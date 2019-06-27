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 Политика Украины
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 Наемников и "казаков" у Станицы Луганской заменили кадровыми военными РФ, - глава РГА Золкин

Чтобы первый этап разведения сил у Станицы Луганской прошел успешно, террористов "ЛНР" заменили российскими кадровыми военными.

Об этом в эфире Громадського заявил председатель Станично-Луганской районной госадминистрации Юрий Золкин, пишет Цензор.НЕТ.

"На самом деле, мы хорошо понимаем, чтобы это чудо случилось, оккупанты полностью заменили личный состав, который там "несет службу": убрали оттуда всех казачков и другую шайку, которые там бродили и проверяли наших граждан, и заменили их на кадровых военных. Поэтому сегодня состоялся первый шаг, а что будет в дальнейшем - никому не известно", - сказал Золкин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Разведение войск ради моста - политическое решение президента Зеленского, которое не оправдано военной обстановкой, - Бутусов о ситуации в Станице Луганской

Он отметил, что несмотря на успешность первого этапа разведения сил, у него нет никакого доверия к наемникам и России.

"Это первый раз, когда они действительно выполнили хоть маленький шаг", - подчеркнул председатель ВГА.

Золкин также добавил, что у него нет никаких сомнений в способности украинских военных защитить Станицу Луганскую при необходимости.

Напомним, 26 июня украинские военные отошли с одной из позиций, которая находилась перед КПВВ "Станица Луганская". По словам командующего Объединенными силами Александра Сырского, это первый этап отвода сторон от окраин населенного пункта.

Также читайте: Оккупанты отвели свои силы у Станицы Луганской, - глава РГА Золкин

Источник: https://censor.net.ua/n3134462
 
 
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переезжайте..все 5%..чище воздух будет
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Нет товаров по запросу *****, *****, проверил. Фейк.
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От би язика взяти з тих кадрових, і не одного...
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Та брали вже скільки разів... А толку... Всі знають Шо там кацапня орудує, але ж гроші не пахнуть. Ось кацапню в ПАСЕ вернули, дивись і санкції познімають. Адже ***** за все платить. Він свою бидломасу буде лайном годувати, але від своїх амбіцій не відступиться...
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Пусть будут прокляты те кто голосовал за Зеленского!
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выборы - а судя по назначения зеленского - они договорились - единственное шо меня интересует - по куда он сдаст Украину - может пора уже переезжать?)))
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переезжайте..все 5%..чище воздух будет
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Пусть российская нечисть убирается с Украины!
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Золкин также добавил, что у него нет никаких сомнений в способности украинских военных защитить Станицу Луганскую при необходимости.
Хорошо, значит повода для беспокойства нет.
Перестали стрелять, значит меньше людей пострадают.
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Меньше чем сколько?Ничего же не закончится
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Ну так начинать надо с Дебалы, она за нами подписана
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Чтобы первый этап разведения сил у Станицы Луганской прошел успешно, бойцов киевской хунты нужно заменить кадровыми подразделениями НАТО.
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или поставить ДЕЙСТВИТЕЛЬНО карателей.
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Агония Золкина. Зеленский предложил Комарницкого, так Золкин со злости, давай, байки рассказывать - что было, чего не было...
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28 июня Трамп и кремлёвский ублюдок встречаются в Осаке.Вся возня из-за этого.Волкер делает своё дело,а Бутусов этого не знает
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Рейган тоже встречался с Михалсергеичем. После этого начались шаги по капитуляции Совка.
Но сам Горби при этом "сохранил лицо".
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снова подписали что бы снова лохануться ....??? ... пляя.... да сколько вас уже учить пля...............................................................................................
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Якщо там кадрові російські військові, то планується наступ. Здамо не лише Станицю Луганську, а всю Луганщину. Відведення ЗСУ з позицій - це державна зрада. Зеленський - ворог України.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНаемников и "казаков" у Станицы Луганской заменили кадровыми военными РФ, - глава РГА Золкин
 
 
 
 
 
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