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Все про:Кривой Рог (619) следователь (113) оборотни в погонах (49) ГБР (375)

 В Кривом Роге 23-летний следователь полиции попался на торговле служебной информацией, - ГБР. ФОТО

Правоохранители задокументировали факт продажи служебной информации следователем Саксаганского ОП Криворожского отдела полиции.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

В Кривом Роге 23-летний следователь полиции попался на торговле служебной информацией, - ГБР 01

23-летний полицейский вместе с гражданским лицом наладили схему продажи информации из служебных полицейских баз. Получив заказ через мессенджер "Телеграмм", гражданское лицо переадресовывала "задачу" полицейскому. Последний, пользуясь своим служебным положением, получал необходимую информацию в отношении лиц на которых поступал "заказ". Вырученные средства полицейский и его сообщник делили между собой.

В рамках уголовного производства состоялась контрольная закупка служебной информации и задокументированы незаконные действия следователя и его сообщника. Проведены обыски, во время которых изъяты мобильные телефоны, банковские карты, флэш карты и оргтехника.

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В Кривом Роге 23-летний следователь полиции попался на торговле служебной информацией, - ГБР 02

Полицейского подозревают в:

  • несанкционированном копировании информации, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах, автоматизированных системах, что привело к ее утечке, по предварительному сговору группой лиц (ч. 3 ст. 362 Уголовного кодекса Украины);
  • получении должностным лицом неправомерной выгоды с использованием предоставленной власти или служебного положения (ч. 1 ст. 368 Уголовного кодекса Украины).

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Подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет.

Источник: https://censor.net.ua/n3134437
 
 
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Страну захватила банда воров и рейдеров!

Глава АП Богдан, слуга Каломойского, причетній до кредитної афери на 200 мільйонів

расследование Бихус

https://bihus.info/glava-ap-bogdan-zasvitivsya-v-ofshorci-prichetniy-do-kreditnoi-aferi-na-200-milyoniv
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Ти хоч раз був в Кривому Розі? Кривий Ріг - це місто, яке дуже тяжко працює в шахтах, кар'єрах, ГЗК, на коксохімічному виробництві, в гарячих цехах металургійного комбінату...Не треба дорікати всім мешканцям міста здирниками-поліціянтами, котрі є в кожному місті.. В петіній Вінниці - вони також є, і в Києві є, і в Дніпрі..
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какой родной город, такой и чувак с удостоверением
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какой родной город, такой и чувак с удостоверением
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Ти хоч раз був в Кривому Розі? Кривий Ріг - це місто, яке дуже тяжко працює в шахтах, кар'єрах, ГЗК, на коксохімічному виробництві, в гарячих цехах металургійного комбінату...Не треба дорікати всім мешканцям міста здирниками-поліціянтами, котрі є в кожному місті.. В петіній Вінниці - вони також є, і в Києві є, і в Дніпрі..
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Страну захватила банда воров и рейдеров!

Глава АП Богдан, слуга Каломойского, причетній до кредитної афери на 200 мільйонів

расследование Бихус

https://bihus.info/glava-ap-bogdan-zasvitivsya-v-ofshorci-prichetniy-do-kreditnoi-aferi-na-200-milyoniv
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Так уже их главного подвинули, через месяц подвинем и остальных. А потом новый генпрокурор разберется как это так, произошло что украли "200 мільйонів" а луценко ездил чай с преступниками пить.
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здібний слуга урода, лауреат в Офіс презедента🤗
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это последствия потужной и мыролюбной свинореформы ?
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понял. по твоему свиновальцман онижыдети?
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Как думаешь, за кого этот остолоп голосовал на президентских выборах?
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Гад такой ,людям надо бесплатно помогать и Слава Богу ,что ещё попадаются среди мусоров менты ! В Кривом Роге 23-летний следователь полиции попался на торговле служебной информацией, - ГБР - Цензор.НЕТ 899
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Чего то я совсем не удивлен...если Кривой Рог смог родить такое ничтожество как Зеленский,то продажный мусор это игры в песочнице .
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в Кривом Роге рулит жопоблок во главе с папой-Вилкулом
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ Кривом Роге 23-летний следователь полиции попался на торговле служебной информацией, - ГБР. ФОТО
 
 
 
 
 
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