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Все про:Зеленский (1900) самоубийство (636) военнослужащие (4214) Рябошапка Руслан (47)

 Зеленский встретился с семьями военнослужащих ВСУ и Нацгвардии, погибших при подозрительных обстоятельствах. ФОТО

26 июня Президент Украины Владимир Зеленский встретился с семьями военнослужащих Вооруженных сил и Национальной гвардии Украины, которые в разные годы погибли при подозрительных обстоятельствах и которых следственные органы признали самоубийцами.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Зеленский встретился с семьями военнослужащих ВСУ и Нацгвардии, погибших при подозрительных обстоятельствах 01

Присутствующие на встрече члены семей погибших отмечали, что смерть их родных пытаются выдать за самоубийство несмотря на то, что в некоторых случаях на телах были обнаружены следы избиения, огнестрельных ранений. Кое-где есть свидетели убийства и даже известны имена тех, кто его совершил.

"Лично я столкнулся с этим осенью прошлого года, когда одного из моих сослуживцев убили, потом повесили и списали на банальное самоубийство. Мы столкнулись с замкнутым кругом и отсутствием объективного расследования", - рассказал бывший военнослужащий Сергей Ульянов.

Зеленский встретился с семьями военнослужащих ВСУ и Нацгвардии, погибших при подозрительных обстоятельствах 02

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Глава государства взял данные вопросы под личный контроль и дал соответствующие поручения заместителю руководителя Офиса Президента Руслану Рябошапке.

"Если мы сможем достичь полного, всестороннего и объективного расследования отдельных случаев, то это поможет сдвинуть с места и другие расследования, которые, по вашему мнению, являются недостоверными. Я буду требовать от ГБР, Национальной полиции, органов прокуратуры и других правоохранительных органов максимально оперативно и объективно расследовать гибель каждого воина", - отметил Зеленский.

Зеленский встретился с семьями военнослужащих ВСУ и Нацгвардии, погибших при подозрительных обстоятельствах 03

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Со своей стороны Рябошапка предложил в ближайшее время провести встречу семей погибших военнослужащих с руководителями правоохранительных органов, военных формирований ВСУ и Национальной гвардии, Военной службы правопорядка, Министерства обороны и Генерального штаба ВСУ, чтобы они объяснили ситуацию с состоянием расследования таких трагедий и их социально-правовыми последствиями.

Источник: https://censor.net.ua/n3134451
 
 
 Топ комментарии
 
Все думалЗеленский встретился с семьями военнослужащих ВСУ и Нацгвардии, погибших при подозрительных обстоятельствах - Цензор.НЕТ 4472Зеленский встретился с семьями военнослужащих ВСУ и Нацгвардии, погибших при подозрительных обстоятельствах - Цензор.НЕТ 3817, кого мне это табло напоминает.
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Может вы на себе это испробуете? Мир не всплакнёт, да и с Украиной будет всё в порядке.
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Лучше бы он с пулей или гранатой встретился у Украины появился бы шанс остаться на карте мира
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Может вы на себе это испробуете? Мир не всплакнёт, да и с Украиной будет всё в порядке.
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Я чем то ещё могу тебе помочь? Если это все можешь быть свободно👉
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А ЯК ЖЕ Ж!!! Предлагаю на выбор: повеситься, утопиться, спрыгнуть с многоэтажки, отрубить себе язык и руки, чтобы ни писал/печатал и не говорил чушь собачью. Ну как выбор? Могу добавить варианты.

В отличие от тебя, существо, я свободен всегда, даже ментально. GFY!
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" у Украины появился бы шанс остаться на карте мира "

Я думаю , шо только Свынарчуки нас спасут Зеленский встретился с семьями военнослужащих ВСУ и Нацгвардии, погибших при подозрительных обстоятельствах - Цензор.НЕТ 5249
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соєвим все ніяк методички не змінять - вже 2-й місяць , як Хряка викинули , а світ не тріснув і ***** , й досі , не в Києві ... облом-с..))
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Слышь, вата, нормальные люди давно знают, что ***** пишется с маленькой буквы
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Нагидивши собі в штани на міжнародній арені, Зепеньки взялися за внутрішню, і імітують бурхливу діяльність.
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Стрелку-указатель на фото нарисовать?
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То есть словами объяснить не можете?
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Тот, который избрал клоунаду своей проФФессией
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желаю пану президенту всих успихив навсегда и везде...
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Кацап, ну ты бы уже хоть напрягся и в гугл транслейт загнал. 😁
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надежда есть..но весьма призрачная..авгиевы конюшни, даже при большом желании, вычистить крайне сложно..
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нет надежды, не нужно себя уговаривать - рыги вернулись....
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У вас её нет, поэтому вам рыги чудятся.
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**********, а тебе что чудится? Твое Пуйло на вечном царстве?
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У меня нет пуйлов, но вот появился дебил-оппонент, у которого кацапы кровавые в глазах

Мне ничего не чудится, потому что, в отличие от тебя, у меня всё в порядке с психикой.
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Шмонька ольгинская, херово ти мимимкрируешь, гебнявие рога у тебя из под фуражки торчат, да шмонит от тебя конторой за версту.
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А что кацапы не кровавые твари? Может назовешь хоть одну страну-соседку кацапстана, где кацапский сапог бы не ступал?
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а они и не уходили..лишь несколько одиозных персонажей во главе с хамом, поддавшись панике, бежали..остальные нормально всё "порешали" и зажили как прежде..даже ещё лучше..
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с вами трудно спорить, так ложитесь под кацапню и
наплюем на погибших бойцов - ты готов? - я нет.
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а я и не спорю..просто констатирую..и если подобный возврат под паршу таки произойдёт (не дай Бог), то могу утверждать, что фундамент этого возврата был заложен именно властью..под молчаливое согласие, зашуганного мантрой "атопутиннападёт" и задавленного экономически, народа..
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от и не спорь - спасибо за ответ.
в нем информации ноль...
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ноль информации..? список сидящих за решёткой топовых рыгов и сепаров можете представить публике..? действительно ноль..один красномордый ефремка всё под следствием..но хз будет ли вообще суд..
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Мне вот интересно, если вас будет спасать из какой-то опасной безвыходной ситуации человек, не говорящий по-украински, вы откажитесь от помощи?
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А из какой ситуации он их спасает?
Родителям мальчика тоже много обещали.
На сегодня дело развалили, улик не нашли
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Мой вопрос не относился конкретно к этой встрече.

В правосудии такое бывает, когда нет свидетелей, а есть только подозреваемые, но их несколько, и кто конкретно это сделал неизвестно.
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А якщо Трамп замість англійської буде звертатися до військових російською мовою?
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А мне вот интересно откуда у клоуна такой гнусный мААсковский говорок?
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Если вы про Зе, то у него совсем не московский диалект, а как раз больше украинский и/или южно-российский.
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Если руссосвинка предложила тебе помощь, то надо десять раз подумать! Ви уроди просто так ничего не делаете.
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Ага, уже подумать, а не отказаться, ибо своя шкура ближе к телу. В этом я даже не сомневался. Теперь понятно кто урод! Был бы принципиальным - отказался, а так... обычный двойно-стандартный тип: как только выплывает личный интерес, так сразу НАДО ПОДУМАТЬ.

Думать надо всегда кто бы что не предлагал, но отталкиваться от того на каком языке человек говорит - глупость. Бутусов, между прочим, говорит по-русски, да и ты строчишь здесь не по-украински, поэтому прикрой роток. Когда у тебя мозг заработает, тогда ты поймёшь, что люди не виноваты, что в совке им насадили русский язык, и поэтому им удобней на нём говорить. Зе не виноват, что не было украинского КВН национального уровня. Думай головой, а не задницей! Эти игры с отнятием статуса регионального у русского языка дали козыря Пуйлу и в Крыму, и на Донбассе.
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Кацап, к чему ета демагогия если все и так понимают что ти обичная проплаченная пригожинская **********?
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Контрабанду уже победили за две недели....и тут быстро все решат...какое там "новое лицо" метит в военные прокуроры?... Зеленский встретился с семьями военнослужащих ВСУ и Нацгвардии, погибших при подозрительных обстоятельствах - Цензор.НЕТ 3384
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Молодчина Зеленский ,всё правильно делает ! Зеленский встретился с семьями военнослужащих ВСУ и Нацгвардии, погибших при подозрительных обстоятельствах - Цензор.НЕТ 1965
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главное што позиции улудьшили а остольное наростет
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И откуда информация, что они сепары и воры? Не из информационной помойки "Миротворец"? Если суд не классифицировал человека как преступника, то согласно презумпции невиновности он чист перед законом.
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"Не из информационной помойки "Миротворец"? " (c)

Пару срублей ты заработал за цитирование московитской говнопропаганды, русский.
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"кілька десятків людей протестують проти призначення головою ОДА Андрія Андрейчикова.
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Ну вот ти ведь сам знаешь что твое Пуйло вор и жулик, тебе доказательства нужни, кацап?
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"Кацап" - это этнос, а идиот - это диагноз. Сочувствую тебе.
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Ну так что кацап там с твоим Пуйлом? Долго на херу у гебнявих жуликов еще будете болтаться?
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Диагноз ты подтверждаешь. Не знаю, поможет ли тебе доктор.
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Главное что ти не отрицаешь что ти дрищь ольгинский батрачащий тут за конторскую пайку!
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Да какая там пайка, дурень, сердце за Родину болит, что в ней полно стало идиотов.
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Таких как ты и тебе подобных - сепар , хотя ты даже не сепар ты рашист , оценивает не закон а мораль . А выдало тебя чисто рюзькое высказывание о сайте Миротворец. А насчет презумпции невиновнасти то у вас на паРаше такого понятия вообще нет иди назад в свое болото
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У бандеровцев специфическая "мораль". Я её к себе не примеряю.
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як говорил мудрец виталька,что он встречался с людьми,которые погибли, с милиционерами,которые погибли и прочая,прочая
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Все думалЗеленский встретился с семьями военнослужащих ВСУ и Нацгвардии, погибших при подозрительных обстоятельствах - Цензор.НЕТ 4472, кого мне это табло напоминает.
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Ні,я сам,звичайно,ніколи не був Аленом Делоном,а зараз і поготів,але такого огидного їбальника як у цієї мармизи в мене ніколи не було.І шо саме цікаве,коли воно не посміхається,то ще нічого.Дивно,зазвичай,у інших людей,коли вони посміхаються,обличчя стає приємнішим,а коли це починає либу давить,зразу хочеться в'їбать.
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пиар перед выборами это первоочередное
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Ну, хоть ленточки не режет и дорожные знаки не открывает...
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новий Президент робить те , на що в соєвих "папереєдніков" часу так і не вистачило ...
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брехню і мародерство бариги з свинарчуків за останні 5 років ще дого буде віхаркуватись українцями і країною.
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Это точно. Т.к. клоунам нужно будет как-то оправдывать свои провалы. Поэтому про "барыгу со свинарчуками" нам будут напоминать каждый день все время правления Зямы.
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А главное ви винторогие долго Пороха помнить будете, как он вам по мордасом йухом водил, да мордва?
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53 Бригада. Стоят под Горловкой. Впервые за 5 лет задерживают зарплату. Уже на 2 недели.
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з.п виплачує уряд - тобто Гройсман щось мутить ?
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А для чого займатися піаром і для цього використовувати горе людей? Достатньо було дати вказівку ГБР і вони би усе робили.
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Це запитання - А для чого займатися піаром і для цього використовувати горе людей?
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Тобто запитання на запитання. Тоді вам відповіді не буде, бо це специфіка відповідей одного вашого народу.
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Зебил, у твоего Зе примитивний пиар в стиле раннего Пуйла. Создать картинку, а за ней решать свои темние делишки,
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Ты наверно навещаешь своих родных ради пиара?
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Ти уважно поглянь на обличчя Героїві на харю "навєщатєля"... Там все написано...
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Лише за сьогодні маємо
ЗСУ залишило свої позиції біля Станиці Луганської
У волонтера Бірюкова обшуки
В 95-й десантно-штурмовій бригаді обшуки
В міністерстві оборони обшуки
Екс-начальника СБУ Києва, який штурмував Євромайдан, випустили з СІЗО...

Але ж гірше не буде, правда?
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Вопрос, и ник человека, который ответил, дико улыбнули. Особенно учитывая, что оба сторонники ПАПа Зеленский встретился с семьями военнослужащих ВСУ и Нацгвардии, погибших при подозрительных обстоятельствах - Цензор.НЕТ 4447
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Я буду требовать от ГБР, Национальной полиции, органов прокуратуры и других правоохранительных органов максимально оперативно и объективно расследовать гибель каждого воина", - отметил Зеленский.

После выборов мендель объяснит, что вову неправильно поняли. Это шутка была.
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Видимо вступили в Клуб самоубийц и заплатили взносы
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Трупные пятна кто видел, тоже сходны со следами избиения.
Я не утверждаю что все гладко, со стороны президента это поступок. Нет, даже так: Поступок.
И нехрен шляться по ассамблея!
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Стесняюсь спросить, если фраер обещал нам "остаточне прощевай", то зачем он опять в закрытую дверь ломится?
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А с семьями погибших от рук кацапских террористов зельцман не хочет встретиться, рассказать им про повстанцев и про мир любой ценой?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗеленский встретился с семьями военнослужащих ВСУ и Нацгвардии, погибших при подозрительных обстоятельствах. ФОТО
 
 
 
 
 
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