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Все про:Кабмин (11013) ОГА (1446) Одесская область (1782) Седлецкая (47)

 Назначенный главой Одесской ОГА Андрейчиков поставляет металлолом в непризнанное Приднестровье и финансирует пророссийских сепаратистов, - Седлецкая

На Одесчина действует закрытый охотничий клуб, в котором состоят Дмитрий Череп, Сергей Кушнир и Андрей Андрейчиков.

Об этом сообщила на facebook-странице журналистка Наталья Седлецкая, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, в клуб "Охотник 2007" входят всего десять человек. Охотятся они на птиц и кабанов в Килийских охотничьих угодьях.

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"Один из них - Дмитрий Череп - в 2015 году хотел создать "Одесскую народную республику", в которой должен был получить руководящую должность. Свозил для этого боевиков из "ЛНР/ДНР". За это его осудили на 5 лет, он признал вину и пошел на сделку со следствием.

Второй - Сергей Кушнир - возглавляет одесский центр агрессивно пророссийской партии "Родина", председателем которой до сих пор остается сбежавший в Россию Игорь Марков.

Третий участник закрытого охотничьего клуба - Андрей Андрейчиков. Бизнесмен, который поставляет металлолом в непризнанное Приднестровье, с чего кормятся местные пророссийские сепаратисты.

А еще Андрей Андрейчиков - новый, одобренный сегодня Кабмином глава Одесской области", - отметила Седлецкая, уточнив, что до официального назначения председателем Одесской облгосадминистрации его отделяет лишь одна подпись под указом президента.

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Назначенный главой Одесской ОГА Андрейчиков поставляет металлолом в непризнанное Приднестровье и финансирует пророссийских сепаратистов, - Седлецкая 01

Напомним, Кабинет министров Украины 26 июня согласовал назначение на пост глав восьми областных государственных администраций. В частности, главой Донецкой областной государственной администрации предлагается назначить Павла Кириленко, Закарпатской - Игоря Бондаренко, Киевской - Михаила Бно-Айрияна, Луганской - Виталия Комарницкого.

Кроме того, предлагается назначить главой Львовской областной государственной администрации Маркияна Мальского, Одесской - Андрея Андрейчикова, Херсонской - Юрия Гусева, Черкасской - Игоря Шевченко.

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Источник: https://censor.net.ua/n3134429
 
 
 Топ комментарии
 
ЗЕлебобики, вы еще не поняли что вы натворили?
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Так петя ж зняв санкції України з металургійного заводу в придністров'ї.. Що не так і цього разу прихильникам петі на тутешньому форумі? Назначенный главой Одесской ОГА Андрейчиков поставляет металлолом в непризнанное Приднестровье и финансирует пророссийских сепаратистов, - Седлецкая - Цензор.НЕТ 5714
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О боже, пнх уже грантосоские шлюшки.
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ПЕТЯ снял санкции с рашистского приднестровского завода!! уряяя, порохопетушня!
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Какое это имеет отношение к этому назначению? И санкции сняли по просьбе, официальной, правительва Молдовы. В чем проблема? так что жалкая попытка оправдать ту мразь, что у нас сейчас за президента.
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шо так сепар воодушивился? Назначенный главой Одесской ОГА Андрейчиков поставляет металлолом в непризнанное Приднестровье и финансирует пророссийских сепаратистов, - Седлецкая - Цензор.НЕТ 622все пабеды ждешь?если за пятьсот лет не добились,то и за пять лет не получится.судьба у вас такая,какцапская
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21 июля всех порохоботов смоем в унитаз на выборах.
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ну ты понял ,шо я сказал...чем больше процентов наберет та шваль в зелебенской партии-тем быстрее их выкинут.чудес на свете не бывает.тем более перед распадом ********* Назначенный главой Одесской ОГА Андрейчиков поставляет металлолом в непризнанное Приднестровье и финансирует пророссийских сепаратистов, - Седлецкая - Цензор.НЕТ 3447
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Дружище, Слуга Народа + батькивщина гарантированно наберут большинство. Будет свое СБУ, ГПУ - и твоему пете, сивнарчукам и таким как ты придется выть на луну от отчаяния, кому на зоне, кому тут на форуме строчить.
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и шо?ну были уже такие ухари,янукодлой назывались.хоть и осторожно себя вели по сравнению с зелебеней-а все равно пришлось на выход...обманом полмира обойдешь-да назад не вернешься...
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**********, а когда Пуйла сольете? Или на нравится на гебнявом члене болтаться народу-*********?
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******** ты не вышла, чурка удмуртская, чтобы украинцев сливать. поверь, тварь недоразвитая, не зЭдебилы в 2014 ветер в Украине делали, 100% информация.
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За зебілів переживаю. Вони то саакашвілю чекали.
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а тепер при чесному пречесному презі він без 5хв губернатор. украл,випіл...і опа губернатор
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На майдан виходь з плакатом, бажано без угоди з владою)
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Началось. Все по новой - 1918-1933 повторяется.
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"новый, одобренный сегодня Кабмином глава Одесской области" Назначенный главой Одесской ОГА Андрейчиков поставляет металлолом в непризнанное Приднестровье и финансирует пророссийских сепаратистов, - Седлецкая - Цензор.НЕТ 2168
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Апять зеля нивчом нивиноват. Ат маладєц.
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Лайно ватное, глава облгосадминистрации это личная креатура Зеленского
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Назначенный главой Одесской ОГА Андрейчиков поставляет металлолом в непризнанное Приднестровье и финансирует пророссийских сепаратистов, - Седлецкая
ну, этот хоть чем то занят,а то всё эХспэрды,да эХспэрды,ну или свадебные фотографы )))
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Морда же у него Призначений головою Одеської ОДА Андрейчиков постачає металобрухт у невизнане Придністров'я і фінансує проросійських сепаратистів, - Седлецька - Цензор.НЕТ 5575 . Типичный зэк или бомж
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ЗЕлебобики, вы еще не поняли что вы натворили?
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Шнырь соевый почему при Пете он вольно дышал,а не был арестован?
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Зеблюдок, объясни логику - это петя виноват, что клоун назначил?
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якщо зе патріот??))) то не підпише,а якщо лайно,то підпише!!!!
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Так петя ж зняв санкції України з металургійного заводу в придністров'ї.. Що не так і цього разу прихильникам петі на тутешньому форумі? Назначенный главой Одесской ОГА Андрейчиков поставляет металлолом в непризнанное Приднестровье и финансирует пророссийских сепаратистов, - Седлецкая - Цензор.НЕТ 5714
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но и не назначил сепара с мутными друзяками главой администрации...
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Так ви ж нехотіли поганого Петю замінити на гарного Вову? Шо ж такоє? Не вийшло?
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Не заважайте радіти особині з секти " аби не Петя".
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Так он снял санкции по просьюбе премьра молдовы. так как преднестровье - это внутреннее дело молдовы, то что не так?
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Сепар и мошенник стал губернатором одного из жизненно важных регионов Украины. Это результат бездумной кадровой политики президента Зеленского.
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почему бездумной? Очень даже продуманной Назначенный главой Одесской ОГА Андрейчиков поставляет металлолом в непризнанное Приднестровье и финансирует пророссийских сепаратистов, - Седлецкая - Цензор.НЕТ 9920. Или шут его за красивые глазки главой ОГА назначил?
Назначенный главой Одесской ОГА Андрейчиков поставляет металлолом в непризнанное Приднестровье и финансирует пророссийских сепаратистов, - Седлецкая - Цензор.НЕТ 7575
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Тогда еще хуже,прежде всего для страны.
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А про колишнього губера Міхо є шо сказати? Призначений головою Одеської ОДА Андрейчиков постачає металобрухт у невизнане Придністров'я і фінансує проросійських сепаратистів, - Седлецька - Цензор.НЕТ 5783
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З такими темпами "зелених покращань" скоро У НАС саджатимуть за плакат ПУДИНГ ЛОР Назначенный главой Одесской ОГА Андрейчиков поставляет металлолом в непризнанное Приднестровье и финансирует пророссийских сепаратистов, - Седлецкая - Цензор.НЕТ 3976
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Вал Мишель‏ @VALMICHEL7 46 мин.46 минут назад

Украина отвела войска в окрестностях Станицы Луганской. При Порохе работала тактика «лягушачьих прыжков», ВСУ занимали выгодные позиции, вытесняя ублюдков. Зеленский - бл@дь и капитулянт.
Для защиты Украины его навыки игры х@ем на рояле не очень помогают.https://twitter.com/i/status/1143915805811314689
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Цей реванш гірший, ніж при януковичі.
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Так. При Овочі принаймні не було війни, тому аж до кінця 2013 люди думали "та хій з ними усіма". (Але воно оно як усе вийшло).
Зараз радикально інша ситуація.
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Второй раз эти твари власть не выпустят. Украине пипец
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Віддадуть вони владу, але буде багато крові.
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Гірший...
Але стійкості зелебобів можна тільки позаздрити. Їх нещабаром продадуть немов худобу, а вони навіть не задумуються і продовжують блєяти - аби не Петя.
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"Андрейчиков - новый, одобренный сегодня Кабмином глава Одесской области"



Дык, в Кабмине 100%-я соя мародёрская.
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Если приняли, значит всё ОК! Не так ли? Назначенный главой Одесской ОГА Андрейчиков поставляет металлолом в непризнанное Приднестровье и финансирует пророссийских сепаратистов, - Седлецкая - Цензор.НЕТ 8432 Рада, например, законы сабботировала все.
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що не новина, то зальот зеленого шута
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А, простите, Кабмин, уже Зеленского? Какие министры его?
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Это залет шоколадного майстра,че он его не посадил
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Какая разница? Пусть финансирует террористов, пусть ворует, пусть дружит с ******. Ведь главное, чтобы не Порошенко...
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каждый день становится ОЧЕВИДНЫМ , ((((( страна исчезает ((((.....
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А до назначения он что не спонсировал,где было СБУ,Полиция Пэтя в конце концов
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Цифры,Факты от Седлецкой ? Я считаю это её версией,ничем не подтверждённой,как и многие исследования Ткача.Специалисты сосать из пальца сенсации.И Это действительно аксиома,не требующая доказательства
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Нехай чорнорота Сідлецька наведе докази афер з металоломом.
Бо, наприклад, доказів того, що саме Ситник вчинив злочин і надав їй таємні матеріали НСРД (і які вона згодом оприлюднила) - вона Ю.Луценку так і не надала.
Седлецька не заслуговує довіри.
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Юра, до чего ты докатился? Об этом сообщила на facebook-странице журналистка Наталья Седлецкая, передает Цензор.НЕТ. Деньги не пахнут? Призначений головою Одеської ОДА Андрейчиков постачає металобрухт у невизнане Придністров'я і фінансує проросійських сепаратистів, - Седлецька - Цензор.НЕТ 7040
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Ось бачте від перестановки януковощів сума не міняєтья
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Вы ещё Киселя (Киселёв Андрей УкрМет) который в Донецке организовывал сепаратистский переворот и он же кум Клименко бывшего министра сборов и доходов при Яныке, а так же живёт в гражданском браке с сестрой Ахметова, назначте тоже какой нибудь главой.............
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНазначенный главой Одесской ОГА Андрейчиков поставляет металлолом в непризнанное Приднестровье и финансирует пророссийских сепаратистов, - Седлецкая
 
 
 
 
 
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