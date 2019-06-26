 Назначенный главой Одесской ОГА Андрейчиков поставляет металлолом в непризнанное Приднестровье и финансирует пророссийских сепаратистов, - Седлецкая

Об этом сообщила на facebook-странице журналистка Наталья Седлецкая, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, в клуб "Охотник 2007" входят всего десять человек. Охотятся они на птиц и кабанов в Килийских охотничьих угодьях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Будущий глава Киевской ОГА Бно-Айриян работал в правительстве Азарова и был одногруппником Разумкова, - "Схемы"

"Один из них - Дмитрий Череп - в 2015 году хотел создать "Одесскую народную республику", в которой должен был получить руководящую должность. Свозил для этого боевиков из "ЛНР/ДНР". За это его осудили на 5 лет, он признал вину и пошел на сделку со следствием.

Второй - Сергей Кушнир - возглавляет одесский центр агрессивно пророссийской партии "Родина", председателем которой до сих пор остается сбежавший в Россию Игорь Марков.

Третий участник закрытого охотничьего клуба - Андрей Андрейчиков. Бизнесмен, который поставляет металлолом в непризнанное Приднестровье, с чего кормятся местные пророссийские сепаратисты.

А еще Андрей Андрейчиков - новый, одобренный сегодня Кабмином глава Одесской области", - отметила Седлецкая, уточнив, что до официального назначения председателем Одесской облгосадминистрации его отделяет лишь одна подпись под указом президента.

Также читайте: Чиновники порта "Пивденный" разворовали 2,5 млн бюджетных средств под видом "социальных выплат", - СБУ

Напомним, Кабинет министров Украины 26 июня согласовал назначение на пост глав восьми областных государственных администраций. В частности, главой Донецкой областной государственной администрации предлагается назначить Павла Кириленко, Закарпатской - Игоря Бондаренко, Киевской - Михаила Бно-Айрияна, Луганской - Виталия Комарницкого.

Кроме того, предлагается назначить главой Львовской областной государственной администрации Маркияна Мальского, Одесской - Андрея Андрейчикова, Херсонской - Юрия Гусева, Черкасской - Игоря Шевченко.

Читайте также: Зеленский уволил назначенного 14 дней назад врио главы Сумской ОГА Акперова и назначил на его место Купрейчик