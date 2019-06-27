 В столичном 221-м округе от "Слуги народа" баллотируется безработная из Днепра

Об этом написал в Facebook бывший заместитель председателя Севастопольской городской государственной администрации Дмитрий Базив, информирует Цензор.НЕТ.
"Президентская партия, держа свое слово об открытых социальных лифтах, делегировала на один из центральных округов Киева... безработную женщину из города Днепр", - сообщил он.
Согласно информации на сайте ЦИК, член партии "Слуга народа" Анна Анатольевна Пуртова проживает в Днепре и временно не работает.
"Примечательно, что новое лицо, идущее в парламент "разгребать Авгиевы конюшни", не имеет не только работы, но и программы", - подчеркнул автор.
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Когда ужэ прекратиться ЭТО Т ЦЫРК ??????????
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и там за деньги покупали ???
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но так как это у зели- то в этом случае можно и язычок поглубже в попу засунуть
вы же зелю выбирали что бы он просто пороха копипастил- ни каких "новых лиц", ни какого "политического мусора на свалке истории". все то же самое что и раньше было до зели
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. А вы знаете , что при порошенко-----------БЫЛА КОРУПЦЫЯ ?!!!!!!
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Это ФАКТ !!!
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НАДЕЮСЬ ее Ужэ не будет , как когдато как бы не было...
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. как и самой страны....