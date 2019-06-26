 Памятный знак погибшим в 2014 году украинским воинам установлен под Славянском. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Донецкая ОГА.
"В торжествах приняли участие родные и друзья погибших, заместитель председателя Донецкой облгосадминистрации Вадим Филашкин, руководство Славянской райгосадминистрации, военные и неравнодушные жители окрестных населенных пунктов.
"Сегодня мы собрались почтить память настоящих героев, которые отдали свою жизнь для того, чтобы мы, наши дети, наши внуки жили в независимой и мирной стране. Об их подвиге и подвигах других защитников Украины будут рассказывать на уроках патриотического воспитания во всех учебных заведениях. Они навеки останутся в наших сердцах и в нашей памяти. Низкий поклон родителям, которые воспитали настоящих героев", - сказал Вадим Филашкин во время своего выступления.
Инициатор создания мемориала, житель Мирного Ярослав Золотой отметил, что памятный знак был создан при активной поддержке общественности и районной власти и призвал местных жителей заботиться об историческом месте.
"Ребята отдали свои жизни ради мира на нашей земле, и меньше, что мы можем сделать - обеспечить достойное чествование их памяти. Сегодня мы открыли памятный знак, а уже в ближайшее время начнем высаживать цветы и деревья на месте блокпоста. Это имеет большое символическое значение и хранит память о наших героях", - отметил он.
В честь героев, которые до последнего защищали родную землю, военный капеллан части 3035 Национальной гвардии Украины отец Дионисий провел памятный молебен, а собравшиеся возложили цветы к мемориалу.
Также во время чествования памяти погибших в бою у Мирного бывший военнослужащий НГУ Максим Петренко, который также защищал этот рубеж, презентовал книгу "Спокойной ночи", которая рассказывает о последних днях Революции Достоинства и первых боях антитеррористической операции 2014-го года" - отмечается в сообщении.
Фото - издание Донецкие новости
https://youtu.be/kn26GYDKJik
Зебеням ганьба!
Пояснюю на пальцях, що відбувається і що може статися.
- Саш, що робити? Це ж (далі йде експресивна гра слів). Бл☢︎дь, я це місце знаю як свої п'ять пальців. Я там воював, звідти не можна відходити!
Це текст одного з десятків повідомлень, які сьогодні прийшли мені в приват. Бійці розуміють, що відбувається.
А відбувається наступне:
Наразі наші війська перебувають на лінії фортифікаційних споруд, які будувались багато років. ЗСУ тонким шаром розподілені по передовій лінії. Є місця, де кілометр фронту захищає 10 солдат, а де й менше.
Але навіть в таких місцях прорвати оборону непросто. Тому що за роки ЗСУ забрали висоти, взяли під вогневий контроль сектори, організували логістику, викопали двометрові окопи та капоніри, закопали в землю ДОТи. Вибити навіть жменьку людей з укріпленої лінії непросто. А якщо почнеш вибивати - так до них допомога під'їде, бо логістика, продуманий підвіз ***********, друга лінія фортифікації, третя, резерв - задовбешся цей клаптик землі завойовувати.
Сьогодні ми почали віддавати фортифікаційну лінію. Просто так. Наші війська останні тижні були обстріляні крупним калібром. Росія не повернула моряків. Не відпустила і других в'язнів Кремля. Хакнула ПАРЄ.
А ми просто почали відступати назад.
Без гарантій. Без прозорості. Просто тому, що так домовився Кучма.
Тепер я розповім, що буде далі.
Росія не виконає своїх зобов'язань. Вчергове. Почнуться бої. Загинуть солдати. Загинуть тільки тому, що хтось захотів пограти в піддавки. Ми втратимо ще один шматок контрольованої території. Наші солдати схилять суперника до миру, закопаються в землю, втримають ситуацію. Як зазвичай. Тому що зможуть. У цьому я не сумніваюся.
І ані Зеленський, ані Кучма не візьмуть на себе відповідальність за те, що сталося і станеться.
За моїми даними, в Адміністрації Президента Мінські домовленості віддані на відкуп Кучмі. На ПАРЄ взагалі забили. Команда Зеленського зараз займається бізнесом і виборами. Хомчак у відповідь на виявлену йому честь готовий виконувати будь-які рішення згори. Критика ЗСУ наверх не піднімається.
Так у нас зараз вирішуються питання війни.
Я спілкувався на двох зустрічах із представниками ОБСЄ. Вони мені прямо сказали, що не можуть контролювати пересування збройних сил РФ. Вони не контролюють кордон, їх спостерігачі допущені всього на два прикордонних пропускних пункти.
Тому заяви, що зараз відбувається відвід сил під контролем ОБСЄ - брехня та маніпуляції. Більше того, в ОБСЄ не уявляють, як могла б виглядати місія, яка взагалі зможе контролювати переміщення збройних сил РФ.
Висновок. Ми мали заморожений конфлікт, який передбачав мінімальну воєнну ескалацію. Тому що обидві сторони стояли на зміцнених фортифікаційних лініях зіткнення.
Зараз, завдяки неймовірному таланту Зеленського вирішувати такі ситуації, ми віддаємо фортифікаційну лінію та відступаємо в глибину, даючи можливість супернику вдарити по нас і почати активну стадію ескалації з маневреною війною, наступом, відбиттям штурмів і рештою того, чого не було з 2015 року.
Купляйте патрони та вчіться стріляти. Скоро цей скіл вам знадобиться.
Serg Marco (Демократична Сокира)
Може, ще й у Київ їх пустити - за той коридор?
Блть, у вас що, голови - "я в неї їм"?
Поцікався, як цей "герой" х*ярив в тил "зеленим" коридором. В багажнику, ліл.
На, полюбуйся на "зеленый коридор"
https://youtu.be/kn26GYDKJik
В 2018 году из Украины в Россию тайно экстрадировали Тимура Тумгоева, которого власти РФ разыскивали по обвинению в терроризме. Суд признал его участником группировки сирийских боевиков и приговорил к длительному заключению в колонии. Тумгоев свою вину не признал.
Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону 26 июня приговорил уроженца Владикавказа Тимура Тумгоева к 18 годам тюрьмы по обвинению в участии в боевых действиях в Сирии на стороне боевиков. Мужчина находился в Украине с 2016 года. В батальоне имени Шейха Мансура, который принимает участие в боевых действиях на Донбассе, заявили, что Тумгоев был бойцом их подразделения.
Замгенпрокурора Украины Евгений Енин сообщил, что подтверждений участия в АТО экстрадированный не предоставил, но признался, что воевал в Сирии.
Вічна пам'ять гагиблим.
У петрухи???
У того, що добробати озброїв пістолетами і кинув на Марік?
А танки на це дивились?