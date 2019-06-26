 Главой Луганской ОГА Зеленский предложил украинофоба из Партии регионов Комарницкого - Казанский

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Казанский отметил: "Назначение глав ОГА, похоже, становится серьезным фейлом новой власти. Если в списке кандидатов в нардепы от "Слуги народа" мы действительно видели в основном новые лица или вообще малоизвестных людей, то во главе областей теперь ставят откровенно токсичных персонажей с мрачным бэкграундом.

В Одессе теперь за губернатора стремный металлоломщик, связанный с местными сепаратистами. Но еще веселее ситуация в Луганской области. Там главой ОВГА назначен бывший депутат Луганского областного совета от Партии регионов Виталий Комарницкий.

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Чтобы понять весь цимес этого назначения, достаточно просто вспомнить, чем занимался Луганский облсовет весной 2014 года. А он в ту пору открыто поддерживал вооруженные формирования ЛНР и записывал обращения к Верховной Раде с требованием признать антиконституционный референдум 11 мая.

Сам Комарницкий известен своими довольно дремучими, украинофобскими взглядами. Он открыто сожалел по поводу провозглашения незаивимости Украины в 1991 году, считал, что независимость стала следствием "хуторянкой идеологии" и молол тому подобную дичь.

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Но даже если закрыть глаза на украинофобию и подыгрыш сепаратистам, совершенно непонятно за какие заслуги Комарницкий вообще попал на такую должность. Что нового может предложить несчастной Луганщине заштатный регионал, который протирал штаны в облсовете на третьих ролях да служил ректором в одном из самых коррумпированных луганских ВУЗов?

Кстати, для любителей покричать в комментариях про реванш, специально отмечу, что предложил кандидатуру Комарницкого и других губернаторов Зеленский. А вот утверждали их сегодня в Кабмине Гройсман и наши самые патриотичные в мире министры из НФ и БПП".

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Также блогер опубликовал ссылку на сайт Восточный вариант, где собраны некотроые высказывания Комарницкого