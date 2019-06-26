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 Политика Украины, Экономика
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Все про:санкции (7413) США (15081) Коболев (327)

 Комитет Палаты представителей США поддержал законопроект о санкциях на поставки оборудования для российских трубопроводных проектов, - Коболев

Комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США единогласно поддержал законопроект о санкции на поставки технологий и оборудования для российских трубопроводных проектов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

Он отметил: "Только что Комитет по иностранным делам Палаты представителей парламента США единогласно поддержал законопроект о санкции на поставки технологий и оборудования для российских трубопроводных проектов. Спасибо автору законопроекта Адаму Кинзингеру (Adam Kinzinger), председателю комитета Элиоту Энгелю (Eliot Engel), члену комитета Майклу Макколу (Michael McCaul) и всем конгрессменам, которые поддержали это крайне важное для международной энергетической безопасности решение".

По его словам, решение комитета – это важный шаг на пути к принятию санкций.

"Учитывая единодушную поддержку инициативы, ожидаем, что в июле законопроект одобрит Палата представителей. Учитывая, что за принятие документа выступают представители как Республиканской, так и Демократической партий, он имеет шанс быть проголосованным в Сенате и подписанным президентом США уже в августе", - прогнозирует глава "Нафтогаза Украины".

Коболев напомнил, этот законопроект "с хирургической точностью направлен против политических газопроводных проектов Кремля" и не затрагивает других интересов.

"Только совместными усилиями мы сможем остановить строительство Nord Stream-2 и реализацию других проектов, которые наносят огромный ущерб международной энергетической безопасности", - подчеркнул Коболев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Евросоюз продлил второй за день пакет санкций против России

Источник: https://censor.net.ua/n3134455
 
 
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интересно, коболеву 2 ляма в месяц зарплаты в голову не давят? самый зарплатный глава гос нефте корпораций в европе. даже у бритов столько не имеют
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А твое Пуйло и гебнявое жклье, что вас кацапов в дупло имеют, сколько получают?
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а причем тут пуйло* порохобот что ли? скоро минстець сократят, и ты истеришь?
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Пусть будут прокляты те кто голосовал за Зеленского!
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Тебя откуда в ********* войска призвали, удмурт? Смотри как ти палишься, про Пороха тут не слова не било, но ти все равно его сюда вписал из методички. У вас что рам кризис кадров, что таких тупиц набирают?
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Жабоїд, шо ти тут ропатякався? Привіт Макрону.
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Гросмейстер Бендера‏ @Lviv_UA_SU

Газпром спішить отримати нашу ГТС до 2020 р. Для цього потрібно звільнити Коболєва. Звільнити Коболєва може лише наглядова рада Нафтогазу. Вгадайте, що робить Мао Зебздун, правильно, хоче завести в наглядову раду своїх людей. Він не тільки дурак і нікчема - він 100% зрадник і агент.
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свічка‏ @svecha62 12 часов назад

Зеленский предлагает Гройсману уволить члена наблюдательного совета НАК"Нафтогаз" Владимира Демчишина. Об этом УН сообщил информированный источник в Кабмине. По его словам, Зеленский направил Гройсману письмо с предложением обеспечить увольнение Демчишина для начала "обновления" НАК.
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А я думаю зачем газпром строит Северные и турецкие потоки? Оказывается ,чтобы захватить Укртрансгаз. Комітет Палати представників США підтримав законопроект про санкції на поставки обладнання для російських трубопровідних проектів, - Коболєв - Цензор.НЕТ 838
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Газотранспортная система Газпрому должна относиться только на территории Московии,ватникам ещё захочется попользоваться нашими хранилищами,Хутин спит и видит их своими.
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кобелек знатно раскрутился, скоро зарплату будет газом получать
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СП-2 буде побудовано, а Коболев буде сміятися з тупих хахлів на Мальдівах. Ось такий жорстокий світ.
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Наверное, но вам козлорилому народу-паразиту один хер триндец рано или поздно..
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Правильно, за предательство евросвинарник нужно наказать.
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Я- простой моряк, который за свою жизнь перевёз совершенно огромное количество труб большого диаметра, для газо и нефтепроводов Союза. Меня даже по ТВ итальянскому показывали. Чес Слово! К нам тогда, на борт, в Таранто, прибыли несколько съемочных групп, по поводу того, что наше судно "Запорожье" перевезло, на тот момент- 1000 километров труб. Из Италии. Тысячу! Так не только из Италии я их возил, а например- из Германии. Бремен/Бремерхафен, там суда Союза в очереди стояли, за этими трубами. Я к тому, что Рыжик-Коболев дюже оптимистичен... Как всегда, впрочем. Немчура и макаронники завалят этими трубами. Легко и просто.
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Вы меня не поняли. ОДНО судно "Запорожье"- ТЫСЯЧУ КМ! Только из Италии. А судов были сотни, хотя, понятно, что не у каждого был такой масштаб.
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була недавно передача про будівництво газопроводів. Так там хлопці з сумом констатували що в 70-ті будували 1 тис. км. в рік. А тепер будки будуємо)
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Я возил в 80-е. А потом, те же макаронники трубный завод построили, в Волжском. Правда, я не знаю- работает ли он сейчас?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКомитет Палаты представителей США поддержал законопроект о санкциях на поставки оборудования для российских трубопроводных проектов, - Коболев
 
 
 
 
 
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