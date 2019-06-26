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Все про:Бандера (657) Киев (17641) переименования (526) Порошенко (17619) Шухевич (220)

 Наша фракция на первой сессии Киевсовета вынесет вопрос о возвращении проспектов Бандеры и Шухевича, - Порошенко

Председатель партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко возмущен решением Окружного административного суда Киева, который накануне принял решение об отмене названия проспектов Бандеры и Шухевича в столице, вернув им старые пророссийские названия. Лидер партии заявил, что уже связался с руководством фракции "Солидарность" в Киевсовете, чтобы городские депутаты еще раз проголосовали за переименование улиц.

Об этом Петр Порошенко заявил во время Форума регионального развития в Трускавце, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу партии

"Я связался с руководством нашей фракции в Киевсовете обратился с просьбой, чтобы на первой сессии Киевсовета был вынесен вопрос о переименовании, мы еще раз приняли решение и дали по рукам этим горе-судьям, которые думают, что завтра они переименуют Украину в Украинскую Советскую Социалистическую Республику. Никто этой возможности не даст, никто реванша не пропустит. Украинские Герои - это символ, мы их будем защищать так, как защищаем Украинское государство ", - заявил Петр Порошенко

Петр Порошенко подчеркнул, что решение принимал суд, который не успели реформировать, а судьи не прошли необходимую процедуру проверки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Реванша не будет!" - Кличко пообещал оспорить решение суда об отмене переименования проспектов Бандеры и Шухевича

"Это не судья: в нереформированном Киевском окружном суде ни он, ни весь коллектив суда не ходил ни на аттестации, ни на экзамены. А сегодня он принимает решение об отмене названий улиц в Киеве. Они возвращают коммунистические названия, дойдут до того, что будут идолы Ленина возвращаться обратно на украинские улицы в селах, поселках, городах. Они обеспечивают возвращения из-за границы преступников эпохи Януковича - мы точно этого не позволим сделать", - подчеркнул лидер партии "Европейская Солидарность".

"В этих условиях наша команда будет защищать создания демократического фундамента украинской государственности, чем мы и занимались эти пять лет. Хочу заверить - и у меня, и у всей нашей команды будет достаточно ресурсов и возможностей, чтобы влиять на этот уровень политики", - подчеркнул Петр Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нарушена процедура: Окружной админсуд объяснил отмену переименования проспектов Московского и Генерала Ватутина в Киеве

Напомним, 25 июня Окружной административный суд Киева отменил решения Киевского городского совета о присвоении двум проспектам в Киеве имен Степана Бандеры и Романа Шухевича.

Глава Института Национальной памяти Владимир Вятрович пообещал, что на это решение будет подана апелляция.

Источник: https://censor.net.ua/n3134430
 
   
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Дякую, петре! Одразу заживемо. Наша фракция на первой сессии Киевсовета вынесет вопрос о возвращении проспектов Бандеры и Шухевича, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9530
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Ну конечно.....
Незаконные застройки, проваливающиеся дороги, 90% износ сетей и т.п. это ведь не главное!!!!
Главное - переименовать улицы!
Да и полегше это как то!!!!! Даже очко напрягать не надо!
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На мосту очко-кличко миллионы долларов распилил.
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что ж вы, кацы, постоянно палитесь на своих анально-гомосексуальных пристрастиях! Наша фракция на первой сессии Киевсовета вынесет вопрос о возвращении проспектов Бандеры и Шухевича, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7589
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Пєтя піариться на героях. Бандера би його першого розстріляв.
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Ваша фракція - в дупі.............. Наша фракция на первой сессии Киевсовета вынесет вопрос о возвращении проспектов Бандеры и Шухевича, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7001
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Не пора ли вешать зе команду? Веревку и столб дам. Мыло не дам.
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Петя - твоєї нікчемної фракції не буде ні в Київраді, ні в Верховній Раді.. Йди геть..
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Спочатку геть піде ваш Зе. А далі видно буде.
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Давай дочекаємось результатів виборів 21-го липня.. Потім і поговоримо..
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Тобто ви на повному серйозі запевняєте що фракцій Пороха не буде в Київраді та в Верховній Раді?.. Ну що ж, я можу заскрінити це і тикнути вас носом після 21-го липня.
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Возвращун...
😏
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Смотри шоб тебя, тварь, не вынесли с первой сесии!
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Конечно. Видишь как его вспучило от инициативы пороха..
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Я пртив переименования по принципу Бандейрос это ХАРАШО! Шухейрос это ваапче круто!
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Типовий Зедебіл. Ще й з зедебільним гумором.
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если пригласит на вынесение вопроса "женчину тысячолиття", то та как заорёт на него! ))
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надо было судей-оборотней в свое время выносить, а не целоваться с ними в засос...
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Сбитый летун еще о чем - тоглаголит ..
Наша фракция на первой сессии Киевсовета вынесет вопрос о возвращении проспектов Бандеры и Шухевича, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3855
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Это кто заявил? Тот, на которого уже 8(восемь) уголовных дел заведено?! Я понимаю, что он- неприкасаемый, но... таки многовато.
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Говорит Президент, не то что этот новый любить шаурмы и фонтанов.
Был бы сегодня Порошенко президентом не было бы ни ПАСЕ, ни отвода армии на 900 метров возле Станицы
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на фоне клована ты выглядишь драматургом ...
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Одна з кращих вулиць має носити ім'я Джона МкКейна і пам'ятник поставити: герой і патріот Америки. Щирий друг України. Син і внук двох славних адміралів США.
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"Петр Порошенко подчеркнул, что решение принимал суд, который не успели реформировать, а судьи не прошли необходимую процедуру проверки"
......
При этом Петр Порошенко провел выборы в стране, которую не успели реформировать, а на большинстве населения даже штамп необходимой процедуры проверки искать не надо = АНТИМАЙДАН 73%
так как можно было решать на выборах то, что на Майдане брали силой???? КАК?
Как можно было так все просрать?
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Самое время выйти в центр Амстердама и что-то там взять силой, потом в местной дурке расскажешь про реформы и антимайданы.
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А как же ДЕМОКРАТИЯ, Ивропа? Или уже НЕ?
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Хунта! твой шеф Пуйло сказал хунта- значит хунта! А антимайдан убивает - значит надо убивать его. а не выбор ему давать
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НЕ, постой, не беги! Ивропа уже НЕ? Демократия тоже НЕ? 25% это наше Фсё? Или Свын это уже Фсё? Или война до победного конца? А чей конец будет победным? НЕ?
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"Петр Порошенко подчеркнул, что решение принимал суд, который не успели реформировать, а судьи не прошли необходимую процедуру проверки." Наша фракция на первой сессии Киевсовета вынесет вопрос о возвращении проспектов Бандеры и Шухевича, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6633
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треба було Петро прокацапських гнід саджати, а не лясами з ними...ось і маємо рогатих суддів та владу...
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може, зебіл розпочне саджати, нє? Он, самі мразі почали повертатись, Портнов, наприклад...
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Помечтай, ваша фракция будет на зоне шнырями.
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Они это знают, промежбулочные! Не поймут никак, что там только цвет как у ШАКАЛАда!
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Для тих, хто ще довіряє обіцянкам петі - рекомендую перечитати його передвиборчу програму 2014 року "Жити по-новому!"...
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Дякуємо, Петро Олексійович! Ви справжній патріот України! От тільки чому гроші Ви ховаєте в офшорах, віллу прикупили в Іспанії, недалечко від путінської, і дітки Ваші чомусь навчаються в Англії ? А все решта нормально і вишиванка Вам до лиця. )))
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Andriy ******‏ @************ 25 июн.

Повернення Росії в ПАРЄ- перша велика геополітична поразка президента Зеленського. Але його поразки - тепер і поразки України. Тож це- найбільша геополітична поразка України з 2014 року.На жаль, ця поразка не буде останньою. Нам час звикати до Зеленського як до президента-невдахи.
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"Петр Порошенко подчеркнул, что решение принимал суд, который не успели реформировать, а судьи не прошли необходимую процедуру проверки."

Он это серьезно? Наша фракция на первой сессии Киевсовета вынесет вопрос о возвращении проспектов Бандеры и Шухевича, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2850
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Цензор.НЕТНовостиОбществоНаша фракция на первой сессии Киевсовета вынесет вопрос о возвращении проспектов Бандеры и Шухевича, - Порошенко
 
 
 
 
 
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