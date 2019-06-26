 Назначенный главой Одесской ОГА Андрейчиков поставляет металлолом в непризнанное Приднестровье и финансирует пророссийских сепаратистов, - Седлецкая

Об этом сообщила на facebook-странице журналистка Наталья Седлецкая, передает Цензор.НЕТ.
По ее словам, в клуб "Охотник 2007" входят всего десять человек. Охотятся они на птиц и кабанов в Килийских охотничьих угодьях.
"Один из них - Дмитрий Череп - в 2015 году хотел создать "Одесскую народную республику", в которой должен был получить руководящую должность. Свозил для этого боевиков из "ЛНР/ДНР". За это его осудили на 5 лет, он признал вину и пошел на сделку со следствием.
Второй - Сергей Кушнир - возглавляет одесский центр агрессивно пророссийской партии "Родина", председателем которой до сих пор остается сбежавший в Россию Игорь Марков.
Третий участник закрытого охотничьего клуба - Андрей Андрейчиков. Бизнесмен, который поставляет металлолом в непризнанное Приднестровье, с чего кормятся местные пророссийские сепаратисты.
А еще Андрей Андрейчиков - новый, одобренный сегодня Кабмином глава Одесской области", - отметила Седлецкая, уточнив, что до официального назначения председателем Одесской облгосадминистрации его отделяет лишь одна подпись под указом президента.
Напомним, Кабинет министров Украины 26 июня согласовал назначение на пост глав восьми областных государственных администраций. В частности, главой Донецкой областной государственной администрации предлагается назначить Павла Кириленко, Закарпатской - Игоря Бондаренко, Киевской - Михаила Бно-Айрияна, Луганской - Виталия Комарницкого.
Кроме того, предлагается назначить главой Львовской областной государственной администрации Маркияна Мальского, Одесской - Андрея Андрейчикова, Херсонской - Юрия Гусева, Черкасской - Игоря Шевченко.
ну, этот хоть чем то занят,а то всё эХспэрды,да эХспэрды,ну или свадебные фотографы )))
Украина отвела войска в окрестностях Станицы Луганской. При Порохе работала тактика «лягушачьих прыжков», ВСУ занимали выгодные позиции, вытесняя ублюдков. Зеленский - бл@дь и капитулянт.
Для защиты Украины его навыки игры х@ем на рояле не очень помогают.https://twitter.com/i/status/1143915805811314689
Зараз радикально інша ситуація.
Але стійкості зелебобів можна тільки позаздрити. Їх нещабаром продадуть немов худобу, а вони навіть не задумуються і продовжують блєяти - аби не Петя.
Дык, в Кабмине 100%-я соя мародёрская.
Бо, наприклад, доказів того, що саме Ситник вчинив злочин і надав їй таємні матеріали НСРД (і які вона згодом оприлюднила) - вона Ю.Луценку так і не надала.
Седлецька не заслуговує довіри.