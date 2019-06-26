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Все про:ПАСЕ (1357) Совет Европы (541) Хорватия (148) Пейчинович-Бурич (1)

 Представитель Хорватии Пейчинович-Бурич избрана ПАСЕ новым генсеком Совета Европы

Парламентская ассамблея Совета Европы избрала вице-премьер-министра и министра иностранных и европейских дел Хорватии Марию Пейчинович-Бурич новым генеральным секретарем Совета Европы.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Пейчинович-Бурич получила 159 голосов, а ее соперник - вице-премьер-министр и министр иностранных дел Бельгии Дидье Рейндерс - 105.

Представитель Хорватии начнет исполнять полномочия генерального секретаря Совета Европы с 18 сентября 2019 года. Она избрана на пятилетний срок - до 2024 года включительно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Делегация Украины не будет голосовать за кандидатуру нового генсека Совета Европы без санкций против РФ, - Арьев

Напомним, ранее ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, в которой пригласила Россию вернуться к работе в ПАСЕ без ограничений права голоса. Несмотря на ночное голосование, явка депутатов была выше обычной. За резолюциюпроголосовали 118 депутатов, 62 против, 10 воздержались.

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас ранее приветствовал решение о возвращении делегации РФ в Парламентскую ассамблею Совета Европы.

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Источник: https://censor.net.ua/n3134459
 
   
 Топ комментарии
 
Мабуть сьогодні це єдиний позитив від ПАРЄ.
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Ух, ты! Какая тётя симпатичная! Бывают же такие, в Грязи Политики. Исключение из Правил какое-то.
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Вова плешивый и ботоксный. Нафиг.
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Ух, ты! Какая тётя симпатичная! Бывают же такие, в Грязи Политики. Исключение из Правил какое-то.
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Мабуть сьогодні це єдиний позитив від ПАРЄ.
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Судя по всему нет больше такой организации ПАСЕ. Выродилась и изжила себя. Хабалки и клоуны захватывают мир.
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Папередники ягланд и порох пенсиями себя обеспечили-пора и на покой.Новые пришли-им новую метлу выдадут.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПредставитель Хорватии Пейчинович-Бурич избрана ПАСЕ новым генсеком Совета Европы
 
 
 
 
 
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