 Наемников и "казаков" у Станицы Луганской заменили кадровыми военными РФ, - глава РГА Золкин

Об этом в эфире Громадського заявил председатель Станично-Луганской районной госадминистрации Юрий Золкин, пишет Цензор.НЕТ.
"На самом деле, мы хорошо понимаем, чтобы это чудо случилось, оккупанты полностью заменили личный состав, который там "несет службу": убрали оттуда всех казачков и другую шайку, которые там бродили и проверяли наших граждан, и заменили их на кадровых военных. Поэтому сегодня состоялся первый шаг, а что будет в дальнейшем - никому не известно", - сказал Золкин.
Он отметил, что несмотря на успешность первого этапа разведения сил, у него нет никакого доверия к наемникам и России.
"Это первый раз, когда они действительно выполнили хоть маленький шаг", - подчеркнул председатель ВГА.
Золкин также добавил, что у него нет никаких сомнений в способности украинских военных защитить Станицу Луганскую при необходимости.
Напомним, 26 июня украинские военные отошли с одной из позиций, которая находилась перед КПВВ "Станица Луганская". По словам командующего Объединенными силами Александра Сырского, это первый этап отвода сторон от окраин населенного пункта.
Хорошо, значит повода для беспокойства нет.
Перестали стрелять, значит меньше людей пострадают.
Но сам Горби при этом "сохранил лицо".