 Погибшего на Донбассе воина Алексея Карлаша похоронили на Киевщине. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Алексей Карлаш, 1993 года рождения, младший сержант 54-й отдельной механизированной бригады, который 19 июня вечером в районе города Попасная Луганской области получил сверхтяжелое осколочное ранение в голову, в состоянии комы был доставлен в Харьковский военный госпиталь, в котором скончался 24 июня в 10.00, так и не приходя в сознание.

Перед этим, сегодня в 3 часа ночи траурный кортеж на въезде в родное село встретил живой коридор из односельчан и друзей

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Алексей Карлаш родился 30.03.1993 года в Раскопанцах. Жил в Киеве. Учился в Колледже ресторанного сервиса и туризма Национального университета пищевых технологий. На фронт ушел добровольцем в 2014 году, служил в 3-й роте 54-го отдельного разведывательного батальона. После демобилизации работал в компании "Окси такси". В декабре прошлого года снова отправился в зону ООС.

У него остались мать и брат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Военнослужащий Алексей Карлаш, раненый в зоне ООС 19 июня, скончался, не приходя в сознание