Донбассе и Крыму, - и попытками вернуть Россию к соблюдению Договора об РСМД… Мы продолжим оказывать политическую и практическую поддержку Украине. Одновременно мы будем призвать Россию вернуться к соблюдению Договора", - сказал он.
При этом Столтенберг пояснил: "Мы ведем работу по этим двум направлениям. Мы готовим ответ на случай, если Россия не вернется к соблюдению положений Договора".
Вместе с тем, генсек НАТО отметил, что поведение РФ в ситуации с Договором об РСМД Альянс также "наблюдает на протяжении последних нескольких лет".
"Более напористые действия, агрессивные действия в отношении Украины, незаконная аннексия Крыма, модернизация вооруженных сил, инвестиции в новые и обычные виды вооружений, инвестиции в новые ядерные потенциалы и риторика - более напористая", - перечислил он.
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Перед выборами,- росс сми РЕКЛАМИРОВАЛИ Порошенко , как ЕВРЕЯ..
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А зенелейсский-- БОЛГАРИН ,,
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и еще порох Убийца БРАТА СВОЕГО..
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ПОРЧЕМУ ВСЕ УЖЭ МОЛЧАТ ???
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ТАК Зе-- БОЛГАРИН , или Украинец ??
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И как там СУД над братоубийцем ???
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БЫЛА КОРУПЦЫЯ ??!!!
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