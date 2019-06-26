 Кроме Бирюкова обыски прошли и в 95-й бригаде, командир которой Забродский также входит в нашу партию, - Европейская Солидарность

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе "Европейской солидарности".
Ранее также обыски прошли в помещении известного волонтера, общественного деятеля и кандидата в народные депутаты от "Европейской Солидарности" Юрия Бирюкова. Который никогда не был чиновником и не может быть подследственным ГБР.
Поэтому "Европейская Солидарность" расценивает действия ГБР относительно защитников Украины как попытку дискредитации бывшего и нынешнего командование одной из лучших частей Вооруженных Сил Украины и попыткой ослабления ее боеспособности.
Попутно возмущает факт, что экс-заместитель главы Администрации президента Януковича и друг олигарха Игоря Коломойского Андрей Портнов откровенно заявляет, что он является одним из инициаторов данных обысков, проведенных у украинских волонтеров и военных.
"Европейская Солидарность" считает, что реваншисты уже не скрывают: они имеют непосредственное влияние на новую власть и контролируют правоохранительные органы. Кроме того, поскольку бывший командир 95-й бригады Герой Украины Михаил Забродский, как и Юрий Бирюков, входит в предвыборный список партии, мы расцениваем сегодняшние обыски также как демонстрационно-показательное давление на "Европейскую Солидарность".
Партия "Европейская Солидарность" и в дальнейшем будет стоять рядом с украинскими патриотами и героями Украины, которые продолжают даже в это тревожное время защищать страну от врага, и защищать их. Реванш не пройдет!"
вы рветесь прям у пети аж в стаканчике
А шманали Майка и его бригаду, да да того человека который не давал упасть ДАПу больше 250 дней, героя Украины, полного кавалера Ордера Богдана Хмельницкого, человека который сделал для страны больше, чем 73% ее населения вместе взятых.
Если это не реванш прокацапских сил, которым эта бригада стоит поперек горла с 2014 года, то не знаю как это ещ] назвать.
Если кто-то виноват в воровстве на армии, то должен нести ответственность.Это не обсуждается.
под бабу косит..
"Але я від себе добавлю одну деталь, на яку не звернули уваги в партії ЄС. Річ у тому, що члени "Волонтерського десанту" раніше таки мали прямий стосунок до ухвалення рішень, зокрема, контролювали держзакупівлі для постачання армії озброєннями та забезпечення військовослужбовців. Діяльність структури дала надзвичайно позитивний ефект - різко скоротилися корупція, нечесні тендери тощо. Зросла і якість поставок, а це вже питання життя і здоров'я наших захисників. Але в той час справді були кілька скандалів та звинувачення у завищенні цін, зокрема на паливно-мастильні матеріали. Одне з таких звинувачень оприлюднив лідер групи "Інформаційний спротив", нині трагічно загиблий нардеп Дмитро Тимчук. Я добре пригадую ті розслідування. Бірюкова в чомусь конкретному не підозрювали, та й він більше тоді займався питаннями правового захисту військовослужбовців. А закиди пролунали на адресу двох інших, значно впливовіших членів "десанту": Юрія Гусєва, лідера "десантників", який завдяки цьому обійняв посаду заступника міністра, та ініціатора "Волонтерського десанту" Давида Арахамії.
Давид Арахамія сьогодні №4 у списку "Слуги Народу", а ще новопризначений Зеленським секретар Національної інвеститційної ради. Я не хочу безпідставно звинувачувати людину, тим більше, що Арахамія зі своїми плюсами й мінусами хоча б заслуговує на дискусію щодо своєї постаті. Майже всі інші там або поза межами добра і зла, або "люди без біографії", тобто чиїсь маріонетки. Але він дійсно працював у Міноборони й відповідав за матеріально-технічне забезпечення. Попри всі давні підозри (можливо й безпідставні), у Арахамії обшуків ніхто не проводив і зайвих питань, як свідкові, йому не ставлять. Бо він член "правильного" списку.
Але є в історії "Волонтерського десанту" дійсно є неприємна сторінка. Й пов'язана вона зі згаданим вище Юрієм Гусєвим. Це людина, яка найуспішніше конвертувала волонтерство у персональну кар'єру та реальний доступ до матеріальних цінностей. Його жорстко звинувачували і в 2015 році, і в наш час. Але, попри це Гусєв спершу навіть появився на безумовно прохідному місці №41 в списку "Слуги народу". Звинувачення були дуже жорсткими, а режим на той момент ще остаточно не зацементувався, тому Гусєву довелося зробити заяву, що через репутаційні ризики для партії він відмовляється від балотування. Зате вже зараз той же Арахамія повідомляє всіх, що Гусєв має стати головою Херсонської ОДА. В ці дні навіть мітинги протесту пройшли через це рішення.
До чого я все це тут пишу? Та для простого порівняння. Люди, які в Міноборони реально відповідали за матеріальне постачання армії та були в різний спосіб звинувачені, але зараз перебувають в еліті нової владної партії, нині поза контролем правоохоронців. Людина, яка доступу до матеріальних цінностей та коштів не мала, але належить до опозиційної партії і йде в Раду за її списками, попадає під здійснення жорстких юридичних дій. Нагадаю, що Бірюкова не запросили як свідка на допит, що було б абсолютно коректно, а через суд організували одержання санкції на обшук і провели ґрунтовний трус помешкання. Так поводяться з потенційними підозрюваними. Або з людьми, на яких коїться тиск та очорнюється репутація. Саме так усе й виглядало під час брифінгу Труби та хвилі повідомлень у специфічних ЗМІ."https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=886977828333414&id=100010636159003