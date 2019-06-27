 ПАСЕ не выбрала вице-президентом представителя Госдумы РФ Слуцкого, который находится под санкциями ЕС

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

В голосовании с целью избрания вице-президента ассамблеи от России приняли участие 274 членов ПАСЕ. Слуцкий получил поддержку 105 депутатов, против его кандидатуры проголосовали 154 членов ассамблеи. Для избрания необходимы были 159 голосов.

По словам президента ПАСЕ, швейцарки Лилиан Мори-Паскье, место Российской Федерации на должность вице-президента будет оставаться вакантной до тех пор, пока кандидат от этой страны не получит необходимого большинства.

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Слуцкий, который в российской Государственной думе возглавляет комитет по международным делам, находится под санкциями Европейского союза.

Напомним, ранее ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, в которой пригласила Россию вернуться к работе в ПАСЕ без ограничений права голоса. Несмотря на ночное голосование, явка депутатов была выше обычной. За резолюциюпроголосовали 118 депутатов, 62 против, 10 воздержались.

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас ранее приветствовал решение о возвращении делегации РФ в Парламентскую ассамблею Совета Европы.

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