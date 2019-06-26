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 "Який на##й московський", - националисты начали акцию против решения суда о переименовании проспекта Бандеры. ФОТО

Активисты "Национальных дружин" начали кампанию против возвращения проспекту Бандеры советского названия.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке "Национальных дружин". 

В сообщении отмечается: "Именно сегодня Национальные дружины начали акцию из-за отмены переименования проспектов Бандеры и Шухевича!

Судья Олеся Чудак приняла такое решение, удовлетворив таким образом иск пророссийской активистки Елены Бережной и вернув проспектам старые названия Московский и Ватутина!"

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Який на##й московський, - националисты начали акцию против решения суда о переименовании проспекта Бандеры 01

Накануне, 25 июня Окружной административный суд Киева отменил решения Киевского городского совета о присвоении двум проспектам в Киеве имен Степана Бандеры и Романа Шухевича.

Глава Института Национальной памяти Владимир Вятрович пообещал, что на это решение будет подана апелляция.

Источник: https://censor.net.ua/n3134445
 
   
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Як ти вже остоїбав своїми тупими пінапами....
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Свобода это кацапские выродки... Только далбаебы могут валить нах... Никому не нужные памятники на потеху кацапским СМИ...
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а где "дякую 25%" ? чего не протестуют? бабла не дали?
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ну вывесили а где факльцунг под судом где закидывание матрёшками
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А ты чего тут? Ты ж сам больше кого либо другого тут аж из штанов выпрыгивал, когда "рихвармированный суд" с прошедшей все проверки судьей, которая судила майдановцев, принял решение об отмене переименования.)
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Молодцы, никакого Московского не может быть в Украине и никакой тут особой процедуры не нужно. Запретить все кацапские названия в Украине нужно решением рады и все. Выдумывают всякую херню. Судей на мыло. Подонки, сепары и ничтожества.
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я бы сказал, что практически вся местная "элита" полностью повязана с масквабадской..родственными связями, бизнесом, кгбэшным или криминальным прошлым..
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дошло шо ли ,шо такое правосудие по зеленски - а как вам руководители сепары на две области - Одесскую и Киевскую - зеленский що вообще не чего не читает, шо ему дают подписывать?
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попытка бороться не с причинами, а с последствиями..
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Вот именно попытка,имитация,а не борьба
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Вот это да, на срувесне полно политической рекламы от ПЕС, Петя спонсирует баблом антиукраинский сайт.
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Ты завсегдатай срувесны? Ну и кроме того, несложно ведь рекламу от чужого имени сворганить. Ну ты же не ребенок, понимаешь это, верно? Или это сложно?
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"на##й" - это, кстати, московское слово. В украинском языке этого нет. Но посыл верный.
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Какіє рєзкіє.
Якого президента вибрали, такий і проспект.
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Ну наконец националисты занялись своими привычными делами, памятниками и улицами.
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Окружной суд всем составом отдать под суд и лишить мантии всех пожизненно , доколе будут издеваться над Украиной !
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О, раздуплились! Наконец-то! Зеля скоро Украину параше сдаст, а эти патриоты будут сопли жевать и ждать команды от своих продавшихся командиров.
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Петро навіть кацапські банки не вигнав з України за роки війни. То хто здає Україну?
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Вот судья ДАЛ ПОВОД НАЦИОНАЛИСТАМ ПРОЯВИТЬ СЕБЯ ПЕРЕД ВЫБОРАМИ!
Давайте, хлопцы, НЕ ПОДВЕДИТЕ !
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ну, нарешті попрокидалися найпатріотичніші наші
а то я вже думав що порохоботам самим прийдеться
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Сволочь прокатили!
Слуцкий не был избран вице-спикером ПАСЕ во втором туре голосования!
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А зебуины довольны. За это они и голосовали.
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Плакатиками здесь уже делу не поможешь. Пока таких судей и таких пророссийских активисток не посадят на кол - будет только хуже.
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Может, какой-то суд из Мухосранска нашу страну переименует, как хотелось здоху Захарченко.
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В Киеве = легко, а в Харьков когда поедут?
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Хоть и жарко, НО ЕЛКУ СТАВИТЬ НАДО. Пора на елку кой кого прицепить. Вот Бережную точно 😀😀😀
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Тысячи киевлян легли спать на проспекте Бандеры, а проснулись уже на Московском. С новым президентом в стране начались стремительные перемены.
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Когда эти лодыри пользу стране начнут приносить, а не воевать против памятников, переменования улиц и бороться с ветряыми мельницами.
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новости"Який на##й московський", - националисты начали акцию против решения суда о переименовании проспекта Бандеры. ФОТО
 
 
 
 
 
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