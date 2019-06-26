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 Политика Украины
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Все про:ОГА (1452) Донецкая область (4286) Казанский Денис (137)

 Главой Луганской ОГА Зеленский предложил украинофоба из Партии регионов Комарницкого - Казанский

Блогер и журналист Денис Казанский обнародовал информацию о том, что главой Донецкой ОГА хотят назначить экс-регионала и украинофоба Виталия Комарницкого.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Казанский отметил: "Назначение глав ОГА, похоже, становится серьезным фейлом новой власти. Если в списке кандидатов в нардепы от "Слуги народа" мы действительно видели в основном новые лица или вообще малоизвестных людей, то во главе областей теперь ставят откровенно токсичных персонажей с мрачным бэкграундом.

В Одессе теперь за губернатора стремный металлоломщик, связанный с местными сепаратистами. Но еще веселее ситуация в Луганской области. Там главой ОВГА назначен бывший депутат Луганского областного совета от Партии регионов Виталий Комарницкий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Раньше появление дельцов такого калибра привело бы к скандалу, - Бутусов о вероятном назначении на пост главы Одесской ОГА Андрейчикова

Чтобы понять весь цимес этого назначения, достаточно просто вспомнить, чем занимался Луганский облсовет весной 2014 года. А он в ту пору открыто поддерживал вооруженные формирования ЛНР и записывал обращения к Верховной Раде с требованием признать антиконституционный референдум 11 мая.

Сам Комарницкий известен своими довольно дремучими, украинофобскими взглядами. Он открыто сожалел по поводу провозглашения незаивимости Украины в 1991 году, считал, что независимость стала следствием "хуторянкой идеологии" и молол тому подобную дичь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Назначенный главой Одесской ОГА Андрейчиков поставляет металлолом в непризнанное Приднестровье и финансирует пророссийских сепаратистов, - Седлецкая

Но даже если закрыть глаза на украинофобию и подыгрыш сепаратистам, совершенно непонятно за какие заслуги Комарницкий вообще попал на такую должность. Что нового может предложить несчастной Луганщине заштатный регионал, который протирал штаны в облсовете на третьих ролях да служил ректором в одном из самых коррумпированных луганских ВУЗов?

Кстати, для любителей покричать в комментариях про реванш, специально отмечу, что предложил кандидатуру Комарницкого и других губернаторов Зеленский. А вот утверждали их сегодня в Кабмине Гройсман и наши самые патриотичные в мире министры из НФ и БПП".

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Также блогер опубликовал ссылку на сайт Восточный вариант, где собраны некотроые высказывания Комарницкого

Источник: https://censor.net.ua/n3134458
 
   
 Топ комментарии
 
А судя по всему у ЗЕкловуна только такие и есть на все должности.
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браво, зебилы! "новое лицо" Главой Луганской ОГА Зеленский предложил украинофоба из Партии регионов Комарницкого - Казанский - Цензор.НЕТ 3340.. чисто по конкурсу и прАхвесиональным качествам...
вазелин СВОИХ ставит в кресла ОГА
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улыбка у него добрая, гораздо лучше чем у Порошенко или Пашинского, главное чтобы человек был хороший
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У парашенковских мородеров паника. Настает расплата за все мерзости и грабеж во время войны. Фирташ расскажет все.
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такие назначения будут обрушивать рейтинг Зеленского партии!
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Ні, навпаки піднімати, обвалилоб якби призначив патріота.
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Зе подал, а Кабмин Гройсмана поддержал и утвердил.)
Кстати, для любителей покричать в комментариях про реванш, специально отмечу, что предложил кандидатуру Комарницкого и других губернаторов Зеленский. А вот утверждали их сегодня в Кабмине Гройсман и наши самые патриотичные в мире министры из НФ и БПП". Головою Луганської ОДА Зеленський запропонував українофоба з Партії регіонів Комарницького - Казанський - Цензор.НЕТ 165
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а врать это плохо, твоё враньё отыграется на твоих детей и будь добра, тогда не вени других а покайся за своё враньё
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГлавой Луганской ОГА Зеленский предложил украинофоба из Партии регионов Комарницкого - Казанский
 
 
 
 
 
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