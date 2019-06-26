 "Який на##й московський", - националисты начали акцию против решения суда о переименовании проспекта Бандеры. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке "Национальных дружин".

В сообщении отмечается: "Именно сегодня Национальные дружины начали акцию из-за отмены переименования проспектов Бандеры и Шухевича!

Судья Олеся Чудак приняла такое решение, удовлетворив таким образом иск пророссийской активистки Елены Бережной и вернув проспектам старые названия Московский и Ватутина!"

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Накануне, 25 июня Окружной административный суд Киева отменил решения Киевского городского совета о присвоении двум проспектам в Киеве имен Степана Бандеры и Романа Шухевича.

Глава Института Национальной памяти Владимир Вятрович пообещал, что на это решение будет подана апелляция.