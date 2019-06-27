 Наемников и "казаков" у Станицы Луганской заменили кадровыми военными РФ, - глава РГА Золкин

Об этом в эфире Громадського заявил председатель Станично-Луганской районной госадминистрации Юрий Золкин, пишет Цензор.НЕТ.

"На самом деле, мы хорошо понимаем, чтобы это чудо случилось, оккупанты полностью заменили личный состав, который там "несет службу": убрали оттуда всех казачков и другую шайку, которые там бродили и проверяли наших граждан, и заменили их на кадровых военных. Поэтому сегодня состоялся первый шаг, а что будет в дальнейшем - никому не известно", - сказал Золкин.

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Он отметил, что несмотря на успешность первого этапа разведения сил, у него нет никакого доверия к наемникам и России.

"Это первый раз, когда они действительно выполнили хоть маленький шаг", - подчеркнул председатель ВГА.

Золкин также добавил, что у него нет никаких сомнений в способности украинских военных защитить Станицу Луганскую при необходимости.

Напомним, 26 июня украинские военные отошли с одной из позиций, которая находилась перед КПВВ "Станица Луганская". По словам командующего Объединенными силами Александра Сырского, это первый этап отвода сторон от окраин населенного пункта.

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