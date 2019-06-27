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 Политика Украины, Происшествия
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 НАТО будет помогать Украине независимо от ситуации с несоблюдением РФ ДРСМД, - Столтенберг

НАТО продолжит оказывать помощь Украине в условиях агрессивных действий Российской Федерации против нее без привязки к вопросу возвращения России к соблюдению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, поскольку в Альянсе не усматривают прямой связи между этими вопросами.

Как передает Цензор.НЕТ, со сылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции в среду в Брюсселе, отвечая на вопрос, не будет ли труднее решить украинский вопрос из-за позиции РФ в вопросе выполнения Договора об РСМД.

"Незаконная аннексия Крыма и продолжающиеся попытки дестабилизации ситуации в Украине – это часть общей модели поведения России, которое мы наблюдаем на протяжении последних лет. Но мы не видим прямой связи между кризисом вокруг и внутри Украины – на Донбассе и Крыму, - и попытками вернуть Россию к соблюдению Договора об РСМД… Мы продолжим оказывать политическую и практическую поддержку Украине. Одновременно мы будем призвать Россию вернуться к соблюдению Договора", - сказал он.

При этом Столтенберг пояснил: "Мы ведем работу по этим двум направлениям. Мы готовим ответ на случай, если Россия не вернется к соблюдению положений Договора".

Вместе с тем, генсек НАТО отметил, что поведение РФ в ситуации с Договором об РСМД Альянс также "наблюдает на протяжении последних нескольких лет".

"Более напористые действия, агрессивные действия в отношении Украины, незаконная аннексия Крыма, модернизация вооруженных сил, инвестиции в новые и обычные виды вооружений, инвестиции в новые ядерные потенциалы и риторика - более напористая", - перечислил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В РФ обещают "компенсационные военные меры" при реализации "угроз НАТО" по ДРСМД

Источник: https://censor.net.ua/n3134466
 
 
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А НАТо знает , что во время порошенкот в украине БЫЛА КОРУПЦЫЯ ???? !!
.
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!!!!!!!!!!!!???????????
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«Адмирал Горшков» в Карибском море обнажил проблемы ВМФ России.



НАТО будет помогать Украине независимо от ситуации с несоблюдением РФ ДРСМД, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 9915Головной фрегат «Адмирал Горшков» проекта 22350 Военно-морского флота (ВМФ) России является самым современным российским боевым кораблем, однако не отправляется в дальнее плавание без буксировочной техники, пишет The Drive.»

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Кстати !!
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Перед выборами,- росс сми РЕКЛАМИРОВАЛИ Порошенко , как ЕВРЕЯ..
.
А зенелейсский-- БОЛГАРИН ,,
,
и еще порох Убийца БРАТА СВОЕГО..
.
ПОРЧЕМУ ВСЕ УЖЭ МОЛЧАТ ???
,
ТАК Зе-- БОЛГАРИН , или Украинец ??
.
И как там СУД над братоубийцем ???
,
,
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А вы ЗНАЕТЕ , что при Порошенко , в Украине --
.-- -
-
-
БЫЛА КОРУПЦЫЯ ??!!!
,
,
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Тут надо понимать что этот чел не может ничего обещать от имени нато, его завтра уволят, а другой на его месте скажет, что не обещал, или пусть хоть на бумаге свои обещания пишут
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНАТО будет помогать Украине независимо от ситуации с несоблюдением РФ ДРСМД, - Столтенберг
 
 
 
 
 
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