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 Экономика, Фоторепортаж
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Все про:Волынь (622) налоговая милиция (1695) сигареты (623) ГФС (3322)

 На Волыни пресечена попытка контрабанды в ЕС табачных изделий стоимостью 3,4 млн грн. ФОТО

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Волынской области совместно с работниками Государственной пограничной службы Украины пресекли попытку незаконного перемещения в страны ЕС табачных изделий без марок акцизного налога Украины и изъяли из незаконного оборота партию сигарет стоимостью почти 3,4 млн грн.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

На Волыни пресечена попытка контрабанды в ЕС табачных изделий стоимостью 3,4 млн грн 01

В рамках проведения операций "Акциз - 2019", "Рубеж", "Бастион" и расследования уголовного производства по ч.1, 2 ст. 199, ч.1 ст.204 УК Украины на территории области был остановлен автомобиль "MersedesSprinter" под управлением местного жителя, который перевозил сигареты без акцизных марок с целью их дальнейшей незаконной транспортировки в страны ЕС.

На Волыни пресечена попытка контрабанды в ЕС табачных изделий стоимостью 3,4 млн грн 02

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По результатам проведенных мероприятий из незаконного оборота изъято и передано на ответственное хранение 97 тыс. пачек табачных изделий без марок акцизного налога ориентировочной стоимостью почти 3,4 млн грн. и транспортное средство, которым осуществлялось незаконное перемещение табачных изделий, ориентировочной стоимостью 605 тыс. грн.

На Волыни пресечена попытка контрабанды в ЕС табачных изделий стоимостью 3,4 млн грн 03

В настоящее время решается вопрос о наложении ареста на изъятые ТМЦ. Продолжается следствие.

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Источник: https://censor.net.ua/n3134431
 
 
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так,люди не исторические ценности вывозят,а разный мусор,так,пускай вывозят
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Нехай везуть нашу вдячність за допуск рашів у ПАРЄ.
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читая текст,можно предположить ,шо хлопца ,кто то подставил или слил информацию,возможно и прямые конкуренты
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаНа Волыни пресечена попытка контрабанды в ЕС табачных изделий стоимостью 3,4 млн грн. ФОТО
 
 
 
 
 
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