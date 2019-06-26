EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Протесты в Грузии Убийство Кирилла Тлявова Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
  234  5
Все про:нарушения (745) партия (439) НАПК (695)

 НАПК нашло нарушения в отчетах 18 партий

Национальное агентство по предупреждению коррупции утвердило 115 выводов по результатам анализа отчетов политических партий об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за I квартал 2019 года, в 18 отчетах выявлены нарушения.

Как отмечают в пресс-службе НАПК, выводы подготовлены по результатам анализа отчетов политических партий, которые не являются получателями средств, выделенных из Государственного бюджета Украины на финансирование уставной деятельности, сообщает Цензор.НЕТ.

Уточняется, что выводы по отчетам политических партий "Відродження України", "Миру і розквіту", "Промисловців і підприємців України", "Нова європейська Україна", "Партія регіонів", "Справа", "Народно-трудовий союз України", "Солідарність правих сил", "Майбутнє країни", "Самоврядна українська держава", "Духовна Україна", "Українська громадська рада", "Нові обличчя", "Партія Наталії Королевської "Україна–вперед!", "ВО "Черкащани", "Соціалісти", "Відродження", "Партія сильної влади" содержат информацию о нарушении порядка представления отчета политической партии и установленного порядка предоставления или получения взноса в поддержку политической партии, за что предусмотрена ответственность по статьям 212-21, 212-15 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шуфрич скрыл в декларации стоимость своих квартир, домов и участков на миллионы гривен, - НАПК

Отмечается, что за I квартал 2019 года в Национальное агентство поступили 267 отчетов политических партий об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера. Первые 62 вывода были утверждены решением Национального агентства на заседании 31 мая 2019 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3134436
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
А что псы ничего не нарушали?а если нарушали,то шлёндра граньского в цике конечно же ничего не заметит.
 показать весь комментарий
 
А у служників партии нет---они только пару недель как клич в соцсетях кинули о наборе желающих "послужить")))
 показать весь комментарий
 
Центральная избирательная комиссия провела жеребьевку, которая определила порядок размещения партий в избирательных бюллетенях на досрочных парламентских выборах 2019 года.
1. «Оппозиционный блок»,
2. «Сила и честь»,
3. ВО «Батькивщина»,
4. «Патриот».
5. «Сила людей».
6.«Оппозиционная платформа - За жизнь»,
7. «Партия зеленых»,
8.ВО «Факел»,
9.Объединение «Самопомич»
10.«Европейская солидарность».
11.«Украинская стратегия Гройсмана»
12. «Гражданская позиция»
13.«Социальная справедливость»
14. «Слуга народа»
15.«Сила права»,
16.Радикальная партия Олега Ляшко,
17. «Партия Шария»,
18.«Голос»,
19.партия «Независимость»
20. Аграрная партия Украины.
21. ВО «Свобода».
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНАПК нашло нарушения в отчетах 18 партий
 
 
 
 
 
 вверх