 Зеленский встретился с семьями военнослужащих ВСУ и Нацгвардии, погибших при подозрительных обстоятельствах. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Присутствующие на встрече члены семей погибших отмечали, что смерть их родных пытаются выдать за самоубийство несмотря на то, что в некоторых случаях на телах были обнаружены следы избиения, огнестрельных ранений. Кое-где есть свидетели убийства и даже известны имена тех, кто его совершил.

"Лично я столкнулся с этим осенью прошлого года, когда одного из моих сослуживцев убили, потом повесили и списали на банальное самоубийство. Мы столкнулись с замкнутым кругом и отсутствием объективного расследования", - рассказал бывший военнослужащий Сергей Ульянов.

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Глава государства взял данные вопросы под личный контроль и дал соответствующие поручения заместителю руководителя Офиса Президента Руслану Рябошапке.

"Если мы сможем достичь полного, всестороннего и объективного расследования отдельных случаев, то это поможет сдвинуть с места и другие расследования, которые, по вашему мнению, являются недостоверными. Я буду требовать от ГБР, Национальной полиции, органов прокуратуры и других правоохранительных органов максимально оперативно и объективно расследовать гибель каждого воина", - отметил Зеленский.

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Со своей стороны Рябошапка предложил в ближайшее время провести встречу семей погибших военнослужащих с руководителями правоохранительных органов, военных формирований ВСУ и Национальной гвардии, Военной службы правопорядка, Министерства обороны и Генерального штаба ВСУ, чтобы они объяснили ситуацию с состоянием расследования таких трагедий и их социально-правовыми последствиями.