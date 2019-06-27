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 Политика Украины, Киевские новости
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Все про:безработица (303) Днепр_город (2717) кандидат (960) Киев (17641)

 В столичном 221-м округе от "Слуги народа" баллотируется безработная из Днепра

Член партии "Слуга народа" Анна Пуртова баллотируется в одномандатном избирательном округе №221, включающем Печерский, часть Соломенского и Шевченковского районов Киева.

Об этом написал в Facebook бывший заместитель председателя Севастопольской городской государственной администрации Дмитрий Базив, информирует Цензор.НЕТ.

"Президентская партия, держа свое слово об открытых социальных лифтах, делегировала на один из центральных округов Киева... безработную женщину из города Днепр", - сообщил он.

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Согласно информации на сайте ЦИК, член партии "Слуга народа" Анна Анатольевна Пуртова проживает в Днепре и временно не работает.

В столичном 221-м округе от Слуги народа баллотируется безработная из Днепра 01

"Примечательно, что новое лицо, идущее в парламент "разгребать Авгиевы конюшни", не имеет не только работы, но и программы", - подчеркнул автор.

В столичном 221-м округе от Слуги народа баллотируется безработная из Днепра 02

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В столичном 221-м округе от Слуги народа баллотируется безработная из Днепра 03

Источник: https://censor.net.ua/n3134465
 
   
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Почему Censor как то однобоко высветливает кандидатов ? Ведь по данным ЦИК их зарегистрировалось от 21 партии больше 5000 человек. Кроме "Слуги народа" ни о ком и слова. Неужели украинцам не интересно узнать "нові обличчя" ПР->СДПУо->ПР->НашаУкраина->ПР->БПП->БЕС.
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Там новых нет, там все известные. Вы Иру Геращенко не знаете или Парубия? Что про них еще написать? А вот в Слуге народа - "новые лица", как они сами и заявили. Вот народ и интересуется, кто у него слуга. Мне интересно, например, кто такая эта безработная?
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Так подождите, вроде пришли к власти новые лица, жити по новому, все дела. Это партия получит быть может, даже большинство в ВР, позволяющее единолично формировать Правительство.
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а ПР->СДПУо->ПР->НашаУкраина->ПР->БПП->БЕС тоже кричали "выберите меня и будет все по новому, новая команда и весь политический мусор уйдет на свалку истории"?
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И,,,,,,,,,,********?????????
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Когда ужэ прекратиться ЭТО Т ЦЫРК ??????????
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В столичном 221-м округе от "Слуги народа" баллотируется безработная из Днепра - Цензор.НЕТ 6525
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А подача какова,"безработная"из Днепра!Типа она бомж с мАсковской помойки!А шо,из Днепра уже и баллотироватся нельзя,если ты безработный?Или только падлопаразитам из всевозможных партий доведших страну до нищеты и разграбившим народ за 28 лет баллотироватся можно?Или защекастоотсосным педикам типа Ляшка и куму Путлера Медведчуку?Ааааа?!
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а вы знаете , что при порошенко БЫЛА КОРУПЦЫЯ ???
,
и там за деньги покупали ???
.
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А чому не в Дніпрі?А чому не працює?Ледащо чи імбіцилка?А якщо така,то нахера вона потрібна в Раді?Чи це такий хитрий спосіб працевлаштуватись?
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А тебе какая разница?Ты же по Потроху страдаешь.Вот и страдай дальше.
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если бы у пороха в партии был безработный- ты бы уже давно весь свой монитор заплевала бы)
но так как это у зели- то в этом случае можно и язычок поглубже в попу засунуть В столичном 221-м округе от "Слуги народа" баллотируется безработная из Днепра - Цензор.НЕТ 4575

вы же зелю выбирали что бы он просто пороха копипастил- ни каких "новых лиц", ни какого "политического мусора на свалке истории". все то же самое что и раньше было до зели В столичном 221-м округе от "Слуги народа" баллотируется безработная из Днепра - Цензор.НЕТ 4575
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А где бы безроботный взял несколько лимонов зелени,чтобы быть даже последним номером в партии Потроха?Разве что,если бы Потрох на него свои офшоры и заводы в рашке переоформил,а так...
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Тобто відповідей нема.А стосовно Порошка ти помиляєшся.Я ним гидую в тому числі і через те,що завдяки йому зі всіх нір повилазила така зелупеньская жидо-**************** сциклива гидота,як ти.
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Тобто,кроме тобто и читать дальше нет желания,то шо ты калякаешь,розумієш чи ні?
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ну с подачей как бы да не очень (мягко говоря), но в то же время проживает в Днепре, а баллотируется в столичном округе
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А вы пройдитесь по уже практически бывшим депутатам и посмотрите где они баллотируются,чисто ради интереса.Вон придурок из Одессы,как его там,который на куске от берлинской стены какую-то херню писал,мля Алексей в резиновых перчатках,тьху фамилию забыла.Тот шо из бывших рыгов перепрыгнувший в ББП.ДЫк этот персонаж на Донецкой области баллотируется и шо?
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Это Лёшик Гончаренко у нас баллотируется??? В столичном 221-м округе от "Слуги народа" баллотируется безработная из Днепра - Цензор.НЕТ 9657 Кто ж ему такое(!) подсказал?
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Именно,оно!!!Я проорала,когда увидела его ролик.Охи клоун!А подсказали известно кто.Те,кто Потроху рассказал,что из Зеленского надо сделать наркомана,а 73% украинцев дебилами называть и призывать их уничтожать.Путлеровское вливание.Небойсь лучших из лучших подогнали,чтобы Потроха послали на йух,всей страной и стали ненавидить!А нех путлероидовские технологии использовать!
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Кастати !!!!!!
.
. А вы знаете , что при порошенко-----------БЫЛА КОРУПЦЫЯ ?!!!!!!
.

.
Это ФАКТ !!!
.
НАДЕЮСЬ ее Ужэ не будет , как когдато как бы не было...
.
..
. как и самой страны....
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Ну и не работает. Можэ у неё ума палата и муж состоятельный крот?! У меня тоже жена не работает, однако- она умная. А Главное- котов любит! Можэ эта- тоже котов любит, а значит- хороший человек!
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А может она женщина легкого поведения, поэтому хоть и работает, но не афиширует?🤔
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Так оно понятно, что дело темное. Всё как всегда, в этой политике...
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Слугам и рабам программа не положена
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круто рекрутовые агентства поимели СН заработали кучу денег и весь непотриб всунули в СН и еще заработав денег от ПАП и рігов вснув в СН личностей сомнительной репутациии и опустив рейтинг а ЗЕ своим молчанием только себе еще больше "могилу" рейтинга копает Ау єто не 95 квартал или ті грізеш глотки или жуешь вібор уже наметился в худшую сторону
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