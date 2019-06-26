 Оккупанты отвели свои силы у Станицы Луганской, - глава РГА Золкин

Об этом в эфире Громадського заявил председатель Станично-Луганской районной госадминистрации Юрий Золкин, передает Цензор.НЕТ.
"Я действительно очень удивлен, потому что мы помним, сколько раз были попытки разведения сил, но ни разу оккупанты не выполняли тех обязательств по тем шагам, которые они должны были сделать. Сегодня произошло чудо. Оккупанты действительно, по моей информации, сделали тот шаг, который они должны были сделать", - рассказал он.
Напомним, 26 июня украинские военные отошли с одной из позиций, которая находилась перед КПВВ "Станица Луганская". По словам командующего Объединенными силами Александра Сырского, это первый этап отвода сторон от окраин населенного пункта.
Пояснюю на пальцях, що відбувається і що може статися.
"Саш, що робити? Це ж (далі йде експресивна гра слів). Бл☢︎дь, я це місце знаю як свої п'ять пальців. Я там воював, звідти не можна відходити!" - це текст одного з десятків повідомлень, які сьогодні прийшли мені в приват. Бійці розуміють, що відбувається.
А відбувається наступне:
Наразі наші війська перебувають на лінії фортифікаційних споруд, які будувались багато років. ЗСУ тонким шаром розподілені по передовій лінії. Є місця, де кілометр фронту захищає 10 солдат, а де й менше.
Але навіть в таких місцях прорвати оборону непросто. Тому що за роки ЗСУ забрали висоти, взяли під вогневий контроль сектори, організували логістику, викопали двометрові окопи та капоніри, закопали в землю ДОТи. Вибити навіть жменьку людей з укріпленої лінії непросто. А якщо почнеш вибивати - так до них допомога під'їде, бо логістика, продуманий підвіз боєприпасів, друга лінія фортифікації, третя, резерв - задовбешся цей клаптик землі завойовувати.
Сьогодні ми почали віддавати фортифікаційну лінію. Просто так. Наші війська останні тижні були обстріляні крупним калібром. Росія не повернула моряків. Не відпустила і других в'язнів Кремля. Хакнула ПАРЄ.
А ми просто почали відступати назад.
Без гарантій. Без прозорості. Просто тому, що так домовився Кучма.
Тепер я розповім, що буде далі.
Росія не виконає своїх зобов'язань. Вчергове. Почнуться бої. Загинуть солдати. Загинуть тільки тому, що хтось захотів пограти в піддавки. Ми втратимо ще один шматок контрольованої території. Наші солдати схилять суперника до миру, закопаються в землю, втримають ситуацію. Як зазвичай. Тому що зможуть. У цьому я не сумніваюся.
І ані Зеленський, ані Кучма не візьмуть на себе відповідальність за те, що сталося і станеться.
За моїми даними, в Адміністрації Президента Мінські домовленості віддані на відкуп Кучмі. На ПАРЄ взагалі забили. Команда Зеленського зараз займається бізнесом і виборами. Хомчак у відповідь на виявлену йому честь готовий виконувати будь-які рішення згори. Критика ЗСУ наверх не піднімається.
Так у нас зараз вирішуються питання війни.
Я спілкувався на двох зустрічах із представниками ОБСЄ. Вони мені прямо сказали, що не можуть контролювати пересування збройних сил РФ. Вони не контролюють кордон, їх спостерігачі допущені всього на два прикордонних пропускних пункти.
Тому заяви, що зараз відбувається відвід сил під контролем ОБСЄ - брехня та маніпуляції. Більше того, в ОБСЄ не уявляють, як могла б виглядати місія, яка взагалі зможе контролювати переміщення збройних сил РФ.
Висновок. Ми мали заморожений конфлікт, який передбачав мінімальну воєнну ескалацію. Тому що обидві сторони стояли на зміцнених фортифікаційних лініях зіткнення.
Зараз, завдяки неймовірному таланту Зеленського вирішувати такі ситуації, ми віддаємо фортифікаційну лінію та відступаємо в глибину, даючи можливість супернику вдарити по нас і почати активну стадію ескалації з маневреною війною, наступом, відбиттям штурмів і рештою того, чого не було з 2015 року.
Купляйте патрони та вчіться стріляти. Скоро цей скіл вам знадобиться.
Serg Marco - https://ibigdan.livejournal.com/23849727.html#cutid1