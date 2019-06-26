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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (1900) НАТО (6396) Мун Мадлен (3)

 Зеленский обсудил с президентом Парламентской ассамблеи НАТО Мун ситуацию на Донбассе и возвращение России в ПАСЕ

26 июня Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Президентом Парламентской ассамблеи НАТО Мадлен Мун.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Зеленский обсудил с президентом Парламентской ассамблеи НАТО Мун ситуацию на Донбассе и возвращение России в ПАСЕ 01

"Во время встречи был обсужден широкий круг вопросов сотрудничества Украины с Североатлантическим альянсом, в частности состояние реформ, призванных приблизить Украину к стандартам НАТО. Также речь шла об урегулировании ситуации на востоке Украины в рамках Минского формата, возвращение российской делегации в ПАСЕ и необходимость освобождения пленных украинских моряков", - говорится в сообщении.

Президент подтвердил неизменность стратегического курса Украины на интеграцию в европейские и евроатлантические структуры.

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Кроме того, Зеленский выразил надежду, что наблюдатели Парламентской ассамблеи будут присутствовать на внеочередных выборах в Верховную Раду, которые состоятся 21 июля, поскольку это важно для Украины.

"Эти выборы - не только запрос и требование общества. Это не просто мое политическое решение о роспуске парламента. Самое главное, кроме запроса общества - это значительное количество реформ и законопроектов, в которых сейчас нуждается наша страна, и невозможность их принятия сегодняшней Радой", - сказал глава государства.

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Источник: https://censor.net.ua/n3134448
 
   
 Топ комментарии
 
Будь ласка, не потрібно нічого Вам, пане Президент, більше обговорювати, бо зараз нас і звідти попруть!
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"Вы выбирали между Порохом в пороховнице и ваЗЕлином в жопе. Вы(73%) выбрали ваЗЕлин, то ж подставляйте сраки. За свой выбор надо платить."
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Господи, хоть привяжите его где.
Уже с Макроном и Меркель наобсуждал...
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Гросмейстер Бендера‏ @Lviv_UA_SU

Газпром спішить отримати нашу ГТС до 2020 р. Для цього потрібно звільнити Коболєва. Звільнити Коболєва може лише наглядова рада Нафтогазу. Вгадайте, що робить Мао Зебздун, правильно, хоче завести в наглядову раду своїх людей. Він не тільки дурак і нікчема - він 100% зрадник і агент.
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зеботы пи***дары !!!! ...за эту правду меня заблочат на цн за 30сек ...цн став раком и рота открыл перед хозяевами зе -шмаркли
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Олег Данилов‏ @Danko007 6 часов назад

Я так понимаю сегодняшняя ***** - это подарки от Зеленского и его команды к Дню Конституции, которой они подтираются. Штож, у них еще завтра есть, чтобы подсыпать ******* с горкой. Молодцы #зебилы
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗеленский обсудил с президентом Парламентской ассамблеи НАТО Мун ситуацию на Донбассе и возвращение России в ПАСЕ
 
 
 
 
 
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