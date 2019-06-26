 Разведение войск ради моста - политическое решение президента Зеленского, которое не оправдано военной обстановкой, - Бутусов о ситуации в Станице Луганской

Об этом он написал в Фейсбуке.
Бутусов отметил: "Ситуация по разведению войск в Станице Луганской. Участок разведения - примерно 2 км по фронту, в районе взорванного моста наши подразделения отведены на 1 км от линии соприкосновения, определенной ОБСЕ.
Инспекция ОБСЕ сообщает, что подразделение противника в районе моста также отведено на 1 км от линии соприкосновения.
После фиксации ОБСЕ разведения войск, в этой зоне будет начато разминирование под контролем ОБСЕ.
Читайте на Цензор.НЕТ - Отвод украинских подразделений состоялся в районе Станицы Луганской
Цель разведения - украинская сторона собирается восстановить мост из Станицы в Луганск, чтобы облегчить сообщение для жителей оккупированных территорий.
В зоне разведения установлены три видеокамеры, для контроля обстановки, которые круглосуточно мониторят обстановку.
Реализован план разведения, определенный в 2016-м, но который ранее никогда фактически не выполнялся по вине российской стороны.
В районе моста, по заявлению командования ООС, противник стрельбу прекратил.
В благие намерения российского командования верить не стоит, господствующая над мостом высота с памятником князю Игорю по-прежнему контролируется противником, она в зону разведения не попадает, и у врага по-прежнему сохраняются тактически выгодные позиции, а дистанция все равно позволяет вести огонь из тяжелого пехотного вооружения.
Разведение войск ради моста - политическое решение президента Зеленского, которое не оправдано военной обстановкой.
Россия начала раздачу паспортов на нашей земле, а мы в ответ - разведение.
Вчера под Горловкой для обстрела наших позиций противник применил российскую станцию артиллерийской разведки "Зоопарк" во взаимодействии с 120 мм минометами , 122 мм и 152 мм гаубицами. Только благодаря грамотным действиям наших воинов и быстрому обнаружению и накрытию артиллеристами "Азова" российского "Зоопарка", нашим удалось обойтись без потерь.
Разведениями войск свою страну не освободить и Путина не умиротворить.
Тактическое решение в Станице не мотивировано стратегией войны, будущее войны не определено. У Путина стратегия есть - он проводит политику затягивания войны на нашей земле, ассимилирования населения, раздачи паспортов, у Украины стратегии нет. В такой ситуации рассчитывать на успехи и изменение обстановки не приходится. Думаю, разведение войск в сложившейся ситуации - это ошибка Зеленского. Начинать с такого на Донбассе не стоило".
Но пример Кипра по срокам не радует!
И еще не известно сколько украинцев там осталось! Перепись никто не вел!
А территории можно населить патриотически настроенным населением! Главное его воспитать!
Стену от кроликов построили за полтора мильярда, а теперь можно с умным видом и покритиковать .
Так вроде,а?))
Фото награждения агента Лолиты в прессу еще не поступало!
И какому тупому идиоту ты это еще показывать собираешься?
Снимать фильмы, писать книги, статьи, делать фото выставки!
То что политики продажные шл-хи это они уже доказали!
Но против мнения избирателей они не попрут!
Это как то мои слова опровергает?
Ты еще скажи фильм не посмотрят!!!!
Вообще отсеки всю культурную и интеллигентную прослойку населения!
Кстати..... Многие из среднего и высшего класса новости не смотрят!
Им некогда это гов-но смотреть!
Можно отдыхать, можно укреплять позиции........ учится ....... и т.д.
Не помню ни одного реального примера такой бредятины из истории войн!
В зоне разведения установлены три видеокамеры, для контроля обстановки, которые круглосуточно мониторят обстановку.
Реализован план разведения, определенный в 2016-м, но который ранее никогда фактически не выполнялся по вине российской стороны.
В районе моста, по заявлению командования ООС, противник стрельбу прекратил. Источник: https://censor.net.ua/n3134440непонятно, что не понравилось бутусову, если план был давно согласован и противник стрельбу прекратил
Боритеся!
Зеля- поедь туда. Прямо на мост- попиариться. Только в камуфляже, в маске и инкогнито. Надеюсь, в твою дурную голову в первую очередь прилетит. Раньше, чем всем остальным.
Ради этого циркового ******** погиб парень??
Падаль зелёная...я вам кондоны задаю этот вопрос??
Порошенко сменился, а вот Путин нет, но почему то вместе с Порохом куда то делась постоянно действовавшая вина российской стороны.
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А правильно так:
.................
Тактическое решение в Станице мотивировано стратегией войны вовой властью, будущее войны определено - это сдача Украины на кремлевских условиях. У Путина стратегия есть - он проводит политику затягивания войны на нашей земле, ассимилирования населения, раздачи паспортов, у Украины теперь стратегия = подмахнуть. Думаю, разведение войск в сложившейся ситуации - это заслуга Зеленского перед путиным. Начинать с такого на Донбассе стоило по кремлевскому плану. зеро наградят за заслуги перед Рашей первой степени, но посмертно.
харе железо полировать.....
Кстати, заметиле, что главным принципом, которым руководствуется Зеленский при новых назначениях, это чтобы назначаемый не был патриотом Украины. Верно практически в 100% случаев (исключений - раз-два и обчелся, по недосмотру похоже).
А сторонник Зеленского - не патриот Украины по определению?
3 ч.
Мне вот что подумалось - если бы хоть ОДНА из вещей (которые сегодня случаются ежедневно) случилась при Порошенко - то ЗРАДА кричали бы где-то месяц.
ВСЕ сми бы кричали, и все "политические силы" - которые сейчас набрали в рот воды. (А именно):
- советизация улиц
- террористы и предатели выходят, по решению суда, из СИЗО (сегодня суд ОТПУСТИЛ ИЗ-ПОД СТРАЖИ главу СБУ подозреваемого в убийствах на Майдане)
- разгромный проигрыш в ПАСЕ (после ИГНОРА президентом Зеленским нашей делегации)
- отвод украинских войск в Станице Луганской
- пророссийские и рыговские ребята среди "кандидатов" в главы ОДА (глав ОДА уЗеленского ранее обещали назначать "по открытому конкурсу" и "с участием" международных HR-компаний)
- возвращение одиозных регионалов
- украинское ТВ/радио скоро прекратит вещание на оккупированных территориях
- несовершеннолетних осуждают за пикет ИЗ ДВУХ ЧЕЛОВЕК - потому что он был "за импичмент Зеленскому".
Самое забавное, что некоторые ДО СИХ ПОР продолжают обвинять в происходящем Порошенко.
Ребят, Порошенко уже давно НЕ Президент. Спрашивайте с Зеленского.
И, да, "ВИ ЗРОБИЛИ ЦЕ РАЗОМ"
А вас предупреждали же
https://www.facebook.com/groups/Masons.of.ZRADA/permalink/2351484698263289/
Мы уже выиграли войну? Как по мне, активная фаза может начаться в любой момент.
Думаете зря винторогие раздают паспорта? Там наоборот необходимо минировать все, что можно! Так для чего этот мост подрывали? И для чего его восстанавливать спрашивается?!
Чтобы танкам было удобнее проехать?