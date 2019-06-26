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Все про:Луганщина (4082) Бутусов Юрий (1752) пункт пропуска (509)

 Разведение войск ради моста - политическое решение президента Зеленского, которое не оправдано военной обстановкой, - Бутусов о ситуации в Станице Луганской

Главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов считает ошибочным решение об отводе на 2 км войск в Станице Луганской для ремонта моста и запуска пункта пропуска на оккупированные территории.

Об этом он написал в Фейсбуке.

Бутусов отметил: "Ситуация по разведению войск в Станице Луганской. Участок разведения - примерно 2 км по фронту, в районе взорванного моста наши подразделения отведены на 1 км от линии соприкосновения, определенной ОБСЕ.

Инспекция ОБСЕ сообщает, что подразделение противника в районе моста также отведено на 1 км от линии соприкосновения.

После фиксации ОБСЕ разведения войск, в этой зоне будет начато разминирование под контролем ОБСЕ.

Читайте на Цензор.НЕТ - Отвод украинских подразделений состоялся в районе Станицы Луганской

Цель разведения - украинская сторона собирается восстановить мост из Станицы в Луганск, чтобы облегчить сообщение для жителей оккупированных территорий.

В зоне разведения установлены три видеокамеры, для контроля обстановки, которые круглосуточно мониторят обстановку.

Реализован план разведения, определенный в 2016-м, но который ранее никогда фактически не выполнялся по вине российской стороны.

В районе моста, по заявлению командования ООС, противник стрельбу прекратил.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Если оккупанты не уведут войска, силы ООС вернутся на позицию, - глава Станично-Луганской РГА Золкин

В благие намерения российского командования верить не стоит, господствующая над мостом высота с памятником князю Игорю по-прежнему контролируется противником, она в зону разведения не попадает, и у врага по-прежнему сохраняются тактически выгодные позиции, а дистанция все равно позволяет вести огонь из тяжелого пехотного вооружения.

Разведение войск ради моста - политическое решение президента Зеленского, которое не оправдано военной обстановкой.

Россия начала раздачу паспортов на нашей земле, а мы в ответ - разведение.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты отвели свои силы у Станицы Луганской, - глава РГА Золкин

 Вчера под Горловкой для обстрела наших позиций противник применил российскую станцию артиллерийской разведки "Зоопарк" во взаимодействии с 120 мм минометами , 122 мм и 152 мм гаубицами. Только благодаря грамотным действиям наших воинов и быстрому обнаружению и накрытию артиллеристами "Азова" российского "Зоопарка", нашим удалось обойтись без потерь.

Разведениями войск свою страну не освободить и Путина не умиротворить.

Тактическое решение в Станице не мотивировано стратегией войны, будущее войны не определено. У Путина стратегия есть - он проводит политику затягивания войны на нашей земле, ассимилирования населения, раздачи паспортов, у Украины стратегии нет. В такой ситуации рассчитывать на успехи и изменение обстановки не приходится. Думаю, разведение войск в сложившейся ситуации - это ошибка Зеленского. Начинать с такого на Донбассе не стоило".

Источник: https://censor.net.ua/n3134440
 
   
 Топ комментарии
 
Политическое решение - ))) С него политик как из 73% пуля!
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был выбор между войной и позором.Украина выбрала позор и получит войну. В 1001 раз на одни те же грабли......
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от мразота зеленая. сдайся первым тварына.
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Кому-то из друзей детства ЗЕ понадобился мост для торговли с раиссей и оккупированными территориями в Луганской области.
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У Украины уже пять лет нет политики, как возвращать эти территории и в первую очередь мозги проживающего там населения.
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Я тоже за то чтобы ограничить эту раковую опухоль и подождать когда все раковые клетки сдохнут!
Но пример Кипра по срокам не радует!
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Дело в том, что пропаганда активно обрабатывает мозг детям и с каждым годом эти территории отдаляются все дальше. А контпропаганды фактически нет.
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Ты не путай население и территории!
И еще не известно сколько украинцев там осталось! Перепись никто не вел!
А территории можно населить патриотически настроенным населением! Главное его воспитать!
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Народный фронт в своем репертуаре.
Стену от кроликов построили за полтора мильярда, а теперь можно с умным видом и покритиковать Разведение войск ради моста - политическое решение президента Зеленского, которое не оправдано военной обстановкой, - Бутусов о ситуации в Станице-Луганской - Цензор.НЕТ 4757.
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Выборы впереди...преЗЕдент переживает за своих избирателей с Домбабве и Лугандона... Разведение войск ради моста - политическое решение президента Зеленского, которое не оправдано военной обстановкой, - Бутусов о ситуации в Станице-Луганской - Цензор.НЕТ 4077
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Читаючи декотрих йолопів з'являється думка, що вони хотять того, щоб війна була вічно поки не згинуть останні патріоти.
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Главнокомандующий военного времени который "четырежды уклонился от призыва на военную службу в 2014-2015 годах, - Минобороны". Молимся за Украину.
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ну и янучару на шконке еще можно-жаль фотки не найти
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Мантру "про повестки" уже опровергли те с чьей подачи она увидела мир.
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Та ти що? Після призначення Хомчака начГенштабу і вступу Зєлі на посаду? А ти хоч читав це "опровєржєніє"? Воно написано у стилі :"стою да - так нєт, стою нєт - так да". Чи ти читаєш лише те, що підходить під твої теорії? Наприклад, що земля пласка?
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Методичку смени. Минобороны дало информацию, что повесток не было.
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Как там говорится...спасибо жителям кривого рога за президента-п..дараса?
Так вроде,а?))
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Спасибо жителям Кривбаса ,за презерватива
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Україні потрібно навчитися карати,своїх,президентів ...
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Цікаво, коли Зеленський буде отримувати від ***** звання Героя РФ, він вдягне кокошнік?
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Не знаю!!!!
Фото награждения агента Лолиты в прессу еще не поступало!
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Не соглашусь ,всё правильно Зеленский делает, надо показать ,что Украина хочет мира а ******** хочет войны,надо расставить вате капканы а они в силу своей природной тупости обязательно туда нырнут !
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А это за 5 лет было не ясно?
И какому тупому идиоту ты это еще показывать собираешься?
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Увы ,но это надо показывать ежедневно а иначе ******** не только в ПАСЕ восстановят ,но и сделают Украину крайней ..
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Надо показывать не политикам, а их електорату.
Снимать фильмы, писать книги, статьи, делать фото выставки!
То что политики продажные шл-хи это они уже доказали!
Но против мнения избирателей они не попрут!
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И сколько людей в Мире пойдёт покупать книгу о войне в Украине,сколько пойдёт на фото выставку ,от то-то же ..а вот новости смотрят все.
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И шо?
Это как то мои слова опровергает?
Ты еще скажи фильм не посмотрят!!!!
Вообще отсеки всю культурную и интеллигентную прослойку населения!
Кстати..... Многие из среднего и высшего класса новости не смотрят!
Им некогда это гов-но смотреть!
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Ну-ну ,если бы высший и средний класс не смотрели новости они бы не стали высшим и средним классом ,да и фильм тоже не посмотрят ,люди сейчас в Мире смотрят Голливуд а кино из Украины посмотрят максимум сами украинцы ,опять таки УВЫ.
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Вот только кому это показывать? Уже показывали, и перемирия объявляли, и РФ их нарушала, и снова объявляли, и войска разводили не раз, и стрелять прекращали, и доказательства присутствия РФ предоставляли, и доказательства нарушения соглашений. Ну посмотрели кому надо, ну поулыбались, ну обеспокоились для прессы. Недавно вон так обеспокоились, что РФ в ПАСЕ вернули. Не похоже, чтобы это работало.
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Во время войны понятия разведения войск , медово-8мартовские перемирия - это БРЕД!!!!
Можно отдыхать, можно укреплять позиции........ учится ....... и т.д.
Не помню ни одного реального примера такой бредятины из истории войн!
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"Договорились о том, что мы после завершения развода войск на трех предварительных участках, имеются в виду Золотое, Петровское и Станица Луганская, там должны быть установлены постоянно действующие, 24/7, мониторинговые посты ОБСЕ, после чего мы начнем переговоры по следующим 4 местам для разведения", - сказал Порошенко на пресс-конференции в Берлине.
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Цель разведения - украинская сторона собирается восстановить мост из Станицы в Луганск, чтобы облегчить сообщение для жителей оккупированных территорий.
В зоне разведения установлены три видеокамеры, для контроля обстановки, которые круглосуточно мониторят обстановку.
Реализован план разведения, определенный в 2016-м, но который ранее никогда фактически не выполнялся по вине российской стороны.
В районе моста, по заявлению командования ООС, противник стрельбу прекратил. Источник: https://censor.net.ua/n3134440непонятно, что не понравилось бутусову, если план был давно согласован и противник стрельбу прекратил
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по этому мосту будет удобно танковые дивизии на Киев отправлять
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Больше всего поражает цинизм российских ТВ и пропагандонов-экспертов. Со скорбными лицами говорят: " Вот мы здесь сидим, а там дома взрывают, стариков, детей убивают". Так это же ваши солдаты под руководством ваших офицеров, взрывают, убивают, грабят ,насилуют украинцев на украинской земле уже 5 лет, только за то, что они осмелились строить свою державу, на своей земле, говорить на своем языке, не покушаясь на права и язык других народов. То есть то элементарное,что есть у массы других народов украинцам приходится отстаивать с оружием в руках, почти каждый день теряя лучших.
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Напомню , что этот мост был взорван спецназом мацковии из-за наступления карателей из ВСУ
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"Инспекция ОБСЕ сообщает, что подразделение противника в районе моста также отведено на 1 км от линии соприкосновения... В благие намерения российского командования верить не стоит, господствующая над мостом высота с памятником князю Игорю по-прежнему контролируется противником, она в зону разведения не попадает, и у врага по-прежнему сохраняются тактически выгодные позиции, а дистанция все равно позволяет вести огонь из тяжелого пехотного вооружения."

Зеля- поедь туда. Прямо на мост- попиариться. Только в камуфляже, в маске и инкогнито. Надеюсь, в твою дурную голову в первую очередь прилетит. Раньше, чем всем остальным.
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ЗЕля мразь страну сливает...а у нас...Погибшего на Донбассе воина Алексея Карлаша похоронили на Киевщине.
Ради этого циркового ******** погиб парень??
Падаль зелёная...я вам кондоны задаю этот вопрос??
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Порохоботы в истерике, у Пети этого не получалось, как и все, за что он брался.
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Уклонiст (дезертир) Бутусов, що іменує себе "військовим експертом", вирішив звинуватити Президента Зеленського в тому, про що в Мінську домовився пан Петро. Юра, тужся, тiльки барки не побсирай.
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слы ты кацапський ********* смойся и непрячься за украинским флагом гнида
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"Реализован план разведения, определенный в 2016-м, но который ранее никогда фактически не выполнялся по вине российской стороны.Источник: https://censor.net.ua/n3134440"
Порошенко сменился, а вот Путин нет, но почему то вместе с Порохом куда то делась постоянно действовавшая вина российской стороны.
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просто паскудно зе сопель читать. готовьтесь к реал Украине. будет больно.
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Здача інтересів України задля зустрічей з макроном й меркель, примус відступити військових з кров'ю политих позицій,які Зради на черзі Разведение войск ради моста - политическое решение президента Зеленского, которое не оправдано военной обстановкой, - Бутусов о ситуации в Станице-Луганской - Цензор.НЕТ 1142
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"Тактическое решение в Станице не мотивировано стратегией войны, будущее войны не определено. У Путина стратегия есть - он проводит политику затягивания войны на нашей земле, ассимилирования населения, раздачи паспортов, у Украины стратегии нет. В такой ситуации рассчитывать на успехи и изменение обстановки не приходится. Думаю, разведение войск в сложившейся ситуации - это ошибка Зеленского. Начинать с такого на Донбассе не стоило"." - Бутусов

====================
А правильно так:
.................
Тактическое решение в Станице мотивировано стратегией войны вовой властью, будущее войны определено - это сдача Украины на кремлевских условиях. У Путина стратегия есть - он проводит политику затягивания войны на нашей земле, ассимилирования населения, раздачи паспортов, у Украины теперь стратегия = подмахнуть. Думаю, разведение войск в сложившейся ситуации - это заслуга Зеленского перед путиным. Начинать с такого на Донбассе стоило по кремлевскому плану. зеро наградят за заслуги перед Рашей первой степени, но посмертно.
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а не пора бы и Правому Сектору выступить?
харе железо полировать.....
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Идеология изменилась. На 180 градусов.
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Зебобик сдает територии Украины паРаше...
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Зеленскому украинской земли не жалко, да и Украины особенно тоже. Не патриот, как и почти всё его окружение, как и почти все "новые лица", которых он назначает.
Кстати, заметиле, что главным принципом, которым руководствуется Зеленский при новых назначениях, это чтобы назначаемый не был патриотом Украины. Верно практически в 100% случаев (исключений - раз-два и обчелся, по недосмотру похоже).
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Это не просто серая зона...это 2 км не подконтрольных Украине территорий..
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нас отвлекают предательством в ПАСЕ и в этот же момент проводят капитуляцию?
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порохня, вам не надоело?)))
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То есть, если украинский патриот, значит "порохня"?
А сторонник Зеленского - не патриот Украины по определению?
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Все логично теперь барыга свои шеколадки будет возить через этот мост...
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Так Зеленский шоколадками, вроде как, не занимается.
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зеля на мосту дышлом по клавишам будет стучать
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Это уже смердит откровенным предательством☹️
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Це рішення не помилкове, а зрадницьке.
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Газета "Вольная Кубань", 21 января 1919 года.

Розведення військ заради моста - політичне рішення президента Зеленського, що не виправдане військовою обстановкою, - Бутусов про ситуацію в Станиці Луганській - Цензор.НЕТ 8894
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Вот мы увидели и первые результаты действий Зека. Нас опускают в дерьмо, а мы вместо того, чтобы хотя бы попытаться встать с колен, опять начинаем низко кланяться.
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А когда Петя об этом договаривался и даже несколько раз пытался развести тогда все было нормально да?
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Аллан Левитов с Levitov Allan.
3 ч.
Мне вот что подумалось - если бы хоть ОДНА из вещей (которые сегодня случаются ежедневно) случилась при Порошенко - то ЗРАДА кричали бы где-то месяц.
ВСЕ сми бы кричали, и все "политические силы" - которые сейчас набрали в рот воды. (А именно):

- советизация улиц
- террористы и предатели выходят, по решению суда, из СИЗО (сегодня суд ОТПУСТИЛ ИЗ-ПОД СТРАЖИ главу СБУ подозреваемого в убийствах на Майдане)
- разгромный проигрыш в ПАСЕ (после ИГНОРА президентом Зеленским нашей делегации)
- отвод украинских войск в Станице Луганской
- пророссийские и рыговские ребята среди "кандидатов" в главы ОДА (глав ОДА уЗеленского ранее обещали назначать "по открытому конкурсу" и "с участием" международных HR-компаний)
- возвращение одиозных регионалов
- украинское ТВ/радио скоро прекратит вещание на оккупированных территориях
- несовершеннолетних осуждают за пикет ИЗ ДВУХ ЧЕЛОВЕК - потому что он был "за импичмент Зеленскому".

Самое забавное, что некоторые ДО СИХ ПОР продолжают обвинять в происходящем Порошенко.
Ребят, Порошенко уже давно НЕ Президент. Спрашивайте с Зеленского.

И, да, "ВИ ЗРОБИЛИ ЦЕ РАЗОМ"
А вас предупреждали же
https://www.facebook.com/groups/Masons.of.ZRADA/permalink/2351484698263289/
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Правильно ли я понял, что отвод войск состоялся с двух сторон, чтобы разминировать территорию вокруг моста и отремонтировать мост? Для кого? Денег много, или ума мало?!
Мы уже выиграли войну? Как по мне, активная фаза может начаться в любой момент.
Думаете зря винторогие раздают паспорта? Там наоборот необходимо минировать все, что можно! Так для чего этот мост подрывали? И для чего его восстанавливать спрашивается?!
Чтобы танкам было удобнее проехать?
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По делам его будет и заслуга,время покажет кто прав.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияРазведение войск ради моста - политическое решение президента Зеленского, которое не оправдано военной обстановкой, - Бутусов о ситуации в Станице Луганской
 
 
 
 
 
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