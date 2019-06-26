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 Политика Украины
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Все про:обыск (1291) Бирюков (97) Забродский (7) 95 отдельная десантно-штурмовая бригада (27)

 Кроме Бирюкова обыски прошли и в 95-й бригаде, командир которой Забродский также входит в нашу партию, - Европейская Солидарность

В то время, когда председатель Государственного бюро расследований Роман Труба рапортовал об открытии уголовного производства по закупке имущества чиновниками Министерства обороны, прошли обыски в расположении легендарной 95-й Житомирской отдельной десантно-штурмовой бригады.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе "Европейской солидарности".

Ранее также обыски прошли в помещении известного волонтера, общественного деятеля и кандидата в народные депутаты от "Европейской Солидарности" Юрия Бирюкова. Который никогда не был чиновником и не может быть подследственным ГБР.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Европейская Солидарность" заявила про обыски у кандидата Бирюкова, назвав их "частью реванша"

Поэтому "Европейская Солидарность" расценивает действия ГБР относительно защитников Украины как попытку дискредитации бывшего и нынешнего командование одной из лучших частей Вооруженных Сил Украины и попыткой ослабления ее боеспособности.

Попутно возмущает факт, что экс-заместитель главы Администрации президента Януковича и друг олигарха Игоря Коломойского Андрей Портнов откровенно заявляет, что он является одним из инициаторов данных обысков, проведенных у украинских волонтеров и военных.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ГБР проводит около 40 обысков в деле о закупке имущества для ВСУ по завышенным ценам: сумма убытков, нанесенных государству, около 100 млн грн, - Труба. ВИДЕО(обновлено)

"Европейская Солидарность" считает, что реваншисты уже не скрывают: они имеют непосредственное влияние на новую власть и контролируют правоохранительные органы. Кроме того, поскольку бывший командир 95-й бригады Герой Украины Михаил Забродский, как и Юрий Бирюков, входит в предвыборный список партии, мы расцениваем сегодняшние обыски также как демонстрационно-показательное давление на "Европейскую Солидарность".

Партия "Европейская Солидарность" и в дальнейшем будет стоять рядом с украинскими патриотами и героями Украины, которые продолжают даже в это тревожное время защищать страну от врага, и защищать их. Реванш не пройдет!"

Читайте на "Цензор.НЕТ": При проведении у меня обыска ГБР превысило полномочия, - Бирюков

Источник: https://censor.net.ua/n3134447
 
   
 Топ комментарии
 
Наличие бригады, командирских погон, статуса волонтера, участника АТО / ССО не дает индульгенции перед законом. Так должно быть в правовом государстве.
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В унісон з завиванням ... ПЕСиків !? Крім Бірюкова обшуки відбулися і в 95-й бригаді, командир якої Забродський також входить у нашу партію, - Європейська Солідарність - Цензор.НЕТ 5064
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Я до сих не могу сложить до кучи несколько кусочков этой мозаики. Вот реально - чего они добивались? Обыски эти - они зачем? Типа испугать? Типа "уууу"? Портнов, нас пугать - что небо красить! Мы прошли точку невозврата в 14-м. Пугалка еще не выросла (link: https://www.facebook.com/100007764793287/posts/2356226741312796?s=100007764793287) facebook.com/10000776479328… Крім Бірюкова обшуки відбулися і в 95-й бригаді, командир якої Забродський також входить у нашу партію, - Європейська Солідарність - Цензор.НЕТ 2742
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ой,пуканчики, да вы пуканчики
вы рветесь прям у пети аж в стаканчике
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Вобщето ЗАбродский давно не комбриг 95-ки.

А шманали Майка и его бригаду, да да того человека который не давал упасть ДАПу больше 250 дней, героя Украины, полного кавалера Ордера Богдана Хмельницкого, человека который сделал для страны больше, чем 73% ее населения вместе взятых.

Если это не реванш прокацапских сил, которым эта бригада стоит поперек горла с 2014 года, то не знаю как это ещ] назвать.
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не только их хотя их пугать что небо красить Крім Бірюкова обшуки відбулися і в 95-й бригаді, командир якої Забродський також входить у нашу партію, - Європейська Солідарність - Цензор.НЕТ 9024
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допугаются,десантура в следующий раз может обыскивальщиков тоже за пазухой пощекотать..
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угу у нас народ злой Крім Бірюкова обшуки відбулися і в 95-й бригаді, командир якої Забродський також входить у нашу партію, - Європейська Солідарність - Цензор.НЕТ 2026 даже те кто за зе голосовали после его шагов афигевают и прозревают Крім Бірюкова обшуки відбулися і в 95-й бригаді, командир якої Забродський також входить у нашу партію, - Європейська Солідарність - Цензор.НЕТ 6176
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Посмотрим. Если продолжения не будет, то вполне возможно перекрашенное бпп решило поднять себе рейтинг, история с введением ВП тоже дурно пахла.
Если кто-то виноват в воровстве на армии, то должен нести ответственность.Это не обсуждается.
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помолова ты овца- поведай скоко броников было у 24й мбр или 30й на 2014й Крім Бірюкова обшуки відбулися і в 95-й бригаді, командир якої Забродський також входить у нашу партію, - Європейська Солідарність - Цензор.НЕТ 3000
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Несомненно-последние 5 лет армию обкрадал только Зе..Тут и спорить не точем.
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ух ну да сравни форму мгодели панталоний одобряет и форму от Бирюкова Крім Бірюкова обшуки відбулися і в 95-й бригаді, командир якої Забродський також входить у нашу партію, - Європейська Солідарність - Цензор.НЕТ 325
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Сейчас Петруччо заявит, шо вооружил 95-ю на свои деньги!)))
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а там да зброяры для их снайперов в обвесе он закупал и первые барреты Крім Бірюкова обшуки відбулися і в 95-й бригаді, командир якої Забродський також входить у нашу партію, - Європейська Солідарність - Цензор.НЕТ 9455
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ну вотъ, можно и в Козин передеслоцировать!)))
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Тут один таку тєму помітив в цій справі :

"Але я від себе добавлю одну деталь, на яку не звернули уваги в партії ЄС. Річ у тому, що члени "Волонтерського десанту" раніше таки мали прямий стосунок до ухвалення рішень, зокрема, контролювали держзакупівлі для постачання армії озброєннями та забезпечення військовослужбовців. Діяльність структури дала надзвичайно позитивний ефект - різко скоротилися корупція, нечесні тендери тощо. Зросла і якість поставок, а це вже питання життя і здоров'я наших захисників. Але в той час справді були кілька скандалів та звинувачення у завищенні цін, зокрема на паливно-мастильні матеріали. Одне з таких звинувачень оприлюднив лідер групи "Інформаційний спротив", нині трагічно загиблий нардеп Дмитро Тимчук. Я добре пригадую ті розслідування. Бірюкова в чомусь конкретному не підозрювали, та й він більше тоді займався питаннями правового захисту військовослужбовців. А закиди пролунали на адресу двох інших, значно впливовіших членів "десанту": Юрія Гусєва, лідера "десантників", який завдяки цьому обійняв посаду заступника міністра, та ініціатора "Волонтерського десанту" Давида Арахамії.
Давид Арахамія сьогодні №4 у списку "Слуги Народу", а ще новопризначений Зеленським секретар Національної інвеститційної ради. Я не хочу безпідставно звинувачувати людину, тим більше, що Арахамія зі своїми плюсами й мінусами хоча б заслуговує на дискусію щодо своєї постаті. Майже всі інші там або поза межами добра і зла, або "люди без біографії", тобто чиїсь маріонетки. Але він дійсно працював у Міноборони й відповідав за матеріально-технічне забезпечення. Попри всі давні підозри (можливо й безпідставні), у Арахамії обшуків ніхто не проводив і зайвих питань, як свідкові, йому не ставлять. Бо він член "правильного" списку.
Але є в історії "Волонтерського десанту" дійсно є неприємна сторінка. Й пов'язана вона зі згаданим вище Юрієм Гусєвим. Це людина, яка найуспішніше конвертувала волонтерство у персональну кар'єру та реальний доступ до матеріальних цінностей. Його жорстко звинувачували і в 2015 році, і в наш час. Але, попри це Гусєв спершу навіть появився на безумовно прохідному місці №41 в списку "Слуги народу". Звинувачення були дуже жорсткими, а режим на той момент ще остаточно не зацементувався, тому Гусєву довелося зробити заяву, що через репутаційні ризики для партії він відмовляється від балотування. Зате вже зараз той же Арахамія повідомляє всіх, що Гусєв має стати головою Херсонської ОДА. В ці дні навіть мітинги протесту пройшли через це рішення.
До чого я все це тут пишу? Та для простого порівняння. Люди, які в Міноборони реально відповідали за матеріальне постачання армії та були в різний спосіб звинувачені, але зараз перебувають в еліті нової владної партії, нині поза контролем правоохоронців. Людина, яка доступу до матеріальних цінностей та коштів не мала, але належить до опозиційної партії і йде в Раду за її списками, попадає під здійснення жорстких юридичних дій. Нагадаю, що Бірюкова не запросили як свідка на допит, що було б абсолютно коректно, а через суд організували одержання санкції на обшук і провели ґрунтовний трус помешкання. Так поводяться з потенційними підозрюваними. Або з людьми, на яких коїться тиск та очорнюється репутація. Саме так усе й виглядало під час брифінгу Труби та хвилі повідомлень у специфічних ЗМІ."https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=886977828333414&id=100010636159003
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Це тільки початок - будуть ще обшуки , допити і судові вироки - "відреформований суд" все зробить як слід ! Крім Бірюкова обшуки відбулися і в 95-й бригаді, командир якої Забродський також входить у нашу партію, - Європейська Солідарність - Цензор.НЕТ 3172
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Здравия всем! Недавно смотрел какое то интервью Корчинского по поводу Зеленского, так вот у него прозвучала на мой взгляд реальная фраза, которая все и обьясняет- он сказал Что Украинского Гетьмана не избирали свинопасы, а только Козаки! Это все и обьясняет! А вообще то кто то мне скажет какое отношение имеет ГБР к командиру 95 бригады????? Если он человек военный, то все эти ГБР , МВД, Все возможные Бюро и т.д. просто идут нахрен! Это в нормальных странах! Для военных есть только один контролирующий орган- Военная Прокуратура! Они не подподают под юрисдикцию гражданской администрации! Это везде, и США тоже! В Военой прокуратуре есть как военные прокуроры во всех обласьях так и ажвокаты, тоже военные!!!! Удивлены? Потому что офицера не может судить толпа, а только такие же офицеры!
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Обвинения в политическом преследовании смешны. Кому представляет угрозу партия пороха со смешными процентами? Портнов воюет с порохом? Кому интересна война двух прислужников януковича? Двоих на нары в одну камеру и пусть там устраивают разборки. Прикормленных волонтеров тоже не жалко. Раз до них не должно, что служить нужно Украине, а не очередному папику. Все просто.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКроме Бирюкова обыски прошли и в 95-й бригаде, командир которой Забродский также входит в нашу партию, - Европейская Солидарность
 
 
 
 
 
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