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Все про:Горбулин (56) Зеленский (1900) наука (555) Патон (15)

 Зеленский обсудил с Патоном и Горбулиным уровень отечественной науки и отток молодых ученых за границу. ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский 26 июня обсудил с руководством Национальной академии наук перспективы развития учреждения и помощь, которую может предоставить ученым государство.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Зеленский обсудил с Патоном и Горбулиным уровень отечественной науки и отток молодых ученых за границу 01

На встрече присутствовали президент НАН Украины Борис Патон, первые вице-президенты Академии Владимир Горбулин и Антон Наумовец и главный ученый секретарь НАН Украины Вячеслав Богданов.

Зеленский обсудил с Патоном и Горбулиным уровень отечественной науки и отток молодых ученых за границу 02

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"У нас непростая ситуация и много приоритетов, но я не хочу быть Президентом, который говорит, что пока война не закончится, мы ничем не будем заниматься. Проблемы надо решать параллельно, иначе Украина не будет развиваться", - подчеркнул Зеленский.

Зеленский обсудил с Патоном и Горбулиным уровень отечественной науки и отток молодых ученых за границу 03

Смотрите: Акция "Марш за науку" в поддержку научной реформы прошла в центре Киева. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Участники встречи обсудили уровень отечественной науки, отток молодых ученых за границу и возможности заинтересовать их работать на родине.

Источник: https://censor.net.ua/n3134454
 
   
 Топ комментарии
 
Я сплю и вижу кошмар переходящий в комедию, разбудите меня😳🤭
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млять в стране рыгопарашореванш полным ходом, а оно ездит пиариться изображая отца народов.
скоро будет ездить к дояркам интересоваться, ну как там коровки, молоко хорошо дают...
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следующим шагом будет спиритический сеанс зели с духами мазепы и бацки махно Зеленский обсудил с Патоном и Горбулиным уровень отечественной науки и отток молодых ученых за границу - Цензор.НЕТ 4869
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Если честно, то мне не нравятся эти пост совковские заманухи в спрашивании мнения у гнилых грибов украинской политики.
Скоко лет этому гнилому помидору?! Оно может, под конец своей жизни, адекватно реагировать на сегодення украинской политики? Сомневаюсь...
С таким же успехом(и результатом) можно спросить мнение у шамана центральной Амазонии: как, ***, победить испанских конкистадоров?!
Отправьте уже эту мумию на пенсию! Там мозги когда-то были, а сейчас там только старческий маразм.
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новому Президенту знадобиться багато зусиль , аби виправити скоєне соєвою бандою за попередні 5 років - але народ України йому допоможе !
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У нас не президент, а обліковий запис)
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Порохоблеяди,здесь тоже что то не так,Президент в трезвом виде,в костюме не заправленным в ширинку,но повод покрякать все равно есть
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Петя Порошенко сообщил об успехе своих реформ во всех областях науки и технике
Что по вашему! Он врет?
Поєтому никто никуда не идет и не едет, а вивсеврете
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Давайте атомную бомбу создавайте,без ядерного оружия с ордой не потягаемся.
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Совершенно верно.
О делах молодежи резонно говорить со столетними.
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Це, безумовно, жесть
Було би смішно, якби не було так сумно.

Цікаво, присутніх на зустрічі не душив сміх, коли вони "обсуждали" з Зеленським щось там таке?
І ще цікаво - чи записували вони цінні вказівки пана Зеленського? Що б не забути....::))))
А ще цікаво - такі матеріали самому пану Зеленському подобаються? Чи це якась диверсія проти "нового обличчя".
Для тих, хто жив у СРСР обличчя Зеленського стає страшенно знайомим. Великий Кормчий...

Не можу писати - душить сміх....
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Патон і Горбулін різне бачили, але з елементом такої твердотупості зустрілись вперше😋
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗеленский обсудил с Патоном и Горбулиным уровень отечественной науки и отток молодых ученых за границу. ФОТО
 
 
 
 
 
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