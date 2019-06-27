 ПАСЕ не выбрала вице-президентом представителя Госдумы РФ Слуцкого, который находится под санкциями ЕС

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
В голосовании с целью избрания вице-президента ассамблеи от России приняли участие 274 членов ПАСЕ. Слуцкий получил поддержку 105 депутатов, против его кандидатуры проголосовали 154 членов ассамблеи. Для избрания необходимы были 159 голосов.
По словам президента ПАСЕ, швейцарки Лилиан Мори-Паскье, место Российской Федерации на должность вице-президента будет оставаться вакантной до тех пор, пока кандидат от этой страны не получит необходимого большинства.
Слуцкий, который в российской Государственной думе возглавляет комитет по международным делам, находится под санкциями Европейского союза.
Напомним, ранее ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, в которой пригласила Россию вернуться к работе в ПАСЕ без ограничений права голоса. Несмотря на ночное голосование, явка депутатов была выше обычной. За резолюциюпроголосовали 118 депутатов, 62 против, 10 воздержались.
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас ранее приветствовал решение о возвращении делегации РФ в Парламентскую ассамблею Совета Европы.
А проиграла здесь не Украина. Проиграла тупая, истеричная и инфантильная кучка дегенератов, которые почему-то натянули на себя полномочия выступать от Украины. От всего ее народа. Вот, например, от меня. Или моей мамы.
Вот какие мои интересы может представлять Ирина Геращенко? Или Алексей Гончаренко? Кого они вообще могут представлять, кроме как самих себя?
Эти люди - геращенки, арьевы, гончаренки - 5 лет не умели вести дискуссию со своими оппонентами внутри страны. Они пришли к власти нахрапом. Визжали, истерили и жрали. А затем получили ссаной тряпкой по харе от 73% своих соотечественников, так и не поняв, за что и почему.https://strana.ua/opinions/208407-ukrainskaja-diplomatija-eto-orat-obizhatsja-i-vyprashivat.html
это в ру только один угол зрения, а кто смотрит по-другому, тот враг
а там разные точки зрения, и за и против Порошенко и за и против Зеленского
но присмотрюсь, спасибо
там " Сетка", кстати, очень интересно, рекомендую.
СПБ, Оптиков 4, корпус, 3, Бизнес центр «Лахта -2», «Центр информационньіх технологий»
Так ' страна" - жто рыговская газета. Тогда ясень стиль письма
толерантность к собеседнику и умение с ним разговаривать - явно не Ваш конек .
Там лучше фильтровать их вьісерьі.
Если тьі недавно, тут нужна тренировка что бьі вату определять, кацапьі то бьістро палятся, они совсем тупьіе.
Хто ж ето такиє ?
Это ресурс Мураева - Медведчука.
читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/ukraine/182240_1561579260
У меня одна знакомая есть , ее КОГДАТО готовили для работы в одной стране , но потом она вышла замуж , нарожала детей и никуда ее не послали. Но школа подготовки осталась- вот она всегда говорит" если не знаешь как решить вопрос , просто делай по закону и вопросов не будет " .
Если оскорбили украинцев за наш флаг- МИД ДОЛЖЕН ВЫЗВАТЬ ПОСЛА.
Бред какой-то.
Давайте ещё с Грецией сраться. А то Польша, Венгрия, Румыния, Чехия уже как-то не возбуждают.
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А прри зенелейсском НЕ БУДЕТ !!
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Будет российсская...
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І зєліним тоже кой какіє обьєдкі з крємльовского стола пєрєпадать будут.
Volodymyr Ariev с Giorgi Kandelaki и ещё 9.
4 ч. ·
Спільна заява членів делегацій Естонії, Грузії, Латвії, Литви, Польщі, Словаччини та України в Парламентській асамблеї Ради Європи
26 червня 2019 р. СТРАСБУРГ | Безумовне відновлення прав російської делегації без виконання Російською Федерацією будь-яких численних вимог Асамблеї суперечить основним цінностям Ради Європи та її Статуту. Цей крок посилає дуже неправильний сигнал країні, яка вдалася до збройної агресії, отруєння осіб, не дотримується прав своїх громадян і не сприяє, а навпаки прагне дестабілізувати демократії в Європі.
Сьогодні ми, як делегати наших народів, не можемо дати відповідь нашим громадянам, як саме РЄ захищає їхні права, якщо вона більше зацікавлена в захисті добробуту агресора, ніж жертв агресії і репресій.
Майбутнє Ради Європи знаходиться під загрозою в цілому, оскільки Рада Європи втрачає довіру людей, яких вона захищає.
Ми повертаємося додому, щоб провести консультації з нашими парламентами та урядами про спільні дії в Асамблеї під час наступних сесій.
Ми бажаємо удачі новообраному Генеральному секретарю і сподіваємося, що вона/він знайде спосіб вирішення цієї безпрецедентної кризи довіри, яка була створена цього тижні.
2 ч. ·
Ідея спільного демаршу делегацій в ПАРЄ з'явилася вчора. Я дав завдання секретаріату підготувати нашвидкоруч хоч якийсь текст заяви і почав збирати докупи колег. Все треба було робити тихо, щоб інформація не вийшла назовні і опоненти не вдалися до контрзаходів. Текст був зроблений нашвидкоруч, але, слава ******** комунікаторам, це було хоч якимось приводом для збору. Зібралися у консерваторів. Спочатку всі мали сумніви, потім втягнулися в розробку спільної заяви. Атмосфера єднання людей, які стоять на спільних позиціях робили наші ряди дедалі більшими. Поштовх був зроблений і після вивірення кожної коми, ми чітко знали, що і коли зробимо. Те, що відбулося - категорично проти правил ПАРЄ. Президент кричала, проросійський голандець Тіні Кокс підскакував на місці, але колега з Латвії, яку одноголосно призначили спільним голосом, зачитала спільну заяву 7 делегацій. Ми обнялися і подякували за спільну роботу. Це було відчуття гідної меншості, вдруге за останній час. І я впевнений - майбутнє за тими, хто віданний принципам, навіть коли більшість ними нехтує. Бо це має одну назву - гідність. А це те, що не втрачається за жодних обставин.
Від імені української делегації, дякую колегам з Грузії, Литви, Латвії, Естонії, Поліщі та Словаччини за сильну і спільну акцію. Дякую делегації Великої Британії за величезну підтримку. Дякую всім, хто не зрадив принципи.
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Надеюсь при зенелейсском --ее тожэ не бу4дет .....
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правила форрума читали?
забудьте.... их нет...
Но вот что интересно: "Несмотря на ночное голосование, явка депутатов была выше обычной" - похоже Газпромия серьёзно поработала, заинтересовав еврошлюх прийти голосовать ночью, чего это дерьмо, как оказывается, обычно не делает. Ещё один штришок о том, как в "Гейропе" делаются нынче дела.
Источник: https://censor.net.ua/n3134463----------------------
яка ганьба: за чувака, який знаходиться типу під санкціями ЄС, проголосувало 105 депутатів ПАСЄ. І щось підказує, що каци голосів докупують ще. Ще не вечір.
Цій ПАСЄ мало того, що кацапи її нагнули: їм треба, щоб це було ще й у збоченій формі, щоб підсанкційного кацапа обрали в керівні органи ПАСЄ. Тьху!
модер рулит..