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Все про:суд (22242) Черкасщина (597) Сергиенко Василий (46)

 Суд отпустил под домашний арест фигурантов дела об убийстве журналиста Сергиенко Горбенко и Недыбалюка

Виктору Горбенко и Роману Недыбалюку Городищенский райсуд Черкасской области изменил меру пресечения на домашний арест.

Об этом в Facebook сообщила адвокат Евгения Закревская, передает Цензор.НЕТ.

Суд отпустил под домашний арест фигурантов дела об убийстве журналиста Сергиенко Горбенко и Недыбалюка 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд продлил срок содержания под стражей фигурантов дела об убийстве журналиста Сергиенко и пожаловался в дисциплинарные комиссии на адвокатов подозреваемых

Напомним, 4 апреля 2014 года около 20:30 в Корсуне-Шевченковском Черкасской области злоумышленники похитили журналиста Василия Сергиенко. В дальнейшем его убили, а тело, пытаясь укрыть доказательства преступления, спрятали в лесополосе.

16 мая 2017 года сотрудниками Черкасского ГУНП при процессуальном руководстве облпрокуратуры во время проведения комплекса следственных и оперативно-розыскных мероприятий в Киеве задержан подозреваемый в организации резонансного убийства Сергиенко.

По информации Цензор.НЕТ, задержанным является Вадим Мельник - бывший начальник охраны депутата Геннадия Бобова. Ранее коллеги Сергиенко связывали депутата Бобова с данным преступлением.

17 мая Приднепровский районный суд Черкасс избрал меру пресечения Вадиму Мельнику в виде содержания под стражей сроком на 60 дней без возможности внесения залога. 30 мая апелляционный суд изменил меру пресечения на ночной домашний арест с ношением электронного браслета. Отпустить Мельника должны были сразу в зале суда. Однако активисты заблокировали и выход подозреваемого из камеры, и самих судей в зале заседания. После двух часов блокировки в зал вернулся следователь и объявил новое подозрение Мельнику - создание преступной организации.

Также читайте: Убийство журналиста Сергиенко: Украина просит США выдать подозреваемого - бойца ММА Иносова

1 июня Приднепровский районный суд Черкасс признал законным повторное задержание, после чего он был взят под стражу без права внесения залога.

1 февраля 2018-го националистические партии и организации совместно с общественными деятелями и активистами пикетировали Генпрокуратуру с требованием завершить расследование убийства Сергиенко и безотлагательно подать представление на лишение неприкосновенности Бобова, которого журналисты-расследователи подозревают в заказе убийства.

В марте появилась информация о том, что в США задержан еще один подозреваемый, предполагаемый руководитель группы похитителей - Андрей Иносов.

На сегодняшний день по подозрении в похищении и убийстве Сергиенко арестованы Владимир Воронков, Виктор Горбенко, Роман Недыбалюк и Вадим Мельник.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Вбивцям волю?! Судді в долі!" - в Черкассах с бордов взывают к судьям, отменившим арест обвиняемых в убийстве Сергиенко. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3134460
 
 
 Топ комментарии
 
РuŦyƛA-С‏ @PrytSLU 25 июн.

На День Конституції припадають сороковини інавгурації припіздента.
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Власть приЗЕдента Каломоева массово выпускает всех убийц по политическим мотивам = явно получила приказ из Москвы
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Суд в Украине отсутствует,но недавно кто то бывший президент вещал,про наиуспешнейшую рехформу судебную,соответствующую всем европейским нормам.Поздравляю его лично.,петр ляксеич,у вас все "удалось".Зеля тут точно не при чем))))
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РuŦyƛA-С‏ @PrytSLU 25 июн.

На День Конституції припадають сороковини інавгурації припіздента.
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Суд в Украине отсутствует,но недавно кто то бывший президент вещал,про наиуспешнейшую рехформу судебную,соответствующую всем европейским нормам.Поздравляю его лично.,петр ляксеич,у вас все "удалось".Зеля тут точно не при чем))))
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🐮🐮🐮🐮🐮как так слышалось мычание Зелебоб 😂😂
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Україна в відкритому морі без стерна і вітрил
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а мне медицинская реформа по душе,ульянка хоть объяснить может почему потом из подмышек пахнет
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ЭТО ВСЕ ЕРУНДА !!
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ГЛАВНОЕ ПРи порошенко-----------
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-
БЫЛА КОРУПЦЫЯ !!
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Вадим Мельник - бывший начальник охраны депутата Геннадия Бобова Источник: https://censor.net.ua/n3134460Бобов Геннадий Борисович - нардепутат Верховной Рады Украины VII фракция Партии регионов
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Власть приЗЕдента Каломоева массово выпускает всех убийц по политическим мотивам = явно получила приказ из Москвы
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дебил, петины суды уже пять лет убийц выпускают, перестань носки нюхать!
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Olduser‏ @travel_ANDdream 7 часов назад

Тотальний ******* просто... І, що характерно, жодного тобі натяку на корупцію не видно... бо повилазило всім... Схоже, що суддям ніхто не пояснив, що пожиттєва посада не гарантує тривалого життя
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСуд отпустил под домашний арест фигурантов дела об убийстве журналиста Сергиенко Горбенко и Недыбалюка
 
 
 
 
 
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