 Памятный знак погибшим в 2014 году украинским воинам установлен под Славянском. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Донецкая ОГА.

"В торжествах приняли участие родные и друзья погибших, заместитель председателя Донецкой облгосадминистрации Вадим Филашкин, руководство Славянской райгосадминистрации, военные и неравнодушные жители окрестных населенных пунктов.

"Сегодня мы собрались почтить память настоящих героев, которые отдали свою жизнь для того, чтобы мы, наши дети, наши внуки жили в независимой и мирной стране. Об их подвиге и подвигах других защитников Украины будут рассказывать на уроках патриотического воспитания во всех учебных заведениях. Они навеки останутся в наших сердцах и в нашей памяти. Низкий поклон родителям, которые воспитали настоящих героев", - сказал Вадим Филашкин во время своего выступления.

Инициатор создания мемориала, житель Мирного Ярослав Золотой отметил, что памятный знак был создан при активной поддержке общественности и районной власти и призвал местных жителей заботиться об историческом месте.

"Ребята отдали свои жизни ради мира на нашей земле, и меньше, что мы можем сделать - обеспечить достойное чествование их памяти. Сегодня мы открыли памятный знак, а уже в ближайшее время начнем высаживать цветы и деревья на месте блокпоста. Это имеет большое символическое значение и хранит память о наших героях", - отметил он.

В честь героев, которые до последнего защищали родную землю, военный капеллан части 3035 Национальной гвардии Украины отец Дионисий провел памятный молебен, а собравшиеся возложили цветы к мемориалу.

Также во время чествования памяти погибших в бою у Мирного бывший военнослужащий НГУ Максим Петренко, который также защищал этот рубеж, презентовал книгу "Спокойной ночи", которая рассказывает о последних днях Революции Достоинства и первых боях антитеррористической операции 2014-го года" - отмечается в сообщении.















Фото - издание Донецкие новости