 В Святошинском районе Киева возникла угроза загрязнения воздуха из-за пожара на складах секонд-хенда, - КГГА

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на сайте КГГА.

"В Киево-Святошинском районе, на ул. Большая Кольцевая, 4-А на границе с Киевом горят склады секонд-хенда (на территории бывшего резинового завода). Сейчас ветер западный, при таких погодных условиях существует угроза попадания продуктов горения в Святошинский район Киев ", - говорится в сообщении.

В то же время отмечается, что для контроля загрязнения воздуха аварийно-спасательных службах и экологи системно делают замеры.

В КГГА также напомнили, что делать в случаях задымленности:

ограничить пребывание на открытом воздухе. Детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;

держать окна закрытыми, особенно ночью и ранним утром. При открытии окон завешивать форточки влажной тканью и периодически ее менять;

включить системы кондиционирования и очистки воздуха;

проводить влажную уборку, полезно поставить емкости с водой, чтобы повысить влажность воздуха;

увеличить потребление жидкости до 2-3 литров в день для взрослых. Для возмещения потери солей и микроэлементов рекомендуется пить подсоленную и минеральную щелочную воду, молочно-кислые напитки (обезжиренное молоко, молочную сыворотку), соки, минерализованные напитки, кислородно-белковые коктейли;

не гулять под дождем, а если попали под дождь - при первой возможности принять душ.

Напомним, в селе Петропавловская Борщаговка Киево-Святошинского района возник пожар на территории склада с секонд-хендом на площади 3 тысяч 500 м².