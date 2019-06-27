EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Протесты в Грузии Убийство Кирилла Тлявова Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 За рубежом
  1637  59
Все про:голосование (1241) ПАСЕ (1357) Совет Европы (541) Слуцкий Леонид (1)

 ПАСЕ не выбрала вице-президентом представителя Госдумы РФ Слуцкого, который находится под санкциями ЕС

Парламентская ассамблея Совета Европы не утвердила представителя России Леонида Слуцкого на должность вице-президента ассамблеи.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

В голосовании с целью избрания вице-президента ассамблеи от России приняли участие 274 членов ПАСЕ. Слуцкий получил поддержку 105 депутатов, против его кандидатуры проголосовали 154 членов ассамблеи. Для избрания необходимы были 159 голосов.

По словам президента ПАСЕ, швейцарки Лилиан Мори-Паскье, место Российской Федерации на должность вице-президента будет оставаться вакантной до тех пор, пока кандидат от этой страны не получит необходимого большинства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вчера 101 голоса оказалось недостаточно для назначения Слуцкого вице-президентом ПАСЕ. Сегодня во втором туре хватит 75, - Ирина Геращенко

Слуцкий, который в российской Государственной думе возглавляет комитет по международным делам, находится под санкциями Европейского союза.

Напомним, ранее ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, в которой пригласила Россию вернуться к работе в ПАСЕ без ограничений права голоса. Несмотря на ночное голосование, явка депутатов была выше обычной. За резолюциюпроголосовали 118 депутатов, 62 против, 10 воздержались.

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас ранее приветствовал решение о возвращении делегации РФ в Парламентскую ассамблею Совета Европы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Полномочия делегации РФ в ПАСЕ полностью подтверждены. 7 делегаций устроили демарш и покинули зал заседаний

Источник: https://censor.net.ua/n3134463
 
 
 Топ комментарии
 
какие принципиальные парни.. аж дух захватывает..ПАСЕ не выбрала вице-президентом представителя Госдумы РФ Слуцкого, который находится под санкциями ЕС - Цензор.НЕТ 8741
 показать весь комментарий
 
При порошенко--БЫЛА украинсская КОРУПЦЫЯ !!
,
А прри зенелейсском НЕ БУДЕТ !!
,
,
,
,
Будет российсская...
.
.
 показать весь комментарий
 
С запада РФ.
СПБ, Оптиков 4, корпус, 3, Бизнес центр «Лахта -2», «Центр информационньіх технологий»
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Да пускай выбирают в свой бордель кого хотят, хоть Наташу Поклонскую.
 показать весь комментарий
 
 
Треба їм Надю савченко з сестричкою Верою підсунути : ото вже б навели шороху сестрички-ліберті!
 показать весь комментарий
 
 
какие принципиальные парни.. аж дух захватывает..ПАСЕ не выбрала вице-президентом представителя Госдумы РФ Слуцкого, который находится под санкциями ЕС - Цензор.НЕТ 8741
 показать весь комментарий
 
 
Було б добре аби ******** не внесли офіційні внески в сране ПАРЄ ! Ото б був би цирк в Стразбурзі1
 показать весь комментарий
 
внесуть, та будуть там двері з ноги відчиняти..правий був Ромео Даллер: європейці - гімно..
 показать весь комментарий
 
 
щаз порохоботы скажут, шо Поросенко включился защищать Неньку!)))
 показать весь комментарий
 
 
Тобі пора лікуватись від порохопараної.

 показать весь комментарий
 
 
Вот демарш 7 стран в ПАСЕ против руцких уже дает результаты . Остальные депутаты ЗАДУМЫВАЮТСЯ О СВОЕМ ПОЛИТИЧЕСКОМ РЕНОМЕ
 показать весь комментарий
 
 
хорошая должность на старости лет в газпроме часто вносит существенные коррективы в эти реноме..
 показать весь комментарий
 
 
Не вистачило пару десятків зелених рубльов ! Зажали рассєянє!
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Это не победа России. И не проигрыш Украины. Это всего-навсего логичное, последовательное и неминуемое событие.
А проиграла здесь не Украина. Проиграла тупая, истеричная и инфантильная кучка дегенератов, которые почему-то натянули на себя полномочия выступать от Украины. От всего ее народа. Вот, например, от меня. Или моей мамы.
Вот какие мои интересы может представлять Ирина Геращенко? Или Алексей Гончаренко? Кого они вообще могут представлять, кроме как самих себя?
Эти люди - геращенки, арьевы, гончаренки - 5 лет не умели вести дискуссию со своими оппонентами внутри страны. Они пришли к власти нахрапом. Визжали, истерили и жрали. А затем получили ссаной тряпкой по харе от 73% своих соотечественников, так и не поняв, за что и почему.https://strana.ua/opinions/208407-ukrainskaja-diplomatija-eto-orat-obizhatsja-i-vyprashivat.html
 показать весь комментарий
 
 
счас ты сагришь всех порохоботов форума такой правдой с "ватного" ресурса ПАСЕ не выбрала вице-президентом представителя Госдумы РФ Слуцкого, который находится под санкциями ЕС - Цензор.НЕТ 4623
 показать весь комментарий
 
 
да? я не считаю это ватным ресурсом, окончание сайта уа, а не ру
это в ру только один угол зрения, а кто смотрит по-другому, тот враг
а там разные точки зрения, и за и против Порошенко и за и против Зеленского
но присмотрюсь, спасибо
там " Сетка", кстати, очень интересно, рекомендую.
 показать весь комментарий
 
«Вата - шоу», тоже нічєго...рєкомєндую...
 показать весь комментарий
 
 
Какая разница какое окончание имеет адрес сайта, если владельцы ватники. Вы хоть читайте другие источники. А лучше смотрите на факты, они точно врать не могут. При Порошенко, рабсия пять лет пыталась вернутся, и все безрезультатно. При зеленском не прошло и пару месяцев, вернулись.
 показать весь комментарий
 
 
У вас стиль письма интресный- вы наверно с востока Украины . Западенцы так не изъясняются" по харе, нахрапом"
 показать весь комментарий
 
 
С запада РФ.
СПБ, Оптиков 4, корпус, 3, Бизнес центр «Лахта -2», «Центр информационньіх технологий»
 показать весь комментарий
 
 
это не я писала, я дала ссылку на полный текст )
 показать весь комментарий
 
Точно,
Так ' страна" - жто рыговская газета. Тогда ясень стиль письма
 показать весь комментарий
 
 
Ну, она єє чітаєт. Єщьо смотріт Шарієв і Дубінского...
 показать весь комментарий
 
 
digital staff

толерантность к собеседнику и умение с ним разговаривать - явно не Ваш конек ПАСЕ не выбрала вице-президентом представителя Госдумы РФ Слуцкого, который находится под санкциями ЕС - Цензор.НЕТ 5422 .
 показать весь комментарий
 
спасибо за инфо - надо присмотреться... мне тоже как-то резануло слух, что там одна ведущая, Олеся Медведева, говорит с интонациями диктора рос тв ПАСЕ не выбрала вице-президентом представителя Госдумы РФ Слуцкого, который находится под санкциями ЕС - Цензор.НЕТ 2304
 показать весь комментарий
 
Страна ватньій ресурс.
Там лучше фильтровать их вьісерьі.
 показать весь комментарий
 
 
Ну если ватный ресурс ругает президента (нынешнего) и поливает его грязью - значит, хороший президент ПАСЕ не выбрала вице-президентом представителя Госдумы РФ Слуцкого, который находится под санкциями ЕС - Цензор.НЕТ 8479
 показать весь комментарий
 
Єто не показатель, просто Зеля еще до сих пор раком перед пуйлом не стал, вот они и бесятся.
Если тьі недавно, тут нужна тренировка что бьі вату определять, кацапьі то бьістро палятся, они совсем тупьіе.
 показать весь комментарий
 
Да не нужно ничего.В пасе что кацапня и фсбшная гбня не закинула,кому в свое время служил леша гончаренко.А от пети он был послан защищать Украину..Это днище от порохни.
 показать весь комментарий
 
Огласите пжалуста список достойных, кому не будут бить по морде "ссаной тряпкой"?
 показать весь комментарий
 
«Визжали, истерили и жрали. " (с)
Хто ж ето такиє ?
 показать весь комментарий
 
Не надо strana.ua тут выкладывать.
Это ресурс Мураева - Медведчука.
 показать весь комментарий
 
 
В Греции группу украинских детей выгнали из отеля только из-за того, что на балконе они вывесили флаг своей страны. На них пожаловались российские постояльцы. Подробностями скандала поделилась в соцсети киевлянка, психолог Наталия Подоляк, передает "Диалог.UA" со ссылкой на "Обозреватель". Сотрудники одного из популярных отелей Греции попали в скандал, выселив постояльцев-украинцев за публичную демонстрацию национального флага. Подоляк отметила, что разговоры с представителями компании и туристического оператора не помогли решить проблему.

читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/ukraine/182240_1561579260
 показать весь комментарий
 
 
МИД УКРАИНЫ ДОЛЖЕН ВЫЗВАТЬ ПОСЛА ГРЕЦИИ НА КОВЕР
 показать весь комментарий
 
 
Ви якось забуваєте, що сьогодні не 30 березня....
 показать весь комментарий
 
 
Я просто обращаю внимание , что должен сделать МИД.
У меня одна знакомая есть , ее КОГДАТО готовили для работы в одной стране , но потом она вышла замуж , нарожала детей и никуда ее не послали. Но школа подготовки осталась- вот она всегда говорит" если не знаешь как решить вопрос , просто делай по закону и вопросов не будет " .
Если оскорбили украинцев за наш флаг- МИД ДОЛЖЕН ВЫЗВАТЬ ПОСЛА.
 показать весь комментарий
 
Вы правы - и не важно уже прошло время - ситуацию описать, где, когда и что именно случилось, и послать в МИД, они обязаны будут отреагировать, и хозяина этого отеля найдут и он извинится, как минимум.
 показать весь комментарий
 
НЕ ВЕРЮ. Что-то там не так. В течение часа туда должен был быть вызван консул Украины и адвокаты. И обращение в полицию, потом в суд. Ни первого, ни второго руководительница группы не сделала. Не прислала видео в украинские СМИ. Утверждает, что его "кто-то удалил в YouTube.
Бред какой-то.
Давайте ещё с Грецией сраться. А то Польша, Венгрия, Румыния, Чехия уже как-то не возбуждают.
 показать весь комментарий
 
При порошенко--БЫЛА украинсская КОРУПЦЫЯ !!
,
А прри зенелейсском НЕ БУДЕТ !!
,
,
,
,
Будет российсская...
.
.
 показать весь комментарий
 
 
Ну чого.
І зєліним тоже кой какіє обьєдкі з крємльовского стола пєрєпадать будут.
 показать весь комментарий
 
 
Да уж слов нет МОЛОДЦЫ я так понимаю пасе козлячий загон отныне
 показать весь комментарий
 
 
ну і Слава Богу, хоч менше коментів буде від заспокоєних порохів, напевно
 показать весь комментарий
 
ЗЕмур и его *********- худшее что могло случится с Украиной! Янык-Кучма- Марадьор-нервно курят в сторонке! Ни ума-ни патриотизма- ни порядочности ! Ведёт себя как гормональный подросток -полудурок! Нам хана-короче ПАСЕ не выбрала вице-президентом представителя Госдумы РФ Слуцкого, который находится под санкциями ЕС - Цензор.НЕТ 5739
 показать весь комментарий
 
 
тим часом окреслився новий політичний союз...

Volodymyr Ariev с Giorgi Kandelaki и ещё 9.
4 ч. ·

Спільна заява членів делегацій Естонії, Грузії, Латвії, Литви, Польщі, Словаччини та України в Парламентській асамблеї Ради Європи
26 червня 2019 р. СТРАСБУРГ | Безумовне відновлення прав російської делегації без виконання Російською Федерацією будь-яких численних вимог Асамблеї суперечить основним цінностям Ради Європи та її Статуту. Цей крок посилає дуже неправильний сигнал країні, яка вдалася до збройної агресії, отруєння осіб, не дотримується прав своїх громадян і не сприяє, а навпаки прагне дестабілізувати демократії в Європі.
Сьогодні ми, як делегати наших народів, не можемо дати відповідь нашим громадянам, як саме РЄ захищає їхні права, якщо вона більше зацікавлена ​​в захисті добробуту агресора, ніж жертв агресії і репресій.
Майбутнє Ради Європи знаходиться під загрозою в цілому, оскільки Рада Європи втрачає довіру людей, яких вона захищає.
Ми повертаємося додому, щоб провести консультації з нашими парламентами та урядами про спільні дії в Асамблеї під час наступних сесій.
Ми бажаємо удачі новообраному Генеральному секретарю і сподіваємося, що вона/він знайде спосіб вирішення цієї безпрецедентної кризи довіри, яка була створена цього тижні.
 показать весь комментарий
 
 
Volodymyr Ariev с Леонід Ємець и ещё 7.
2 ч. ·

Ідея спільного демаршу делегацій в ПАРЄ з'явилася вчора. Я дав завдання секретаріату підготувати нашвидкоруч хоч якийсь текст заяви і почав збирати докупи колег. Все треба було робити тихо, щоб інформація не вийшла назовні і опоненти не вдалися до контрзаходів. Текст був зроблений нашвидкоруч, але, слава ******** комунікаторам, це було хоч якимось приводом для збору. Зібралися у консерваторів. Спочатку всі мали сумніви, потім втягнулися в розробку спільної заяви. Атмосфера єднання людей, які стоять на спільних позиціях робили наші ряди дедалі більшими. Поштовх був зроблений і після вивірення кожної коми, ми чітко знали, що і коли зробимо. Те, що відбулося - категорично проти правил ПАРЄ. Президент кричала, проросійський голандець Тіні Кокс підскакував на місці, але колега з Латвії, яку одноголосно призначили спільним голосом, зачитала спільну заяву 7 делегацій. Ми обнялися і подякували за спільну роботу. Це було відчуття гідної меншості, вдруге за останній час. І я впевнений - майбутнє за тими, хто віданний принципам, навіть коли більшість ними нехтує. Бо це має одну назву - гідність. А це те, що не втрачається за жодних обставин.
Від імені української делегації, дякую колегам з Грузії, Литви, Латвії, Естонії, Поліщі та Словаччини за сильну і спільну акцію. Дякую делегації Великої Британії за величезну підтримку. Дякую всім, хто не зрадив принципи.
 показать весь комментарий
 
 
ДО порошенко--- в Украине -----НЕ БЫЛО КОРУПЦЫИИ !
,

.
Надеюсь при зенелейсском --ее тожэ не бу4дет .....
.
.
 показать весь комментарий
 
Як то кажуть, наша делегація в ПАРЄ бореться до останнього.
 показать весь комментарий
 
 
ти дівчина чи хлопець? Дівчина скоріше
 показать весь комментарий
 
не можна канешно вынести 126 предупреждение, но модер решил власть употребить...
правила форрума читали?
забудьте.... их нет...
 показать весь комментарий
 
Какой героический поступок.Как трудно вам там,рыцарям,биться с ордой.Об этой величайшей европобеде обязательно складут саги и напишут баллады.Так и держать,евроценности,не щадя живота своего.
 показать весь комментарий
 
Слуцкий, значит. Похоже, что фамилия подходящая... Странно, что не выбрали.
 показать весь комментарий
 
Ключевой момент: эта должность отдана РФ, не Слуцкий, так другой российский депутат ее займет.
 показать весь комментарий
 
Евродерьмутаты решили что пока достаточно потрафили паРаше, в этом вопросе можно их ПОКА прокатить, пока свежа память о позоре возвращения паРаши в ПАСЕ. Потом, когда всё утихнет, тихонько проголосуют за мокшанского вице-преза.
Но вот что интересно: "Несмотря на ночное голосование, явка депутатов была выше обычной" - похоже Газпромия серьёзно поработала, заинтересовав еврошлюх прийти голосовать ночью, чего это дерьмо, как оказывается, обычно не делает. Ещё один штришок о том, как в "Гейропе" делаются нынче дела.
 показать весь комментарий
 
 
Слуцкий получил поддержку 105 депутатов, против его кандидатуры проголосовали 154 членов ассамблеи. Для избрания необходимы были 159 голосов....... Слуцкий, который в российской Государственной думе возглавляет комитет по международным делам, находится под санкциями Европейского союза.
Источник: https://censor.net.ua/n3134463----------------------
яка ганьба: за чувака, який знаходиться типу під санкціями ЄС, проголосувало 105 депутатів ПАСЄ. І щось підказує, що каци голосів докупують ще. Ще не вечір.
Цій ПАСЄ мало того, що кацапи її нагнули: їм треба, щоб це було ще й у збоченій формі, щоб підсанкційного кацапа обрали в керівні органи ПАСЄ. Тьху!
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПАСЕ не выбрала вице-президентом представителя Госдумы РФ Слуцкого, который находится под санкциями ЕС
 
 
 
 
 
 вверх