 "Який на##й московський", - националисты начали акцию против решения суда о переименовании проспекта Бандеры. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке "Национальных дружин".
В сообщении отмечается: "Именно сегодня Национальные дружины начали акцию из-за отмены переименования проспектов Бандеры и Шухевича!
Судья Олеся Чудак приняла такое решение, удовлетворив таким образом иск пророссийской активистки Елены Бережной и вернув проспектам старые названия Московский и Ватутина!"
Накануне, 25 июня Окружной административный суд Киева отменил решения Киевского городского совета о присвоении двум проспектам в Киеве имен Степана Бандеры и Романа Шухевича.
Глава Института Национальной памяти Владимир Вятрович пообещал, что на это решение будет подана апелляция.
Якого президента вибрали, такий і проспект.
Давайте, хлопцы, НЕ ПОДВЕДИТЕ !
а то я вже думав що порохоботам самим прийдеться
Слуцкий не был избран вице-спикером ПАСЕ во втором туре голосования!