 Нацсовет ТРВ не продлил "Армія FM" разрешение на вещание на Донбассе, то же произошло с телеканалами, - Мартин Брест

Об этом сообщил в Facebook волонтер и участник войны в Донбассе Олег Болдырев (псевдоним - Мартин Брест), информирует Цензор.НЕТ.
"АрмияФМ перестанет вещать на ООС и оккупированные территории. Ну вот, в принципе, и все. В июле и начале августа заканчиваются дозволы на тимчасове мовлення в ООС и на Чонгаре. Подовження этих дозволів должно было быть еще в мае... но НацРада с питань телерадиовещания этого не сделала, не делает и сейчас - не приходят члены нацрады на заседания", - отметил он.
По словам Бреста, 11 июля радио потеряет вещание в Горняке, Бахмутовке и на Чонгаре, 2 августа - в Мариуполе, Бахмуте, Волновахе, Славянске, Краматорске, Светлодарске и Попасной.
"То же самое происходит с украинскими телеканалами. На теле- и радиочастотах уже начали вещание российские и сепарские станции, работающие из Донецка и Луганска", - подчеркнул он.
Наразі наші війська перебувають на лінії фортифікаційних споруд, які будувались багато років. ЗСУ тонким шаром розподілені по передовій лінії. Є місця, де кілометр фронту захищає 10 солдат, а де й менше.Але навіть в таких місцях прорвати оборону непросто. Тому що за роки ЗСУ забрали висоти, взяли під вогневий контроль сектори, організували логістику, викопали двометрові окопи та капоніри, закопали в землю ДОТи. Вибити навіть жменьку людей з укріпленої лінії непросто. А якщо почнеш вибивати - так до них допомога під'їде, бо логістика, продуманий підвіз ***********, друга лінія фортифікації, третя, резерв - задовбешся цей клаптик землі завойовувати.Сьогодні ми почали віддавати фортифікаційну лінію. Просто так. Наші війська останні тижні були обстріляні крупним калібром. Росія не повернула моряків. Не відпустила і других в'язнів Кремля. Хакнула ПАРЄ.А ми просто почали відступати назад.
Без гарантій. Без прозорості. Просто тому, що так домовився Кучма.Тепер я розповім, що буде далі.
Росія не виконає своїх зобов'язань. Вчергове. Почнуться бої. Загинуть солдати. Загинуть тільки тому, що хтось захотів пограти в піддавки. Ми втратимо ще один шматок контрольованої території. Наші солдати схилять суперника до миру, закопаються в землю, втримають ситуацію. Як зазвичай. Тому що зможуть. У цьому я не сумніваюся.І ані Зеленський, ані Кучма не візьмуть на себе відповідальність за те, що сталося і станеться.За моїми даними, в Адміністрації Президента Мінські домовленості віддані на відкуп Кучмі. На ПАРЄ взагалі забили. Команда Зеленського зараз займається бізнесом і виборами. Хомчак у відповідь на виявлену йому честь готовий виконувати будь-які рішення згори. Критика ЗСУ наверх не піднімається.
Так у нас зараз вирішуються питання війни.Я спілкувався на двох зустрічах із представниками ОБСЄ. Вони мені прямо сказали, що не можуть контролювати пересування збройних сил РФ. Вони не контролюють кордон, їх спостерігачі допущені всього на два прикордонних пропускних пункти.Тому заяви, що зараз відбувається відвід сил під контролем ОБСЄ - брехня та маніпуляції. Більше того, в ОБСЄ не уявляють, як могла б виглядати місія, яка взагалі зможе контролювати переміщення збройних сил РФ.Висновок. Ми мали заморожений конфлікт, який передбачав мінімальну воєнну ескалацію. Тому що обидві сторони стояли на зміцнених фортифікаційних лініях зіткнення.Зараз, завдяки неймовірному таланту Зеленського вирішувати такі ситуації, ми віддаємо фортифікаційну лінію та відступаємо в глибину, даючи можливість супернику вдарити по нас і почати активну стадію ескалації з маневреною війною, наступом, відбиттям штурмів і рештою того, чого не було з 2015 року.
Купляйте патрони та вчіться стріляти. Скоро цей скіл вам знадобиться.Serg Marco
ГОГОЛЬ Н,В,
чі ни при педро всі канали відійшли до мертветчука , чітай мордору.
вже не залишилося ні одного про Українського канала в Україні , дякуючі *****.
телеграф......
Имеем...
До выборов... Те же члены нацсовета, президент Порошенко и работающую в зоне ООС радиостанцию...
После выборов... Те же члены нацсовета, президент зеленский и не работающую в зоне ООС радиостанцию...
Какая переменная изменилась, в результате чего станции не продлили лицензию?
Обсуждайте, пожалуйста, тему, а не участников форума.
Аналогично их предшественники действовали, когда готовили отстранение Никиты Хрущева.
Деб... мля!
Кроме того, указом №322 президент Украины отменил указ экс-главы государства Петра Порошенко от 4 мая 2019 года №186, которым он уволил Артеменко
Еще одним свои документом Зеленский отменил указ Порошенко от 4 мая 2019 года №187, которым тот назначил членом Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Владимира Горковенко.
и даже просто бездействие зели дает результат, надо тащить все, а зеля в пинг-понг играет
Українська державна військова радіостанція Армія FM припинить мовлення в зоні Операції об'єднаних сил, у тому числі на окуповані Росією території Донбасу, а також на окупований Крим, якщо Нацрада з питань телерадіомовлення найближчим часом не подовжить дозволи на мовлення
Про це повідомив у Facebook ветеран АТО, волонтер Олег Болдирев (Мартин Брест).
"У липні і на початку серпня закінчуються дозволи на тимчасове мовлення в ООС і на Чонгарі. Подовження цих дозволів мало відбутися ще у травні... але Нацрада з вопросам телерадіомовлення цього не зробила, не робить і зараз - не приходять члени Нацради на засідання", - написав Болдирев.
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006448650648
Т.е., сабботирует Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення. Гуд.
Смотрим на руководство и что мы видим? А вот что!
Президент Петр Порошенко назначил Владимира Горковенка членом Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.
Соответствующий указ №187 от 4 мая обнародован на официальном сайте главы государства.
https://ru.tsn.ua/********/poroshenk...a-1339761.html
Указ этот отменил Зеленский. Но этой конторе есть ещё интересные персонажи:
Член Національної ради Горковенко Володимир Валентинович - 3 2014 року по травень 2019 року - завідував відділом зв'язків з вітчизняними, регіональними та зарубіжними медіа департаменту інформаційної політики Адміністрації Президента України Петра Порошенка.
заступник Голови - Фещук Уляна Юріївна - 14 вересня 2015 року Президентом України Петром Порошенком призначена членом Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення - указ № 544/2015.
член Національної ради Костинський Сергій Анатолійович - 4 вересня 2015 року Президентом України Петром Порошенком призначений членом Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення - указ № 544/2015.
Короче говоря, все мародёрские креатуры. Он их туда и впихивал для ручного управления и сабботажа, если что. "Если что" наступило! И вот, получите подножку от мародёра!
А порохоскот радостно подхватил блевотину и понёс по просторам сети! Не слушайте порохоскот! Все буде добре. Слава Україні!
Битва за корито і збереження законспірованої репутації набирає все більш потворних і жахливих форм.