EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Протесты в Грузии Убийство Кирилла Тлявова Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
  5404  108
Все про:ОГА (1452) Одесская область (1782) скандал (4279) Бутусов Юрий (1752)

 Раньше появление дельцов такого калибра привело бы к скандалу, - Бутусов о вероятном назначении на пост главы Одесской ОГА Андрейчикова

"Новым лицом" в Одесской области признан продавец металлолома в оккупированное РФ Приднестровье Андрей Андрейчиков, представитель одного из самых криминализированных видов бизнеса, о котором почти нет упоминаний в интернете.

Об этом пишет в Facebook главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Продавец металлолома в оккупированное РФ Приднестровье Андрей Андрейчиков назначен главой Одесской облгосадминистрации. Представитель одного из самых криминализированных видов бизнеса, о котором почти нет упоминаний в интернете, признан "новым лицом". Можно очень критично относиться к его предшественнику Максиму Степанову, но следует отметить, что раньше появление дельцов такого калибра в облгосадминистрации даже на должности заведующего столовой привело бы к скандалу. А теперь Андрейчиков станет хозяином ОГА", - подчеркивает журналист.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Назначенный главой Одесской ОГА Андрейчиков поставляет металлолом в непризнанное Приднестровье и финансирует пророссийских сепаратистов, - Седлецкая

Он задается вопросом, как объяснить такое назначение главой администрации ключевой области, где сосредоточены интересы экспортно-импортной мафии в портах, где граница с криминальным Приднестровьем, где масса социальных проблем.

"А где прочитать про реформаторские планы Андрейчикова? Про борьбу с коррупцией и взятками среди чиновников, особенно интересно. "Новые лица" с такими назначениями могут скоро превратиться в ругательный мем типа "любих друзів". Испортить хорошую идею легче всего доведением ее до абсурда", - резюмирует Бутусов.

Напомним, Кабинет министров Украины 26 июня согласовал назначение на пост глав восьми областных государственных администраций. В частности, главой Донецкой областной государственной администрации предлагается назначить Павла Кириленко, Закарпатской - Игоря Бондаренко, Киевской - Михаила Бно-Айрияна, Луганской - Виталия Комарницкого.

Кроме того, предлагается назначить главой Львовской областной государственной администрации Маркияна Мальского, Одесской - Андрея Андрейчикова, Херсонской - Юрия Гусева, Черкасской - Игоря Шевченко.

Также читайте: Будущий глава Киевской ОГА Бно-Айриян работал в правительстве Азарова и был одногруппником Разумкова, - "Схемы"

Источник: https://censor.net.ua/n3134453
 
   
 Топ комментарии
 
Бутусов реально такой наивный или притворяется?Организованная бандгруппа пришла к власти, а он такие вопросы задаёт...
 показать весь комментарий
 
зебилы - или будет новый Майдан или таки Хунта - я так думаю
 показать весь комментарий
 
Какоє удівлєніє !!!!
Скинули проукраїнського президента, і вибрали фуйпоймічмо, і зараз, ну прямо в офуєнном ступорє: «Гражданє, чьто проісходіт ????!!!»
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
Навіть Вітя Ростовський до такого не додумався Раньше появление дельцов такого калибра привело бы к скандалу, - Бутусов о вероятном назначении на пост главы Одесской ОГА Андрейчикова - Цензор.НЕТ 8658
Як не як ПроФФессором був Раньше появление дельцов такого калибра привело бы к скандалу, - Бутусов о вероятном назначении на пост главы Одесской ОГА Андрейчикова - Цензор.НЕТ 8658
 показать весь комментарий
 
 
а Порошенко додумался свои фабрики везде открыть и в Украине и в России , незря при проффесоре служил
 показать весь комментарий
 
 
хіба мова про Порошенка йдеться, убогий Раньше появление дельцов такого калибра привело бы к скандалу, - Бутусов о вероятном назначении на пост главы Одесской ОГА Андрейчикова - Цензор.НЕТ 1329
 показать весь комментарий
 
 
а еще Порох "убил своего брата!"... честно-честно, так по г+г сказали...
И поэтому вазелин решил Андрейчикова назначить на пост главы Одесской ОГА Раньше появление дельцов такого калибра привело бы к скандалу, - Бутусов о вероятном назначении на пост главы Одесской ОГА Андрейчикова - Цензор.НЕТ 6683
 показать весь комментарий
 
нам насрать кого еще убил свиновальцман. самое страшное что он убил это веру народа в госсударство Украина.
 показать весь комментарий
 
юра, ты очко свое рвал за зебилоида, теперь жри пока не вывернет.
 показать весь комментарий
 
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРаньше появление дельцов такого калибра привело бы к скандалу, - Бутусов о вероятном назначении на пост главы Одесской ОГА Андрейчикова
 
 
 
 
 
 вверх