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 В Святошинском районе Киева угроза загрязнения воздуха из-за пожара на складах секонд-хенда, - КГГА

Киевская городская государственная администрация предупреждает о наличии угрозы попадания в Святошинский район столицы продуктов горения из горящих складов секонд-хенда.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на сайте КГГА.

"В Киево-Святошинском районе, на ул. Большая Кольцевая, 4-А на границе с Киевом горят склады секонд-хенда (на территории бывшего резинового завода). Сейчас ветер западный, при таких погодных условиях существует угроза попадания продуктов горения в Святошинский район Киев ", - говорится в сообщении.

В то же время отмечается, что для контроля загрязнения воздуха аварийно-спасательных службах и экологи системно делают замеры.

В КГГА также напомнили, что делать в случаях задымленности:

ограничить пребывание на открытом воздухе. Детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;
держать окна закрытыми, особенно ночью и ранним утром. При открытии окон завешивать форточки влажной тканью и периодически ее менять;

включить системы кондиционирования и очистки воздуха;

проводить влажную уборку, полезно поставить емкости с водой, чтобы повысить влажность воздуха;

увеличить потребление жидкости до 2-3 литров в день для взрослых. Для возмещения потери солей и микроэлементов рекомендуется пить подсоленную и минеральную щелочную воду, молочно-кислые напитки (обезжиренное молоко, молочную сыворотку), соки, минерализованные напитки, кислородно-белковые коктейли;

не гулять под дождем, а если попали под дождь - при первой возможности принять душ.

Напомним, в селе Петропавловская Борщаговка Киево-Святошинского района возник пожар на территории склада с секонд-хендом на площади 3 тысяч 500 м².

Источник: https://censor.net.ua/n3134464
 
 
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Судя по рекомендациям подробным- полыхнуло там не слабо. Во, попал кто-то!
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Европой понесло штынять--а может и негритянскими кроссовками! В лихие 90гг работал в обувном кооперативе, хазяин цеха на пополам снимал помещение с владельцем секонд-хенда в смысле магазина. Выборки тогда ещё не было. Мешки здоровенные на вес шли. На пол вываливали и сортировали. Просили помочь там ребят с цеха вечером там на бутылку и пивко. Нашёл как то в кармане(просили проверять перед глажкой) 100 английских фунтов. Кстати весьма не мало. По курсу выше доллара. Из металла часто мелочь попадалась.
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Я не понимаю. Неужели кто то покупает это дерьмо? Ну знаю у нас на работе уборщица ходит тряпки покупает там полы мыть или окна протирать. Говорит выдают салфетки искусственные, а они плохо моют. Мы как то с женой, ради прикола, зашли хоть посмотреть что там да как. Ну рванье висит, даже бомжи и то в лучшем ходят
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ Святошинском районе Киева угроза загрязнения воздуха из-за пожара на складах секонд-хенда, - КГГА
 
 
 
 
 
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