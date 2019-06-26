 Раньше появление дельцов такого калибра привело бы к скандалу, - Бутусов о вероятном назначении на пост главы Одесской ОГА Андрейчикова

Об этом пишет в Facebook главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Продавец металлолома в оккупированное РФ Приднестровье Андрей Андрейчиков назначен главой Одесской облгосадминистрации. Представитель одного из самых криминализированных видов бизнеса, о котором почти нет упоминаний в интернете, признан "новым лицом". Можно очень критично относиться к его предшественнику Максиму Степанову, но следует отметить, что раньше появление дельцов такого калибра в облгосадминистрации даже на должности заведующего столовой привело бы к скандалу. А теперь Андрейчиков станет хозяином ОГА", - подчеркивает журналист.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Назначенный главой Одесской ОГА Андрейчиков поставляет металлолом в непризнанное Приднестровье и финансирует пророссийских сепаратистов, - Седлецкая

Он задается вопросом, как объяснить такое назначение главой администрации ключевой области, где сосредоточены интересы экспортно-импортной мафии в портах, где граница с криминальным Приднестровьем, где масса социальных проблем.

"А где прочитать про реформаторские планы Андрейчикова? Про борьбу с коррупцией и взятками среди чиновников, особенно интересно. "Новые лица" с такими назначениями могут скоро превратиться в ругательный мем типа "любих друзів". Испортить хорошую идею легче всего доведением ее до абсурда", - резюмирует Бутусов.

Напомним, Кабинет министров Украины 26 июня согласовал назначение на пост глав восьми областных государственных администраций. В частности, главой Донецкой областной государственной администрации предлагается назначить Павла Кириленко, Закарпатской - Игоря Бондаренко, Киевской - Михаила Бно-Айрияна, Луганской - Виталия Комарницкого.

Кроме того, предлагается назначить главой Львовской областной государственной администрации Маркияна Мальского, Одесской - Андрея Андрейчикова, Херсонской - Юрия Гусева, Черкасской - Игоря Шевченко.

Также читайте: Будущий глава Киевской ОГА Бно-Айриян работал в правительстве Азарова и был одногруппником Разумкова, - "Схемы"