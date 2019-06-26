 Зеленский обсудил с президентом Парламентской ассамблеи НАТО Мун ситуацию на Донбассе и возвращение России в ПАСЕ

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
"Во время встречи был обсужден широкий круг вопросов сотрудничества Украины с Североатлантическим альянсом, в частности состояние реформ, призванных приблизить Украину к стандартам НАТО. Также речь шла об урегулировании ситуации на востоке Украины в рамках Минского формата, возвращение российской делегации в ПАСЕ и необходимость освобождения пленных украинских моряков", - говорится в сообщении.
Президент подтвердил неизменность стратегического курса Украины на интеграцию в европейские и евроатлантические структуры.
Кроме того, Зеленский выразил надежду, что наблюдатели Парламентской ассамблеи будут присутствовать на внеочередных выборах в Верховную Раду, которые состоятся 21 июля, поскольку это важно для Украины.
"Эти выборы - не только запрос и требование общества. Это не просто мое политическое решение о роспуске парламента. Самое главное, кроме запроса общества - это значительное количество реформ и законопроектов, в которых сейчас нуждается наша страна, и невозможность их принятия сегодняшней Радой", - сказал глава государства.
Газпром спішить отримати нашу ГТС до 2020 р. Для цього потрібно звільнити Коболєва. Звільнити Коболєва може лише наглядова рада Нафтогазу. Вгадайте, що робить Мао Зебздун, правильно, хоче завести в наглядову раду своїх людей. Він не тільки дурак і нікчема - він 100% зрадник і агент.
Я так понимаю сегодняшняя ***** - это подарки от Зеленского и его команды к Дню Конституции, которой они подтираются. Штож, у них еще завтра есть, чтобы подсыпать ******* с горкой. Молодцы #зебилы