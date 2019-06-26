 Разведение войск ради моста - политическое решение президента Зеленского, которое не оправдано военной обстановкой, - Бутусов о ситуации в Станице Луганской

Об этом он написал в Фейсбуке.

Бутусов отметил: "Ситуация по разведению войск в Станице Луганской. Участок разведения - примерно 2 км по фронту, в районе взорванного моста наши подразделения отведены на 1 км от линии соприкосновения, определенной ОБСЕ.

Инспекция ОБСЕ сообщает, что подразделение противника в районе моста также отведено на 1 км от линии соприкосновения.

После фиксации ОБСЕ разведения войск, в этой зоне будет начато разминирование под контролем ОБСЕ.

Читайте на Цензор.НЕТ - Отвод украинских подразделений состоялся в районе Станицы Луганской

Цель разведения - украинская сторона собирается восстановить мост из Станицы в Луганск, чтобы облегчить сообщение для жителей оккупированных территорий.

В зоне разведения установлены три видеокамеры, для контроля обстановки, которые круглосуточно мониторят обстановку.

Реализован план разведения, определенный в 2016-м, но который ранее никогда фактически не выполнялся по вине российской стороны.

В районе моста, по заявлению командования ООС, противник стрельбу прекратил.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Если оккупанты не уведут войска, силы ООС вернутся на позицию, - глава Станично-Луганской РГА Золкин

В благие намерения российского командования верить не стоит, господствующая над мостом высота с памятником князю Игорю по-прежнему контролируется противником, она в зону разведения не попадает, и у врага по-прежнему сохраняются тактически выгодные позиции, а дистанция все равно позволяет вести огонь из тяжелого пехотного вооружения.

Разведение войск ради моста - политическое решение президента Зеленского, которое не оправдано военной обстановкой.

Россия начала раздачу паспортов на нашей земле, а мы в ответ - разведение.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты отвели свои силы у Станицы Луганской, - глава РГА Золкин

Вчера под Горловкой для обстрела наших позиций противник применил российскую станцию артиллерийской разведки "Зоопарк" во взаимодействии с 120 мм минометами , 122 мм и 152 мм гаубицами. Только благодаря грамотным действиям наших воинов и быстрому обнаружению и накрытию артиллеристами "Азова" российского "Зоопарка", нашим удалось обойтись без потерь.

Разведениями войск свою страну не освободить и Путина не умиротворить.

Тактическое решение в Станице не мотивировано стратегией войны, будущее войны не определено. У Путина стратегия есть - он проводит политику затягивания войны на нашей земле, ассимилирования населения, раздачи паспортов, у Украины стратегии нет. В такой ситуации рассчитывать на успехи и изменение обстановки не приходится. Думаю, разведение войск в сложившейся ситуации - это ошибка Зеленского. Начинать с такого на Донбассе не стоило".