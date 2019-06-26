 Зеленский обсудил с Патоном и Горбулиным уровень отечественной науки и отток молодых ученых за границу. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
На встрече присутствовали президент НАН Украины Борис Патон, первые вице-президенты Академии Владимир Горбулин и Антон Наумовец и главный ученый секретарь НАН Украины Вячеслав Богданов.
"У нас непростая ситуация и много приоритетов, но я не хочу быть Президентом, который говорит, что пока война не закончится, мы ничем не будем заниматься. Проблемы надо решать параллельно, иначе Украина не будет развиваться", - подчеркнул Зеленский.
Участники встречи обсудили уровень отечественной науки, отток молодых ученых за границу и возможности заинтересовать их работать на родине.
Скоко лет этому гнилому помидору?! Оно может, под конец своей жизни, адекватно реагировать на сегодення украинской политики? Сомневаюсь...
С таким же успехом(и результатом) можно спросить мнение у шамана центральной Амазонии: как, ***, победить испанских конкистадоров?!
Отправьте уже эту мумию на пенсию! Там мозги когда-то были, а сейчас там только старческий маразм.
Что по вашему! Он врет?
Поєтому никто никуда не идет и не едет, а вивсеврете
О делах молодежи резонно говорить со столетними.
Було би смішно, якби не було так сумно.
Цікаво, присутніх на зустрічі не душив сміх, коли вони "обсуждали" з Зеленським щось там таке?
І ще цікаво - чи записували вони цінні вказівки пана Зеленського? Що б не забути....::))))
А ще цікаво - такі матеріали самому пану Зеленському подобаються? Чи це якась диверсія проти "нового обличчя".
Для тих, хто жив у СРСР обличчя Зеленського стає страшенно знайомим. Великий Кормчий...
Не можу писати - душить сміх....