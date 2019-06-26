 Зеленский встретился с семьями военнослужащих ВСУ и Нацгвардии, погибших при подозрительных обстоятельствах. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
Присутствующие на встрече члены семей погибших отмечали, что смерть их родных пытаются выдать за самоубийство несмотря на то, что в некоторых случаях на телах были обнаружены следы избиения, огнестрельных ранений. Кое-где есть свидетели убийства и даже известны имена тех, кто его совершил.
"Лично я столкнулся с этим осенью прошлого года, когда одного из моих сослуживцев убили, потом повесили и списали на банальное самоубийство. Мы столкнулись с замкнутым кругом и отсутствием объективного расследования", - рассказал бывший военнослужащий Сергей Ульянов.
Глава государства взял данные вопросы под личный контроль и дал соответствующие поручения заместителю руководителя Офиса Президента Руслану Рябошапке.
"Если мы сможем достичь полного, всестороннего и объективного расследования отдельных случаев, то это поможет сдвинуть с места и другие расследования, которые, по вашему мнению, являются недостоверными. Я буду требовать от ГБР, Национальной полиции, органов прокуратуры и других правоохранительных органов максимально оперативно и объективно расследовать гибель каждого воина", - отметил Зеленский.
Со своей стороны Рябошапка предложил в ближайшее время провести встречу семей погибших военнослужащих с руководителями правоохранительных органов, военных формирований ВСУ и Национальной гвардии, Военной службы правопорядка, Министерства обороны и Генерального штаба ВСУ, чтобы они объяснили ситуацию с состоянием расследования таких трагедий и их социально-правовыми последствиями.
В отличие от тебя, существо, я свободен всегда, даже ментально. GFY!
Я думаю , шо только Свынарчуки нас спасут
Мне ничего не чудится, потому что, в отличие от тебя, у меня всё в порядке с психикой.
наплюем на погибших бойцов - ты готов? - я нет.
в нем информации ноль...
Родителям мальчика тоже много обещали.
На сегодня дело развалили, улик не нашли
В правосудии такое бывает, когда нет свидетелей, а есть только подозреваемые, но их несколько, и кто конкретно это сделал неизвестно.
Думать надо всегда кто бы что не предлагал, но отталкиваться от того на каком языке человек говорит - глупость. Бутусов, между прочим, говорит по-русски, да и ты строчишь здесь не по-украински, поэтому прикрой роток. Когда у тебя мозг заработает, тогда ты поймёшь, что люди не виноваты, что в совке им насадили русский язык, и поэтому им удобней на нём говорить. Зе не виноват, что не было украинского КВН национального уровня. Думай головой, а не задницей! Эти игры с отнятием статуса регионального у русского языка дали козыря Пуйлу и в Крыму, и на Донбассе.
Пару срублей ты заработал за цитирование московитской говнопропаганды, русский.
ЗСУ залишило свої позиції біля Станиці Луганської
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В міністерстві оборони обшуки
Екс-начальника СБУ Києва, який штурмував Євромайдан, випустили з СІЗО...
Але ж гірше не буде, правда?
После выборов мендель объяснит, что вову неправильно поняли. Это шутка была.
Я не утверждаю что все гладко, со стороны президента это поступок. Нет, даже так: Поступок.
И нехрен шляться по ассамблея!